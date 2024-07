15 proc. podwyżki dla nauczycieli w 2025 r., wzrost wynagrodzenia nauczycieli mianowanych jeszcze w 2024 r. Dodatek funkcyjny dla kierownika wycieczki

15 proc. podwyżki dla nauczycieli w 2025 r., wzrost wynagrodzenia nauczycieli mianowanych jeszcze w 2024 r. i dodatek funkcyjny dla kierownika wycieczki – to tylko niektóre z zagadnień, które znalazły się na przekazanej MEN liście spraw wymagających pilnego uregulowania.

15 proc. podwyżki dla nauczycieli w 2025 r. – to jeden z postulatów ZNP

Tematy związane z wynagrodzeniem i warunkami pracy nauczycieli są stale obecne w przestrzeni publicznej. Z jednej strony, za sprawą działań Związku Nauczycielstwa Polskiego, z drugiej, za sprawą aktywności resortu edukacji, która w ostatnich miesiącach wyraźnie się zwiększyła, jednak pomija postulaty nauczycieli głośno artykułowane przez ich reprezentantów. Jednym z katalizatorów był w tym zakresie w ostatnim czasie program Podróże z klasą, który choć w swych założeniach godny pochwały, po raz kolejny pominął sygnalizowany od lat problem wynagrodzeń nauczycieli za udział w wycieczkach szkolnych. Co więcej, resort pytany wprost, po raz kolejny wyraźnie odpowiedział, że dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu się nie należy. Jak się wydaje, nie ma też planów, by to zmienić.

Tymczasem 10 lipca 2024 r. ZNP przedstawił MEN listę spraw wymagających pilnego uregulowania i swoje konkretne propozycje w zakresie wynagrodzeń nauczycieli. Jak wynika z komunikatu opublikowanego na stronie internetowej Związku, domaga się on m.in.:

REKLAMA

podjęcia prac nad Inicjatywą Obywatelską ZNP „Godne płace i wysoki prestiż nauczyciela” (powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce)

podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r. co najmniej o 15 proc .

wzrostu wynagrodzenia od września 2024 r. nauczycieli mianowanych

uregulowania warunków pracy nauczycieli – dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy powinien być przyznawany nauczycielom pracującym w określonych warunkach, bez względu na rodzaj placówki

uregulowania rozliczania godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia

uregulowania realizacji godzin ponadwymiarowych.

Problem wycieczek szkolnych

Jak wskazano, list ZNP do MEN to odpowiedź na ustalenia grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli z 26 czerwca 2024 r. działającej w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Na liście nie zabrało intensywnie dyskutowanego w ostatnim czasie problemu wycieczek szkolnych. Jak wynika z dalszej części listy, kolejne sprawy to:

uregulowanie wyjazdów na szkolne wycieczki (zapłata za zaplanowane godziny ponadwymiarowe)

uregulowanie w ustawie Karta Nauczyciela – delegowanie nauczyciela do pracy poza siedzibę szkoły

wprowadzenie dodatku funkcyjnego dla nauczyciela kierownika wycieczki szkolnej

podwyższenie dodatku za wychowawstwo do kwoty 500 zł

wprowadzenie nagrody jubileuszowej nauczycieli za 45 lat pracy w wysokości 350% wynagrodzenia miesięcznego

uregulowanie w przedszkolach i szkołach problemu przydzielania tzw. doraźnych zastępstw, jako zajęć opiekuńczo – wychowawczych realizowanych bezpłatnie, w ramach swojego czasu pracy przez nauczycieli specjalistów psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów, logopedów, doradców zawodowych, bibliotekarzy szkolnych oraz wychowawców świetlicy

określenie maksymalnej liczebności oddziałów przedszkolnych i szkolnych na 20 osób,

ujednolicenie zasad dotyczących odprawy emerytalnej nauczycieli i pracowników samorządowych.

W liście wskazano, że nauczycielowi, który w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych ma wyjechać z uczniami na wycieczkę szkolną poza miejscowość będącą siedzibą szkoły, winno być wydane przez dyrektora szkoły polecenie wyjazdu służbowego (tzw. delegacja). Koszt wyjazdu służbowego nauczyciela, w tym m.in. koszt udziału w wycieczce szkolnej, powinien być pokryty przez pracodawcę (szkołę), a czas pracy w trakcie takiego wyjazdu powinien zostać rozliczony i odpowiednio wynagrodzony. Ponadto, w czasie trwania wycieczki nauczyciel powinien mieć zagwarantowane odpowiednie okresy odpoczynku.