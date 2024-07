System kaucyjny coraz bliżej. Za jakie opakowania zwrot kaucji? Ile?

Zgodnie z przyjętymi przepisami system kaucyjny w Polsce ruszy od stycznia 2025 r. Zostały już sprecyzowane rodzaje opakowań objęte systemem, do których będzie doliczana kaucja. Jest także znana wysokość kaucji za jedną sztukę zwracanego opakowania. Opakowania te będą odpowiednio oznakowane.

O systemie kaucyjnym mówi się już od dłuższego czasu i nic dziwnego, bo będzie to z pewnością rewolucji dotykająca każdego Polaka. Wymusi na nas zdecydowaną zmianę nawyków konsumenckich. Jest to także wyzwanie dla biznesu, ponieważ wprowadzenie systemu kaucyjnego to ogromne przedsięwzięcie związane z logistyką zebranego odpadu, rozliczeniem kaucji, która będzie w tym systemie krążyła, oraz komunikacji bezpośredniej z konsumentami.

System kaucyjny w Polsce wystartuje w styczniu 2025 roku

System kaucyjny jest już faktem, od 1 stycznia 2025 roku wchodzi w życie, zgodnie z ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. System kaucyjny, w rozumieniu tej ustawy, oznacza system, w którym przy sprzedaży produktów w opakowaniach na napoje jednorazowego albo wielokrotnego użytku, będących napojami, pobierana jest kaucja, która jest zwracana użytkownikowi końcowemu w momencie zwrotu odpowiednio opakowania objętego systemem kaucyjnym albo odpadu opakowaniowego powstałego z opakowania objętego systemem kaucyjnym.

Wszystkie jednostki handlowe, niezależnie od ich powierzchni, będą pobierały kaucję, jeżeli oferują napoje w opakowaniach objętych systemem. Puste opakowania objęte systemem kaucyjnym będzie można zwracać w jednostkach handlowych o powierzchni powyżej 200 m2. Natomiast jednostki handlowe o powierzchni poniżej 200 m2 będą mogły dobrowolnie przystąpić do systemu w zakresie zbierania pustych opakowań i zwracania kaucji.

Zwrot pustych opakowań objętych systemem kaucyjnym, ze specjalnym oznakowanie

Od 1 stycznia 2025 r. ma zacząć obowiązywać zwrot kaucji od konkretnych rodzajów opakowań. System obejmie trzy frakcje opakowań, tj.: jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów, szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra. Przy sprzedaży napojów w takich opakowaniach doliczona będzie kaucja.

Natomiast przy zwrocie tych opakowań, w celu odzyskania kaucji, nie będzie wymagane okazanie paragonu, gdyż opakowania objęte systemem będą odpowiednio oznakowane. Ustawodawca wprowadził bowiem wymóg, że w ramach systemu kaucyjnego, przedsiębiorcy wprowadzający napoje w opakowaniach objętych systemem zobowiązani będą do umieszczania na tych opakowaniach oznakowania określającego wysokość kaucji.

Wysokość kaucji za zwrot opakowania w ramach systemu kaucyjnego

Znana jest już wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym. Zgodnie z wydanym rozporządzeniem w tej sprawie, wysokość kaucji za jedną sztukę opakowania będzie wynosiła dla:

butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem szklanych lub metalowych butelek na napoje, których zakrętki i wieczka są wykonane z tworzyw sztucznych - 0,50 zł;

puszek metalowych o pojemności do jednego litra - 0,50 zł;

butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra - 1,00 zł.

Przy czym ustawodawca wprowadził również wartość maksymalną kaucji. Zgodnie z art. 40m ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, maksymalna wysokość kaucji może wynosić 2 zł.