Komunikat ZUS: Świadczenie wspierające po śmierci niepełnosprawnego. Kto i jak może je dostać?

Prawo do świadczenia wspierającego ustaje wraz ze śmiercią osoby uprawnionej. ZUS wyjaśnia w jakich sytuacjach najbliżsi mogą otrzymać wypłatę niezrealizowanego świadczenia wspierającego, kto będzie mógł je dostać i jakich formalności trzeba dopełnić.

Co to jest świadczenie wspierające?

Osoby z niepełnosprawnością, które mają ukończone 18 lat, mogą ubiegać się o świadczenie wspierające, o ile posiadają decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w której ilość punktów ustalono na poziomie uprawniającym do przyznania świadczenia.

Świadczenie wspierające 2024/2025 – kwoty i punkty

ZUS informuje, że wysokość świadczenia wspierającego obliczana jest jako procent renty socjalnej w zależności od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia. Może wynosić od 40 do 220 proc. renty socjalnej (do lutego 2024 r. wynosiła 1588,44 zł, a obecnie wynosi ona 1780,96 zł).

Poziom potrzeby wsparcia - punktacja Wysokość procentowa renty socjalnej Kwota świadczenia wspierającego do 29.02.2024 r. Kwota świadczenia wspierającego od 1 marca 2024 r. do 28.02.2025 r. 70-74 40% renty socjalnej 636,00 zł 713,00 zł 75-79 60% renty socjalnej 954,00 zł 1 069,00 zł 80-84 80% renty socjalnej 1 271,00 zł 1 425,00 zł 85-89 120% renty socjalnej 1907,00 zł 2 138,00 zł 90-94 180% renty socjalnej 2 860,00 zł 3 206,00 zł 95-100 220% renty socjalnej 3 495,00 zł 3 919,00 zł

ZUS informuje, że nie wszystkie osoby niepełnosprawne będą mają prawo do świadczenia wspierającego od 2024 roku. Wszystko zależy od liczby punktów zawartych w decyzji WZON oraz od tego czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie. I tak:

- osoby z liczbą 87-100 punktów mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r.,

- osoby z ilością 78–86 pkt – od 2025 r., a

- osoby, które otrzymały 70–77 pkt – od 2026 r.



Jest jeden wyjątek od tej reguły. Osoby, które mają co najmniej 70 pkt, będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r. pod warunkiem że co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później, opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Co ze świadczeniem wspierającym po śmierci uprawnionej osoby?

W przypadku śmierci osoby uprawnionej do świadczenia wspierającego, która nie zdążyła pobrać tego świadczenia, najbliżsi mogą wnioskować do ZUS-u o wypłatę niezrealizowanego świadczenia.

- O takie pieniądze może wystąpić osoba wspólnie z nią zamieszkującą i gospodarującą niekoniecznie spokrewniona, ale tylko za ten miesiąc, w którym nastąpił zgon, o ile świadczenie to nie zostało już wypłacone osobie z niepełnosprawnością. Roszczenie o wypłatę świadczenia wspierającego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której świadczenie przysługiwało – wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Wypłata niezrealizowanego świadczenia po zmarłym przed jego przyznaniem

Może się zdarzyć sytuacja, gdy osoba niepełnosprawna, złożyła dokumenty do ZUS-u o świadczenie wspierające, ale zmarła jeszcze przed przyznaniem świadczenia. Wtedy osobom uprawnionym będą należały się pieniądze z tytułu niezrealizowanego świadczenia, pod warunkiem że osoba

z niepełnosprawnością na dzień zgonu spełniła wszystkie warunki do przyznania tego świadczenia tj.:

posiadała decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w której ilość punktów ustalono na poziomie uprawniającym do przyznania świadczenia,

złożyła wniosek do ZUS-u o świadczenie wspierające po tym, jak decyzja WZON-u stała się ostateczna,

miała ukończone 18 lat,

mieszkała w Polsce,

była obywatelką lub obywatelem Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – to przebywała w Polsce i miała dostęp do rynku pracy.

Ważne Osoby uprawnione muszą w tej sprawie złożyć stosowny wniosek (formularz SWN-INF).

Kiedy świadczenie z wyrównaniem, a kiedy od miesiąca złożenia wniosku

Jeśli osoba zmarła wniosek o świadczenie wspierające złożyła do ZUS-u w ciągu 3 miesięcy od otrzymania ostatecznej decyzji WZON, to ZUS wypłaci osobie uprawnionej świadczenie z wyrównaniem od dnia jego przyznania. Jeśli wniosek wpłynął po tym terminie, to świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do ZUS-u - tłumaczy Krystyna Michałek z ZUS.