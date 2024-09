Czy usuwanie skutków powodzi usprawiedliwia nieobecność w pracy? Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki apelował do pracodawców, by w relacji z pracownikami byli elastyczni i z empatią podchodzili do ich potrzeb czy nieobecności w pracy w trudnych dniach. A co na to prawo?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

W ustawie z 6 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi wręcz wskazano, że niemożność świadczenia pracy w związku z powodzią stanowi podstawę usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy. Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki apelował do pracodawców, by w relacji z pracownikami byli elastyczni i z empatią podchodzili do ich potrzeb czy nieobecności w pracy w trudnych dniach. W związku z nadzwyczajną sytuacją na terenach objętych powodzią apeluję do pracodawców, by niezależnie od treści przepisów ustawy powodziowej i prawa pracy, w relacji z pracownikami byli elastyczni i z empatią podchodzili do ich potrzeb czy nieobecności w pracy w trudnych dniach - powiedział cytowany w komunikacie umieszczonym na stronie Państwowej Inspekcji Pracy Stanecki.

Usprawiedliwiona nieobecność w pracy a wynagrodzenie

W ustawie przeciwpowodziowej wskazano, że za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy w związku z powodzią, pracownikowi przysługuje prawo do odpowiedniej części minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Prawo to przysługuje przez okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych wynikających z rozkładu czasu pracy pracownika. Wyjątkiem są pracownicy, których uprawnienie do wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu powodzi lub do innej formy rekompensaty utraconego wynagrodzenia z tego tytułu wynika z odrębnych przepisów. Wynagrodzenie za usprawiedliwioną nieobecność w pracy, w związku z powodzią, wypłaca pracodawca. W przypadku, gdy pracodawca na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie, nie będzie miał środków na wypłatę pracownikom wynagrodzenia, może złożyć do właściwego marszałka województwa wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Usuwanie skutków powodzi u pracodawcy

W przypadku, gdy konieczne jest usuwanie skutków powodzi u pracodawcy, pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie pracy innego rodzaju niż wynikająca z nawiązanego stosunku pracy. W takim przypadku pracownik zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, obliczonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.