Trzymasz te przedmioty w piwnicy? Wyrzuć je natychmiast. Inaczej zapłacisz 5000 zł kary

Dwukrotny wzrost kwoty ważnego świadczenia – więcej pieniędzy na dziecko trafi co miesiąc do kieszeni rodziców

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego – bo o nim mowa – to niezwykle istotne wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które nie otrzymują ich z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Dotychczas – wysokość tego świadczenia była ograniczona do 500 zł miesięcznie. Kwota ta, ma jednak ulec dwukrotnemu zwiększeniu.