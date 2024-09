Ile zapłacimy za papierosy i waporyzatory? Ministerstwo Finansów zmieniło zdanie w sprawie do akcyzy. O ile ostatecznie wzrośnie?

Miało być 27 zł za paczkę papierosów i dodatkowe 40 zł za waporyzator. Jednak Ministerstwo Finansów zmieniło zdanie w sprawie podwyżki akcyzy. O ile ostatecznie wzrośnie? Trwają konsultacje i nie zanosi się na to, by miały się szybko zakończyć.

Co dalej z akcyzą na papierosy i waporyzatory

W 2022 roku przyjęto tzw. mapą akcyzową, zgodnie z którą stawki akcyzy na alkohol miały rosnąć w latach 2023–2027 o 5 proc. co rok, a na papierosy o 10 proc. rok do roku. Realizacja tych założeń w praktyce okazała się jednak być trudna, a Ministerstwo Finansów w 2024 roku zaproponowało zwiększenie skali podwyżek na wyroby tytoniowe. Podwyżki, o których się mówiło w pierwszej kolejności miały wynosić na:

papierosy – 25 proc. w 2025 roku, 20 proc. w 2026 roku i 15 proc. w 2027 roku;

tytoń do palenia – 38 proc. w 2025 roku, 30 proc. w 2026 roku i 22 proc. w 2027 roku;

wyroby nowatorskie – 50 proc. w 2025 roku, 20 proc. w 2026 roku i 15 proc. w 2027 roku;

e-papierosy – 75 proc. w 2025 roku, 50 proc. w 2026 roku i 25 proc. w 2027 roku.

Jednak szybko plany MF się zmieniły i pojawiły się informacje o tym, że już w 2027 roku cena paczki papierosów będzie wynosiła około 26–27 złotych (obecnie ok. 17–18 złotych), a do tego zostanie wprowadzona nowa specjalna opłata w wysokości 40 złotych od urządzeń do waporyzacji. Resort chciałby bowiem objąć akcyzą wszystkie produkty zawierające nikotynę, w tym również te, które obecnie funkcjonują poza systemem.

Negatywne skutki dla przedsiębiorców i budżetu państwa, a do tego rozwój szarej strefy

Jednak jak się okazuje, pod naciskiem opinii przekazanych w ramach konsultacji publicznych Ministerstwo częściowo wycofało się ze swoich planów. Jakich argumentów używały organizacje pozarządowe, eksperci i przedsiębiorcy? Wskazywano, że w żadnych innym europejskim państwie urządzenia do waporyzacji nie są objęte podatkiem akcyzowym. Dodatkowo, tak wysoka podwyżka akcyzy na wyroby nikotynowe negatywnie wpłynie nie tylko na przedsiębiorców, ale i na budżet państwa, a jednocześnie przyczyni się do rozwoju szarej strefy. W efekcie Ministerstwo Finansów ogłosiło, że wycofuje z projektu ustawy zapisy dotyczące podwyżek akcyzy na urządzenia do waporyzacji. Prace jednak trwają, a konsultacje jeszcze się nie zakończyły. Jak wskazują ekspercie, konieczna jest dalsza dyskusja nad kształtem planowanych regulacji. Wspomina się o objęciu dodatkową opłatą płynu z nikotyną w urządzeniach, a nie samego elektronicznego urządzenia. Eksperci sugerują też powrót do rozwiązań zaplanowanych w ramach mapy akcyzowej, które były skuteczne i zapewniały przedsiębiorcom i konsumentom stabilność