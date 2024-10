Kawa z INFORLEX. Obowiązki dyrektora placówki oświatowej wynikające z „ustawy Kamilka”

Renta wdowia a limit 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Co to oznacza w praktyce?

Jeden z warunków nabywania prawa do renty wdowiej jest związany z limitem wieku wdowy lub wdowca. Chodzi o to, że nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku jest możliwe nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dlaczego taki limit został wprowadzony?