Nowelizacja ustawy o e-Doręczeniach. Będzie okres przejściowy i obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o e-Doręczeniach. Wprowadzenie okresu przejściowego oraz doprecyzowanie przepisów mają ułatwić urzędom płynnie przejść na nowy model korespondencji elektronicznej. System e-Doręczeń ma obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych

Projekt nowelizacji ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1045), ma na celu pomóc podmiotom publicznym dostosować się do wymogów ustawy. Część podmiotów nie jest gotowa do tego, by stosować rozwiązania określone w ustawie o e-Doręczeniach, w szczególności w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej.

Konieczne okazało się wprowadzenie okresu przejściowego, w którym równoważne z doręczeniem na adres do doręczeń elektronicznych będzie doręczenie na ePUAP oraz inne alternatywne sposoby doręczenia. Ponadto niektóre przepisy ustawy wymagają dalszego doprecyzowania.

Najważniejsze zmiany wprowadzane nowelizacją

W projekcie nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych założono wprowadzenie okresu przejściowego. Do końca 2025 r. korespondencja może być doręczana również za pośrednictwem operatora pocztowego, ePUAP i innych systemów. Równocześnie promowana będzie adaptacja e-Doręczeń jako preferowanego sposobu komunikacji. Podmioty publiczne są zobowiązane do uzyskania adresu do doręczeń elektronicznych (ADE) najpóźniej do 1 stycznia 2025 r.

Ponadto rozszerzono obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych. Obowiązek ten obejmie dodatkowo uczelnie niepubliczne oraz federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury będą zobowiązane do posiadania ADE oraz korzystania z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) i publicznej usługi hybrydowej (PUH) w określonych terminach.

Projekt ma zapewnić równość dostępu dla podmiotów niepublicznych – podmioty niepubliczne będą mogły zakładać adresy do doręczeń elektronicznych również za pośrednictwem operatora wyznaczonego. Ujednolici to proces zakładania adresów oraz zapewni jednolite zasady dla wszystkich dostawców usług zaufania.

Co dalej z projektem ustawy

Projekt nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych został przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu 29 października 2024 r. Teraz projekt trafi do Sejmu. Zakłada się, że system e-Doręczeń zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.