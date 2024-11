B2B (samozatrudnienie) zamiast umowy o pracę. Wady i zalety. Komu się opłaca taka forma współpracy zarobkowej?

Przejście na model współpracy B2B (tzw. samozatrudnienie) to decyzja, która daje większą niezależność i możliwość rozwoju, ale wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Popularność tego rozwiązania wciąż rośnie szczególnie w branżach takich jak IT, consulting czy marketing. Dodatkowo - nie wszystkie firmy oferują dziś zatrudnienie na umowę o pracę. Często to właśnie nowe możliwości zawodowe i wyższe wynagrodzenie na B2B skłaniają do założenia własnej działalności gospodarczej. Jeśli stoisz przed takim wyborem zapoznaj się z korzyściami, jakie daje Ci współpraca w formie B2B, ale także jakie obowiązki Cię czekają jako przedsiębiorcę.

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

REKLAMA

jakie są różnice między umową o pracę, a B2B,

jak przejść na B2B, czyli założyć firmę,

jakie kluczowe decyzje musisz podjąć,

jak biuro rachunkowe może pomóc nie tylko w założeniu firmy i księgowości, ale również w prowadzeniu rozliczeń, co może znacznie ułatwić zarządzanie Twoją działalnością.

Co to jest B2B i dlaczego warto rozważyć tę formę współpracy?

Model B2B (z jęz. ang.: business-to-business - czasem używa się też skrótu BTB) oznacza współpracę między dwiema firmami. W kontekście zatrudnienia najczęściej oznacza to, że przedsiębiorca świadczy usługi dla firmy na podstawie faktury, a nie umowy o pracę.

Najważniejsze różnice między B2B a umową o pracę

Zalety umowy o pracę:

stałe i stabilne wynagrodzenie

płatny urlop

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

ochrona prawna, wynikająca z Kodeksu pracy

Wady umowy o pracę:

ograniczona elastyczność pracy

niższe wynagrodzenie w porównaniu do modelu B2B

mniejsza możliwość negocjowania indywidualnych warunków współpracy

Zalety B2B:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

wyższe wynagrodzenie w porównaniu do umowy o pracę

możliwość pracy dla wielu klientów

kontrola nad rozwojem własnej działalności

elastyczne godziny pracy

elastyczność umowy - dzięki swobodzie umów możesz negocjować np. okres wypowiedzenia, płatną przerwę w świadczeniu usług itp.

Wady B2B:

brak płatnego urlopu (w tym macierzyńskiego itp.)

Jako przedsiębiorca nie masz prawa do płatnego urlopu (choć w umowie B2B możesz zastrzec np. prawo do x-dniowej płatnej przerwy technicznej). Musisz samodzielnie zaplanować przerwy w pracy i dbać o odpowiednie zabezpieczenie finansowe na ten czas.

Jako przedsiębiorca nie masz prawa do płatnego urlopu (choć w umowie B2B możesz zastrzec np. prawo do x-dniowej płatnej przerwy technicznej). Musisz samodzielnie zaplanować przerwy w pracy i dbać o odpowiednie zabezpieczenie finansowe na ten czas. konieczność samodzielnego opłacania składek ZUS i składek na inne ubezpieczenia, jeśli się na nie zdecydujesz.

W pierwszej kolejności musisz zadbać o obowiązkowe ubezpieczenia społeczne - emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe nie jest obowiązkowe, ale bardzo często przedsiębiorcy decydują się na jego opłacanie, ponieważ daje ono prawo do zasiłku chorobowego w razie niezdolności do pracy.



W niektórych branżach wymagane jest także ubezpieczenie OC działalności gospodarczej (odpowiedzialności cywilnej) - obowiązkowe jest np. dla lekarzy, prawników, czy architektów, ale w większości przypadków jest dobrowolne. Chroni Cię przed roszczeniami osób trzecich w przypadku wyrządzenia szkody w związku z prowadzoną działalnością. Warto rozważyć to ubezpieczenie, zwłaszcza jeśli Twoja działalność wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkód innym osobom.



Dodatkowe ubezpieczenia, które możesz wziąć pod uwagę to ubezpieczenie na życie, majątkowe oraz prywatne ubezpieczenie zdrowotne.



Konieczność samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenia oznacza dla Ciebie dodatkowe koszty, ale jednocześnie daje Ci większą kontrolę nad wysokością składek. Pamiętaj, że również w tej kwestii możesz skorzystać z doświadczenia zaufanego księgowego lub doradcy podatkowego.

Ważne Pracując w modelu B2B zyskujesz większą niezależność – to Ty decydujesz, dla kogo i na jakich warunkach będziesz pracować. Często możesz liczyć na wyższe wynagrodzenie.



Równocześnie bierzesz na siebie dodatkowe obowiązki i odpowiedzialność. Pamiętaj, że z pomocą dobrego biura rachunkowego, które zadba o rozliczenia i finanse to obciążenie może być zupełnie nieodczuwalne. Kiedy formalności są dobrze zaopiekowane, możesz skupić się na rozwoju Twojego biznesu.

Krok po kroku: Jak przejść na B2B, czyli założyć własną działalność?

Przejście na model B2B wymaga założenia własnej działalności gospodarczej. Pamiętaj, że dobre biuro księgowe może pomóc Ci na każdym etapie tego procesu:



1) Decyzja o wyborze formy działalności gospodarczej – najpopularniejszą formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Możesz również rozważyć założenie spółki, w zależności od Twoich potrzeb.



2) Wybór formy opodatkowania – masz kilka opcji do wyboru: zasady ogólne, podatek liniowy lub ryczałt. Każda z nich ma swoje wady i zalety, a wybór odpowiedniej formy zależy od specyfiki Twojej działalności.

Wybór formy działalności i rodzaju opodatkowania to ważne decyzje, które warto skonsultować z doradcą podatkowym. Wspólnie przeanalizujecie Twoją sytuację i wybierzecie najkorzystniejsze rozwiązanie podatkowe.



3) Rejestracja firmy w CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to rejestr firm, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce.



4) Założenie firmowego konta bankowego – firmowy rachunek bankowy jest obowiązkowy dla podatników VAT, a dodatkowo ułatwia zarządzanie finansami oraz pomaga oddzielić finanse prywatne od firmowych.



5) Zgłoszenie do ZUS i wybór ubezpieczenia – jako przedsiębiorca musisz samodzielnie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Możesz wybrać preferencyjne składki, jeśli to Twoja pierwsza działalność gospodarcza, a zakres świadczonych na B2B usług nie będzie pokrywał się z zakresem obowiązków, które do tej pory wykonywałeś na umowie o pracę. W przeciwnym razie niestety nie możesz skorzystać z ulg w ZUS dla nowego przedsiębiorcy.

Co dalej? O tym musisz pamiętać po założeniu firmy.

Założenie własnej firmy to dopiero pierwszy krok do niezależności. Sprawdź, o czym musisz pamiętać, prowadząc własną firmę:



Księgowość i rozliczenia podatkowe

Jako przedsiębiorca masz obowiązek rozliczać podatek VAT, dochodowy oraz składki ZUS w odpowiednich wysokościach i terminach oraz składać deklaracje VAT i PIT. Aby zrobić to poprawnie, wszystkie dokumenty zakupu i sprzedaży muszą być odpowiednio zaksięgowane.

Zwłaszcza na początku biznesowej drogi te kwestie warto powierzyć profesjonalistom z biura rachunkowego.



Doradztwo podatkowe

Polskie prawo podatkowe jest jednym z najbardziej skomplikowanych w Europie. Jest też nieustannie aktualizowane. Doradca podatkowy pomoże Ci zadbać o bezpieczeństwo twoich rozliczeń i doradzić najkorzystniejsze dla Twojej firmy rozwiązania. Konsultacja z doradcą podatkowym jest ważna nie tylko na etapie zakładania firmy, ale również na bieżąco - np. przy bardziej skomplikowanych rozliczeniach.



Finansowanie i usługi dla biznesu

W miarę rozwoju Twojego biznesu możesz potrzebować dodatkowego wsparcia finansowego, leasingu auta czy ubezpieczenia. W wielu branżach konieczna będzie kasa fiskalna lub terminal, które także należy rozliczać.



Księgowość zdalna

Zdalne prowadzenie księgowości to wygodne rozwiązanie, coraz częściej wybierane przez przedsiębiorców. Umożliwia sporą oszczędność czasu i skupienie się na swoim biznesie. Brak ograniczenia lokalizacją daje możliwość wyboru spośród ofert biur rachunkowych z całej Polski, co pozwala znaleźć specjalistów najlepiej dopasowanych do potrzeb i specyfiki firmy.



Dostępne obecnie rozwiązania technologiczne umożliwiają przedsiębiorcy w pełni zdalną obsługę księgową m.in poprzez: przesyłanie dokumentów do biura rachunkowego (także przez aplikację mobilną), bezpieczny e-segregator i archiwum w chmurze, opłacanie podatków jednym kliknięciem, dzięki gotowym, wygenerowanym już przelewom itp.

B2B zamiast umowy o pracę - podsumowanie

Przejście na B2B to niewątpliwie szansa na niezależność i większe możliwości rozwoju, ale wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Z artykułu wiesz już jednak, że nie musisz być sam w tej decyzji ani na każdym kolejnym etapie prowadzenia własnej firmy. Już na początku zadbaj o dobór odpowiednich partnerów – szczególnie w kwestii wyboru biura rachunkowego – którzy będą dla Ciebie merytorycznym wsparciem.



Marta Zielińska, doradca podatkowy, współpracująca z Ogólnopolską Siecią Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR)