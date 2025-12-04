REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Pozwy » Wnioski » Nie masz odpowiedniego dostępu do drogi publicznej? Możesz żądać od sąsiadów tzw. drogi koniecznej. Sąd Najwyższy wyjaśnił na czym polega ta służebność

Nie masz odpowiedniego dostępu do drogi publicznej? Możesz żądać od sąsiadów tzw. drogi koniecznej. Sąd Najwyższy wyjaśnił na czym polega ta służebność

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 grudnia 2025, 12:01
Katarzyna Siwiec
Katarzyna Siwiec
radca prawny i doradca podatkowy
Nie masz odpowiedniego dostępu do drogi publicznej? Możesz żądać od sąsiadów tzw. drogi koniecznej. Sąd Najwyższy wyjaśnił na czym polega ta służebność
Nie masz odpowiedniego dostępu do drogi publicznej? Możesz żądać od sąsiadów tzw. drogi koniecznej. Sąd Najwyższy wyjaśnił na czym polega ta służebność
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z przepisem art. 145 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Ustawodawca nie zdefiniował jednakże pojęcia „odpowiedniego dostępu”, w związku z czym bywa to przedmiotem różnorakich interpretacji. Ostatnio tj. w dniu 25 listopada 2025 r. Sąd Najwyższy w postanowieniu wydanym w sprawie I CSK 1612/25 wskazał, że nieruchomość ma odpowiedni dostęp do drogi publicznej w rozumieniu art. 145 § 1 k.c., jeżeli z siecią dróg publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych łączy ją szlak drożny wydzielony geodezyjnie jako droga, która chociaż nie jest zaliczona do sieci dróg publicznych, to pozwala na powszechny i nieskrępowany dostęp do nieruchomości ogółowi osób.

Czym jest odpowiedni dostęp do drogi publicznej?

Choć, jak już wyżej wspomniałam, definicji legalnej pojęcia „odpowiedniego dostępu do drogi” w przepisach nie odnajdziemy można ją stworzyć na kanwie bogatego dorobku orzecznictwa w tym zakresie. Generalnie przyjąć trzeba, że odpowiedni dostęp do drogi publicznej to taki, który pozwala właścicielowi korzystać z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem oraz właściwościami. Inaczej zatem może wyglądać dostęp do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, a inaczej do nieruchomości rolnej, do której trzeba np. dojechać maszynami rolniczymi.

W przepisie art. 145 kodeksu cywilnego nie chodzi o brak dostępu do drogi publicznej w ogóle, a o brak dostępu odpowiedniego. Jak się podnosi w judykaturze odpowiednim jest taki dostęp do drogi publicznej, który pozwala właścicielowi korzystać z całej nieruchomości, a nie tylko z jej części, zgodnie z jej przeznaczeniem. Oznacza to, iż dostęp do drogi publicznej musi gwarantować bezpieczną możliwość swobodnego przedostawania się z nieruchomości do takiej drogi. Przykładowo uznaje się, iż wyjazd z nieruchomości jest nieodpowiedni, gdy stwarza niebezpieczeństwo w ruchu drogowym (orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 1999 r., III CKN 786/98). Z nieodpowiednim dostępem może mieć do czynienia również wówczas gdy co prawda nieruchomość ma jakieś połączenie z drogą publiczną ale z powodu ukształtowania terenu nie ma możliwości dojazdu nim przez część roku bo np. dojazd do działki jest zalewany. Różnorodność sytuacji faktycznych jest z pewnością dość duża. Co do zasady zatem regulacje prawne dotyczące ustanowienia drogi koniecznej mają charakter elastyczny, w związku z czym sąd rozpoznający wniosek ma możliwość uwzględnienia konkretnych okoliczności faktycznych.

Warto też podkreślić, iż szerokość drogi koniecznej nie musi odpowiadać parametrom wskazanym w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie bowiem z § 2 przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, a nie do zapewnienia szerokości dla służebności drogowej. Poza tym także przepis art. 145 kodeksu cywilnego nie wprowadza bowiem takich kryteriów. Parametry służebności winny być oceniane indywidualnie, w szczególności jeżeli droga obejmuje jedynie służebność przechodu nią, wówczas może ona mieć nawet jednometrową szerokość.

REKLAMA

REKLAMA

Czy droga konieczna musi uwzględniać dojazd pojazdów?

W obecnych czasach odpowiedni dostęp do drogi publicznej powinien obejmować także możliwość przejazdu pojazdów mechanicznych, chyba że nie uzasadniają tego potrzeby nieruchomości władnącej, konfiguracja granic, ukształtowanie terenu lub interes społeczno-gospodarczy (zob. postanowienie SN z dnia 25 maja 2021 r., II CSK 83/21). W większości przypadków służebność drogi koniecznej będzie obejmowała zarówno możliwość przechodu, jak i przejazdu autem. Ale też nie zawsze tak być musi. Uwarunkowania urbanizacyjne mogą bowiem powodować pewne ograniczenia w tym zakresie. Oznacza to, że w konkretnych okolicznościach (nieruchomość położona jest w zabudowie wielkomiejskiej, wśród ulic o dużym natężeniu ruchu) dostęp do drogi publicznej może być uznany za odpowiedni także wówczas, gdy istnieje możliwość zaparkowania samochodu w pobliżu drogi publicznej i pokonania dalszej drogi pieszo (tak postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2019 r., I CSK 30/19 i z dnia 13 kwietnia 2011 r., V CSK 317/10). Jeżeli nieruchomość nie jest zabudowana budynkami mieszkalnymi to co do zasady nie ma potrzeby aby zapewnić do niej dojazd także pojazdami służb publicznych i straży.

Czy istnieje możliwość odmowy ustanowienia służebności drogi koniecznej gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej?

Choć nie będą to częste sytuacje to pomimo, ze nieruchomość nie ma dostępu odpowiedniego do drogi sąd może, w uzasadnionych okolicznościach, wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej oddalić. Z analizy orzecznictwa wynika, że może tak zrobić w sytuacji gdy właściciel tak zabudował własną nieruchomość, że pozbawił się tym dostępu do drogi koniecznej albo wówczas gdy właściciel nieruchomości jedynie chce w sposób bardziej efektywny czy łatwiejszy korzystać z nieruchomości i budynków na niej usytuowanych. Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślał, że instytucja służebności nie może służyć wygodzie właściciela nieruchomości władnącej kosztem naruszenia prawa właściciela działki obciążonej.

Poza tym sąd może wniosek oddalić również wtedy gdy dostęp do drogi publicznej istnieje ale nie jest on odpowiednio przystosowany

Z innej strony z odmową ustanowienia służebności można spotkać się w sytuacji gdy wnioskodawca żąda dojazdu samochodami mechanicznymi do działki o charakterze rekreacyjnym, na której nawet nie jest możliwe prowadzenie produkcji rolniczej i nie ma tak naprawdę potrzeby dojazdu.

Warto jednak pamiętać, iż w każdym jednak przypadku sąd bada warianty dojazdu i wybiera spośród nich ten najbardziej optymalny zarówno pod kątem potrzeb nieruchomości władnącej, jak i jak najmniejszego obciążenia gruntów, przez które droga ma przebiegać.

Katarzyna Siwiec, radca prawny

REKLAMA

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Wybierz na 2026 r. kwartalne rozliczenie VAT. Uchronisz się przed obowiązkiem prowadzenia ksiąg elektronicznie i wysyłką JPK
04 gru 2025

Obowiązek elektronicznego prowadzenia ksiąg to zmiana, która jest zapowiadana od 2021 roku, a termin jej wprowadzenia wciąż jest odraczany. I gdy wydawało się, że nic już nie uratuje podatników i od 1 stycznia 2026 r. zmiany staną się faktem, pojawił się temat kwartalnego rozliczania VAT. O co chodzi?
W PFRON punkty (1-10) a dopłaty do samochodów. W innych programach dla stopnia znacznego więcej (do 10 pkt). Mniej dla umiarkowanego (od 1 pkt w górę)
04 gru 2025

System punktów w PFRON zwiększa szanse na przyznanie świadczeń, które są najbardziej atrakcyjne. Przykładem są dopłaty do samochodów dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (często 100 000 zł do samochodu). Dzięki systemowi punktów można otrzymać dodatkowe punkty do wniosku o taką dopłatę. Maksymalna korzyść to 10 punktów.
Nie masz odpowiedniego dostępu do drogi publicznej? Możesz żądać od sąsiadów tzw. drogi koniecznej. Sąd Najwyższy wyjaśnił na czym polega ta służebność
04 gru 2025

Zgodnie z przepisem art. 145 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Ustawodawca nie zdefiniował jednakże pojęcia „odpowiedniego dostępu”, w związku z czym bywa to przedmiotem różnorakich interpretacji. Ostatnio tj. w dniu 25 listopada 2025 r. Sąd Najwyższy w postanowieniu wydanym w sprawie I CSK 1612/25 wskazał, że nieruchomość ma odpowiedni dostęp do drogi publicznej w rozumieniu art. 145 § 1 k.c., jeżeli z siecią dróg publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych łączy ją szlak drożny wydzielony geodezyjnie jako droga, która chociaż nie jest zaliczona do sieci dróg publicznych, to pozwala na powszechny i nieskrępowany dostęp do nieruchomości ogółowi osób.
Studnie bez pozwolenia – do kiedy można zgłosić? Nowe przepisy
04 gru 2025

Nielegalne studnie w Polsce. Rząd rozważa wprowadzenie czasowej abolicji, która pozwoli właścicielom niezgłoszonych ujęć wody uniknąć wysokich kar, o ile w odpowiednim terminie zgłoszą je do legalizacji. Po tym okresie sankcje mogą być surowe – nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy rolnicy zdążą skorzystać z tej szansy?

REKLAMA

Abonament RTV: czy po 100 latach zostanie zlikwidowany?
04 gru 2025

Początki abonamentu RTV sięgają lat 20. dwudziestego wieku. Negatywnie odnosił się do niego m.in. premier Donald Tusk. Czy abonament RTV po 100 latach zostanie zlikwidowany?
Turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem PFRON. Jakie kryteria w 2026 r.?
04 gru 2025

Turnus rehabilitacyjny jest ważną formą wsparcia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko ćwiczenia, ale też wypoczynek i forma nabywania umiejętności społecznych. Przepisy przewidują możliwość dofinansowania takiego pobytu. Ile ono wynosi? Jakie kryteria będą obowiązywały na początku 2026 roku?
10,3 miliarda złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków w 2026 r. Jeszcze dłuższe kolejki do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, mniej na operacje zaćmy i diagnostykę obrazową. Wyciekł tajny dokument Ministerstwa Zdrowia
04 gru 2025

Z pisma minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego z dnia 29 października 2025 r., które „ujrzało światło dzienne” wynika lista propozycji rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia, które mają doprowadzić do obniżenia kosztów NFZ w 2026 r. o ponad 10,36 miliarda złotych. Ograniczenia obejmą pacjentów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pacjentów szpitali, jak i wszystkie grupy wiekowe – od dzieci, po seniorów.
PILNE: Wyciekła kwota 13 emerytury na 2026 rok! Tyle dokładnie dostaniesz – seniorzy nie kryją rozczarowania
04 gru 2025

Znamy już kwotę trzynastej emerytury na 2026 rok! Na podstawie oficjalnych danych GUS i obowiązujących przepisów udało się precyzyjnie wyliczyć, ile pieniędzy trafi na konta seniorów. Niestety, podwyżka trzynastki w 2026 roku może mocno rozczarować – wzrost będzie symboliczny. Sprawdź, czy Twoja trzynastka rzeczywiście wzrośnie tak, jak oczekujesz. Te informacje musisz znać!

REKLAMA

Związek Banków Polskich: w 2025 roku rata przeciętnego kredytu hipotecznego spadła o prawie 500 zł. Wyższa zdolność kredytowa Polaków
04 gru 2025

W dniu 3 grudnia 2025 r. (ze skutkiem od 4 grudnia) Rada Polityki Pieniężnej obniżyła szósty raz w tym roku stopy procentowe NBP. O 470 zł spadła rata standardowego kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na kwotę 450 tys. zł na okres 20 lat w wyniku tegorocznych obniżek stóp procentowych - poinformował prezes ZBP Tadeusz Białek.
Rząd zachęca: czeka nawet 20 tys. zł dla małżonków, dzieci, wnuków, rodzeństwa, powinowatych, spadkobierców - premia gwarancyjna. Zarejestruj dokumenty w grudniu 2025 r. a wypłata będzie w 2026
04 gru 2025

Rząd zachęca: czeka nawet 20 tys. zł dla małżonków, dzieci, wnuków, rodzeństwa, powinowatych, spadkobierców chodzi o tzw. świadczenie pieniężne: premia gwarancyjna. Analizujemy zakres przedmiotowy i podmiotowy przepisów oraz co najważniejsze terminy składania dokumentów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA