REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » 10,3 miliarda złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków w 2026 r. Jeszcze dłuższe kolejki do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, mniej na operacje zaćmy i diagnostykę obrazową. Wyciekł tajny dokument Ministerstwa Zdrowia

10,3 miliarda złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków w 2026 r. Jeszcze dłuższe kolejki do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, mniej na operacje zaćmy i diagnostykę obrazową. Wyciekł tajny dokument Ministerstwa Zdrowia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 grudnia 2025, 10:25
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
zdrowie, ochrona zdrowia, leki, refundacja, Ministerstwo Zdrowia, NFZ, rząd
10,3 miliarda złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków w 2026 r. Jeszcze dłuższe kolejki do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, mniej na operacje zaćmy i diagnostykę obrazową. Wyciekł tajny dokument Ministerstwa Zdrowia
X.com

REKLAMA

REKLAMA

Z pisma minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego z dnia 29 października 2025 r., które „ujrzało światło dzienne” wynika lista propozycji rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia, które mają doprowadzić do obniżenia kosztów NFZ w 2026 r. o ponad 10,36 miliarda złotych. Ograniczenia obejmą pacjentów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pacjentów szpitali, jak i wszystkie grupy wiekowe – od dzieci, po seniorów.

10,3 miliarda złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków w 2026 r. – rząd ma plan na obniżenie kosztów NFZ

W piśmie z dnia 29 października 2025 r., znak DLF.736.311.2025.KA, które zostało skierowane przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, które w ostatnich dniach „ujrzało światło dzienne” – została przedstawiona propozycja rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia, które mają służyć obniżeniu kosztów NFZ w 2026 r.

REKLAMA

REKLAMA

Limity (jeszcze dłuższe kolejki) do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, mniej na operacje zaćmy i diagnostykę obrazową, koniec z „dobrym posiłkiem” w szpitalach – to działania mające przynieść oszczędności w budżecie NFZ

Na liście działań mających przynieść oszczędności w zakresie budżetu NFZ na łączną kwotę 10,36 mld zł (a konkretnie 10 359,31 mln zł) w 2026 r., które zostały przedstawione przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę w piśmie skierowanym do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego z dnia 29 października 2025 r., znalazły się:

  1. Wprowadzenie limitów na świadczenia w ramach AOS (tj. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) z wyłączeniem świadczeń pierwszorazowych i zabiegowych, które ma przynieść oszczędność w budżecie NFZ na poziomie 3,36 mld zł.
  2. Ograniczenie na liście D leków refundowanych (leki „65+” i „18-”) do nieprzekraczających limitu finansowania, które ma przynieść oszczędność na poziomie 1,52 mld zł.
  3. Wprowadzenie limitów leczenia zaćmy do wysokości umów z 1 kwartału 2025 r., które ma przynieść oszczędność na poziomie 279,30 mln zł.
  4. Wprowadzenie limitów diagnostyki TK (tomografia komputerowa), MRI (rezonans magnetyczny) do wysokości umów z 1 kwartału 2025 r., które ma przynieść oszczędność na poziomie 1 260 mln zł.
  5. Nieprzedłużanie programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu”, które ma przynieść oszczędność na poziomie 900 mln zł.

Wśród pozostałych, proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia działań, mających obniżyć koszty NFZ w 2026 r., znalazły się ponadto:

  • Likwidacja współczynnika korygującego dla świadczeń kardiologicznych, która ma przynieść oszczędność na poziomie 367,50 mln zł,
  • Zmiana sposobu finansowania koordynatora w POZ, która ma przynieść oszczędność na poziomie 75,60 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru elektrofizjologia, która ma przynieść oszczędność na poziomie 339,15 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru badania obrazowe, która ma przynieść oszczędność na poziomie 191,84 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru chirurgii kręgosłupa, która ma przynieść oszczędność na poziomie 346,50 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru sekcja Q - choroby naczyń, która ma przynieść oszczędność na poziomie 220,50 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru okulistyki, która ma przynieść oszczędność na poziomie 181,13 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru teleradioterapii, która ma przynieść oszczędność na poziomie 84 mln zł,
  • Likwidacja współczynników 1,07 i 1,06 dla szpitali I i II poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, która ma przynieść oszczędność na poziomie 682,50 mln zł oraz
  • Zmiana zapisu o przeznaczeniu 0,3% przychodów NFZ na Agencję Badań Medycznych analogicznie jak dla AOTMiT (Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) – „do 0,3%”, która ma przynieść oszczędność na poziomie 553 mln zł.

Pełne wyliczenia w odniesieniu do skutków finansowych powyższych zmian rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia, zostały uwzględnione w załączniku do pisma z dnia 29 października 2025 r., który nie został jednak ujawniony.

REKLAMA

O cięciach kosztów w budżecie NFZ donoszą politycy – „Gdy wszyscy zajmują się ustawami o zwierzątkach na jaw wyszedł dokument rządu Tuska, by obciąć środki na ochronę zdrowia LUDZI o ponad 10 miliardów złotych”

O piśmie minister zdrowia z dnia 29 października br., z którego wynika lista rekomendacji, mających doprowadzić do obniżenia kosztów NFZ o ponad 10,36 mld zł, poinformowała w m.in. europosłanka Ewa Zajączkowska, która zamieściła następujący komentarz w swoich mediach społecznościowych:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Gdy wszyscy zajmują się ustawami o zwierzątkach na jaw wyszedł dokument rządu Tuska, by obciąć środki na ochronę zdrowia LUDZI o ponad 10 miliardów złotych! Apeluję o rozpowszechnianie, bo rządzącym zależy, by usłyszało o tym jak najmniej osób!

(…)

Plan Ministerstwa Zdrowia zakłada m.in. limity do lekarzy specjalistów (co jeszcze wydłuży kolejki) i utrudnienie dostępu do świadczeń takich jak operacje zaćmy (zabiegów może być nawet 94 tysiące mniej) czy diagnostyka obrazowa (tomografia, rezonans), a także ograniczenie leków refundowanych dla dzieci i seniorów. Mało tego - resort chce zaoszczędzić 900 milionów zł na... posiłkach dla pacjentów!

Największe cięcie, warte 3,36 miliarda zł, dotknie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), co oznacza, że osoby leczące się przewlekle mogą mieć problem z umówieniem kolejnej wizyty kontrolnej u swojego lekarza specjalisty...”

Sprawę skomentowała również posłanka PiS Małgorzata Golińska:

„Cięcia kosztów w opiece medycznej to nie tylko cyferki w budżecie. To życie każdego z nas. Seniora, który teraz dłużej będzie czekał do specjalisty. Mamy, która nie uzyska pomocy. I pacjenta, który czeka z lękiem i bólem i nie dostanie się na tomograf.”

Minister zdrowia: „Jesteśmy w stałym kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Dobrze, że dzisiaj rozmawiamy o finansowaniu przyszłego roku [red.: w zakresie ochrony zdrowia], a nie w jego trakcie o kolejnych pożarach do gaszenia”

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda w dniu 4 grudnia 2025 r. była gościem programu Graffiti w Polsat News, w którym poinformowała o trwających pracach nad planowaniem budżetu NFZ na rok 2026:

Jesteśmy w stałym kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem finansów Andrzejem Domańskim. W tym roku do NFZ wpłynęło 33 mld zł dodatkowych środków. (…) Cieszę się z tej ogólnopolskiej dyskusji. Jest dzisiaj pełna emocji, ale potrzebna. Odkąd jestem ministrem wyraźnie mówię o brakach finansowych, ale analizuję też ich przyczyny. W połowie lutego 2026 r. zamkniemy rok rozliczeniowy i będziemy wiedzieli, ile świadczeń zostało wykonanych i za ile trzeba zapłacić. Jeśli ustawa o Funduszu Medycznym uzyska podpis Prezydenta, to w tym roku będziemy w stanie zabezpieczyć środki na funkcjonowanie systemu. Dobrze, że dzisiaj rozmawiamy o finansowaniu przyszłego roku, a nie w jego trakcie o kolejnych pożarach do gaszenia.”

Jednocześnie, odniosła się ona do kwestii nieprzedłużenia programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu”, która została ujęta w piśmie z dnia 29 października br.:

Nie zabieramy programu „Dobry posiłek”. To był pilotaż, który się sprawdził. Nie obniżamy też środków na żywienie w szpitalach. Wprowadzamy program jako jednolity standard, zapewniając jego finansowanie ze strony z NFZ.

fot. @MZ_GOV_PL/X.com, @Domanski_Andrz/X.com

Powiązane
Nawet 3500 zł na ferie zimowe dla seniorów w 2026 r. Można już składać wnioski o świadczenie
Nawet 3500 zł na ferie zimowe dla seniorów w 2026 r. Można już składać wnioski o świadczenie
Osoby powyżej 65 roku życia wykluczone przez rząd z najważniejszego świadczenia dla osób niepełnosprawnych – „krzyk rozpaczy seniorów” w Sejmie i apel o wycofanie się rządu z „haniebnego zapisu”
Osoby powyżej 65 roku życia wykluczone przez rząd z najważniejszego świadczenia dla osób niepełnosprawnych – „krzyk rozpaczy seniorów” w Sejmie i apel o wycofanie się rządu z „haniebnego zapisu”
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Powszechny sprzeciw samorządów, bo nie przyniesie wzrostu dzietności, a pogłębi kryzys finansowy
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Powszechny sprzeciw samorządów, bo nie przyniesie wzrostu dzietności, a pogłębi kryzys finansowy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
PILNE: Wyciekła kwota 13 emerytury na 2026 rok! Tyle dokładnie dostaniesz – seniorzy nie kryją rozczarowania
04 gru 2025

Znamy już kwotę trzynastej emerytury na 2026 rok! Na podstawie oficjalnych danych GUS i obowiązujących przepisów udało się precyzyjnie wyliczyć, ile pieniędzy trafi na konta seniorów. Niestety, podwyżka trzynastki w 2026 roku może mocno rozczarować – wzrost będzie symboliczny. Sprawdź, czy Twoja trzynastka rzeczywiście wzrośnie tak, jak oczekujesz. Te informacje musisz znać!
Związek Banków Polskich: w 2025 roku rata przeciętnego kredytu hipotecznego spadła o prawie 500 zł. Wyższa zdolność kredytowa Polaków
04 gru 2025

W dniu 3 grudnia 2025 r. (ze skutkiem od 4 grudnia) Rada Polityki Pieniężnej obniżyła szósty raz w tym roku stopy procentowe NBP. O 470 zł spadła rata standardowego kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na kwotę 450 tys. zł na okres 20 lat w wyniku tegorocznych obniżek stóp procentowych - poinformował prezes ZBP Tadeusz Białek.
Rząd zachęca: czeka nawet 20 tys. zł dla małżonków, dzieci, wnuków, rodzeństwa, powinowatych, spadkobierców - premia gwarancyjna. Zarejestruj dokumenty w grudniu 2025 r. a wypłata będzie w 2026
04 gru 2025

Rząd zachęca: czeka nawet 20 tys. zł dla małżonków, dzieci, wnuków, rodzeństwa, powinowatych, spadkobierców chodzi o tzw. świadczenie pieniężne: premia gwarancyjna. Analizujemy zakres przedmiotowy i podmiotowy przepisów oraz co najważniejsze terminy składania dokumentów.
Prezent pod choinkę od Rady Polityki Pieniężnej. Jak spadną raty kredytów po szóstej w tym roku obniżce stóp procentowych NBP?
03 gru 2025

W dniu 3 grudnia 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego. W myśl tej decyzji od 4 grudnia 2025 r. stopa referencyjna wyniesie 4,0 procent. To szósta obniżka w bieżącym roku. I - co ciekawa - pierwsza od trzynastu lat zmiana stóp NBP dokonana w grudniu. Jak ta decyzja wpłynie na kredytobiorców? Sytuację komentują Artur Nowak-Gocławski i Tomasz Bujański z ANG Odpowiedzialne Finanse.

REKLAMA

Uchwała połączonych izb Sądu Najwyższego: nie można uznać orzeczenia SN za niebyłe; Polska nie przekazała UE prawa do regulowania wymiaru sprawiedliwości
04 gru 2025

W dniu 3 grudnia 2025 r. dwie połączone izby Sądu Najwyższego orzekły, że żaden sąd ani organ władzy publicznej nie może uznać orzeczenia Sądu Najwyższego za niebyłe ani pominąć jego skutków, w tym również powołując się na prawo Unii Europejskiej. Sędziowie w tej uchwale orzekli również, że Polska nie przekazała organom Unii Europejskiej ani jakiejkolwiek innej organizacji międzynarodowej kompetencji do stanowienia norm regulujących organizację i funkcjonowanie krajowego wymiaru sprawiedliwości ani do określenia zakresu, w którym mogą być one stosowane.
Zawyżony abonament za telewizję i internet. Prezes UOKiK każe wypłacić rekompensaty konsumentom i nakłada wielomilionową karę na operatora
04 gru 2025

W dniu 3 grudnia 2025 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że Prezes UOKiK nałożył na firmę Vectra (dostawcę usług telekomunikacyjnych i operatora kablowego) karę ponad 80 mln zł oraz nakazał wypłatę rekompensat dla konsumentów. Spółka ta - mimo wcześniejszych działań Prezesa UOKiK - od kilku lat jednostronnie zmieniała zapisy w kolejnych umowach oraz bezpodstawnie podnosiła opłaty abonamentowe za usługi telewizyjne i internetowe.
Zerowy PIT dla rodzin z dwójką dzieci zagrożony? A co z podniesieniem progu podatkowego?
04 gru 2025

Czy uda się wprowadzić zmiany zaproponowane w projekcie prezydenckim dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych? Zawarte w nim rozwiązania spotkały się z krytyką ze strony samorządów. Rodzicom ma być lżej, ale na szkoły zabraknie pieniędzy?
1500 lub 1900 zł dla każdego, dochód bez znaczenia. Najbliższa wypłata już 19 grudnia. Dla kogo?
04 gru 2025

Już 20 grudnia będzie najbliższy transfer pieniędzy, które mają wspierać dzietność Polaków. Do kogo trafią pieniądze? Może to być 1500 albo 1900 złotych. Od czego jest uzależniona wysokość przelewanego świadczenia?

REKLAMA

Prezydent podpisał ważną ustawę. Te zmiany dotkną wielu z nas - dotyczą płynów do dezynfekcji, środków na komary, środków przeciw pleśni, innej chemii domowej i nie tylko
04 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o produktach biobójczych. Nowe przepisy znacząco ułatwią dostęp do informacji o środowisku i ochronie zdrowia. Zmiany dotyczą procedur związanych z pozwoleniami na obrót produktami biobójczymi stosowanymi w polskich domach i firmach. Ustawa realizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprzed niemal dekady.
NSA nakazał MOPS: Zasiłek pielęgnacyjny zostaje u niepełnosprawnych. Korzyść: (215,84 zł x 15 miesięcy). W pielęgnacyjnym więcej
04 gru 2025

Czego bały się przez kilka ostatnich lat osoby niepełnosprawne (i ich opiekunowie)? Zwrotu takich świadczeń jak zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) albo świadczenie pielęgnacyjne (miesięcznie: w 2023 r. 2458 zł, a w 2024 r. 2988 zł). W setkach procesów, które trafiły do sądów administracyjnych w ostatnich latach nie chodziło jednak o 215,84 zł albo 2458 zł/2988 zł. MOPS żądał od osób niepełnosprawnych wielokrotności tych kwot - często od 5000 zł do 45 000 zł. Dlaczego? Osoby te nie dostarczyły do MOPS odnowionych orzeczeń o niepełnosprawności (przepisy sugerowały, że nie muszą niepełnosprawni tego robić), a jednocześnie miesiąc w miesiąc pobierały zasiłek pielęgnacyjny albo świadczenie pielęgnacyjne. MOPS żądał zwrotu pieniędzy za kilkanaście miesięcy wstecz od osób niepełnosprawnych albo ich opiekunów, które tych pieniędzy nie miały.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA