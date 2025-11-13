REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Obowiązek montażu czujników dymu i czadu w nowych budynkach. Kiedy obejmie wcześniej oddane do użytku mieszkania i lokale?

Obowiązek montażu czujników dymu i czadu w nowych budynkach. Kiedy obejmie wcześniej oddane do użytku mieszkania i lokale?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 listopada 2025, 12:58
Paweł Huczko
Obowiązek instalacji czujki dymu i czujki czadu w mieszkaniach i budynkach - rozporządzenie MSWiA
MSWiA: Obowiązek montażu czujnika dymu i czadu także w mieszkaniach. Od kiedy? Nowe rozporządzenie już w Dzienniku Ustaw - wchodzi w życie 23 grudnia 2024 r.
Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 listopada 2024 r. zmieniło rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzony zostaje obowiązek montażu w mieszkaniach przynajmniej jednej czujki dymu a także czujki czadu w pomieszczeniach, gdzie odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego. Ta nowelizacja weszła w życie 23 grudnia 2024 r. i od tego dnia istnieje obowiązek montażu autonomicznych czujek dymu i autonomicznych czujek tlenku węgla w nowo wznoszonych budynkach mieszkalnych (czyli mieszkaniach lub pomieszczeniach mieszkalnych przeznaczonych do świadczenia usług hotelarskich). W pozostałych budynkach nowy obowiązek montażu czujek zacznie obowiązywać później – od 2026 r. (hotelowe) i od 2030 r. (już istniejące mieszkania). Warto podkreślić, że ww. obowiązek montażu czujek nie dotyczy budynków handlowych, produkcyjnych i magazynowych.

rozwiń >

Dlaczego trzeba było zmienić przepisy przeciwpożarowe

Chodzi o nowelizację rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822). 
Nowelizacja ta została opublikowana 22 listopada 2024 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1716.

Zdaniem MSWiA nowelizacja ww. rozporządzenia ma na celu poprawę poziomu ochrony przeciwpożarowej w kraju przez wprowadzenie rozwiązań, które powinny spowodować zmniejszenie:
1) liczby osób poszkodowanych w czasie pożarów oraz zdarzeń związanych z uwolnieniem tlenku węgla;
2) skutków pożarów w wielkopowierzchniowych budynkach handlowych, produkcyjnych i magazynowych.

MSWiA zwraca uwagę, że Każdego roku w Polsce w pożarach budynków lub innych obiektów budowlanych śmierć ponosi średnio 455 osób. Wartość ta utrzymuje się pomimo spadku ogólnej liczby pożarów. 
Analizując dane Państwowej Straży Pożarnej stwierdzono m.in., że:
1) około 80% ofiar śmiertelnych notowane jest w pożarach budynków mieszkalnych,
2) do tragicznych skutków pożarów najczęściej dochodzi w sezonie grzewczym,
3) najliczniejszą grupę ofiar śmiertelnych w pożarach (około 50%) stanowią osoby powyżej 55 roku życia,
3) istotny odsetek pożarów występuje w nocy. 

Celem nowych przepisów jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wczesne wykrycie pożaru oraz skuteczne zaalarmowanie mieszkańców o zagrożeniu (działających również w porze nocnej, w trakcie snu).

REKLAMA

REKLAMA

Czujki dymu i czujki czadu ratują życie

Autonomiczne czujki dymu, dostępne na rynku krajowym od co najmniej dwóch dekad, charakteryzują się konstrukcją i cechami funkcjonalnymi umożliwiającymi ich samodzielny montaż i uruchomienie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podległe mu służby, a także organizacje pozarządowe oraz media, promują stosowanie tych urządzeń już od ponad dekady, podkreślając ich znaczenie dla bezpieczeństwa.

Obecnie używanie autonomicznych czujek dymu w Polsce jest dobrowolne, tymczasem obowiązek stosowania tych urządzeń w budownictwie mieszkalnym istnieje w wielu krajach, np. w Anglii, Austrii, Czechach, Estonii, Francji, Niemczech, Szkocji oraz Szwecji. Cykliczna edukacja społeczeństwa w połączeniu ze stosowaniem czujek w mieszkaniach przyczyniła się w tych państwach do wyraźnego spadku liczby ofiar śmiertelnych w pożarach (o 15-30%).

MSWiA zauważyło, że w pożarach ujawnionych w Polsce w ostatnich latach przez „instalacje wykrywania”, w tym autonomiczne czujki dymu, nie odnotowywano ofiar wśród użytkowników budynków mieszkalnych. Urządzenia te charakteryzują się wysoką skutecznością ostrzegania o zagrożeniu i umożliwiają podjęcie ewakuacji (niejednokrotnie całego budynku mieszkalnego), jeszcze przed przybyciem służb ratowniczych.

Ponadto MSWiA wskazuje, że w zdarzeniach związanych z emisją tlenku węgla (czadu), przy których działania ratownicze prowadziły lub asystowały siły krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, każdego roku jest poszkodowanych od kilkuset do blisko dwóch tysięcy osób, a kilkadziesiąt z nich traci życie. 

Do zatruć najczęściej dochodzi w okresie grzewczym. Takie zdarzenia związane są głównie z nieprawidłowym działaniem urządzeń grzewczych lub ich wyposażenia (np. pieców, kotłów, podgrzewaczy wody, kominków), a także z niesprawnością przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych). Około 6% ofiar śmiertelnych to dzieci, a w ogólnej liczbie poszkodowanych grupa najmłodszych to około 27%. 

W realiach krajowych nadal wykorzystywana jest w lokalach mieszkalnych i użytkowych znaczna liczba urządzeń grzewczych spalających paliwa, które w pewnych warunkach mogą powodować emisję tlenku węgla w niebezpiecznych ilościach. 

Obowiązek instalacji czujki dymu

Omawiana nowelizacja w w rozdziale 6 zmienianego rozporządzenia dodaje § 28a, w którego ust. 1 określono nowy obowiązek wyposażenia lokalu mieszkalnego, a także pomieszczenia mieszkalnego lub jednostki mieszkalnej, w których są świadczone usługi hotelarskie, w co najmniej jedną autonomiczną czujkę dymu spełniającą wymagania Polskiej Normy PN-EN 14604 Autonomiczne czujki dymu.

Wprowadzenie tego przepisu ma na celu zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa w budynkach, w których ludzie mieszkają i przebywają w porze nocnej. Jego stosowanie powinno w konsekwencji spowodować zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych w pożarach.

W § 28a ust. 2 wyłączono z tego obowiązku części budynku objęte ochroną przez system sygnalizacji pożarowej, który zapewnia co najmniej równorzędny poziom bezpieczeństwa pożarowego.

Obowiązek instalacji czujki tlenku węgla (czadu)

W § 28a ust. 3 zmienianego rozporządzenia określono nowy obowiązek wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego i które wchodzi w skład lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego przeznaczonego na pobyt ludzi, znajdującego się w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia życia ludzi ZL, w co najmniej jedną autonomiczną czujkę tlenku węgla, spełniającą wymagania Polskiej Normy PN-EN 50291-1 Wykrywacze gazu - Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych - Część 1: Metody badań i wymagania eksploatacyjne

Przepis § 28a ust. 4 wyłącza natomiast obowiązek stosowania autonomicznych czujek tlenku węgla w pomieszczeniach, w których:
a) proces spalania odbywa się w urządzeniu z zamkniętą komorą spalania (odizolowaną od tego pomieszczenia);
b) spalanie ma miejsce w zasilanym paliwem gazowym urządzeniu przeznaczonym do przygotowania posiłków.

Przy stosowaniu elementarnych zasad bezpiecznego użytkowania wskazanych powyżej urządzeń zagrożenie związane z zatruciem tlenkiem węgla jest ograniczone.

REKLAMA

Jak wybrać czujkę czadu? Jakie wady mogą mieć czujniki tlenku węgla?

Inspekcja Handlowa informuje, że przy wyborze czujnika czadu trzeba sprawdzić, czy na produkcie są: 
a) nazwa i adres producenta (w tym importera) lub dystrybutora oraz 
b) dane identyfikujące produkt
– ułatwi to dochodzenie praw konsumenta w razie potrzeby (np. awarii lub niesprawności czujnika). 

Trzeba też sprawdzić oznaczenie typu czujnika: 
typ A – emituje alarm wizualny i dźwiękowy, a także może doprowadzić do uruchomienia wentylacji, 
typ B – emituje tylko alarm wizualny i dźwiękowy.

Jak informuje Inspekcja Handlowa, każdy czujnik tlenku węgla powinien mieć wskaźniki optyczne, które muszą być: w odpowiednim kolorze, z opisaną funkcją, widoczne po zainstalowaniu urządzenia w pozycji roboczej, zsynchronizowane z alarmem dźwiękowym. 
Przykładowo: 
Zasilanie - świeci się dioda zielona, 
Alarm - świeci się dioda czerwona, 
Błąd - świeci się dioda żółta.

Każdy kto zauważy nieprawidłowości produktu powinien poinformować o tym producenta lub importera (dystrybutora) oraz Inspekcję Handlową w danym województwie.

Od sierpnia do września 2024 r. 5 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej w Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu sprawdziło oznakowanie 12 modeli czujników tlenku węgla, czyli czadu. Dodatkowo eksperci w laboratorium sprawdzili parametry wpływające na bezpieczeństwo użytkowników, szczególnie czas reakcji alarmowej po wykryciu czadu. 2 modele miały wady konstrukcyjne oraz braki w oznakowaniu, np. w instrukcji. 3 kolejne modele – braki w oznakowaniu.

W szczególności sprawdzono, czy:
-  przy wysokim stężeniu czadu alarm (300 ppm) uruchamia się wystarczająco szybko, tj. po 3 minutach, 
- diody wysyłające sygnały wizualne działają poprawnie – w zakresie wybranych punktów normy PN-EN 50291-1:2018-06/AC:2021-03 Wykrywacze gazu. Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych. Część 1: Metody badań i wymagania eksploatacyjne. 

Wady w tym zakresie wykryto w 2 z 12 modeli czujników. 
1 model – brak wskaźnika sygnalizującego usterkę urządzenia i oznaczeń wskaźników wizualnych na czujniku, niepoprawna sygnalizacja niskiego poziomu baterii, niepoprawny czas reakcji alarmowej po wykryciu tlenku węgla. 
1 model – niepoprawny czas reakcji alarmowej po wykryciu czadu.

Ponadto Inspekcja Handlowa stwierdziła:
- brak lub niepełne ostrzeżenia i oznaczenia bezpośrednio na urządzeniu oraz jego opakowaniu, w tym brak danych przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek, numeru modelu, numeru normy, typu urządzenia, daty produkcji, maksymalnego zużycia mocy, typu i wielkości wskazanych baterii, opisów słownych dla symboli, niekompletna instrukcja użytkowania. 
4 modele miały nieprawidłowości w obu zakresach, 1 model – w zakresie oznaczeń na produkcie. 

Efekt: Konsument nie jest wystarczająco poinformowany o sposobie użytkowania produktu i może robić to w nieodpowiedni sposób.

Obowiązek oznakowania miejsc połączenia ściany oddzielenia przeciwpożarowego ze ścianą zewnętrzną oraz z dachem

Ponadto w § 4 ust. 2 zmienianego rozporządzenia (określającego obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej m.in. właścicieli budynków) dodano pkt 6, wprowadzający obowiązek oznakowania w budynkach handlowych, produkcyjnych oraz magazynowych miejsc połączenia ściany oddzielenia przeciwpożarowego ze ścianą zewnętrzną oraz z dachem. Obowiązek ten będzie dotyczył przedmiotowych budynków, w przypadku gdy ściana oddzielenia przeciwpożarowego oddziela strefy pożarowe o powierzchni co najmniej 2000 m2 każda, a ściany zewnętrzne co najmniej jednej strefy pożarowej wykonane są z materiałów palnych lub w co najmniej jednej strefie pożarowej gęstość obciążenia ogniowego przekracza 1000 MJ/m2. Każdorazowo będzie on realizowany poprzez oznakowanie budynku w sposób:
- określony w załączniku do rozporządzenia (przewidziano w nim zastosowanie pasa koloru czerwonego lub znaku przedstawiającego schematycznie ścianę oddzielenia przeciwpożarowego) albo
- uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. 

Zdaniem MSWiA wprowadzenie tego rozwiązania przyczyni się do poprawy skuteczności działań gaśniczych oraz bezpieczeństwa strażaków, a także ograniczenia szkód popożarowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od kiedy trzeba stosować nowe obowiązki

Na podstawie § 3 omawianego rozporządzenia nowelizującego, wejdzie ono w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 23 grudnia 2024 r. I od tego dnia trzeba montować autonomiczne czujki dymu i autonomiczne czujki tlenku węgla (czadu) w nowo wznoszonych budynkach mieszkalnych oraz nowych pomieszczeniach mieszkalnych lub nowych jednostkach mieszkalnych przeznaczonych do świadczenia usług hotelarskich.

Ale w § 2 projektowanego rozporządzenia określono przepisy przejściowe. Zgodnie z tymi przepisami:

1) W przypadku lokali mieszkalnych oraz wchodzących w skład lokali mieszkalnych pomieszczeń, w którym odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, użytkowanych jako takie lokale lub pomieszczenia w dniu wejścia w życie omawianego rozporządzenia, wymagania określone w § 28a (obowiązek montażu czujek dymu i czadu) obowiązywać mają od dnia 1 stycznia 2030 r.

2) W przypadku pomieszczeń mieszkalnych i jednostek mieszkalnych, w których (już teraz - przed dniem wejścia w życie omawianego rozporządzenia) są świadczone usługi hotelarskie (tj. związanych z krótkotrwałym, ogólnie dostępnym wynajmowaniem domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych etc.), a także wchodzących w skład lokali użytkowych pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, użytkowanych jako takie pomieszczenia lub jednostki w dniu wejścia w życie rozporządzenia, przewiduje się okres przejściowy na wprowadzenie obowiązków określonych w § 28a – czyli obowiązek montażu czujek dymu i czadu będzie istniał od dnia 30 czerwca 2026 r. 

3) W budynkach handlowych, produkcyjnych oraz magazynowych, dla których przed wejściem w życie rozporządzenia (czyli przed 23 grudnia 2024 r.) wydano decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie albo został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej albo zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych, wymagania, o których mowa w nowym § 4 ust. 2 pkt 6 (tj. Obowiązek oznakowania miejsc połączenia ściany oddzielenia przeciwpożarowego ze ścianą zewnętrzną oraz z dachem), obowiązywać mają od dnia 1 stycznia 2026 r.

W pozostałych przypadkach wymagania określone w nowych przepisach § 4 ust. 2 pkt 6 oraz § 28a należy spełnić po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia (tj. 23 grudnia 2024 r.). Czyli - w szczególności - już od 23 grudnia 2024 r. trzeba wypełnić obowiązki dotyczące instalowania autonomicznych czujek dymu i autonomicznych czujek tlenku węgla w nowo wznoszonych budynkach mieszkalnych oraz nowych pomieszczeniach mieszkalne lub nowych jednostkach mieszkalnych przeznaczonych do świadczenia usług hotelarskich.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 listopada 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz.U. poz. 1716. Rozporządzenie to weszło w życie 23 grudnia 2024 r.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Zobacz również:
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowoczesne strony kancelarii prawnych – jak projektować markę i doświadczenie
13 lis 2025

Podróż zwana stroną internetową kancelarii nie zaczyna się wraz z koncepcją wizualną, nie zaczyna się nawet z zakupem domeny. Punkt startowy to strategia kancelarii, w tym strategia marketingowa. Do czego ma służyć ta strona? Jaka ma być? Wizerunkowa, informacyjna, edukacyjna, sprzedażowa? A może mieszanka wszystkiego powyżej. Przygotowanie strony internetowej może zakończyć się porażką. Niejednokrotnie spotkałam się z sytuacją, że kancelarie były zmuszone do kosztownych i czasochłonnych przeróbek zaraz po utworzeniu strony. Dlaczego? Przeczytaj, jakich błędów unikać po Twojej stronie i czego wymagać od dostawców - grafików, deweloperów, twórców contentu, agencji reklamowych.
Testament ustny
13 lis 2025

W Polsce najczęściej sporządzane są tzw. testamenty zwykłe, czyli testament własnoręczny bądź notarialny. Warto jednak wiedzieć, że polskie prawo przewiduje, że - w szczególnych okolicznościach- nasza ostatnia wola może zostać wyrażona w formie ustnej. Testament ustny to – obok podróżnego i wojskowego- jeden ze szczególnych/wyjątkowych rodzajów testamentów.
Automatyczne podpisy nie istnieją w państwie prawa. Ani u prezydenta, ani u premiera
13 lis 2025

Spór o odmowę powołania sędziów przez prezydenta odsłania prostą prawdę, której w debacie publicznej próbuje się nie zauważać: jeśli twierdzimy, że głowa państwa musi automatycznie zaakceptować każdy wniosek KRS, to konsekwentnie powinniśmy uznać, że premier ma obowiązek akceptować każdy wniosek swoich ministrów. A to prowadziłoby do wniosku, że państwo ma nie szefa rządu, lecz operatora pieczątek. Logika ustroju nie działa wybiórczo. Albo obowiązuje wszystkich, albo nikogo - pisze adwokat Grzegorz Prigan.
SprawdzaMY: 100 postulatów deregulacji weszło w życie w kilka miesięcy. Kolejne 47 w Parlamencie. Podsumowanie [Deregulacja R. Brzoska]
13 lis 2025

SprawdzaMY: 100 postulatów deregulacji weszło w życie w kilka miesięcy, np: domniemania niewinności podatnika w rozliczeniach podatkowych, nienaliczanie odsetek za zwłokę w przypadku, gdy kontrola podatkowa przekroczy 6 miesięcy, identyfikacja kolejnych usług, które można przenieś do aplikacji mObywatel, zastosowanie instytucji "milczącego załatwienia sprawy" przy przekroczeniu przez urzędy czasu instrukcyjnego zawartego w przepisach. Kolejne 47 postulatów znajduje się w Parlamencie. Oto szczegółowe podsumowanie tzw. deregulacji Rafała Brzoski.

REKLAMA

Prezydent Karol Nawrocki razem z Trybunałem Konstytucyjnym wytną tę partię ze sceny politycznej? Wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP celów i działalności tej partii politycznej już został skierowany do TK w dniu 12 listopada 2025
13 lis 2025

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale w kompetencjach Trybunału Konstytucyjnego leży także możliwość stwierdzenia niezgodności celów i działalności partii politycznej z Konstytucją RP! Za pomocą tego narzędzia prawnego istnieje możliwość otwarcia drogi do delegalizacji partii politycznych.
ETS2 – co to naprawdę jest i jak wpływa na każdego Polaka? Fakty i mity
13 lis 2025

Europejski System Handlu Emisjami (ETS2) to nie jest żadna nowa podatkowa niespodzianka dla Polaków, nie jest też „zabójcą kotłowni i pieców na węgiel”. To mechanizm prawny, który od 2027 roku (dopuszczalne jest opóźnienie wdrożenia o 1 rok) obejmie emisje CO₂ z sektora transportu drogowego, budownictwa i małych instalacji energetycznych – obszarów dotychczas nieobjętych ETS1. W Polsce narosło wiele nieporozumień: od strachu przed „zabiciem ciepłownictwa lokalnego” po teorie spiskowe o „zamierzeniu pozbawienia Polaków przez UE prawa do ogrzewania domów” i wymuszenia kupna aut elektrycznych poprzez drastyczne podwyżki cen diesla i benzyny. W tym artykule przedstawiamy natomiast sprawdzone fakty, oparte na oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej, analizach Komisji Europejskiej, Eurostatu i publicznie dostępnych danych - bez spekulowania i na chłodno podchodząc do tematu.
Ochrona roślin i nasiennictwo - ważne zmiany w przepisach uchwalone przez Sejm i Senat
12 lis 2025

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dniu 7 listopada br. Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy z 9 października 2025 r. o zmianie ustawy ochronie roślin przed agrofagami oraz niektórych innych ustaw. Tym samym zakończono prace parlamentarne nad ustawą, która zostanie teraz skierowana do podpisu Prezydenta. Co się zmieni i od kiedy?
Obowiązkowe ubezpieczenie OC dronów od 13 listopada: kluczowe wyłączenie odpowiedzialności
12 lis 2025

Od 13 listopada 2025 r. każdy operator drona o masie od 250 gramów do 20 kilogramów będzie musiał posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC - wynika z rozporządzenia ministra finansów z 24 października 2025 roku. Nowe przepisy miały wypełnić lukę w prawie i zapewnić rekompensatę osobom poszkodowanym w wyniku wypadków z udziałem dronów. Tyle, że na ostatnim etapie prac pojawiło się kluczowe wyłączenie odpowiedzialności - wskazuje Jarosław Szymański, Dyrektor Mentor S.A. o. Warszawa.

REKLAMA

Problemy z bonem ciepłowniczym. Wnioski nie zostaną rozpatrzone. Informacji trzeba będzie szukać stronie internetowej urzędu
13 lis 2025

Trwa składanie wniosków o bon ciepłowniczy. Pojawiły się jednak nieprzewidziane trudności generujące dodatkowe koszty dla gmin. Ministerstwo Energii zaproponowało wprowadzenie zmian, które poprawią sytuację. Jednak czy nie będzie jeszcze większego zamieszania?
Podwyżki od 140 do 240 zł. Kto od stycznia 2026 roku będzie dostawał więcej pieniędzy? Opublikowano projekt rozporządzenia
13 lis 2025

Wzrost płacy minimalnej pociąga za sobą szereg zmian. Zależy bowiem od niego wysokość wielu świadczeń i dodatków do nich, a płace, których wysokość jest określana w obowiązujących przepisach, trzeba odpowiednio dostosować do jej poziomu.

REKLAMA