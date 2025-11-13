Obowiązek montażu czujników dymu i czadu w nowych budynkach. Kiedy obejmie wcześniej oddane do użytku mieszkania i lokale?

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 listopada 2024 r. zmieniło rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzony zostaje obowiązek montażu w mieszkaniach przynajmniej jednej czujki dymu a także czujki czadu w pomieszczeniach, gdzie odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego. Ta nowelizacja weszła w życie 23 grudnia 2024 r. i od tego dnia istnieje obowiązek montażu autonomicznych czujek dymu i autonomicznych czujek tlenku węgla w nowo wznoszonych budynkach mieszkalnych (czyli mieszkaniach lub pomieszczeniach mieszkalnych przeznaczonych do świadczenia usług hotelarskich). W pozostałych budynkach nowy obowiązek montażu czujek zacznie obowiązywać później – od 2026 r. (hotelowe) i od 2030 r. (już istniejące mieszkania). Warto podkreślić, że ww. obowiązek montażu czujek nie dotyczy budynków handlowych, produkcyjnych i magazynowych.

Dlaczego trzeba było zmienić przepisy przeciwpożarowe

Chodzi o nowelizację rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

Nowelizacja ta została opublikowana 22 listopada 2024 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1716.



Zdaniem MSWiA nowelizacja ww. rozporządzenia ma na celu poprawę poziomu ochrony przeciwpożarowej w kraju przez wprowadzenie rozwiązań, które powinny spowodować zmniejszenie:

1) liczby osób poszkodowanych w czasie pożarów oraz zdarzeń związanych z uwolnieniem tlenku węgla;

2) skutków pożarów w wielkopowierzchniowych budynkach handlowych, produkcyjnych i magazynowych.



MSWiA zwraca uwagę, że Każdego roku w Polsce w pożarach budynków lub innych obiektów budowlanych śmierć ponosi średnio 455 osób. Wartość ta utrzymuje się pomimo spadku ogólnej liczby pożarów.

Analizując dane Państwowej Straży Pożarnej stwierdzono m.in., że:

1) około 80% ofiar śmiertelnych notowane jest w pożarach budynków mieszkalnych,

2) do tragicznych skutków pożarów najczęściej dochodzi w sezonie grzewczym,

3) najliczniejszą grupę ofiar śmiertelnych w pożarach (około 50%) stanowią osoby powyżej 55 roku życia,

3) istotny odsetek pożarów występuje w nocy.



Celem nowych przepisów jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wczesne wykrycie pożaru oraz skuteczne zaalarmowanie mieszkańców o zagrożeniu (działających również w porze nocnej, w trakcie snu).

Czujki dymu i czujki czadu ratują życie

Autonomiczne czujki dymu, dostępne na rynku krajowym od co najmniej dwóch dekad, charakteryzują się konstrukcją i cechami funkcjonalnymi umożliwiającymi ich samodzielny montaż i uruchomienie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podległe mu służby, a także organizacje pozarządowe oraz media, promują stosowanie tych urządzeń już od ponad dekady, podkreślając ich znaczenie dla bezpieczeństwa.



Obecnie używanie autonomicznych czujek dymu w Polsce jest dobrowolne, tymczasem obowiązek stosowania tych urządzeń w budownictwie mieszkalnym istnieje w wielu krajach, np. w Anglii, Austrii, Czechach, Estonii, Francji, Niemczech, Szkocji oraz Szwecji. Cykliczna edukacja społeczeństwa w połączeniu ze stosowaniem czujek w mieszkaniach przyczyniła się w tych państwach do wyraźnego spadku liczby ofiar śmiertelnych w pożarach (o 15-30%).



MSWiA zauważyło, że w pożarach ujawnionych w Polsce w ostatnich latach przez „instalacje wykrywania”, w tym autonomiczne czujki dymu, nie odnotowywano ofiar wśród użytkowników budynków mieszkalnych. Urządzenia te charakteryzują się wysoką skutecznością ostrzegania o zagrożeniu i umożliwiają podjęcie ewakuacji (niejednokrotnie całego budynku mieszkalnego), jeszcze przed przybyciem służb ratowniczych.



Ponadto MSWiA wskazuje, że w zdarzeniach związanych z emisją tlenku węgla (czadu), przy których działania ratownicze prowadziły lub asystowały siły krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, każdego roku jest poszkodowanych od kilkuset do blisko dwóch tysięcy osób, a kilkadziesiąt z nich traci życie.



Do zatruć najczęściej dochodzi w okresie grzewczym. Takie zdarzenia związane są głównie z nieprawidłowym działaniem urządzeń grzewczych lub ich wyposażenia (np. pieców, kotłów, podgrzewaczy wody, kominków), a także z niesprawnością przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych). Około 6% ofiar śmiertelnych to dzieci, a w ogólnej liczbie poszkodowanych grupa najmłodszych to około 27%.



W realiach krajowych nadal wykorzystywana jest w lokalach mieszkalnych i użytkowych znaczna liczba urządzeń grzewczych spalających paliwa, które w pewnych warunkach mogą powodować emisję tlenku węgla w niebezpiecznych ilościach.

Minister @TomaszSiemoniak podczas konferencji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"



💬 Wczoraj podpisałem rozporządzenie, które wprowadza nowe zasady dotyczące stosowania czujek. Nakłada ono różne obowiązki. Chcemy dać mocny sygnał ze strony państwa, że czujki dymu i… November 22, 2024

Obowiązek instalacji czujki dymu

Omawiana nowelizacja w w rozdziale 6 zmienianego rozporządzenia dodaje § 28a, w którego ust. 1 określono nowy obowiązek wyposażenia lokalu mieszkalnego, a także pomieszczenia mieszkalnego lub jednostki mieszkalnej, w których są świadczone usługi hotelarskie, w co najmniej jedną autonomiczną czujkę dymu spełniającą wymagania Polskiej Normy PN-EN 14604 Autonomiczne czujki dymu.



Wprowadzenie tego przepisu ma na celu zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa w budynkach, w których ludzie mieszkają i przebywają w porze nocnej. Jego stosowanie powinno w konsekwencji spowodować zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych w pożarach.



W § 28a ust. 2 wyłączono z tego obowiązku części budynku objęte ochroną przez system sygnalizacji pożarowej, który zapewnia co najmniej równorzędny poziom bezpieczeństwa pożarowego.

Obowiązek instalacji czujki tlenku węgla (czadu)

W § 28a ust. 3 zmienianego rozporządzenia określono nowy obowiązek wyposażenia pomieszczenia, w którym odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego i które wchodzi w skład lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego przeznaczonego na pobyt ludzi, znajdującego się w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia życia ludzi ZL, w co najmniej jedną autonomiczną czujkę tlenku węgla, spełniającą wymagania Polskiej Normy PN-EN 50291-1 Wykrywacze gazu - Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych - Część 1: Metody badań i wymagania eksploatacyjne.



Przepis § 28a ust. 4 wyłącza natomiast obowiązek stosowania autonomicznych czujek tlenku węgla w pomieszczeniach, w których:

a) proces spalania odbywa się w urządzeniu z zamkniętą komorą spalania (odizolowaną od tego pomieszczenia);

b) spalanie ma miejsce w zasilanym paliwem gazowym urządzeniu przeznaczonym do przygotowania posiłków.



Przy stosowaniu elementarnych zasad bezpiecznego użytkowania wskazanych powyżej urządzeń zagrożenie związane z zatruciem tlenkiem węgla jest ograniczone.

Jak wybrać czujkę czadu? Jakie wady mogą mieć czujniki tlenku węgla? Inspekcja Handlowa informuje, że przy wyborze czujnika czadu trzeba sprawdzić, czy na produkcie są:

a) nazwa i adres producenta (w tym importera) lub dystrybutora oraz

b) dane identyfikujące produkt

– ułatwi to dochodzenie praw konsumenta w razie potrzeby (np. awarii lub niesprawności czujnika).



Trzeba też sprawdzić oznaczenie typu czujnika:

typ A – emituje alarm wizualny i dźwiękowy, a także może doprowadzić do uruchomienia wentylacji,

typ B – emituje tylko alarm wizualny i dźwiękowy.



Jak informuje Inspekcja Handlowa, każdy czujnik tlenku węgla powinien mieć wskaźniki optyczne, które muszą być: w odpowiednim kolorze, z opisaną funkcją, widoczne po zainstalowaniu urządzenia w pozycji roboczej, zsynchronizowane z alarmem dźwiękowym.

Przykładowo:

Zasilanie - świeci się dioda zielona,

Alarm - świeci się dioda czerwona,

Błąd - świeci się dioda żółta.



Każdy kto zauważy nieprawidłowości produktu powinien poinformować o tym producenta lub importera (dystrybutora) oraz Inspekcję Handlową w danym województwie.



Od sierpnia do września 2024 r. 5 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej w Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu sprawdziło oznakowanie 12 modeli czujników tlenku węgla, czyli czadu. Dodatkowo eksperci w laboratorium sprawdzili parametry wpływające na bezpieczeństwo użytkowników, szczególnie czas reakcji alarmowej po wykryciu czadu. 2 modele miały wady konstrukcyjne oraz braki w oznakowaniu, np. w instrukcji. 3 kolejne modele – braki w oznakowaniu.



W szczególności sprawdzono, czy:

- przy wysokim stężeniu czadu alarm (300 ppm) uruchamia się wystarczająco szybko, tj. po 3 minutach,

- diody wysyłające sygnały wizualne działają poprawnie – w zakresie wybranych punktów normy PN-EN 50291-1:2018-06/AC:2021-03 Wykrywacze gazu. Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych. Część 1: Metody badań i wymagania eksploatacyjne.



Wady w tym zakresie wykryto w 2 z 12 modeli czujników.

1 model – brak wskaźnika sygnalizującego usterkę urządzenia i oznaczeń wskaźników wizualnych na czujniku, niepoprawna sygnalizacja niskiego poziomu baterii, niepoprawny czas reakcji alarmowej po wykryciu tlenku węgla.

1 model – niepoprawny czas reakcji alarmowej po wykryciu czadu.



Ponadto Inspekcja Handlowa stwierdziła:

- brak lub niepełne ostrzeżenia i oznaczenia bezpośrednio na urządzeniu oraz jego opakowaniu, w tym brak danych przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek, numeru modelu, numeru normy, typu urządzenia, daty produkcji, maksymalnego zużycia mocy, typu i wielkości wskazanych baterii, opisów słownych dla symboli, niekompletna instrukcja użytkowania.

4 modele miały nieprawidłowości w obu zakresach, 1 model – w zakresie oznaczeń na produkcie.



Efekt: Konsument nie jest wystarczająco poinformowany o sposobie użytkowania produktu i może robić to w nieodpowiedni sposób.

Obowiązek oznakowania miejsc połączenia ściany oddzielenia przeciwpożarowego ze ścianą zewnętrzną oraz z dachem

Ponadto w § 4 ust. 2 zmienianego rozporządzenia (określającego obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej m.in. właścicieli budynków) dodano pkt 6, wprowadzający obowiązek oznakowania w budynkach handlowych, produkcyjnych oraz magazynowych miejsc połączenia ściany oddzielenia przeciwpożarowego ze ścianą zewnętrzną oraz z dachem. Obowiązek ten będzie dotyczył przedmiotowych budynków, w przypadku gdy ściana oddzielenia przeciwpożarowego oddziela strefy pożarowe o powierzchni co najmniej 2000 m2 każda, a ściany zewnętrzne co najmniej jednej strefy pożarowej wykonane są z materiałów palnych lub w co najmniej jednej strefie pożarowej gęstość obciążenia ogniowego przekracza 1000 MJ/m2. Każdorazowo będzie on realizowany poprzez oznakowanie budynku w sposób:

- określony w załączniku do rozporządzenia (przewidziano w nim zastosowanie pasa koloru czerwonego lub znaku przedstawiającego schematycznie ścianę oddzielenia przeciwpożarowego) albo

- uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.



Zdaniem MSWiA wprowadzenie tego rozwiązania przyczyni się do poprawy skuteczności działań gaśniczych oraz bezpieczeństwa strażaków, a także ograniczenia szkód popożarowych.

Od kiedy trzeba stosować nowe obowiązki