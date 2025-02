Sejm na żywo: 19 lutego 2025 r. Komisja śledcza ds. Pegasusa

Na dziś komisja śledcza ds. Pegasusa zaplanowała przesłuchania dwóch przedstawicieli firmy Matic S.A., która miała być pośrednikiem w procesie zakupu systemu Pegasus od izraelskiej firmy NSO Group dla CBA. Zaznawać mają Adam Chromiński, jako przedstawiciel firmy oraz wiceprezes zarządu Matic S.A. Aleksander Goszczycki.

Sejm na żywo 19 lutego

Sejm na żywo 18 lutego

Sejm na żywo 3 lutego

Zbigniew Ziobro (PiS) oświadczył, że sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa działa nielegalnie, w związku z czym nigdy dobrowolnie się przed nią nie stawi.

Komisja ds. Pegasusa działa nielegalnie - wyłączył ją z obiegu prawnego Trybunał Konstytucjny wyrokiem z września 2024 r. Przed nielegalną komisją nigdy nie stawię się dobrowolnie. Decyzja sądu o moim zatrzymaniu i doprowadzeniu ma charakter przestępczy. Nigdzie się jednak nie… — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) January 31, 2025

Policja zatrzymała w piątek w Warszawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Zgodnie z decyzją sądu, Ziobro ma zostać doprow lutegoadzony na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa.

Były szef MS, poseł PiS Zbigniew Ziobro został doprowadzony do budynku Sejmu, w którym znajduje się sala posiedzeń komisji śledczej ds. Pegasusa. Jego zdaniem, jej członkowie "zdezerterowali", bo bali się prawdy. Komisja zdawała sobie sprawę, że jestem w Warszawie i że jestem tu przewożony - dodał.

Sejm na żywo: 31 stycznia

Dziś ma się odbyć przesłuchanie Zbigniewa Ziobry, Ministra Sprawiedliwości w latach 2015-2023, Prokuratora Generalnego w latach 2016-2023, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Sejm na żywo: 27 stycznia 2025 r.

godz. 17:00

godz. 10:00

Sejm na żywo: 24 stycznia 2025 r.

Przesłuchanie Mariana Banasia, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie Tomasza Sordyla, dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Sejm na żywo: 7 stycznia 2025 r.

Sejm na żywo: 16 grudnia 2024 r.

Były szef CBA Andrzej Stróżny nie stawił się w poniedziałek na posiedzeniu komisji śledczej ds. Pegasusa; komisja wystąpi do sądu o ukaranie go za niestawiennictwo. Zdaniem wiceszefa komisji Marcina Bosackiego (KO), komisja nie może prawidłowo spełnić swojej funkcji bez uzyskania wiedzy od Stróżnego.

Transmisja zaplanowana na godz. 15:00

Były wiceszef CBA Grzegorz Ocieczek nie stawił się na poniedziałkowym posiedzeniu komisji śledczej ds. Pegasusa. Jak powiedział przed posiedzeniem w Studiu PAP wiceszef komisji Tomasz Trela (Lewica), do godz. 9 komisja nie otrzymała usprawiedliwienia jego nieobecności.

