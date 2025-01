Od 1 stycznia 2025 r. zmieniły się przepisy, a limit zbiegu uprawnień do renty socjalnej i innych świadczeń osiągnął próg 300 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kto skorzysta na tej zmianie?

Zmiana przepisów od 1 stycznia 2025 roku

Zgodnie z przepisami, w przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej lub świadczenia przysługującego członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 300 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jednocześnie kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Próg 300 proc., o którym mowa w tej regulacji obowiązuje od 1 stycznia 2025 roku i uległ istotnemu podwyższeniu. Przed zmianą było to bowiem 200 proc. Jak przedkładają się procenty, o których mowa na kwoty? Górna granica sumy kwot obu rent wynosiła do końca 2024 roku 3561,92 zł, a od 1 stycznia 2025 roku została podwyższona do 5342,88 zł.

Kto skorzysta z renty socjalnej?

Przypomnijmy, że renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

1) przed ukończeniem 18. roku życia;

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;

3) w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Może mieć charakter stały, jeśli całkowita niezdolność do pracy jest trwała albo okresowy, jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa. Jej wysokość to 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W styczniu 2025 roku ta kwota to 1780,96 zł brutto miesięcznie (1620,67 zł netto). Od 1 marca 2025 roku zgodnie z prognozami wzrośnie o 120,74 zł brutto.

W 2025 roku weszły również w życie przepisy o dodatku dopełniającym. Przysługuje on osobom uprawnionym do renty socjalnej, będącym całkowicie niezdolnymi do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i jest wypłacany razem z tą rentą. Jego wysokość to 2520 zł i będzie ona corocznie waloryzowana od dnia 1 marca.