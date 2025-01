Podatek od nieruchomości został znowelizowany. Podatnicy długo czekali na te zmiany. Jednak 2025 rok przywitał ich w tym zakresie wieloma wątpliwościami Jedna z nich była związana z podatkiem od ogrodzeń.

Zmiany w podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 roku przepisy ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązują w znowelizowanym brzmieniu. Zmiany, które zaszły były istotne i długo wyczekiwane zarówno przez podatników, jak i organy podatkowe. Ich głównym celem było sformułowanie definicji budowli, która byłaby definicją autonomiczną i nie sprowadzała się do odesłania do przepisów Prawa budowlanego. Zobowiązał do tego ustawodawcę Trybunał Konstytucyjny. Nowelizacja stała się oczywiście okazją do wprowadzenia także innych zmian, z których konsekwencjami podatnicy muszą się obecnie mierzyć. Jakie nowości przyniosła podatnikom znowelizowana ustawa? Definicje: budynku, obiektu budowlanego, robót budowlanych i trwałego związania z gruntem. Dodatkowo, uporządkowanie opodatkowania garaży, kwestię zwolnień dla budowli infrastruktury portowej oraz zagadnienia dotyczące inkasa.

REKLAMA

Jednak już przed wejściem przepisów w życie specjaliści sygnalizowali, że choć ustawodawca wprowadził sporo zmian i niektóre spory wygasną, to jednocześnie już na pierwszy rzut oka widać, że powstaną nowe wątpliwości. Tak też się niestety stało. Jednak jak to zwykle bywa w związku ze zmianami, obok realnych trudności pojawiły się również te nieco naciągane. Jedną z nich był problem opodatkowania ogrodzeń. W przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się informacje o tym, że od stycznia 2025 roku należy zapłacić podatek od każdego ogrodzenia? Co było źródłem tej nieprawdziwej informacji? Pojawienie się w poz. 22 załącznika nr 4 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pozycji „ogrodzenie”. Niestety, osoby nagłaśniające rzekomy problem nieprawidłowo zinterpretowały przepisy, a wręcz wykazały się brakiem umiejętności ich interpretacji. Dlaczego? Bo co prawda od 1 stycznia 2025 r. budowla na gruncie podatku od nieruchomości to m.in. obiekt niebędący budynkiem, wymieniony w załączniku nr 4 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, jednak nadal z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jasno wynika, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co za tym idzie budowle, które nie są związane z prowadzeniem takiej działalności, w tym również ogrodzenia prywatnych posesji, nie podlegają w 2025 roku opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Pisaliśmy o tym w artykule Ile podatku od nieruchomości zapłacisz od ogrodzenia? Od 2025 roku przepisy się zmieniły.

MF stanowczo zareagowało

REKLAMA

Problem okazał się na tyle istotny, że stanowczo zareagowało w tej sprawie Ministerstwo Finansów. W dniu 19 stycznia 2025 r. MF opublikowało oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji dotyczących wprowadzenia nowego podatku od ogrodzeń. Wskazało w nim m.in., że Budowle związane z działalnością inną niż działalność gospodarcza, np. z działalnością leśną, także tą prowadzoną przez Państwowe Gospodarstwo Lasy Państwowe, nie podlegały podatkowi od nieruchomości, zarówno w stanie prawnym obowiązującym do końca 2024 r., jak i obecnie.

Nieopodatkowane podatkiem od nieruchomości pozostają również ogrodzenia budynku mieszkalnego, którego część zajęta jest przez osobę prywatną na prowadzenie biura rachunkowego lub gabinetu stomatologicznego. Zajęcie części budynku mieszkalnego na cele działalności gospodarczej nie pozbawia budynku charakteru mieszkalnego, a budynki mieszkalne ustawa jednoznacznie wyłącza z kategorii obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym zakresie stan prawny także nie uległ zmianie.