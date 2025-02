Ulga hipoteczna 200 tys. zł na zakup pierwszego mieszkania. Rewolucja na rynku nieruchomości czy złudna nadzieja?

Rosnące ceny mieszkań i wysokie raty kredytowe paraliżują rynek. ZPP proponuje „ulgę hipoteczną” – odliczenie do 200 tys. zł na zakup pierwszego lokum. Czy to przełomowe wsparcie pomoże Polakom w spełnieniu marzeń o własnym mieszkaniu, czy tylko chwilowa ulga bez realnych efektów?

Rosnące ceny mieszkań oraz wysokie raty kredytów hipotecznych stają się poważnym wyzwaniem dla polskich rodzin, które marzą o własnym kącie - zauważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. W obliczu dynamicznego wzrostu cen – w Polsce średni wzrost wyniósł blisko 80% w ciągu ostatnich 10 lat – oraz ograniczonej zdolności kredytowej, nabywcy wstrzymują się z decyzją o zakupie nieruchomości. Proponowana przez ZPP „ulga hipoteczna”, umożliwiająca odliczenie od dochodu wydatków związanych z zakupem pierwszej nieruchomości do 200 tys. zł, mogłaby stać się przełomowym rozwiązaniem, eliminując ryzyko efektu cenotwórczego i zwiększając dostępność kredytów dla wszystkich zainteresowanych. To propozycja, która zasługuje na szeroką dyskusję w kontekście kompleksowego wsparcia mieszkalnictwa w Polsce.

Ceny mieszkań rosną w zawrotnym tempie – czy kryzys jest już na horyzoncie?

ZPP podkreśla w swoim komentarzu, że rosnące ceny mieszkań i rat kredytów hipotecznych to poważny problem dla wielu mieszkańców Polski. Zgodnie z raportem Eurostatu ceny mieszkań w UE wzrosły średnio o 48% w mniej niż 10 lat - od 2015 do 2023 roku, jednak dla Polski średni wzrost cen mieszkań w Polsce w 2023 r. w porównaniu do 2015 r. wynosi 79,8%. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła we wrześniu 2024 r. 444 740 zł, przy czym średnia cena transakcyjna 1m2 mieszkania w Warszawie wyniosła w III kw. 2024 r. 14 548 zł.

Na decyzję o zakupie nieruchomości wpływały wysokie ceny, ograniczona zdolność kredytowa oraz niepewność co do rządowych programów wsparcia. Dlatego też nabywcy wstrzymywali się z zakupem licząc na spadek cen mieszkań i stóp procentowych.

Pojawiają się różne pomysły na wsparcie mieszkalnictwa i ułatwienie Polakom zakup własnej nieruchomości. Wsparcie rządowe w postaci dofinansowania kredytów hipotecznych może potencjalnie wiązać się z ryzykiem wzrostu cen nieruchomości, natomiast ukierunkowanie się na budownictwo społeczne wymaga dużych nakładów finansowych i długiego czasu oczekiwania na pierwsze efekty.

"Ulga hipoteczna" to nowatorskie wsparcie na zakup pierwszej nieruchomości

ZPP ma propozycję: Chcąc ułatwić osobom fizycznym dostęp do własnej pierwszej nieruchomości poddajemy pod rozważenie zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należałoby rozważyć wprowadzenie „ulgi hipotecznej”, tj. możliwości odliczenia od dochodu do opodatkowania wydatku (w tym spłaconych rat od kredytu hipotecznego) na zakup pierwszej nieruchomości w łącznej wysokości maksymalnej 200 000 zł.

Odliczenie byłoby możliwe tylko od zakupu pierwszej nieruchomości i do dokonania w ciągu 5 lat od zakupu, przykładowo maksymalnie po 40 000 zł na rok podatkowy. Ulga mogłaby być dostępna dla wszystkich osób fizycznych bez względu na stan cywilny, liczbę dzieci, wysokość dochodów i wartość pierwszej nieruchomości.

Nowa ulga mieszkaniowa dla każdego, bez względu na zarobki i stan cywilny

Taki sposób wsparcia mieszkalnictwa - według ZPP - mógłby się przyczynić do realnego wsparcia osób fizycznych pragnących zakupić swój pierwszy własny kąt. Zaletą rozwiązania jest brak efektu cenotwórczego, przy jednoczesnym realnym zwiększeniu dostępności kredytów dla Polaków. Ulga byłaby dostępna dla każdego (brak zarzutu o wykluczenie singli, czy ze względu na zarobki), tańsza dla budżetu, niż proponowane dotychczas alternatywne programy, a także możliwa do szybszego uruchomienia.

Gorąco zachęcamy ministerstwa zaangażowane w kreowanie polityki mieszkaniowej w Polsce do rozważenia powyższej propozycji w celu uwzględnienia jej w ramach kompleksowego wsparcia mieszkalnictwa w Polsce. Pisze w komentarzu ZPP.

Czy "ulga hipoteczna" to byłby skuteczny sposób na wsparcie mieszkalnictwa?

Wzrost cen nieruchomości i trudności w uzyskaniu kredytu hipotecznego sprawiają, że coraz więcej osób ma problem z zakupem własnego mieszkania. W odpowiedzi na te wyzwania pojawiają się propozycje nowych rozwiązań, takich jak właśnie postulowana przez ZPP ulga hipoteczna, która miałaby umożliwić odliczenie od dochodu wydatków związanych z zakupem pierwszego lokum.

Takie wsparcie zapewne mogłoby zwiększyć dostępność kredytów i pomóc nabywcom, ale wymaga dokładnej analizy pod kątem skuteczności i wpływu na rynek mieszkaniowy. Kluczowe będzie wyważenie korzyści dla obywateli i potencjalnych obciążeń dla budżetu państwa.