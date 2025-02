Kredyty mieszkaniowe coraz tańsze [wiemy jak zmieniało się średnie oprocentowanie „hipotek” i RRSO w 2024 r.], a zainteresowanie nimi coraz większe, ale czy potaniały również nieruchomości?

W IV kwartale 2024 r. odnotowany został znaczący spadek średniego oprocentowania oraz RRSO nowych i renegocjowanych umów kredytu mieszkaniowego (dotyczyło to zwłaszcza umów kredytu z określonym rodzajem oprocentowania). Przełożyło się to na zwiększone zainteresowanie kredytami hipotecznymi od początku 2025 r. Czy zmalały jednak również ceny nieruchomości?

W 2025 r. coraz więcej wniosków o kredyty mieszkaniowe

Zgodnie z informacją podaną przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) – w styczniu 2025 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 28,31 tys. osób w porównaniu do 22,56 tys. osób w styczniu 2024 r., co przekłada się na wzrost liczby zapytań o 25,5% r/r. Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w styczniu 2025 r., w stosunku do stycznia 2024 r., wzrosła natomiast aż o 36%. Styczniowy wzrost, wystąpił także w relacji do grudnia 2024 r., w którym wniosków o kredyt mieszkaniowy było o 8,8% mniej niż w styczniu 2025 r.1

W opinii dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH, głównego analityka Grupy BIK – w kolejnych miesiącach 2025 r., można spodziewać się dalszego wzrostu Indeksu Popytu na kredyty mieszkaniowe (będącego wskaźnikiem, z wykorzystaniem którego BIK mierzy zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi w Polsce). „Wygaśnie bowiem efekt wysokiej bazy porównawczej z drugiego półrocza 2023 roku, stymulowanego jeszcze przez program wsparcia. Natomiast będziemy porównywać się do miesięcy 2024 roku, kiedy popyt wyhamował, a wnioski o kredyty mieszkaniowe składano na warunkach rynkowych” – wyjaśnia prof. Rogowski.

Na większe zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi, mógł również wpływać spadek oprocentowania

Z analizy przeprowadzonej przez ekspertów portalu RynekPierwotny.pl, na podstawie danych podanych przez NBP, wynika, że średnie oprocentowanie nowych i renegocjowanych umów kredytu mieszkaniowego – w IV kwartale 2024 r. – wyraźnie spadło.

Zgodnie z danymi NBP, średnie oprocentowanie i RRSO dla nowych oraz renegocjowanych umów kredytów mieszkaniowych w 2024 r. – zmieniało się następująco:

styczeń 2024 r. – średnie oprocentowanie: 7,7% , średni poziom RRSO: 8,2%,

, średni poziom RRSO: 8,2%, luty 2024 r. – 7,6%/8,2%,

marzec 2024 r. – 7,6%/8,3%,

kwiecień 2024 r. – 7,7%/8,4%,

maj 2024 r. – 7,8%/8,5%,

czerwiec 2024 r. – 7,9% /8,6%,

/8,6%, lipiec 2024 r. – 7,9% /8,6%,

/8,6%, sierpień 2024 r. – 7,8%/8,6%,

wrzesień 2024 r. – 7,6%/8,4%,

październik 2024 r. – 7,4% /8,2%,

/8,2%, listopad 2024 r. – 7,4% /8,2% oraz

/8,2% oraz grudzień 2024 r. – 7,5%/8,4%.

Jak wyjaśniają eksperci portalu RynekPierwotny.pl – na powyższy wynik, wpłynęła jednak przede wszystkim obniżka oprocentowania kredytów mieszkaniowych ze stałym oprocentowaniem. Kredyty ze zmiennym oprocentowaniem natomiast – pod koniec 2024 r. – praktycznie nie potaniały.2

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z powyższymi danymi – po wyraźnym spadku oprocentowania, w październiku i listopadzie 2024 r., w grudniu 2024 r. – został odnotowany nieznaczny jego wzrost. Osobom zainteresowanym zaciągnięciem kredytu na zakup nieruchomości – pozostaje zatem obserwować, jak będą kształtowały się ww. wskaźniki w roku bieżącym i czy dalej utrzyma się zaobserwowany w 2024 r. trend spadkowy (chociażby w zakresie kredytu ze stałym oprocentowaniem).

Warto również zwrócić uwagę, że spadek oprocentowania odnotowany w październiku i listopadzie 2024 r. – automatycznie przełożył się na większą sprzedaż kredytów mieszkaniowych w tych miesiącach, która – zgodnie z danymi BIK, kształtowała się następująco:

we wrześniu 2024 r. (kiedy średnie oprocentowanie jeszcze nie osiągnęło najniższego „pułapu” – łączna wartość sprzedanych kredytów mieszkaniowych opiewała na 6,5 mld zł,

w październiku 2024 r. (kiedy średnie oprocentowanie zostało odnotowane na najniższym poziomie 7,4% ) – łączna wartość sprzedanych kredytów mieszkaniowych opiewała na 7,5 mld zł,

(kiedy ) – łączna wartość sprzedanych kredytów mieszkaniowych opiewała na 7,5 mld zł, w listopadzie 2024 r. (kiedy średnie oprocentowanie zostało odnotowane na najniższym poziomie 7,4% ) – łączna wartość sprzedanych kredytów mieszkaniowych opiewała na 6,8 mld zł i finalnie

(kiedy ) – łączna wartość sprzedanych kredytów mieszkaniowych opiewała na i finalnie w grudniu 2024 r. (kiedy średnie oprocentowanie nieznacznie wzrosło) – łączna wartość sprzedanych kredytów mieszkaniowych opiewała na 6,3 mld zł (czyli ponownie zmalała). 3

Czy powodem większego zainteresowania kredytami mieszkaniowymi, był również spadek cen nieruchomości?

Nic bardziej mylnego. Zgodnie z najnowszymi danymi NBP w zakresie cen nieruchomości mieszkaniowych (tj. danymi z okresu III kw. 2006 – IV kw. 2024)4 – od co najmniej od połowy 2017 r. (jedynie w małymi „wahnięciami” w niektórych kwartałach poszczególnych lat) – obserwowany jest systematyczny wzrost cen nieruchomości (zarówno tych z rynku pierwotnego, jak z rynku wtórnego). Wzrost ten – z jednym wyjątkiem dotyczącym cen nieruchomości na rynku wtórnym, w 7 największych miastach w Polsce – nastąpił również w IV kwartale roku 2024 (w stosunku do III kwartału roku 2024). Przeprowadzona przez NBP analiza – w powyższym zakresie – obejmuje ceny w 6 lub 7 największych miastach Polski (tj. z uwzględnieniem Warszawy lub bez niej), z podziałem na rynek pierwotny oraz rynek wtórny.

Porównanie cen transakcyjnych mieszkań w IV kwartale 2024 r., w stosunku do III kwartału 2024 r., przedstawia się następująco:

Rynek pierwotny, w 7 największych miastach (tj. Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu): III kwartał 2024 r. – średnia cena transakcyjna mieszkań na poziomie 14 077 zł/m2,

– średnia cena transakcyjna mieszkań na poziomie 14 077 zł/m2, IV kwartał 2024 r. – średnia cena transakcyjna mieszkań na poziomie 14 265 zł/m2 (czyli wzrost, w stosunku do III kwartału 2024 r.); Rynek pierwotny, w 6 największych miastach (tj. Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu): III kwartał 2024 r. – średnia cena transakcyjna mieszkań na poziomie 12 919 zł/m2,

– średnia cena transakcyjna mieszkań na poziomie 12 919 zł/m2, IV kwartał 2024 r. – średnia cena transakcyjna mieszkań na poziomie 13 113 zł/m2 (czyli wzrost, w stosunku do III kwartału 2024 r.); Rynek wtórny, w 7 największych miastach (tj. Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu): III kwartał 2024 r. – średnia cena transakcyjna mieszkań na poziomie 13 490 zł/m2,

– średnia cena transakcyjna mieszkań na poziomie 13 490 zł/m2, IV kwartał 2024 r. – średnia cena transakcyjna mieszkań na poziomie 13 169 zł/m2 (czyli spadek, w stosunku do III kwartału 2024 r.); Rynek wtórny, w 6 największych miastach (tj. Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu): III kwartał 2024 r. – średnia cena transakcyjna mieszkań na poziomie 11 834 zł/m2,

– średnia cena transakcyjna mieszkań na poziomie 11 834 zł/m2, IV kwartał 2024 r. – średnia cena transakcyjna mieszkań na poziomie 11 857 zł/m2 (czyli wzrost, w stosunku do III kwartału 2024 r.).

Spadek cen mieszkań w IV kwartale 2024 r., w stosunku do III kwartału 2024 r. został zatem zaobserwowany wyłącznie w zakresie cen transakcyjnych na rynku wtórnym mieszkań (i to w zestawieniu z uwzględnieniem Warszawy). W pozostałym zakresie – tj. zarówno w przypadku cen na rynku wtórnym, jak i rynku pierwotnym, a w przypadku rynku pierwotnego – również w zestawieniu uwzględniającym Warszawę – ceny mieszkań w IV kwartale 2024 r., w stosunku do III kwartału 2024 r., wzrosły.

Z pełnymi danymi w powyższym zakresie, można zapoznać się poniżej:

NBP, Baza cen nieruchomości mieszkaniowych (III kw. 2006 – IV kw. 2024)

1 BIK, O 36 proc. r/r wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w styczniu 2025 roku, 5.02.2025 r. (https://media.bik.pl/informacje-prasowe/847192/o-36-proc-r-r-wzrosla-wartosc-zapytan-o-kredyty-mieszkaniowe-w-styczniu-2025-roku)

2 Andrzej Prajsnar, RynekPierwotny.pl, Nowe „hipoteki” potaniały pod koniec 2024 roku?, 24.02.2025 r.

3 BIK, Sprzedaż kredytów – Sprzedaż miesięczna (mld zł) i dynamika (r/r) (https://media.bik.pl/analizy-rynkowe)

4 NBP, Informacja kwartalna (rynek nieruchomości): Baza cen nieruchomości mieszkaniowych (III kw. 2006 – IV kw. 2024) (https://nbp.pl/publikacje/cykliczne-materialy-analityczne-nbp/rynek-nieruchomosci/informacja-kwartalna/)