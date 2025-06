Kiedy Trybunał Sprawiedliwości UE wyda wyrok w sprawie WIBOR-u w umowach kredytowych. Pierwsza rozprawa już w tym tygodniu

Rozprawa TSUE w sprawie WIBOR już 11 czerwca

"11 czerwca odbędzie się rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-471/24. Rozprawa dotyczy kredytu udzielonego przez PKO BP i będzie to pierwsza rozprawa przed TSUE dotycząca WIBOR-u. Rozprawa to efekt pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, dotyczących interpretacji przepisów prawa unijnego w kontekście kredytów opartych na WIBOR" - powiedział PAP Biznes mówi Michał Romanowski, partner zarządzający, adwokat z kancelarii Romanowski i Wspólnicy, reprezentującej wraz z kancelarią CMS Cameron McKenna PKO BP w sporze sądowym dotyczącym kredytu opartego o wskaźnik WIBOR.

REKLAMA

Wyrok będzie później - najwcześniej pod koniec 2025 roku

"11 czerwca nie należy się spodziewać wyroku. Wyrok zapadnie pewnie pod koniec tego albo na początku przyszłego roku. Ewentualna opinia Rzecznika Generalnego może wydłużyć czas do wyroku o 3-6 miesięcy" - dodał Piotr Haiduk, partner, adwokat z kancelarii Romanowski i Wspólnicy.

4 pytania

Polski sąd zadał cztery pytania. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy umowy kredytu zawarte po wejściu w życie rozporządzenia BMR oparte o wskaźnik WIBOR w ogóle podlegają kontroli z perspektywy Dyrektywy Konsumenckiej. Jeżeli podlegają takiej kontroli, to w kolejnych pytaniach sąd zapytał, jak należy rozumieć obowiązek przedstawienia konsumentowi warunków umowy w sposób przejrzysty, a także to, czy jeśli umowa byłaby przedstawiona w sposób nieprzejrzysty, to jak ocenić jej uczciwość w związku ze stosowaniem WIBOR. Czwarta kwestia dotyczyła tego, czy gdyby uznać zastosowanie WIBORu za nieuczciwe, to jakie będą tego skutki dla umowy.



Konsument w postępowaniu krajowym stwierdził, że stosowanie WIBOR-u jako składnika oprocentowania zmiennego jest nieuczciwe. W ocenie banku postanowienie umowne, którego dotyczy sprawa przed TSUE, odzwierciedla przepis ustawy o kredycie hipotecznym, która nakłada na banki obowiązek ustalenia oprocentowania zmiennego kredytu jako sumy wskaźnika referencyjnego w rozumieniu rozporządzenia BMR, w tym przypadku WIBOR 6M i marży.



"WIBOR tak jak inne wskaźniki referencyjne stosowane w Unii jest obliczany zgodnie z przepisami Rozporządzenia BMR. Rozporządzenie to stanowi swoistą certyfikację, że sposób tworzenia oraz stosowania takiego wskaźnika w umowach z konsumentami jest uczciwy" – powiedział Romanowski.



Od połowy 2018 roku obowiązuje rozporządzenie BMR. Rozporządzenie zostało wprowadzone po to, żeby w całej Unii Europejskiej obowiązywał wystandaryzowany, jednolity model ustalania wskaźników referencyjnych. Wprowadzono zasadę, że odpowiedzialnym za obliczanie wskaźników może być tylko podmiot, który posiada zezwolenie. W Polsce administratorem, czyli podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe obliczanie WIBOR, jest GPW Benchmark. GPW Benchmark oraz sposób liczenia WIBOR podlega regularnej kontroli KNF. W ostatniej ocenie z maja 2025 roku KNF stwierdziła, że WIBOR dobrze odzwierciedla realia gospodarcze. (PAP Biznes)

seb/ gor/