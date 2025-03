Jak przekazać 1,5% swojego podatku na opp w 2025 r. – pytania i odpowiedzi. Czy można zadysponować podatkiem dla konkretnej osoby?

Wypełnienie rocznej deklaracji PIT to formalność i obowiązek, ale nie tylko. To także realna szansa, by zrobić coś dobrego dla innych i wesprzeć ważny cel społeczny. Zobacz, jak przekazać 1,5% swojego podatku na organizację pożytku publicznego.

Jak sprawdzić, której organizacji warto pomóc?

Nie każda organizacja ma prawo otrzymywać 1,5% podatku od osób fizycznych. Odsetek podatku możesz przekazać organizacji pozarządowej, która posiada status OPP, czyli status organizacji pożytku publicznego. O taki dodatkowy status mogą starać się organizacje pozarządowe, które posiadają osobowość prawną, niezależnie od swojej formy (np. fundacja, stowarzyszenie, klub sportowy). Aby go otrzymać, muszą spełnić wszystkie wymogi ustawy i uzyskać potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).



Wykaz OPP znajdziesz na stronie: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Co się stanie, jeśli wskażesz w PIT organizację, która nie widnieje w wykazie organizacji pożytku publicznego?

W takim przypadku nie zostanie przekazany 1,5% podatku do takiej organizacji. Całość Twojego podatku wpłynie wówczas do budżetu państwa.

Dlaczego warto przekazać 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego?

Lista korzyści jest konkretna, a potwierdzi ją z pewnością każdy, kto choć raz wspierał cele społeczne w taki bądź inny sposób. Poczucie radości i satysfakcji są tutaj kluczowe. Cieszymy się z tego, że możemy zrobić coś dobrego, pożytecznego i wartościowego na rzecz innych. Zamiast przekazywać w całości podatek do państwa, można dołożyć swoją cegiełkę do istotnej społecznie inicjatywy, wesprzeć długofalowe cele organizacji czy przekazać odsetek swojego podatku z myślą o konkretnej osobie, która jest pod opieką organizacji. Dla sektora NGO taka aktywność Polek i Polaków ma duże znaczenie, bo wyzwań społecznych jest wiele, dlatego liczy się każdy rodzaj wsparcia. Często 1,5% podatku przekazywany jest pod kątem wsparcia leczenia i walki z różnymi chorobami, ale nie tylko. Obszarów potrzebujących zaopiekowania i wzmocnienia jest bardzo dużo.



– Jako fundacja wspierająca schroniska i bezdomne zwierzęta docieramy tam, gdzie sytuacja jest szczególnie trudna i wymagająca. Wiemy, gdzie pomoc będzie w stu procentach trafiona. Znamy potrzeby placówek w całej Polsce. Schroniska borykają się z wieloma trudnościami, również finansowymi. Zapełnienie misek karmą często staje się wyzwaniem. Potrzebne jest też wsparcie w leczeniu zwierząt. Opłacamy zabiegi weterynaryjne i zakup leków. Pomagamy także w sfinansowaniu prac remontowych w placówkach – wylicza Iwona Duda, prezeska Fundacji Sarigato prowadzącej ogólnopolski projekt „Karmimy Psiaki” (https://www.karmimypsiaki.pl/).



Z obserwacji zespołu Karmimy Psiaki wynika, że rośnie wrażliwość społeczna na losy bezdomnych zwierząt i troska o ich dobrostan.

- Pomagamy dużo i coraz więcej, a jednak wciąż jest to kropla w morzu potrzeb. Stale otrzymujemy prośby o wsparcie. Bezdomne zwierzęta czekają na dom, na karmę, na leczenie. Na lepsze jutro. Czekanie boli, ale dzięki darczyńcom, którzy wspierają naszą fundację m.in. przekazując na swój 1,5% podatku, możemy pomagać większej liczbie bezdomniaków, docierać do różnych miejsc w kraju i działać tam, gdzie boli najbardziej – podkreśla Iwona Duda.

Jak zweryfikować informacje o organizacji?

Bycie organizacją pożytku publicznego wiąże się z różnymi przywilejami, jak np. otrzymywanie 1,5% podatku od osób fizycznych, ale też wymaga spełnienia różnych zobowiązań, związanych np. z przejrzystością finansową i transparentnością działań. Więcej o uprawnieniach i obowiązkach OPP na stronie: https://www.gov.pl/web/pozytek/3-uprawnienia-obowiazki-i-wymogi-ustawowe-organizacji-pozytku-publicznego.



Warto mieć pewność, że przekazujesz swój odsetek podatku wiarygodnej, rzetelnej organizacji. Koniecznie sprawdź, czy znajduje się w wykazie OPP. Takie organizacje są też zobowiązane do zamieszczania zatwierdzonych sprawozdań finansowych i merytorycznych ze swojej działalności. Ich baza prowadzona jest na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Dobrze jest też zrobić własny research – przeanalizować informacje o danej fundacji czy stowarzyszeniu, sprawdzić jej działalność, opinie osób, które miały z nią styczność. Dziś wiele NGOsów aktywnie korzysta z social mediów, publikuje bieżące informacje na swoich profilach, kanałach komunikacji i stronie www, dlatego warto się z nimi zapoznać.

Jak przekazać 1,5% na rzecz organizacji pożytku publicznego?

W deklaracji podatkowej zawarty jest wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Co należy zrobić? To proste! Wystarczy wpisać numer KRS wybranej przez siebie OPP i kwotę, jaką chce się przekazać. Możesz swój cel doprecyzować – wpisując w specjalnej rubryce w formularzu konkretny cel szczegółowy. Co ważne, suma ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Korzystasz z usługi Twój e-PIT? Dotyczy ona zeznań PIT-28, 36, 37 i 38. Automatycznie pojawi się w Twoim zeznaniu nazwa organizacji pożytku publicznego, której przekazałeś 1,5% swojego podatku rok wcześniej (pod warunkiem, że nadal widnieje w wykazie uprawnionych OPP). Możesz zachować ten automatyczny zapis lub go zmienić i wprowadzić dane innej organizacji OPP, jej KRS czy cel szczegółowy.



Dokładne instrukcje znajdziesz tutaj:

A także na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/pit/jak-przekazac-1-proc-na-opp/



Organizacje pożytku publicznego zwykle publikują też na swoich stronach informacje o 1,5% podatku. – To źródło, dzięki któremu można od razu zapoznać się z dotychczasowymi działaniami organizacji. Dla przykładu, na naszej stronie karmimypsiaki.pl podatnicy mogą kliknąć w dedykowaną zakładkę 1,5%, poczytać wiele ciekawych historii dotyczących efektów działań pomocowych na rzecz schronisk i bezdomniaków, a następnie od razu przejść do rozliczenia podatku w rządowej usłudze lub skopiować nr KRS do wykorzystania na później – opowiada Iwona Duda, prezeska Fundacji Sarigato.

Co w sytuacji, jeśli wspierana rok wcześniej organizacja przestała istnieć lub straciła status OPP?

Wówczas rubryka w formularzu będzie pusta, nie pojawi się automatycznie nazwa tej organizacji. Podatnik może ją uzupełnić nazwą innej organizacji i nr KRS albo też pozostawić zupełnie pustą.

Czy można przekazać 1,5% na konkretną osobę?

Nie, nie można przekazać 1,5% podatku na konkretną osobę. Jest on przekazywany na OPP, ale jeśli dana osoba jest podopiecznym organizacji, to można podać jej dane w rubryce „cel szczegółowy” w PIT. Wówczas zgromadzone w ramach 1,5% środki mogą zostać przeznaczone na realizację potrzeb tej właśnie osoby.

Na czym polega różnica między przekazaniem środków na konto a subkonto organizacji?

Jeśli w deklaracji podatkowej podasz tylko numer KRS OPP, bez wskazania celu szczegółowego, wówczas cała kwota trafi na konto organizacji, co będzie oznaczać, że wspierasz jej cele i działania. Jeśli zrobisz dopisek w rubryce „cel szczegółowy”, np. podając imię i nazwisko dziecka będącego pod opieką danej fundacji, wówczas środki te będą mogły być przeznaczone na potrzeby tej osoby, np. na jej leczenie i rehabilitację. Przekazanie 1,5% na konto organizacji oznacza jej ogólne wsparcie, natomiast w przypadku subkonta pojawia się możliwość wsparcia indywidualnego, dla konkretnej osoby – poprzez OPP, która zarządza środkami i podejmuje decyzje o ich wydatkowaniu.

Dlaczego nie warto zostawiać pustego pola w PIT?

Nie masz obowiązku podawania KRS organizacji pożytku publicznego. Możesz pozostawić puste pole w PIT, ale wypełnienie deklaracji warto potraktować jako okazję do tego, by zrobić coś dobrego dla innych. Jak czytamy na stronie gov.pl, Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego w 2024 r. ponad 1,9 mld złotych, z tytułu 1,5% podatku. To o ponad 370 mln zł więcej niż rok wcześniej. Na taki krok zdecydowało się blisko 15 mln podatników, czyli o 2,1 mln więcej niż w 2023 r. Przeciętna kwota wpłat w ramach 1,5% podatku wyniosła 128 zł.



– Widoczna jest rosnąca świadomość społeczna, jednak wciąż potrzebne są różne działania edukacyjne na temat możliwości, jakie daje 1,5%, gdyż to właśnie brak wiedzy i dostępu do informacji sprawia, że niektóre osoby nie przywiązują do tej kwestii uwagi – zaznacza Iwona Duda. – Przekazanie 1,5% nic nie kosztuje, jest szybkie i proste, a dla organizacji oznacza duże wsparcie, możliwość realizowania nowych celów i poszerzania skali pomocy. Z kolei podatnik zyskuje poczucie satysfakcji i sensu tego, co robi, bo jego 1,5% przekłada się na konkretne dobroczynne działania. Jako fundacja obserwujemy to zarówno w projekcie Karmimy Psiaki, jak i w projekcie Hakersi, gdzie pomagamy dzieciom z trudnych środowisk poprzez naukę technologii i rozwijanie umiejętności cyfrowych przydatnych na co dzień, w szkole czy w późniejszej pracy.



Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000571

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19910800350