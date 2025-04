Piotr i Katarzyna są ciężko poszkodowani przez los, znaczne stopnie niepełnosprawności i niesamodzielności. Nie wiadomo dlaczego rodzaj świadczeń dla nich jest zależny od wieku nabycia niepełnosprawności. Piotr o kulach od 17. roku życia, to renta socjalna albo stare świadczenie pielęgnacyjne. Paweł o kulach od 30-ego roku to renta z tytułu niezdolności do pracy. Najbardziej drastyczna sytuacja jest w świadczeniu pielęgnacyjnym (starym). Przepisy mówią, że świadczenie to generalnie jest dla osób z niepełnosprawnością od młodości (wyjątki dla nauki). Jednak w 2014 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że jest to niezgodne z Konstytucją RP - nie ma żadnego uzasadnienia, aby starego świadczenia pielęgnacyjnego nie otrzymał niewidomy od trzydziestego roku życia. Według nowych zasad Piotr i Katarzyna mogą się starać o świadczenie wspierające - jego konstrukcja ignoruje datę powstania niepełnosprawności. Świadczenie wspierające to jednak wciąż rzadkie świadczenie - większa część świadczeń jest wypłacana w "starym" systemie opartym o m.in. renty i świadczenie pielęgnacyjne.