Niemcy ujawnili ilu mają migrantów. To już ponad jedna czwarta mieszkańców

Niemcy coraz wyraźniej stają się krajem wielokulturowym — już ponad jedna czwarta mieszkańców ma tzw. historię migracji. W 2024 roku liczba takich osób wzrosła do ponad 21 milionów. To nie tylko efekt ostatnich fal migracyjnych z Ukrainy, Syrii czy Turcji, ale też długofalowych zmian społecznych i gospodarczych. Kim są ci ludzie? Skąd przyjechali i dlaczego wybrali właśnie Niemcy? Nowe dane pokazują, jak bardzo zmienia się społeczna mozaika naszych zachodnich sąsiadów.

Ile jest osób z historią migracji w Niemczech?

Według Federalnego Urzędu Statystycznego osób z historią migracji było w 2024 roku o około cztery procent (873 tys.) więcej niż w roku poprzednim (2023: 20,4 miliony). Ich udział wzrósł zatem nieznacznie - do 25,6 procent.

Osoby z historią migracji to takie, które same są imigrantami w pierwszym pokoleniu lub których oboje rodzice wyemigrowali do Niemiec po 1950 roku. Spośród ponad 21 milionów osób z historią migracji prawie 6,5 miliona przybyło do Niemiec po 2015 roku - wynika z danych.

Skąd pochodzą imigranci mieszkający w Niemczech?

W latach 2015-2021 imigranci pochodzili głównie z:

Syrii (716 tys.),

Rumunii (300 tys.),

Polski (230 tys.).

Jak podają statystycy, od 2022 r. imigracja pochodzi głównie z:

Ukrainy (843 tys.),

Syrii (124 tys.),

Turcji (112 tys.) .

Dlaczego ludzie wybierają Niemcy? Ucieczka i praca na czele powodów migracji

Z danych ujawnionych przez Federalny Urzęd Statystyczny wynika też, że najważniejszymi powodami migracji były:

ucieczka, azyl i ochrona międzynarodowa (31 procent),

(31 procent), zatrudnienie (23 procent),

łączenie rodzin (21 procent).

Natomiast osiem procent osób, które wyemigrowały po 2015 roku, stwierdziło, że przyjechały do Niemiec głównie w celu podjęcia studiów lub szkolenia i dalszej edukacji - poinformował Federalny Urząd Statystyczny.

Kanclerz Niemiec o migracji: „To wspólny problem Europy”

W najnowszym wywiadzie dla magazynu Zeit kanclerz Niemiec Friedrich Merz podkreślił, że nielegalna migracja to wyzwanie, które wymaga solidarnej odpowiedzi całej Europy - także ze strony Polski, z którą Berlin chce współpracować mimo narastających napięć.

"Zeit" zauważył w rozmowie z kanclerzem, że wdrażając zmiany w polityce migracyjnej, Niemcy zrażą do siebie sąsiadów, takich jak Polska, która nie chce zaakceptować odsyłania uchodźców przez Niemcy.

Merz w odpowiedzi podkreślił, że "sytuacja jest szczególnie krytyczna dla Polski, ponieważ kraj ten jest również ofiarą wojny hybrydowej poprzez przepływy migracyjne z Białorusi i Rosji". Dodał, że "wyraźnie zaoferował" pomoc w ochronie granic Polski, które są również granicami zewnętrznymi UE.

Kanclerz zauważył, że "w Polsce istnieje obawa, że odeślemy uchodźców, którzy od lat przebywają w Niemczech, z powrotem przez granicę. To nie o nich chodzi. Chodzi o uchodźców, którzy powinni ubiegać się o azyl w innym kraju UE. Mamy wspólny problem z nielegalną migracją i musimy go wspólnie rozwiązać".

Zaostrzone kontrole i powroty migrantów: Niemcy korzystają z prawa unijnego

Przypomnijmy, że Niemcy od października 2023 roku zaostrzyły kontrole na granicy z Polską, zawracając migrantów, którzy nielegalnie próbują wjechać do ich kraju. Polska Straż Graniczna przyjmuje migrantów z powrotem na podstawie traktatów dublińskich i umów o readmisji, jeśli przekroczyli granicę UE przez Polskę.

Procedura Dublin III określa, że za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony w UE odpowiedzialne jest co do zasady tylko jedno państwo członkowskie - zazwyczaj pierwsze państwo UE, którego granicę przekroczył starający się o ochronę cudzoziemiec. Na tej prawnej podstawie cudzoziemcy są zawracani do krajów odpowiedzialnych za rozpatrzenie ich wniosków uchodźczych.