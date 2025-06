Jaka była frekwencja w wyborach drugiej tury 2025 roku w całej Polsce, a jaka w poszczególnych województwach, powiatach i gminach? Wyniki exit pool podawały wyższą frekwencję, niż była w rzeczywistości. Być może również to wpłynęło na wynik.

Frekwencja wybory 2025: druga tura

Frekwencja w ponownym głosowaniu 1 czerwca 2025 r. w wyborach prezydenckich wyniosła 71,63%. Eksperci wskazywali, że frekwencja powyżej 70% powinna przynieść przewagę Rafałowi Trzaskowskiemu. W wynikach exit pool podawana frekwencja była wyższa: 72,8% i to właśnie Rafał Trzaskowski miał wyższy wynik: 50,3% do 49,7%.

Liczba kart ważnych: 21 033 457

Liczba uprawnionych do głosowania : 29 363 722

Do godziny 17:00 frekwencja wynosiła 54,91%, a do godziny 12:00 - 24,83%.

Najwyższa frekwencja była na statkach i zagranicą: 84,26%, a najniższa w najmniejszych gminach do 5000 mieszkańców: 66,21%. Gmina z najwyższą frekwencją to miasto Krynica Morska: 88,38% (wygrał tu Rafał Trzaskowski z wynikiem 63,11%), a gmina z najniższą frekwencją to Lasowice Wielkie: 47,67% (województwo opolskie, powiat kluczborski). W Lasowicach Wielkich wygrał Karol Nawrocki z wynikiem 51,30%.

Frekwencja - województwa

Frekwencja w poszczególnych województwach wyniosła:

Frekwencja województwa: wybory druga tura 2025 gov.pl

Frekwencja w powiatach i gminach

Na stronie wybory.gov.pl można sprawdzić frekwencje w poszczególnych powiatach i gminach » FREKWENCJA

Przykład: