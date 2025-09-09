Znamy nowe stawki abonamentu RTV. Polacy zapłacą więcej

Wszyscy czekają na nowe rozwiązania dotyczące opłat za radio i telewizję. Od dłuższego czasu jest zapowiadane zniesienia abonamentu RTV. Jak się podkreśla, rozwiązanie to jest już przestarzałe i system finansowania mediów publicznych musi ulec zmianie. Ustalenia nadal trwają, a stawki za abonament rosną. W przyszłym roku zapłacimy więcej.

Abonament RTV to opłata obowiązkowa. Wprowadzono ją, by mieć pieniądze na realizację misji publicznej państwowych nadawców medialnych. Obecnie za korzystanie z radia trzeba zapłacić 8,70 zł miesięcznie, natomiast jeżeli chodzi o zestaw radio i telewizja, jest to 27,30 zł za miesiąc. Już wkrótce ma się to jednak zmienić.

Prace nad likwidacją abonamentu RTV

W ostatnim czasie pojawiają się głosy na temat likwidacji opłaty RTV. Od jakiegoś czasu planowane zmiany sygnalizuje rząd. Z propozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynika, że danina zostałaby zlikwidowana i zastąpiona stałą dotacją dla mediów publicznych z budżetu państwa w wysokości 0,09 proc. PKB rocznie. Głos w sprawie będzie miał również resort finansów.

Nowe, wyższe stawki za abonament RTV w 2026 r.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała rozporządzenie mówiące o wysokości stawek w 2026 roku. Od stycznia będą one wynosiły 9,50 zł za radio oraz 30,50 zł za telewizję lub pakiet radio i telewizor. Jednocześnie KRRiT przypomniała, że waloryzacja kwot to obowiązek wynikający z ustawy. Zadeklarowano, że wprowadzone zostaną zmiany "na możliwie najniższym poziomie".

Kto jest zwolniony z opłata za abonament RTV?

Uprawnieni do zwolnienia z opłat abonamentowych: