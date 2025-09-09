REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Znamy nowe stawki abonamentu RTV. Polacy zapłacą więcej

Znamy nowe stawki abonamentu RTV. Polacy zapłacą więcej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 września 2025, 09:36
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Abonament rtv to opłata obowiązkowa
Abonament rtv to opłata obowiązkowa
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wszyscy czekają na nowe rozwiązania dotyczące opłat za radio i telewizję. Od dłuższego czasu jest zapowiadane zniesienia abonamentu RTV. Jak się podkreśla, rozwiązanie to jest już przestarzałe i system finansowania mediów publicznych musi ulec zmianie. Ustalenia nadal trwają, a stawki za abonament rosną. W przyszłym roku zapłacimy więcej.

Abonament RTV to opłata obowiązkowa. Wprowadzono ją, by mieć pieniądze na realizację misji publicznej państwowych nadawców medialnych. Obecnie za korzystanie z radia trzeba zapłacić 8,70 zł miesięcznie, natomiast jeżeli chodzi o zestaw radio i telewizja, jest to 27,30 zł za miesiąc. Już wkrótce ma się to jednak zmienić.

REKLAMA

Prace nad likwidacją abonamentu RTV

W ostatnim czasie pojawiają się głosy na temat likwidacji opłaty RTV. Od jakiegoś czasu planowane zmiany sygnalizuje rząd. Z propozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynika, że danina zostałaby zlikwidowana i zastąpiona stałą dotacją dla mediów publicznych z budżetu państwa w wysokości 0,09 proc. PKB rocznie. Głos w sprawie będzie miał również resort finansów.

Nowe, wyższe stawki za abonament RTV w 2026 r.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała rozporządzenie mówiące o wysokości stawek w 2026 roku. Od stycznia będą one wynosiły 9,50 zł za radio oraz 30,50 zł za telewizję lub pakiet radio i telewizor. Jednocześnie KRRiT przypomniała, że waloryzacja kwot to obowiązek wynikający z ustawy. Zadeklarowano, że wprowadzone zostaną zmiany "na możliwie najniższym poziomie".

Kto jest zwolniony z opłata za abonament RTV?

Uprawnieni do zwolnienia z opłat abonamentowych:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.
Powiązane
GIP: pilotaż czterodniowego tygodnia pracy to genialne rozwiązanie. Może być początkiem nowej ery
GIP: pilotaż czterodniowego tygodnia pracy to genialne rozwiązanie. Może być początkiem nowej ery
Ubezpieczyłeś zwierzęta? Możesz domagać się refundacji 70 proc. opłaconej składki! Ze złożeniem wniosku trzeba się pospieszyć
Ubezpieczyłeś zwierzęta? Możesz domagać się refundacji 70 proc. opłaconej składki! Ze złożeniem wniosku trzeba się pospieszyć
Drewno dobrej jakości nie trafi już do pieca! Nowe przepisy zmieniają wszystko
Drewno dobrej jakości nie trafi już do pieca! Nowe przepisy zmieniają wszystko
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wzór na wyższą emeryturę [obliczenia] ZUS: Emerytura wyższa nawet o kilkanaście procent za każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego
09 wrz 2025

ZUS dość regularnie przypomina, że opłacalne jest późniejsze przejście na emeryturę. Im dłużej będziemy aktywni zawodowo (czyli im dłużej będziemy płacili składki emerytalne) po osiągnięciu wieku emerytalnego, tym większe świadczenie z ZUS-u można otrzymać tytułem emerytury. ZUS szacuje, że każdy dodatkowy rok pracy może podnieść emeryturę nawet o kilkanaście procent. Dłuższej aktywności sprzyjają potrzeby rynku i otwartość pracodawców, a analizy ekspertów ZUS jasno pokazują, że warto odłożyć w czasie decyzję o zakończeniu pracy.
Ile zyskuję kupując 3 masła w Biedronce? UOKiK stawia zarzuty: kombinacje z wielosztukami, fałszywe obniżki i niewidoczne najniższe ceny w sklepach
09 wrz 2025

W dniu 9 września 2025 r. poinformowano, że Prezes UOKiK postawił spółce Jeronimo Martins Polska (właścicielowi sieci sklepów Biedronka) zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Za niejasno komunikowane ceny Jeronimo Martins Polska grozi kara do 10 proc. obrotu. Zarzuty usłyszały również trzy osoby zarządzające, którym grozi kara do 2 mln zł. Podstawą działań podjętych przez UOKiK były sygnały napływające od konsumentów, którzy opisywali różne nieprawidłowości podczas akcji promocyjnych sieci Biedronka. Klienci sklepów skarżyli się w szczególności na problemy z odczytaniem właściwej ceny przy zakupie wielosztuk oraz podawanie informacji o najniższych cenach z 30 dni przed obniżkami w sposób nieczytelny, w tym zbyt małą czcionką. W ramach sprawdzenia wykonywania przepisów dyrektywy Omnibus i badania sieci handlowych, podległa UOKiK Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrole również w sklepach sieci Biedronka. Inspektorzy zgromadzili obszerną dokumentację zdjęciową, przede wszystkim etykiet cenowych i wywieszek, prezentujących obniżki cenowe oferowane konsumentom. Analiza zebranego materiału dowodowego potwierdziła - zdaniem Prezesa UOKiK - sygnalizowane nieprawidłowości.

Znamy nowe stawki abonamentu RTV. Polacy zapłacą więcej
09 wrz 2025

Wszyscy czekają na nowe rozwiązania dotyczące opłat za radio i telewizję. Od dłuższego czasu jest zapowiadane zniesienia abonamentu RTV. Jak się podkreśla, rozwiązanie to jest już przestarzałe i system finansowania mediów publicznych musi ulec zmianie. Ustalenia nadal trwają, a stawki za abonament rosną. W przyszłym roku zapłacimy więcej.
GIP: pilotaż czterodniowego tygodnia pracy to genialne rozwiązanie. Może być początkiem nowej ery
09 wrz 2025

Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki uważa, że pilotaż czterodniowego tygodnia pracy to genialne rozwiązanie. Może być początkiem nowej ery, kiedy będziemy pracować mniej. Od 100 lat praca organizowana jest w systemie 5 dni po 8 godzin. Czas na zmianę.

REKLAMA

Drewno dobrej jakości nie trafi już do pieca! Nowe przepisy zmieniają wszystko
09 wrz 2025

Elektrownie i elektrociepłownie nie mogą już spalać pełnowartościowego drewna. Nowe przepisy to rewolucja dla energetyki, branży drzewnej i ochrony środowiska. Surowiec, który do tej pory trafiał do pieców, teraz zasili przemysł meblarski i stolarski, a do spalania będą wykorzystywane wyłącznie odpady i drewno niskiej jakości. Co to oznacza?
Ubezpieczyłeś zwierzęta? Możesz domagać się refundacji 70 proc. opłaconej składki! Ze złożeniem wniosku trzeba się pospieszyć
08 wrz 2025

Jeszcze do 29 września 2025 roku można złożyć wniosek o refundację już uiszczonych składek ubezpieczenia zwierząt od szeregu chorób. Ich lista jest długa i została poszerzona. Kto dostanie pieniądze i jakie warunki musi spełnić?
Jak skorzystać z wolnego, gdy ślub odbywa się w piątek? Urlop okolicznościowy dla świadka. Nie każdy wie, co wynika z przepisów
09 wrz 2025

Choć przez wiele lat dniem zwyczajowo zarezerwowanym na śluby i wesela była sobota, to jednak od pewnego czasu równie popularnym terminem jest piątek. Czasami na taki termin ślubu krócej się czeka, a dodatkowy ceny usług w tym dniu bywają niższe.

Rząd przypieczętował los zasiłku pielęgnacyjnego dla 1 mln. Bo jest świadczenie wspierające dla 120 000
09 wrz 2025

Zasiłek pielęgnacyjny jest skazany na marginalizację. Pretekstem do tego jest wprowadzenie …. świadczenia wspierającego. Rząd przyznaje, że zasiłek pielęgnacyjny ma zbyt niską wartość, ale mówi że rekompensatą za to jest wysokie świadczenie wspierające. Jest to słaby argument bo zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje 1 milion osób niepełnosprawnych w stopniu od umiarkowanego aż po znaczny oraz osoby 75+.

REKLAMA

500 zł z ZUS co miesiąc dla rodzica jeżeli opiekuje się swoim małym dzieckiem w domu. Jak uzyskać?
08 wrz 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że świadczenie "Aktywnie w domu" to wsparcie finansowe wypłacane przez ZUS w wysokości 500 zł miesięcznie. Kwota ta jest taka sama, niezależnie od tego, czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje rodzicom oraz opiekunom faktycznym, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem w domu. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek.
Wynajmujący zastrzegają to w umowie, choć to niedopuszczalne. A najemcy płacą, bo nie znają przepisów. Mało kto wie, co mówi prawo
09 wrz 2025

Wynajmujesz nieruchomość od jednostki samorządowej? Lepiej przeanalizuj zapisy umowy. Możliwe, że płacisz podatek, choć wcale nie musisz. Dlaczego tak się dzieje? Bo nikt nie zwraca na to uwagi, a wynajmujący chcą uniknąć dodatkowych kosztów.

REKLAMA