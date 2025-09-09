Znamy nowe stawki abonamentu RTV. Polacy zapłacą więcej
REKLAMA
REKLAMA
Wszyscy czekają na nowe rozwiązania dotyczące opłat za radio i telewizję. Od dłuższego czasu jest zapowiadane zniesienia abonamentu RTV. Jak się podkreśla, rozwiązanie to jest już przestarzałe i system finansowania mediów publicznych musi ulec zmianie. Ustalenia nadal trwają, a stawki za abonament rosną. W przyszłym roku zapłacimy więcej.
- Prace nad likwidacją abonamentu RTV
- Nowe, wyższe stawki za abonament RTV w 2026 r.
- Kto jest zwolniony z opłata za abonament RTV?
Abonament RTV to opłata obowiązkowa. Wprowadzono ją, by mieć pieniądze na realizację misji publicznej państwowych nadawców medialnych. Obecnie za korzystanie z radia trzeba zapłacić 8,70 zł miesięcznie, natomiast jeżeli chodzi o zestaw radio i telewizja, jest to 27,30 zł za miesiąc. Już wkrótce ma się to jednak zmienić.
REKLAMA
Prace nad likwidacją abonamentu RTV
W ostatnim czasie pojawiają się głosy na temat likwidacji opłaty RTV. Od jakiegoś czasu planowane zmiany sygnalizuje rząd. Z propozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynika, że danina zostałaby zlikwidowana i zastąpiona stałą dotacją dla mediów publicznych z budżetu państwa w wysokości 0,09 proc. PKB rocznie. Głos w sprawie będzie miał również resort finansów.
Nowe, wyższe stawki za abonament RTV w 2026 r.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała rozporządzenie mówiące o wysokości stawek w 2026 roku. Od stycznia będą one wynosiły 9,50 zł za radio oraz 30,50 zł za telewizję lub pakiet radio i telewizor. Jednocześnie KRRiT przypomniała, że waloryzacja kwot to obowiązek wynikający z ustawy. Zadeklarowano, że wprowadzone zostaną zmiany "na możliwie najniższym poziomie".
Kto jest zwolniony z opłata za abonament RTV?
Uprawnieni do zwolnienia z opłat abonamentowych:
- osoby, które ukończyły 75 rok życia,
- osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
- weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
- osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA