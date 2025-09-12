REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Prezydent RP zwołuje Radę Bezpieczeństw Narodowego po „kompleksowym ataku dronów”. „Musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało”

Prezydent RP zwołuje Radę Bezpieczeństw Narodowego po „kompleksowym ataku dronów”. „Musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało”

12 września 2025, 06:59
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
prezydent, Karol Nawrocki, atak dronów, Rada Bezpieczeństwa Narodowego, NATO
Prezydent RP zwołuje Radę Bezpieczeństw Narodowego po „kompleksowym ataku dronów”. „Musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało”
Kancelaria Prezydenta RP

W dniu 10 września 2025 r., po incydencie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony, które miało miejsce w minioną noc (z 9 na 10 września br.), Prezydent Karol Nawrocki, zdecydował o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. „To jest bezprecedensowy moment w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), ale też w historii najnowszej Polski. Ten atak dronów jest rzeczywiście wyjątkowy, więc musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało” – poinformował Prezydent RP.

Prezydent RP Karol Nawrocki zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego po „kompleksowym ataku dronów”

W dniu 10 września 2025 r. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez drony.

„W ciągu 48 godzin będziemy mieli pełną informację o tym, co się wydarzyło w Polsce” – powiedział Prezydent RP, dodając, że do tego czasu otrzyma raport Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych dotyczący wszystkich wydarzeń z minionej nocy.

Karol Nawrocki podkreślił, że zwołując posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w ciągu najbliższych 48 godzin chce, aby przedstawiciele polskich władz „dysponowali pełnymi informacjami, aby móc w sposób odpowiedni reagować na zaistniałą sytuację”.

„Wszystkie stronnictwa polityczne, przewodniczący klubów parlamentarnych i najważniejsze osoby w państwie będą dyskutować nie tylko o tym, co się wydarzyło, ale także o tym, co powinniśmy zrobić w przyszłości, aby do tego typu sytuacji nie dochodziło” – akcentował Prezydent.

Prezydent poinformował również, że informację o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez drony, otrzymał dzisiaj o godz. 3.00 nad ranem. Zaznaczył, że pozostaje w stałym kontakcie z Szefem BBN Sławomirem Cenckiewiczem, Minister Obrony Narodowej Władysławem Kosiniakiem–Kamyszem, Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą oraz Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Maciejem Kliszem.

„Po analizach telefonicznych całej sytuacji podjąłem decyzję o odwiedzeniu Centrum Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gdzie Pan generał Klisz przedstawił mi sytuację na temat kompleksowego ataku dronów. W dowództwie operacyjnym spotkałem się także z Panem Premierem Donaldem Tuskiem” – przekazał Karol Nawrocki.

Wówczas Prezydent RP zdecydował o zwołaniu na godz. 6.30 specjalnej narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. – „W czasie tego spotkania dyskutowaliśmy o możliwości uruchomienia artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego. Ta dyskusja dotyczyła także konieczności wzmocnienia polskiej obrony przeciwdronowej w kontekście także współpracy Polski z Sojuszem Północnoatlantyckim” – wskazał, dodając: „To jest bezprecedensowy moment w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale też w historii najnowszej Polski. Ten atak dronów jest rzeczywiście wyjątkowy, więc musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało.

Decyzja o uruchomieniu art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) została podjęta wspólnie przez Premiera i Prezydenta

Artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego (zwanego również traktatem waszyngtońskim), czyli – międzynarodowego układu sojuszniczego, podpisanego 4 kwietnia 1949 r. w Waszyngtonie, który stał się podstawą funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i do którego Polska przystąpiła w dniu 12 marca 1999 r., stanowi, iż – Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron.

W dniu 10 września 2025 r., wspólnie przez Premiera Donalda Tuska i Prezydenta RP Karola Nawrockiego została podjęta decyzja o uruchomieniu ww. art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Konsultacje sojusznicze przybrały charakter wniosku formalnego.

Premier, w Sejmie, zaprezentował stanowisko rządu dotyczące bezprecedensowego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Federację Rosyjską. Przez całą noc doszło do 19 naruszeń polskiego nieba.

„Chcę bardzo mocno podkreślić – nie ma dzisiaj powodu twierdzić, że znaleźliśmy się w stanie wojny. Ale nie ulega wątpliwości, że ta prowokacja przekracza dotychczasowe granice i ma charakter nieporównywalnie bardziej niebezpieczny z punktu widzenia Polski, niż wszystkie wcześniejsze.” – stwierdził Donald Tusk.

Wojsko potwierdziło zestrzelenie 3 dronów – ostatni z nich został zneutralizowany o godz. 6:45 w środę.

Polska zdecydowała się uruchomić art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który dotyczy konsultacji między państwami członkowskimi w razie zagrożenia. Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – agresywna polityka Rosji nie pozostawia złudzeń. Dlatego polski Premier podkreślił, że oczekuje zdecydowanych działań i wsparcia ze strony Zachodu.

„Słowa solidarności są potrzebne, ale to nie wystarczy. Dzisiaj trzeba bardzo głośno powiedzieć całemu zachodniemu światu (...) – artykuł 4 to dopiero wstęp do pogłębionej współpracy na rzecz bezpieczeństwa naszego nieba i naszej granicy, która jest granicą NATO” – powiedział z mównicy sejmowej Premier.

Szef polskiego rządu wyraził oczekiwanie, że stolice zachodnie okażą maksymalne wsparcie dla Polski. „To nie jest nasza wojna, to nie jest wojna wyłącznie Ukraińców. To jest wojna (...), którą Rosja wypowiedziała całemu wolnemu światu” – dodał Tusk.

Premier, Prezydent, Ministrowie, służby i cały aparat państwa – wszyscy są zdeterminowani, aby ochronić Polskę. „W takich chwilach musimy zdać wszyscy ten egzamin z jedności. Jakiekolwiek różnice nas dzielą, jakiekolwiek emocje nas dzielą – w tej kwestii nie może być nawet najmniejszej szpary, gdzie przeciwnik czy wróg (...) chciałby wcisnąć swoje łapy.” – stwierdził Prezes Rady Ministrów.

Premier Donald Tusk przekazał, że zarówno rząd – na czele z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Spraw Zagranicznych – a także Pałac Prezydencki działają ze sobą ściśle, aby maksymalnie zmobilizować naszych wszystkich sojuszników do stawienia czoła rosyjskiemu zagrożeniu. „Zjednoczonych Polaków nikt nie pokona.” – zapewnił szef rządu.

Co oznacza zwołanie przez Prezydenta Rady Bezpieczeństwa Narodowego?

Poza formalnym wnioskiem Polski o konsultacje między państwami członkowskimi NATO, w trybie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego – Prezydent Karol Nawrocki ogłosił również, w dniu 10 września 2025 r., zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zgodnie z art. 135 Konstytucji RPRada Bezpieczeństwa Narodowego stanowi organ doradczy Prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.

W skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego wchodzą:

  • Marszałek Sejmu,
  • Marszałek Senatu,
  • Prezes Rady Ministrów,
  • Minister Obrony Narodowej,
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Minister Spraw Zagranicznych,
  • Koordynator służb specjalnych,
  • Szefowie ugrupowań politycznych posiadających klub parlamentarny, klub poselski lub koło poselskie albo przewodniczący tych klubów lub kół, albo osoba wskazana przez przewodniczącego klubu parlamentarnego, klubu poselskiego lub koła poselskiego spośród posłów, senatorów lub posłów do Parlamentu Europejskiego,
  • Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  • Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

W posiedzeniach Rady, na zaproszenie Prezydenta, mogą również uczestniczyć byli Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej oraz byli Prezesi Rady Ministrów, a także inne osoby, których udział jest wskazany ze względu na przedmiot rozpatrywanych spraw.

Przedmiotem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, którego zwołanie zostało ogłoszone przez Prezydenta Karola Nawrockiego w dniu 10 września br., ma być naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez drony należące do Federacji Rosyjskiej, które miało miejsce w nocy z 9 na 10 września br. Celem posiedzenia jest przekazanie przedstawicielom polskich władz pełnych informacji o tym co wydarzyło się w Polsce w nocy z 9 na 10 września (na podstawie raportu sporządzonego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych), „aby móc w sposób odpowiedni reagować na zaistniałą sytuację.”

Prezydent Karol Nawrocki przestrzega przed dezinformacją na temat naruszenia przestrzeni powietrznej Polski

Jednocześnie, ze względu na panującą dezinformację w mediach, Prezydent zaapelował do Polaków o posługiwanie się komunikatami, które pochodzą bezpośrednio od Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. „To jest najpewniejsze źródło wiedzy. I oczywiście instytucji państwowych” – podkreślił Karol Nawrocki.

Podstawa prawna:

  • Traktat Północnoatlantycki, sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. (Dz. U. z 2000 r., nr 87, poz. 970)
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

fot. Mikołaj Bujak / Kancelaria Prezydenta RP, PAP

Źródło: INFOR
Prawo
