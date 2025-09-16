REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Będą kolejne ograniczenia dot. ogrzewania kominkami. Nowelizacja rozporządzenia ws. warunków technicznych budynków

Będą kolejne ograniczenia dot. ogrzewania kominkami. Nowelizacja rozporządzenia ws. warunków technicznych budynków

16 września 2025, 10:18
Będą kolejne ograniczenia dot. ogrzewania kominkami. Nowelizacja rozporządzenia ws. warunków technicznych budynków
Będą kolejne ograniczenia dot. ogrzewania kominkami. Nowelizacja rozporządzenia ws. warunków technicznych budynków
Shutterstock

Od początku 2025 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a po ostatniej rekonstrukcji rządu Ministerstwo Finansów i Gospodarki prowadzi prace nad zmianą Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Poprzednia poważniejsza nowelizacja tego rozporządzenia miała miejsce w roku 2021. Dotychczasowe zmiany tego rozporządzenia każdorazowo i stopniowo wprowadzały nowe ograniczenia dla instalacji kominków, pieców i trzonów kuchennych. W projekcie najnowszych zmian tendencja ta jest utrzymana. I niestety, tak jak przy poprzednich zmianach, wprowadzane ograniczenia nie mają żadnego uzasadnienia technicznego.

Co nowego w WT2026?

Projekt rozporządzenia, które zgodnie z wieloletnią tradycją nazwiemy roboczo WT2026, utrzymuje zapis, który pojawił się już ponad 20 lat temu, a który mówi, że budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, wyposaża się w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami.

- Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że nie jest to zakaz instalowania kominków. Przepis ten oznacza wyłącznie to, że nie można zaprojektować budynku, w którym jedynym źródłem ciepła będzie jedno z wymienionych urządzeń – zauważa ekspert DPE Wojciech Perek i dodaje: - Piece, trzony kuchenne lub kominki są urządzeniami na drewno (odnawialne źródło energii) i nie ma najmniejszych przeszkód technicznych by stanowiły one samodzielne źródło ogrzewania. Ludzkość przez całe tysiąclecia z powodzeniem ogrzewała się drewnem. Co więcej, są to urządzenia, których działanie w większości przypadków jest niezależne od dostępu do energii elektrycznej. W sytuacji przerwy w dostawie prądu, gdzie inne urządzenia lub instalacje grzewcze po prostu nie działają, piece trzony kuchenne lub kominki mogą zapewnić nieprzerwane ogrzewanie budynku.

O wyborze źródeł ciepła i o intensywności korzystania z każdego z nich powinien decydować inwestor. Ograniczenie dotyczące pieców, trzonów kuchennych i kominków nie ma uzasadnienia technicznego. Na przykład urządzenie takie jak kominek z płaszczem wodnym nie różni się niczym co do zasady działania od kotła do CO z ręcznym załadunkiem, piec na pellet nie różni się od kotła pelletowego a kominek z systemem dystrybucji gorącego powietrza nie różni się niczym co do zasady działania od kotła nadmuchowego z ręcznym załadunkiem. To niczym nieuzasadnione ograniczenia instalacji i użytkowania miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń.

Ograniczeń dla kominków ciąg dalszy

Kolejne nieuzasadnione technicznie przepisy to te, które wprowadzają ograniczenia dla stosowania pieca, trzonu kuchennego i innego urządzenia do obróbki termicznej potraw na paliwo stałe w budynku o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie i te, które ograniczają możliwość instalacji kominka opalanego drewnem wyłącznie do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej, budynków rekreacji indywidualnej oraz niskich budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Większość zabytkowych budynków wielokondygnacyjnych w centrach miast jest już wyposażona w odpowiednie przewody kominowe do zainstalowania pieca lub trzonu kuchennego.

Nie ma powodu, by mieszkańcy budynków piętrowych lub wielorodzinnych mieli mniejsze możliwości instalacji takich urządzeń niż mieszkańcy budynków niższych. Również charakter budynku lub jego przeznaczenie nie ma technicznego znaczenia dla możliwości instalacji kominka.

- Wystarczające i uzasadnione warunki techniczne dla instalacji kominka określają przepisy opisujące warunki, jakie powinno spełniać pomieszczenie. W rzeczywistości przepisy te w proponowanym kształcie ustanawiają nieuzasadnione z technicznego i ekologicznego punktu widzenia ograniczenia możliwości instalacji kominków na drewno, które jest odnawialnym źródłem energii – tłumaczy ekspert Kampanii Drewno Pozytywna Energia.

Piece, trzony kuchenne i kominki mogą być instalowane w budynkach o dowolnej ilości kondygnacji jeśli nie ma ku temu przeszkód technicznych. Powinna o tym decydować wiedza i doświadczenie instalatora oraz możliwości techniczne konkretnego budynku i przewodu kominowego.

Jeśli nie ma zakazu, to znaczy, że można

W projekcie WT2026 znajdziemy jeszcze jedną niepokojącą nowość: dopuszczenie instalacji kominków jeżeli z innych przepisów nie wynika zakaz ich stosowania.

Takimi „innymi przepisami”, które zakazują eksploatacji kominków są np. uchwały antysmogowe.

- Nie można jednak zapominać, że po pierwsze kominki są jedynymi urządzeniami grzewczymi działającymi w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych jak przerwa w dostawie energii elektrycznej lub gazu lub awaria domowej instalacji grzewczej. W takich sytuacjach korzystanie z kominka jest możliwe na mocy stanu wyższej konieczności mimo ograniczeń eksploatacji wynikających z przepisów antysmogowych. Taki zakaz instalacji jest pozbawieniem inwestorów bezpieczeństwa energetycznego i, jak wszystkie wcześniej opisane, nie ma uzasadnienia technicznego. To tak, jakby zakazać kierowcom wożenia w samochodzie koła zapasowego. Po drugie przepisy antysmogowe mają charakter tymczasowy. Ich obowiązywanie i wprowadzane przez nie zakazy i ograniczenia eksploatacji kominków nie mogą uzasadniać zakazu instalacji – wyjaśnia Wojciech Perek.

Podsumowując, twórcy nowej wersji rozporządzenia o warunkach technicznych kontynuują politykę zmierzającą do stopniowej eliminacji możliwości ogrzewania drewnem za pomocą kominków i pieców.

- Dziwi to zwłaszcza gdy uświadomimy sobie, że działanie wszystkich pozostałych systemów i urządzeń grzewczych jest uzależnione od stałego dostępu do energii elektrycznej a ceny prądu i gazu stale rosną. Ich skokowy wzrost spodziewany jest w roku 2027 wraz z wprowadzeniem systemu ETS dla odbiorców indywidualnych. Coraz więcej gospodarstw domowych uzależnionych od monopolu dostawców prądu i gazu ma problemy finansowe związane z kosztami ogrzewania (np. mieszkańcy Krakowa, gdzie obowiązuje całkowity zakaz ogrzewania drewnem) – konkluduje ekspert DPE.

Spokojnie śpią tylko Ci, którzy wyposażyli dom w komin, piec lub kominek i zapas drewna.

Źródło: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Prawo
Świadczenie pielęgnacyjne z podwyżką o 99 zł. Bo nowa pensja minimalna 4666 zł brutto i 3605,85 zł netto
15 wrz 2025

Bo zasiłek pielęgnacyjny nie będzie miał podwyżki (aż do początku 2028 r.). Jak rząd tłumaczy dlatego, że 1 mln osób z zasiłkiem pielęgnacyjnym może się starać o świadczenie wspierające, które otrzymywało na koniec marca 2025 r. około 120 000 osób niepełnosprawnych (stopień znaczny). Zupełnie inna sytuacja w 2026 r. (i kolejnych latach jest w świadczeniu pielęgnacyjnym (zarówno "starym" jak i "nowym"). W 2026 r. świadczenie to będzie podwyższone o 99 zł. To 3% podwyżka na 2026 r. Nie tak duża jak w latach minionych, kiedy mieliśmy galopująca inflację. Ale porównując z 0% podwyżki dla zasiłku pielęgnacyjnego, nie wygląda to źle. Opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymają w 2026 r.
WIBOR w umowach kredytu. Czy opinia Rzeczniczki Generalnej TSUE, to sukces konsumentów, czy banków?
15 wrz 2025

W dniu 11 września 2025 r. Rzeczniczka Generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydała opinię w sprawie C-471/24 z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego przez Sąd Okręgowy w Częstochowie. Opinia ta jest całkowicie korzystna dla kredytobiorców i niekorzystna dla banków – twierdzi Radca Prawny Michał Kanabaja z Kancelarii Rachelski i Wspólnicy.

Najniższa krajowa 2026: 4806 zł brutto. Ile netto na rękę minimalnego wynagrodzenia? W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
16 wrz 2025

Opublikowano już rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. W tym akcie prawnym określono, że od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 31,40 zł. Czy trzeba zmieniać (aneksować) umowy o pracę od nowego roku? Co może zrobić pracownik, gdy pracodawca nie wypłaca minimalnego wynagrodzenia? W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową? Wyjaśniamy.
System kaucyjny 2025: od października mała rewolucja, a sklepy nie są gotowe? Dodatkowe koszty i brak miejsca na składowanie butelek i puszek
15 wrz 2025

Zaledwie kilkanaście dni pozostało do wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce. Zgodnie z przepisami, które zaczną obowiązywać od 1 października, wszystkie sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw. będą musiały zbierać opakowania objęte systemem, z kolei mniejsze punkty sprzedaży mogą przystąpić do programu dobrowolnie. Zmiany są nowością nie tylko dla przedsiębiorców – badania pokazują, że z systemu kaucyjnego korzystało dotychczas zaledwie 28 proc. Polaków . Pozytywnie oceniły go trzy na cztery osoby z tej grupy, co potwierdza coraz większe przywiązanie konsumentów do kwestii ekologicznych w handlu detalicznym. Choć są one ważne również dla właścicieli sklepów, przepisy w obecnym kształcie rodzą w ich opinii zbyt wiele wyzwań finansowych i organizacyjnych.

Rewolucja mieszkaniowa dla seniorów. Nowe przepisy pozwolą osobom starszym uciec z „więzienia czwartego piętra” i zamieszkać wygodnie już od 2026 roku
15 wrz 2025

Nowa ustawa wprowadzająca umowy najmu senioralnego lokalu to prawdziwa rewolucja dla starszych mieszkańców Polski. Już od 1 stycznia 2026 roku seniorzy mieszkający powyżej trzeciego piętra bez windy będą mogli zamienić swoje mieszkania na lokale dostosowane do ich potrzeb – bez konieczności spełniania kryteriów dochodowych. Projekt wprost rozwiązuje problem tzw. „więźniów czwartego piętra” i daje gminom narzędzia do elastycznego zarządzania mieszkaniowym zasobem, poprawiając jakość życia milionów osób starszych w całym kraju.
System kaucyjny od 1 października 2025 r. Nie zgniataj, nie niszcz butelek i puszek, bo nie dostaniesz zwrotu kaucji. Czy trzeba mieć paragon?
15 wrz 2025

W dniu 1 października 2025 roku zacznie obowiązywać w Polsce system kaucyjny. Przedsiębiorcy wprowadzający napoje w opakowaniach objętych systemem zobowiązani są do umieszczania na tych opakowaniach oznakowania wskazującego na objęcie opakowania systemem kaucyjnym i określającego wysokość kaucji. Przy zwrocie do sklepu butelki plastikowej o pojemności do 3 litrów, czy puszki metalowej do 1 litra (jeżeli są oznaczone znakiem systemu kaucyjnego) - otrzymasz 50 groszy za każdą taką butelkę, czy puszkę. Za zwrot każdej butelki szklanej (ze znakiem systemu kaucyjnego) o objętości do 1,5 litra, otrzymasz 1 zł. Nie trzeba mieć paragonu, by dostać zwrot kaucji.
Ustawowy zakaz zamieszczania w internecie zdjęć dzieci przez rodziców – rząd podjął decyzję po interwencji RPO
16 wrz 2025

W związku z pogłębiającym się problemem tzw. sharentingu, który polega na upowszechnianiu w środowisku cyfrowym, w szczególności w mediach społecznościowych, wizerunku dzieci przez rodziców i inne osoby – na skutek podjętej w tej sprawie interwencji przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) – Ministerstwo Cyfryzacji zajęło stanowisko w sprawie wprowadzenia w Polsce generalnego, ustawowego zakazu (lub ograniczenia) zamieszczania w internecie zdjęć dzieci.
Sąd: Jak liczyć zachowek od mieszkania [Wyrok w sprawie wydziedziczonego synka i trójki wnuków]
15 wrz 2025

W artykule przedstawiam przykład (za wyrokiem sądu) obliczania zachowku dla rodziny, w której spadkodawca miał trójkę dzieci i trójkę wnuków. Córka przejęła mieszkanie po ojcu na podstawie testamentu, pozostałe dzieci (i wnuki) nie otrzymali nic. Wnuki (3 osoby) dziedziczą dlatego, że ich ojciec (syn zmarłego spadkobiercy) także zmarł. Jak sąd obliczył zachowek? Przedstawiam to krok po kroku.

Abp Przybylski: Lekcje religii i etyki powinny być dla uczniów obowiązkowe [wywiad]
14 wrz 2025

"Lekcje religii i etyki powinny być dla uczniów obowiązkowe" – powiedział nowy metropolita katowicki abp Andrzej Przybylski w wywiadzie dla PAP. Dodał, że człowiek z natury jest religijny i etyczny, dlatego potrzebuje wiedzy o religii i wyborach moralnych, żeby harmonijnie się rozwijać.
Ustawa o ochronie ojczyzny. W czasie wojny wojsko może wyjąć pracownika z firmy na 7 dni
15 wrz 2025

Przepisy przewidują możliwość nałożenia na firmę świadczeń rzeczowych na rzecz wojska po wybuchu wojny. Pracodawcy muszą uwzględnić ryzyko prowadzenia działalności w sytuacji rekrutacji części pracowników do służby wojskowej. Pracownicy w czasie zatrudnienia mogą wykonywać świadczenia osobiste na rzecz wojska przerywając na ten okres (jednorazowo do 7 dni) świadczenie pracy dla pracodawcy.

