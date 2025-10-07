REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Świadczenie wspierające 2025: zasady, punktacja. Jak złożyć wniosek? ZUS: Nie płać pośrednikowi; uwaga na podejrzane pełnomocnictwa!

Świadczenie wspierające 2025: zasady, punktacja. Jak złożyć wniosek? ZUS: Nie płać pośrednikowi; uwaga na podejrzane pełnomocnictwa!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 października 2025, 11:06
Świadczenie wspierające 2025: zasady, punktacja. Jak złożyć wniosek? ZUS: Nie płać pośrednikowi, nie podpisuj podejrzanych pełnomocnictw!
Świadczenie wspierające 2025: zasady, punktacja. Jak złożyć wniosek? ZUS: Nie płać pośrednikowi, nie podpisuj podejrzanych pełnomocnictw!
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS przypomina, że nie trzeba płacić kancelariom ani pośrednikom za pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Wniosek można złożyć samodzielnie przez stronę internetową ZUS-u lub bezpośrednio w placówkach Zakładu.

Dla kogo świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające przysługuje osobom powyżej 18. roku życia potrzebującym pomocy w codziennych czynnościach. Od początku stycznia do końca sierpnia br., opolski ZUS przyjął ponad 5115 wniosków o przyznanie świadczenia wspierającego, z czego 4633 wnioski zostały już rozpatrzone. W tym roku na konta osób uprawnionych z województwa opolskiego ZUS przekazał już prawie 201,5 mln zł.

REKLAMA

REKLAMA

Nie musisz płacić pośrednikom za wniosek o świadczenie wspierające – ZUS pomaga bezpłatnie

Klienci informują pracowników ZUS, że otrzymują oferty płatnej pomocy w uzyskaniu świadczenia. Bywa, że są zaskoczeni wysokością wynagrodzenia, jakiego oczekują pośrednicy.

– Mamy doniesienia, że klientom ZUS-u kancelarie oferują „załatwienie” świadczenia wspierającego za 10 tysięcy złotych. Innym proponowano takie pośrednictwo za sześciokrotność miesięcznego świadczenia. Ponadto zażądano od nich przekazania dokumentacji medycznej, której nie trzeba załączać do wniosku składanego w ZUS oraz udzielenia tak szerokiego pełnomocnictwa, które uprawnia do zmiany numeru konta do wypłaty świadczenia – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Świadczenie dotyczy osób z niepełnosprawnością, więc wniosek bardzo często trafia do ZUS-u za pośrednictwem wyznaczonego pełnomocnika. Może nim być członek rodziny lub inna bliska osoba. Osobę zainteresowaną świadczeniem lub takiego pełnomocnika pracownicy w placówce ZUS-u obsłużą oczywiście bezpłatnie.

Świadczenie wspierające – jakie są zasady

Świadczenie przysługuje osobom powyżej 18. roku życia potrzebującym pomocy w codziennych czynnościach. Wysokość świadczenia, a także termin, od którego można się o nie starać, zależą od liczby punktów przyznanych przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON):
• 87–100 punktów: wnioski można składać od 2024 r.,
• 78–86 punktów: wnioski można składać od 2025 r.,
• 70–77 punktów: wnioski będzie można składać od 2026 r.

ZUS radzi: zachowaj ostrożność!

• Dokładnie przeczytaj każdy dokument przed podpisaniem. Lepiej odmówić złożenia podpisu, jeśli coś jest dla Ciebie niejasne.
• Udzielaj pełnomocnictwa wyłącznie osobom, którym ufasz. Zawsze sprawdzaj, jaki jest zakres pełnomocnictwa, i upewnij się, że nie jest on zbyt szeroki.
• Odmów, jeśli obca osoba usiłuje wyłudzić od Ciebie dokumentację medyczną – w sprawach o świadczenie wspierające ZUS jej nie wymaga.
• Jeśli coś budzi Twoje wątpliwości, skontaktuj się z ZUS – pomoc jest darmowa.

REKLAMA

Bezpłatna pomoc ZUS

Wsparcie w uzyskaniu świadczenia wspierającego w ZUS jest całkowicie bezpłatne. Więcej informacji uzyskasz na www.zus.pl, w placówkach ZUS lub u konsultantów na infolinii: 22 560 16 00 (koszt połączenia zgodny z Twoją umową z operatorem telekomunikacyjnym).

Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

Dalszy ciąg materiału pod wideo

oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zapadły przełomowe wyroki NSA i WSA: Opłaty pobierane przez cmentarze nielegalne – teraz tysiące Polaków może dochodzić od zarządców cmentarzy niesłusznie pobranych kwot
07 paź 2025

Organy samorządowe nie mogą ustanawiać (a cmentarze – na tej postawie) pobierać jakichkolwiek opłat, które są niezwiązane z pochówkiem zmarłych, tj. m.in. opłat za dochowanie zmarłego do już opłaconego grobu, wjazd na cmentarz i korzystanie z cmentarza – orzekł WSA w Olsztynie. WSA w Warszawie dodał do tego natomiast – ustalane przez samorządy cen grobów i płyt, opłaty za ekshumację zwłok, uprzątnięcie szczątków, przechowywanie zwłok w chłodni, udostępnienie sali do ubierania zwłok i wiele innych. NSA potwierdza w swoich wyrokach, że – organ gminy może ustalić (a cmentarz – na tej postawie) pobierać tylko takie opłaty, które są związane z pochowaniem zwłok.
Sejm na żywo: 42. posiedzenie Sejmu (7, 8, 9 października 2025) [Transmisja online]
07 paź 2025

We wtorek, 7 października rozpocznie się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Głównym punktem 42. posiedzenia Sejmu, będzie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2026 (druk nr 1749) oraz projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 (druk nr 1750). Prace nad tymi punktami przewidziane są na czwartek, 9 października.
Długi weekend w listopadzie. Rząd podjął decyzję
07 paź 2025

Listopad 2025 roku przyniesie wyjątkowo korzystny układ dni wolnych. Rząd zdecydował, że 10 listopada część Polaków dostanie dodatkowy dzień wolny, co pozwoli cieszyć się aż czterodniowym weekendem. Sprawdź, kogo obejmuje decyzja i jakie prawa gwarantuje Kodeks pracy.
Podwyżki dla samorządowców już obowiązują! Od dziś wójtowie i urzędnicy z nowymi limitami. Co dokładnie się zmienia?
07 paź 2025

Dziś wchodzą w życie przepisy, które podnoszą maksymalne wynagrodzenia dla kluczowych stanowisk w samorządach. Sprawdzamy, ile wyniesie podwyżka i czy dotknie ona każdego urzędnika gminnego, a także co zmieni się w katalogu stanowisk samorządowych.

REKLAMA

Bon ciepłowniczy 2025/2026: Komu przysługuje 3500 zł? Zobacz progi dochodowe i kwoty wsparcia. [Ostateczne zasady]
07 paź 2025

Nowe zasady wsparcia dla gospodarstw domowych już obowiązują. Bon ciepłowniczy na lata 2025/2026 będzie ważnym wsparciem dla rodzin, które ogrzewają domy węglem, gazem, pelletem lub energią elektryczną. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie aż 3500 zł. Znamy już ostateczne progi dochodowe i wysokość wsparcia. Sprawdź, komu dokładnie przysługuje to świadczenie i jak złożyć wniosek.
Ile zapłacimy za prąd w 2025 i 2026 r.? Jaka będzie nowa wysokość opłaty mocowej? Znamy nowe przepisy
07 paź 2025

Weszły w życie nowe przepisy, które przedłużają mechanizmy osłonowe! Rząd przedłużył mechanizmy osłonowe i ustalił maksymalną stawkę za energię. Wprowadzono też znaczną ulgę na rachunku, zawieszając jedną z kluczowych opłat. Sprawdź, do kiedy obowiązuje wsparcie i kto z niego skorzysta!
Ulga na leki 2026. Jak odzyskać pieniądze z ZUS i urzędu skarbowego?
07 paź 2025

Ulga na leki może dać Ci zwrot setek złotych w PIT! Aby ją otrzymać, musisz znać żelazną zasadę 100 zł miesięcznie. Wyjaśniamy, jak dokładnie liczyć nadwyżkę, jakie dokumenty (m.in. zaświadczenie lekarskie) są kluczowe, a także jak rozliczyć wydatki na leki na niepełnosprawnego współmałżonka, by maksymalnie obniżyć swój podatek i odzyskać pieniądze w 2026 roku.
Ulga rehabilitacyjna 2026. Jak zyskać na odliczeniach w PIT?
07 paź 2025

Niezależnie od zwolnień z opodatkowania, emeryci mają prawo do skorzystania z ulg, które można odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu PIT. W praktyce największe znaczenie dla seniorów mają ulga rehabilitacyjna oraz w jej ramach – ulga na leki.

REKLAMA

Ulga dla pracujących seniorów 2026. Jak uzyskać zwolnienie z PIT krok po kroku?
07 paź 2025

Wiele osób mimo osiągnięcia wieku emerytalnego pozostaje aktywna zawodowo. Takim emerytom przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego (PIT-0) na przychody do 85 528 zł rocznie. Wyjaśniamy, kto dokładnie może skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów i jak ją aktywować u pracodawcy, by uniknąć najczęstszych błędów.
Ulgi i zniżki podatkowe dla emerytów w 2026. Z jakich preferencji można skorzystać?
07 paź 2025

Przepisy prawa podatkowego są szczególnie skomplikowane i bardzo często się zmieniają, co sprawia, że ciężko za nimi nadążyć. Przewidują one jednak szereg rozmaitych ulg i preferencji dla emerytów. Warto zatem zapoznać się z ich zasadami, pozwalają one bowiem zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Wyjaśniamy, z jakich ulg mogą skorzystać emeryci i co zmieni się dla nich w 2026 roku?

REKLAMA