Świadczenie wspierające 2025: zasady, punktacja. Jak złożyć wniosek? ZUS: Nie płać pośrednikowi; uwaga na podejrzane pełnomocnictwa!

ZUS przypomina, że nie trzeba płacić kancelariom ani pośrednikom za pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Wniosek można złożyć samodzielnie przez stronę internetową ZUS-u lub bezpośrednio w placówkach Zakładu.

Dla kogo świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające przysługuje osobom powyżej 18. roku życia potrzebującym pomocy w codziennych czynnościach. Od początku stycznia do końca sierpnia br., opolski ZUS przyjął ponad 5115 wniosków o przyznanie świadczenia wspierającego, z czego 4633 wnioski zostały już rozpatrzone. W tym roku na konta osób uprawnionych z województwa opolskiego ZUS przekazał już prawie 201,5 mln zł.

Klienci informują pracowników ZUS, że otrzymują oferty płatnej pomocy w uzyskaniu świadczenia. Bywa, że są zaskoczeni wysokością wynagrodzenia, jakiego oczekują pośrednicy.



– Mamy doniesienia, że klientom ZUS-u kancelarie oferują „załatwienie” świadczenia wspierającego za 10 tysięcy złotych. Innym proponowano takie pośrednictwo za sześciokrotność miesięcznego świadczenia. Ponadto zażądano od nich przekazania dokumentacji medycznej, której nie trzeba załączać do wniosku składanego w ZUS oraz udzielenia tak szerokiego pełnomocnictwa, które uprawnia do zmiany numeru konta do wypłaty świadczenia – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.



Świadczenie dotyczy osób z niepełnosprawnością, więc wniosek bardzo często trafia do ZUS-u za pośrednictwem wyznaczonego pełnomocnika. Może nim być członek rodziny lub inna bliska osoba. Osobę zainteresowaną świadczeniem lub takiego pełnomocnika pracownicy w placówce ZUS-u obsłużą oczywiście bezpłatnie.

Świadczenie wspierające – jakie są zasady

Świadczenie przysługuje osobom powyżej 18. roku życia potrzebującym pomocy w codziennych czynnościach. Wysokość świadczenia, a także termin, od którego można się o nie starać, zależą od liczby punktów przyznanych przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON):

• 87–100 punktów: wnioski można składać od 2024 r.,

• 78–86 punktów: wnioski można składać od 2025 r.,

• 70–77 punktów: wnioski będzie można składać od 2026 r.

ZUS radzi: zachowaj ostrożność!

• Dokładnie przeczytaj każdy dokument przed podpisaniem. Lepiej odmówić złożenia podpisu, jeśli coś jest dla Ciebie niejasne.

• Udzielaj pełnomocnictwa wyłącznie osobom, którym ufasz. Zawsze sprawdzaj, jaki jest zakres pełnomocnictwa, i upewnij się, że nie jest on zbyt szeroki.

• Odmów, jeśli obca osoba usiłuje wyłudzić od Ciebie dokumentację medyczną – w sprawach o świadczenie wspierające ZUS jej nie wymaga.

• Jeśli coś budzi Twoje wątpliwości, skontaktuj się z ZUS – pomoc jest darmowa.

Bezpłatna pomoc ZUS

Wsparcie w uzyskaniu świadczenia wspierającego w ZUS jest całkowicie bezpłatne. Więcej informacji uzyskasz na www.zus.pl, w placówkach ZUS lub u konsultantów na infolinii: 22 560 16 00 (koszt połączenia zgodny z Twoją umową z operatorem telekomunikacyjnym).



Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego

