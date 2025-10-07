Nowe zasady wsparcia dla gospodarstw domowych już obowiązują. Bon ciepłowniczy na lata 2025/2026 będzie ważnym wsparciem dla rodzin, które ogrzewają domy węglem, gazem, pelletem lub energią elektryczną. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie aż 3500 zł. Znamy już ostateczne progi dochodowe i wysokość wsparcia. Sprawdź, komu dokładnie przysługuje to świadczenie i jak złożyć wniosek.

Bon ciepłowniczy jest świadczeniem jednorazowym, mającym na celu wsparcie finansowe gospodarstw domowych w obliczu rosnących kosztów energii i ogrzewania. Ostateczne zasady przyznawania bonu zostały określone w oparciu o kryterium dochodowe, podobne do mechanizmów znanych z dodatku osłonowego.

Głównym kryterium jest dochód na osobę w gospodarstwie domowym za 2024 rok. Dochody będą weryfikowane na podstawie zaświadczeń lub oświadczeń dołączonych do wniosku.

Progi dochodowe bonu ciepłowniczego 2025/2026

Dla bonu ciepłowniczego obowiązywać będą następujące progi dochodowe, oparte na dochodzie miesięcznym netto na członka gospodarstwa domowego:

• Gospodarstwo jednoosobowe: 3200 zł miesięcznie.

• Gospodarstwo wieloosobowe: 2300 zł miesięcznie na osobę.

Mechanizm „złotówka za złotówkę”: Jak działa próg?

Jedną z najważniejszych zmian w stosunku do wcześniejszych programów wsparcia jest zastosowanie zasady "złotówka za złotówkę". To oznacza, że przekroczenie progu dochodowego nie dyskwalifikuje automatycznie z otrzymania bonu.

Jak obliczyć kwotę bonu po przekroczeniu progu:

• Kwota przekroczenia to różnica między sumą faktycznych dochodów całego gospodarstwa domowego a progiem dochodowym ustalonym dla tego gospodarstwa.

• Minimalna kwota bonu, jaka zostanie wypłacona, to 100 zł. Jeśli po odjęciu przekroczenia wynik będzie niższy niż 100 zł, bon nie zostanie wypłacony.

Przykład 1 Zasada "złotówka za złotówkę" w praktyce Pani Anna prowadzi gospodarstwo 4-osobowe (2 osoby dorosłe, 2 dzieci) i korzysta z podstawowej stawki bonu (1250 zł). • Próg dochodowy dla rodziny (4 osoby): miesięcznie. • Faktyczny dochód rodziny (2024 r.): miesięcznie. • Przekroczenie progu: . • Obliczenie wypłaty: . Pani Anna otrzyma bon ciepłowniczy w wysokości 750 zł, mimo przekroczenia progu o 500 zł.

Taryfikator wsparcia

Wysokość bonu ciepłowniczego jest zróżnicowana i zależy od dwóch kluczowych czynników: liczby osób w gospodarstwie domowym oraz głównego źródła ogrzewania.

Tabela 1. Wysokość świadczenia w zależności od liczby osób (podstawowa stawka)

Liczba osób w gospodarstwie domowym Kwota bonu ciepłowniczego Gospodarstwo jednoosobowe 500 zł 2-3 osoby 750 zł 4-5 osób 1250 zł 6 i więcej osób 1750 zł

Stawka podwyższona (x2). Ogrzewanie prądem lub gazem

Najwyższe dofinansowanie otrzymają te gospodarstwa domowe, które używają prądu lub gazu do ogrzewania domu/mieszkania, co jest związane z wyższymi rynkowymi kosztami tych nośników energii. W ich przypadku kwota bonu zostanie podwojona.

Tabela 2. Wysokość podwyższonego bonu energetycznego w zależności od liczby osób

Liczba osób w gospodarstwie domowym Kwota bonu ciepłowniczego (podwyższona) Gospodarstwo jednoosobowe 1000 zł 2-3 osoby 1500 zł 4-5 osób 2500 zł 6 i więcej osób 3500 zł (maksymalna kwota)

Przykład 2 Maksymalne wsparcie i brak luki dochodowej Pan Piotr mieszka z żoną i czwórką dzieci (łącznie 6 osób). Do ogrzewania domu używają kotła gazowego. • Status Bonu: Kwalifikują się do stawki podwyższonej (ogrzewanie gazem). • Kwota bazowa: . • Próg dochodowy dla rodziny (6 osób): miesięcznie. • Faktyczny dochód rodziny: miesięcznie. Rodzina Pana Piotra spełnia kryterium dochodowe, dlatego otrzyma pełną kwotę bonu ciepłowniczego, czyli 3500 zł.

Zgłoszenie źródła ciepła w CEEB

Uzyskanie bonu, a zwłaszcza jego podwyższonej stawki, jest ściśle powiązane z informacjami o sposobie ogrzewania Twojego domu.

Warunkiem uzyskania podwyższonego świadczenia jest potwierdzenie głównego źródła ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ewidencja ta, prowadzona przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), ma kluczowe znaczenie.

Jakie źródła ciepła się kwalifikują? Do CEEB musisz zgłosić każde źródło ogrzewania (np. kocioł gazowy, pompa ciepła, kocioł na pellet, kocioł na węgiel), które jest głównym źródłem ciepła w Twoim domu.

Jeśli Twoje źródło ogrzewania nie jest zgłoszone, natychmiast złóż deklarację w swojej gminie. Gmina ma obowiązek wprowadzić dane do CEEB. Brak zgłoszenia może oznaczać, że ZUS lub gmina nie będą w stanie zweryfikować Twojego prawa do podwyższonej stawki, a to może skutkować przyznaniem niższej (podstawowej) kwoty bonu.

Kryteria podwyższonej stawki bonu ciepłowniczego

Bon jest podwajany tylko dla tych, którzy używają:

1. Gazu: Dotyczy to zarówno gazu ziemnego, jak i skroplonego (LPG), używanego do celów grzewczych.

2. Energii elektrycznej: Obejmuje to ogrzewanie za pomocą pomp ciepła, kotłów elektrycznych, czy pieców akumulacyjnych. To kryterium ma pomóc w pokryciu wysokich rachunków za prąd używany do ogrzewania.

Jak i kiedy złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Procedura składania wniosku o bon ciepłowniczy jest podobna do tej, którą stosowano w przypadku dodatku osłonowego.

Kto i gdzie składa wniosek?

Wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego należy złożyć w urzędzie gminy (lub wyznaczonym przez gminę ośrodku pomocy społecznej) właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Nie ma znaczenia, gdzie jesteś zameldowany, liczy się miejsce, w którym faktycznie mieszkasz i zużywasz ciepło.

Ważne Wniosek składa się tylko jeden raz i tylko jedna osoba z danego gospodarstwa domowego.

Terminy składania i wypłaty

• Termin składania wniosków: Najprawdopodobniej wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2025 r. do 30 września 2025 r. Dokładne terminy mogą zostać ogłoszone w późniejszym rozporządzeniu wykonawczym.

• Wypłata: Świadczenie będzie wypłacane jednorazowo. Gminy będą miały określony czas na rozpatrzenie wniosków i dokonanie przelewów (zwykle 30 dni od pozytywnej decyzji).

Dokumenty niezbędne do wniosku

Do wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego musisz dołączyć:

1. Oświadczenie o dochodach osiągniętych przez wszystkich członków gospodarstwa domowego za rok 2024.

2. Deklarację dotyczącą głównego źródła ciepła (jeśli nie została jeszcze złożona w CEEB).

3. Wypełniony formularz wniosku (dostępny w urzędzie gminy lub na jego stronie internetowej).

Pamiętaj: W przypadku bonu ciepłowniczego decydującym okresem jest 2024 rok, a nie rok bieżący. Ułatwia to weryfikację i przyspiesza proces rozpatrywania.

Czy bon ciepłowniczy to to samo co bon energetyczny?

Należy wyraźnie rozróżnić oba świadczenia, ponieważ często są mylone, choć dotyczą wsparcia w zakresie energii.

Tabela 3. Porównanie bonów: bon ciepłowniczy (2025/2026) vs. bon energetyczny (2024)

Cecha Bon ciepłowniczy (2025/2026) Bon Energetyczny (2024) Cel Wsparcie ogrzewania domu (koszty węgla, gazu, prądu). Wsparcie kosztów energii elektrycznej (zmniejszenie rachunków za prąd). Podstawa prawna Zmodyfikowana ustawa o ochronie odbiorców energii (przewidywany projekt). Ustawa o bonie energetycznym (Dz.U. 2024 r.). Kryterium Bardzo ścisłe kryterium dochodowe (3200 zł / 2300 zł). Kryterium dochodowe również obowiązuje, ale miało szerszy charakter. Wysokość Zróżnicowana (500 zł do 3500 zł). Ściśle określona kwotowo (zwykle kilkaset zł, w zależności od liczby osób i zużycia).

Bon ciepłowniczy jest zatem szerszym i bardziej zróżnicowanym świadczeniem, które ma na celu zrekompensowanie wysokich kosztów sezonu grzewczego, podczas gdy bon energetyczny miał na celu głównie utrzymanie niższych cen prądu.

Bon ciepłowniczy 2025/2026 to realna szansa na odciążenie domowego budżetu przed kolejnym sezonem grzewczym, z maksymalną kwotą wsparcia sięgającą 3500 zł.

Trzy kluczowe kroki dla każdego gospodarstwa domowego

1. Sprawdź swój dochód za 2024 rok: Upewnij się, że nie przekraczasz progu (3200 zł dla singla, 2300 zł na osobę w rodzinie) lub oszacuj, na jaką kwotę pomniejszenia możesz liczyć, stosując zasadę "złotówka za złotówkę".

2. Zweryfikuj CEEB: Koniecznie sprawdź w gminie, czy główne źródło ciepła jest zgłoszone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Brak zgłoszenia uniemożliwi Ci otrzymanie podwyższonej stawki.

3. Przygotuj wniosek na czas: Zaplanuj złożenie wniosku w terminie 1 sierpnia - 30 września 2025 r., aby uniknąć problemów z wypłatą przed nadejściem zimy.