REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ile zapłacimy za prąd w 2025 i 2026 r.? Jaka będzie nowa wysokość opłaty mocowej? Znamy nowe przepisy

Ile zapłacimy za prąd w 2025 i 2026 r.? Jaka będzie nowa wysokość opłaty mocowej? Znamy nowe przepisy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 października 2025, 15:36
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Prawnik i Ekonomista
prąd, energia, ceny energii, wtyczka, zasilacz, instalacja elektryczna
Cena prądu i nowa wysokość opłaty mocowej w 2025 i 2026 r.
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Weszły w życie nowe przepisy z tarczą energetyczną! Rząd przedłużył mechanizmy osłonowe: ustalił maksymalną cenę za prąd i wprowadził znaczną ulgę na rachunku, zawieszając opłatę mocową na kilka miesięcy. Sprawdź, do kiedy obowiązuje wsparcie i kto dokładnie z niego skorzysta!

rozwiń >

Ze względu na niestabilną wciąż sytuację na rynku energetycznym oraz wysokie ceny w taryfach, rząd podjął decyzję o kontynuowaniu mechanizmów osłonowych wprowadzonych pierwotnie w celu ochrony domowych budżetów. Nowelizacja ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców rozszerzyła zakres obowiązywania kluczowych mechanizmów wsparcia na lata 2025 i prawdopodobnie 2026.

REKLAMA

REKLAMA

Celem tych działań jest uniknięcie szokowego wzrostu cen dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych, który nastąpiłby po powrocie do pełnych taryf zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Cena maksymalna za prąd

Najważniejszą informacją dla gospodarstw domowych jest przedłużenie obowiązywania ceny maksymalnej. Mechanizm ten został przedłużony i obowiązuje automatycznie do końca 2025 roku (31 grudnia 2025 r.) bez względu na poziom zużycia. Obecnie trwają prace nad nowym systemem bonów energetycznych i nowymi cenami taryfowymi, które wejdą w życie od 1 stycznia 2026 roku.

Maksymalna cena za 1 MWh energii elektrycznej (netto) to nadal 500 zł. Jest to kwota znacząco niższa niż rynkowe ceny energii oraz taryfy zatwierdzane przez Prezesa URE bez interwencji państwa. W okresie obowiązywania ceny maksymalnej, co kluczowe dla dużych rodzin i gospodarstw z pompami ciepła, nie stosuje się limitów zużycia prądu. Oznacza to, że niezależnie od tego, ile energii elektrycznej zużyjesz, dostawca ma obowiązek rozliczyć ją po cenie nie wyższej niż 500 zł/MWh.

REKLAMA

Aby skorzystać z tej ceny, odbiorca w gospodarstwie domowym (grupa taryfowa G) nie musi składać żadnych dodatkowych wniosków. Mechanizm ten jest stosowany automatycznie przez sprzedawcę energii. Obejmuje on zarówno energię czynną, jak i opłaty dystrybucyjne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zawieszenie opłaty mocowej

Równolegle z utrzymaniem ceny maksymalnej, zawieszone zostało również pobieranie opłaty mocowej od odbiorców w gospodarstwach domowych. Ta decyzja to natychmiastowa, odczuwalna ulga finansowa dla każdego gospodarstwa.

Czym jest opłata mocowa i jak wpływa na koszty?

Opłata mocowa to stała pozycja na Twoim rachunku za prąd, która ma na celu zapewnienie finansowania budowy i utrzymania elektrowni dyspozycyjnych, niezbędnych do stabilnego funkcjonowania polskiego systemu energetycznego (tzw. rynku mocy). Opłata ta naliczana jest w stałej stawce miesięcznej, zależnej od rocznego zużycia energii w danym gospodarstwie domowym, co w praktyce dzieli odbiorców na kilka progów zużycia.

Zawieszenie pobierania tej opłaty na kolejne miesiące oznacza realne obniżenie rachunku o wartość stałej miesięcznej opłaty.

Szczegółowy wpływ zawieszenia opłaty mocowej

Aby pokazać, ile faktycznie możesz zaoszczędzić, musimy odwołać się do progów zużycia, na podstawie których naliczana była opłata mocowa (stawki bazowe z 2024 r. zostałyby waloryzowane na 2025/2026 r., ale posługujemy się ich strukturą):

Tabela 1. Szacowane miesięczne stawki opłaty mocowej a roczna oszczędność

Szacowane miesięczne stawki opłaty mocowej i wynikająca z nich roczna oszczędność różnią się w zależności od rocznego zużycia energii. Dla gospodarstw domowych zużywających poniżej 500 kWh rocznie, miesięczna opłata mocowa jest szacowana na około 2,90 zł, co daje szacunkową roczną oszczędność w wysokości około 35 zł. Klienci zużywający od 501 do 1200 kWh ponoszą miesięczną opłatę w wysokości około 6,96 zł, co przekłada się na około 84 zł szacunkowej rocznej oszczędności. Przy zużyciu w przedziale 1201 do 2800 kWh opłata wynosi około 11,61 zł miesięcznie, co daje roczną oszczędność rzędu 139 zł. W przypadku gospodarstw domowych zużywających powyżej 2800 kWh rocznie, miesięczna stawka to około 15,48 zł, a szacunkowa roczna oszczędność wynosi około 186 zł.

Opłata mocowa, podobnie jak cena maksymalna, zawieszana jest automatycznie. A zatem nie musisz składać w tym celu żadnych dokumentów. Oszczędności, które dla przeciętnego gospodarstwa domowego mogą sięgać kilkunastu do kilkudziesięciu złotych miesięcznie (czyli od 84 zł do 186 zł rocznie w zależności od zużycia), są bezpośrednim efektem interwencji ustawodawcy.

Kto jeszcze skorzysta z zamrożenia cen prądu?

Z zamrożenia cen skorzystają nie tylko gospodarstwa domowe. Niższa cena prądu dotyczyć będzie również innych, kluczowych dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa podmiotów.

1. Jednostki samorządu terytorialnego i podmioty użyteczności publicznej: Dla tych instytucji (szkoły, szpitale, gminy, itp.) cena maksymalna została utrzymana na wyższym poziomie 693 zł/MWh netto i obowiązuje co najmniej do końca marca 2025 roku, z dużą możliwością dalszego przedłużenia.

2. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP): Ta grupa również jest objęta osłonami. Warunki wsparcia są ustalane indywidualnie i zależą od taryf, jednak interwencja rządu ma na celu złagodzenie szoku cenowego, który mógłby negatywnie wpłynąć na ich stabilność finansową i konkurencyjność.

Ważne terminy dla odbiorców wrażliwych

Dla tzw. wrażliwych odbiorców (np. podmioty prowadzące małe przedsiębiorstwa, szpitale, szkoły, jednostki rolnicze) kluczowe jest to, że nie zawsze korzystają oni z automatyzmu. Jeśli prowadzisz małe przedsiębiorstwo lub działalność rolniczą, koniecznie zweryfikuj aktualne terminy składania oświadczeń do swojego sprzedawcy energii.

Choć mechanizm automatyczny dotyczy głównie gospodarstw domowych, inne podmioty muszą dostarczyć odpowiednie oświadczenia do swojego dostawcy w określonych terminach (często do 31 stycznia danego roku), aby zakwalifikować się do preferencyjnych cen. Brak takiego oświadczenia może skutkować rozliczeniem po pełnej, rynkowej cenie taryfowej.

Perspektywy na 2026 rok i prognozy cen prądu

Mechanizmy osłonowe, polegające na przedłużeniu ceny maksymalnej na poziomie 500 zł/MWh netto oraz zawieszeniu opłaty mocowej to wyraźny sygnał, że pomimo stabilizacji na rynkach, ceny taryfowe wciąż są uznawane za zbyt wysokie dla portfeli Polaków.

Co dalej? Choć cena maksymalna jest przedłużana z roku na rok, docelowo polski rynek energetyczny ma powrócić do pełnej taryfikacji, ale w sposób bardziej kontrolowany. Rząd sygnalizuje, że celem na rok 2026 jest wprowadzenie bardziej ukierunkowanych form wsparcia, takich jak bony energetyczne, które mają zastąpić powszechne mrożenie cen.

Bony energetyczne mają być skierowane do gospodarstw domowych o najniższych dochodach. Byłoby to odejście od zasady uniwersalnej ceny maksymalnej na rzecz wsparcia celowanego, co jest zgodne z unijnymi trendami. Ostateczne taryfy na 2026 rok będą jednak zależeć od sytuacji geopolitycznej, cen paliw kopalnych (gazu i węgla) oraz od finalnej decyzji rządu o stopniowym lub gwałtownym wygaszaniu tarczy osłonowej. Prawdopodobnym scenariuszem jest stopniowe podnoszenie ceny maksymalnej w 2026 r. do poziomów bliższych taryfom URE, ale poniżej pełnych cen rynkowych.

Kluczowe kwestie dla Twojego rachunku

Aby w pełni wykorzystać wsparcie, pamiętaj:

• Automatyzm: Jako odbiorca w gospodarstwie domowym, cenę 500 zł/MWh netto oraz brak opłaty mocowej masz naliczone automatycznie, bez konieczności składania wniosków.

• Rozliczenie: Na Twoim rachunku nadal widoczne będą pełne ceny taryfowe, ale podana zostanie ulga (tzw. rabat ustawowy), sprowadzająca ostateczną cenę energii czynnej do poziomu 500 zł/MWh netto.

• Taryfa: Nawet jeśli masz taryfę G12 (nocną i dzienną), cena maksymalna odnosi się do całości Twojego zużycia, chroniąc Cię przed wzrostem cen w obu strefach.

Mechanizmy te mają fundamentalne znaczenie dla stabilności finansowej polskich gospodarstw domowych w obliczu wciąż niestabilnego rynku. Ich przedłużenie na 2025 i 2026 rok jest kosztownym, ale koniecznym elementem polityki osłonowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023–2025 (Dz.U. z 2025 r. poz. 1302)

Ustawa z dnia 23 maja 2025 r. o bonie energetycznym i o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 901)

Powiązane
Co miesiąc 300 złotych dopłaty do prądu od ZUS bez względu na dochody. O tym dodatku wielu Polaków nie ma pojęcia
Co miesiąc 300 złotych dopłaty do prądu od ZUS bez względu na dochody. O tym dodatku wielu Polaków nie ma pojęcia
312,71 zł co miesiąc bez względu na dochód. Komu ZUS wypłaca dodatek na prąd?
312,71 zł co miesiąc bez względu na dochód. Komu ZUS wypłaca dodatek na prąd?
ETS2 uderzy w portfele Polaków! Ceny prądu, gazu i paliwa wystrzelą w górę, a inflacja wymknie się spod kontroli
ETS2 uderzy w portfele Polaków! Ceny prądu, gazu i paliwa wystrzelą w górę, a inflacja wymknie się spod kontroli
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kto może dostać orzeczenie o niepełnosprawności na stałe? Przepisy w 2025 r.
07 paź 2025

W czerwcu 2025 r. weszły w życie nowe przepisy, które określają minimalne okresy, na jakie – w określonych przypadkach – można otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu. Czy zmianom uległy również zasady dotyczące wydawania orzeczeń na stałe? Jakie są aktualnie zasady? Rozwiewamy wątpliwości.
Jeśli stać cię na zakup zwierzaka, to musi być cię stać na podatek. Urzędy są zgodne i każą płacić miłośnikom zwierząt. Trzeba też dopełnić formalności
07 paź 2025

Czy cena psa, kota, czy żółwia to jedyny koszt, jaki ponosimy zapraszając go pod swój dach? Wiele osób tak myśli i nie bierze pod uwagę tego, że zakup zwierzaka może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku.
Dajesz pieniądze dzieciom? Musisz zachować te warunki, aby fiskus się nie przyczepił - karna stawka to nawet 20% darowizny
07 paź 2025

Któż z nas nie otrzymał lub nie przekazał komuś w rodzinie choćby drobnych sum pieniędzy, na przykład w związku z okazją taką jak rocznica urodzin, czy imieniny? Nie można jednak tego czynić dowolnie, aby nie znaleźć się w polu zainteresowania fiskusa. Nieprawidłowo dokonana darowizna może bowiem oznaczać konieczność zapłacenia karnej stawki podatku, która wynosi 20%, a także odpowiedzialność karno-skarbową! A wystarczy dokonać stosunkowo prostych formalności, by tego uniknąć.
Sektor przemysłowy w Polsce w 2025 roku: między presją kosztową a inwestycjami w przyszłość [Raport wynagrodzeń w sektorze przemysłowym]
07 paź 2025

Sektor przemysłowy w Polsce w 2025 roku mierzy się z ograniczonym popytem, spadkiem zamówień, zwłaszcza eksportowych oraz rosnącymi kosztami działalności. Z „Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym” Grafton Recruitment wynika, że w przetwórstwie przemysłowym odnotowano spadki zatrudnienia, a przedsiębiorstwa koncentrują się na utrzymaniu ciągłości operacyjnej i dostosowaniu do trudnych warunków gospodarczych.

REKLAMA

Rząd nie zgadza się. Wdowy nie przejmą emerytury męża. Nigdy. Bo składki zmarłego są potrzebne do łatania emerytur innych
07 paź 2025

Emerytka skierowała zapytanie, czy jest możliwe przedłużenie możliwości dziedziczenia środków z subkonta (ZUS). Opisała, że dziś środki zgromadzone w ZUS prócz środków znajdujących się na subkoncie, po osiągnięciu 60 roku życia przez kobiety, przy wyliczaniu ich emerytur są dzielone przez dalsze średnie trwanie życia. Inaczej jest z subkontem – te środki czekają do osiągnięcia 65 r. życia.
Zapadły przełomowe wyroki NSA i WSA: Opłaty pobierane przez cmentarze nielegalne – teraz tysiące Polaków może dochodzić od zarządców cmentarzy niesłusznie pobranych kwot
07 paź 2025

Organy samorządowe nie mogą ustanawiać (a cmentarze – na tej postawie) pobierać jakichkolwiek opłat, które są niezwiązane z pochówkiem zmarłych, tj. m.in. opłat za dochowanie zmarłego do już opłaconego grobu, wjazd na cmentarz i korzystanie z cmentarza – orzekł WSA w Olsztynie. WSA w Warszawie dodał do tego natomiast – ustalane przez samorządy cen grobów i płyt, opłaty za ekshumację zwłok, uprzątnięcie szczątków, przechowywanie zwłok w chłodni, udostępnienie sali do ubierania zwłok i wiele innych. NSA potwierdza w swoich wyrokach, że – organ gminy może ustalić (a cmentarz – na tej postawie) pobierać tylko takie opłaty, które są związane z pochowaniem zwłok.
Sejm na żywo: 42. posiedzenie Sejmu (7, 8, 9 października 2025) [Transmisja online]
07 paź 2025

We wtorek, 7 października rozpocznie się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Głównym punktem 42. posiedzenia Sejmu, będzie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2026 (druk nr 1749) oraz projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 (druk nr 1750). Prace nad tymi punktami przewidziane są na czwartek, 9 października.
Długi weekend w listopadzie. Rząd podjął decyzję
07 paź 2025

Listopad 2025 roku przyniesie wyjątkowo korzystny układ dni wolnych. Rząd zdecydował, że 10 listopada część Polaków dostanie dodatkowy dzień wolny, co pozwoli cieszyć się aż czterodniowym weekendem. Sprawdź, kogo obejmuje decyzja i jakie prawa gwarantuje Kodeks pracy.

REKLAMA

Podwyżki dla samorządowców już obowiązują! Od dziś wójtowie i urzędnicy z nowymi limitami. Co dokładnie się zmienia?
07 paź 2025

Dziś wchodzą w życie przepisy, które podnoszą maksymalne wynagrodzenia dla kluczowych stanowisk w samorządach. Sprawdzamy, ile wyniesie podwyżka i czy dotknie ona każdego urzędnika gminnego, a także co zmieni się w katalogu stanowisk samorządowych.
Bon ciepłowniczy 2025/2026: Komu przysługuje 3500 zł? Zobacz progi dochodowe i kwoty wsparcia. [Ostateczne zasady]
07 paź 2025

Nowe zasady wsparcia dla gospodarstw domowych już obowiązują. Bon ciepłowniczy na lata 2025/2026 będzie ważnym wsparciem dla rodzin, które ogrzewają domy węglem, gazem, pelletem lub energią elektryczną. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie aż 3500 zł. Znamy już ostateczne progi dochodowe i wysokość wsparcia. Sprawdź, komu dokładnie przysługuje to świadczenie i jak złożyć wniosek.

REKLAMA