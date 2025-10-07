Sejm na żywo: 42. posiedzenie Sejmu (7, 8, 9 października 2025) [Transmisja online]
We wtorek, 7 października rozpocznie się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Głównym punktem 42. posiedzenia Sejmu, będzie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2026 (druk nr 1749) oraz projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 (druk nr 1750). Prace nad tymi punktami przewidziane są na czwartek, 9 października.
Sejm na żywo: 7 października 2025 [Transmisja online]
Posłowie pracować będą m.in. nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (druk nr 1560). Projekt zakłada utworzenie centralnego systemu teleinformatycznego – Ewidencja Potencjału Świadczeniodawcy (EPS), który umożliwić ma monitorowanie materialnych i ludzkich zasobów systemu ochrony zdrowia w czasie rzeczywistym. W cenie projektodawców, system ten będzie miał kluczowe znaczenie w sytuacjach kryzysowych i związanych z obronnością państwa.
