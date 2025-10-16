Szybciej, prościej, bezpieczniej – szykuje się nowe prawo dla znalazców i właścicieli zgub [PROJEKT]

Aktualnie obowiązuje jeszcze ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 501), ale czas gruntownie ją znowelizować. W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o rzeczach znalezionych oraz Kodeksu cywilnego (druk nr 1629). Celem zmian jest uproszczenie procedur, zwiększenie skuteczności poszukiwań właścicieli zgubionych przedmiotów oraz lepsza ochrona danych osobowych. Praktyka pokazała wiele problemów – m.in. niejasne kompetencje urzędów, brak procedur dla dokumentów z danymi osobowymi czy zbyt długie postępowania. Nowelizacja odpowiada na postulaty starostw, portów lotniczych i innych instytucji.

Co zrobić ze znalezioną rzeczą?

Wielu zastanawia się co zrobić z rzeczą znalezioną? Najlepiej oddać, ale pojawia się kolejne pytanie - gdzie? Na policję, do Biura Rzeczy Znalezionych a może do starosty? Tutaj odpowiedź już brzmi: to zależy. Szczegóły w tym zakresie określa ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 501), , która wskazuje na:

obowiązki i prawa znalazcy oraz przechowującego;

postępowanie w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru;

postępowanie z rzeczami o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

Ważne Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście, chyba że znalezione zostały jedynie pieniądze a ich kwota nie przekracza 100 złotych lub równowartości tej kwoty obliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia znalezienia pieniędzy, a w przypadku gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem.

Szybciej, prościej, bezpieczniej – szykuje się nowe prawo dla znalazców i właścicieli zgub [PROJEKT]

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o rzeczach znalezionych oraz Kodeksu cywilnego (druk nr 1629). Celem zmian jest uproszczenie procedur, zwiększenie skuteczności poszukiwań właścicieli zgubionych przedmiotów oraz lepsza ochrona danych osobowych.

Jakie zmiany w prawie w zakresie rzeczy znalezionych?

Zmiany w prawie w zakresie rzeczy znalezionych odnoszą się do takich aspektów:

Nowa właściwość urzędów: Znalazca będzie zgłaszał rzecz do starosty właściwego dla miejsca jej znalezienia. Nadal będzie mógł to zrobić w miejscu zamieszkania, ale urząd przekaże sprawę dalej.

Znalazca będzie zgłaszał rzecz do starosty właściwego dla miejsca jej znalezienia. Nadal będzie mógł to zrobić w miejscu zamieszkania, ale urząd przekaże sprawę dalej. Waloryzacja wartości rzeczy: Zamiast stałej kwoty 100 zł, wprowadzono próg 5% minimalnego wynagrodzenia. Od tej wartości zależeć będzie m.in. obowiązek oddania pieniędzy czy sposób ogłoszeń.

Zamiast stałej kwoty 100 zł, wprowadzono próg 5% minimalnego wynagrodzenia. Od tej wartości zależeć będzie m.in. obowiązek oddania pieniędzy czy sposób ogłoszeń. Dokumenty z danymi osobowymi: Obowiązkowo trafią do starosty. Po bezskutecznym upływie terminu na odbiór zostaną zniszczone – znalazca nie będzie mógł ich zatrzymać.

Obowiązkowo trafią do starosty. Po bezskutecznym upływie terminu na odbiór zostaną zniszczone – znalazca nie będzie mógł ich zatrzymać. Rzeczy niebezpieczne i wojskowe: Znalazca nie musi ich dotykać – wystarczy zawiadomić Policję lub Żandarmerię Wojskową.

Znalazca nie musi ich dotykać – wystarczy zawiadomić Policję lub Żandarmerię Wojskową. Dłuższy czas dla zarządców budynków: Lotniska, dworce i inne obiekty publiczne będą miały 30 dni (zamiast 3) na przekazanie rzeczy staroście.

Lotniska, dworce i inne obiekty publiczne będą miały 30 dni (zamiast 3) na przekazanie rzeczy staroście. Szybsze nabycie własności: Znalazca stanie się właścicielem rzeczy po roku (jeśli właściciel jest nieznany) lub po 6 miesiącach od wezwania (jeśli jest znany). Dotychczas trwało to dwa lata.

Znalazca stanie się właścicielem rzeczy po roku (jeśli właściciel jest nieznany) lub po 6 miesiącach od wezwania (jeśli jest znany). Dotychczas trwało to dwa lata. Uproszczenie formalności: Zniesiono obowiązek ogłoszeń prasowych – wystarczą ogłoszenia w BIP i na tablicy urzędu. Zamiast dwóch dokumentów, znalazca otrzyma jeden protokół.

Dlaczego zmiany są potrzebne?

Dotychczasowa ustawa obowiązuje od 2015 roku i była tylko punktowo nowelizowana. Praktyka pokazała wiele problemów – m.in. niejasne kompetencje urzędów, brak procedur dla dokumentów z danymi osobowymi czy zbyt długie postępowania. Nowelizacja odpowiada na postulaty starostw, portów lotniczych i innych instytucji.

Korzyści dla obywateli i administracji

Korzyści dla obywateli i administracji są takie:

Znalazcy zyskają prostsze i szybsze procedury.

Właściciele zgubionych rzeczy będą mogli skuteczniej ich szukać.

Administracja ograniczy koszty i zyska jasne zasady działania.

Ochrona danych będzie skuteczniejsza – zagubione dokumenty nie trafią w niepowołane ręce.

Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Według aktualnych propozycji, nowe przepisy mają zacząć obowiązywać po 3 miesiącach od ogłoszenia ustawy, dając czas urzędom na przygotowanie się do zmian.