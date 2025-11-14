Wchodzi CER: czym jest i co nam da? A może co utrudni?

W szpitalach czy gabinetach lekarskich u specjalistów wciąż słyszymy, że pacjenci gubią się w labiryncie kolejek do lekarzy. Ale uwaga ... od 2026 r. pacjenci mają zobaczyć zupełnie nową mapę dostępu do publicznej służby zdrowia: listy oczekujących w całym kraju zostaną skonsolidowane w jeden, ogólnopolski rejestr. To główny cel ustawy. CER: ułatwienie czy jeszcze większy chaos i bałagan? Wprawdzie pilotaż CERu już działał, ale teraz ma zacząć obowiązywać wszystkich i wszędzie na terenie całej Polski.

Wchodzi CER: czym jest i co na da? A może co utrudni?

Ustawa z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 1537, dalej jako: ustawa) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, z późn. zm.). Ustawa reguluje ciekawe rozwiązanie instytucjonalne, które zobaczymy jak się sprawdzi w praktyce, a mianowicie przewiduje utworzenie jednej centralnej elektronicznej rejestracji (CER).

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy: CER ma pozwolić na uproszczenie i przyspieszenie procesu rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej oraz zapewnić świadczeniobiorcom łatwiejszy dostęp do informacji o dostępności terminów u wszystkich świadczeniodawców.

Ważne Wdrożenie CER zapewniać ma funkcjonowanie scentralizowanego systemu zgłoszeń na świadczenia opieki zdrowotnej oraz centralnie prowadzonego wykazu oczekujących na ich udzielenie, wspólnego dla wszystkich świadczeniodawców - centralnego wykazu oczekujących. CER ma zastąpić w zakresie danego świadczenia listy oczekujących na udzielnie świadczenia prowadzone dotychczas osobno przez każdego świadczeniodawcę, przy czym funkcjonalność CER ma być wdrażana stopniowo, a nowy system ma obejmować świadczenia zdrowotne wskazywane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia już w 2024 roku uruchomiło centralną e-rejestrację w formie pilotażu. Funkcjonalność jest dostępna w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) dostępnym na www.pacjent.gov.pl oraz aplikacji mobilnej mojeIKP (w części Plan leczenia). Daje to możliwość samodzielnego zarządzania wizytami, zmniejszenie liczby nieodwołanych terminów, zapewnienie dostępu do informacji o dostępności świadczeń w czasie rzeczywistym oraz w dłuższej perspektywie, skrócenie czasu oczekiwania.

CER: co zyskają pacjenci?

Centralna e-rejestracja to szereg nowych udogodnień dla pacjenta. Pilotaż wykazuje, że pacjenci:

mają możliwość samodzielnego, łatwego i szybkiego odwołania lub zmiany terminu umówionej wizyty

mają możliwość odwołania wizyty w IKP oraz aplikacji mojeIKP poprzez SMS, co pozwoli innym Pacjentom skorzystać z wolnego terminu;

otrzymują powiadomienia o zbliżającym się terminie wizyty u lekarza i o każdej zmianie w tym zakresie.

pacjentki i pacjenci będą mogli łatwo i szybko umówić się na wizytę (m.in. wybrać termin i miejsce – zgodnie ze swoimi preferencjami). W IKP znajdą się również wszystkie informacje o zaplanowanych wizytach.

pacjenci pierwszorazowi – mogą odwołać lub zmienić termin wizyty, a pacjenci, którzy kontynuują leczenie, odwołać wizytę.

Ważne Wszyscy pacjenci otrzymają powiadomienia nie tylko o zbliżającym się terminie wizyty u lekarza, ale też o każdej zmianie w tym zakresie (umówienie wizyty, jej odwołanie i zmiana terminu).

Resort Zdrowia: ta cyfrowa rewolucja przyniesie jednak ogromne korzyści. Dane będą uporządkowane, czytelne, kompletne i łatwo dostępne dla personelu medycznego

Jak podaje MZ w pierwszym etapie przewiduje się możliwość zapisu centralnego dla 12 kategorii świadczeń zdrowotnych. CER będzie dotyczyć świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom zgłaszającym się po raz pierwszy na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej oraz świadczeniobiorcom kontynuującym leczenie. Analogicznie jak obecnie świadczeniobiorcom kontynuującym leczenie termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej będzie wyznaczać świadczeniodawca, u którego leczenie jest kontynuowane, zgodnie z planem leczenia świadczeniobiorcy.

Wyznaczony termin świadczeniodawca będzie następnie wpisywał do swojego harmonogramu przyjęć udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Świadczeniobiorcy kontynuujący leczenie nie będą umieszczani w centralnym wykazie oczekujących. W przypadku świadczeniobiorców zgłaszających się po raz pierwszy na świadczenie opieki zdrowotnej, podstawę do wyznaczenia terminu jego udzielenia będzie stanowić natomiast zgłoszenie centralne składane przez świadczeniobiorcę. Zgłoszenie centralne stanowi oświadczenie świadczeniobiorcy o zamiarze uzyskania wybranego świadczenia złożone przez niego samego lub osobę trzecią (w imieniu świadczeniobiorcy). W ramach zgłoszenia będzie możliwe określenie kryteriów dotyczących świadczenia opieki zdrowotnej, które ma zostać udzielone świadczeniobiorcy. W ustawie przewidziano dwa podstawowe sposoby dokonywania zgłoszenia centralnego.

Po pierwsze będzie to możliwe na dotychczasowych zasadach, tj. bezpośrednio u świadczeniodawcy, w tym osobiście, telefonicznie albo z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, po drugie przy wykorzystaniu funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta. Świadczeniobiorca otrzyma potwierdzenie wyznaczenia konkretnego terminu udzielenia świadczenia (również w przypadku zmiany terminu lub rezygnacji). Dodatkowo wdrożenie w ramach centralnej elektronicznej rejestracji narzędzia asystenta głosowego (voicebot) przypomni o zbliżającej się wizycie, potwierdzi obecność pacjenta na wizycie, a w razie konieczności przełoży lub anuluje wizytę (wycofa zgłoszenie centralne i dokona nowego zgłoszenia).

Ważne Utworzenie Centralnej Elektronicznej Rejestracji (CER) czyli jednego scentralizowanego systemu zapisów na świadczenia zdrowotne ma dać pacjentom wiele korzyści:

Centralna lista oczekujących – zamiast osobnych kolejek u każdego świadczeniodawcy powstanie wspólny wykaz dla całego kraju.

– zamiast osobnych kolejek u każdego świadczeniodawcy powstanie wspólny wykaz dla całego kraju. Stopniowe wdrażanie – początkowo obejmie 12 kategorii świadczeń wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

– początkowo obejmie 12 kategorii świadczeń wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Dwa sposoby zgłoszeń – bezpośrednio u świadczeniodawcy (osobiście, telefonicznie, elektronicznie) albo przez Internetowe Konto Pacjenta.

– bezpośrednio u świadczeniodawcy (osobiście, telefonicznie, elektronicznie) albo przez Internetowe Konto Pacjenta. Voicebot dla pacjentów – system głosowy będzie przypominał o wizytach, potwierdzał obecność, a w razie potrzeby zmieniał lub anulował termin.

– system głosowy będzie przypominał o wizytach, potwierdzał obecność, a w razie potrzeby zmieniał lub anulował termin. Kontynuacja leczenia – pacjenci już leczeni pozostają w harmonogramie swojego świadczeniodawcy, bez wpisu do centralnej listy.

– pacjenci już leczeni pozostają w harmonogramie swojego świadczeniodawcy, bez wpisu do centralnej listy. Zmiany w prawie farmaceutycznym – rozszerzenie danych na receptach (np. o osoby upoważnione do ich wystawiania – asystentów medycznych).

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Ustawa zacznie obowiązywać 1 stycznia 2026 r., z wyjątkami przewidzianymi w przepisach przejściowych. Ustawa nowelizuje odpowiednio przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2025 r. poz. 302, z późn. zm.). Ustawa wprowadza także zmianę do ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 750, z późn. zm.), polegającą na rozszerzeniu zakresu danych na elektronicznych receptach o dane o osobach upoważnionych do wystawiania recept (asystentów medycznych), a także na rozszerzeniu danych w papierowej informacji o wystawionej recepcie o wskazane w ustawie dane i informacje dodatkowe.