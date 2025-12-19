Tego wniosku nie składaj pracodawcy z wyprzedzeniem. Rozpatrzy go odmownie i będzie miał rację

Zwolnienie z powodu siły wyższej dzieli pracodawców i pracowników

Funkcjonujące na gruncie prawa pracy od 2023 roku zwolnienie z powodu siły wyższej jest już owiane wyjątkowo złą sławą. Wszystko za sprawą brzmienia przepisów, które dają pracownikom pole do nadużywania przyznanego im uprawnienia, a tym samym wywołują negatywne emocje u pracodawców. Na podstawie art. 1481 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. Boże Narodzenie, a także okresy długich weekendów to takie momenty w roku, w których pracownicy częściej niż w innych momentach roku rozważają możliwość skorzystania z tego uprawnienia, choć niekoniecznie w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w tej regulacji. Dlaczego? Bo tym, co odróżnia je od np. urlopu na żądanie jest to, że pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia wolnego we wskazanym przez niego terminie.

REKLAMA

Polecamy: Kalendarz 2026

Tego wniosku nie składaj pracodawcy z wyprzedzeniem

I choć specjaliści podkreślają, że aby zastosowanie tej regulacji mogło mieć miejsce konieczne jest wystąpienie elementu nagłego w postaci siły wyższej, a więc wypadku, nagłego pogorszenia stanu zdrowia itp., to jednak pracownicy podchodzą do tych obostrzeń pobłażliwe, bo pracodawcy nie otrzymali od ustawodawcy żadnych narzędzi, które pozwoliłyby im na zweryfikowanie przyczyn, na które pracownik się powołuje wnioskując o zwolnienie. Mogą więc w tym zakresie opierać się jedynie na oświadczeniu złożonym przez pracownika. Co więcej, ewentualna odmowa będzie w tym wypadku posiadała znamiona wykroczenia przeciwko prawom pracownika podlegającego karze grzywny od1000 zł do 30 000 zł.



Okazuje się, że pracownicy mają do tego zwolnienia na tyle swobodne podejście, że niektórzy posunęli się o krok za daleko i złożyli pracodawcom wnioski o udzielenie zwolnienia… z wyprzedzeniem! W takich przypadkach pracodawcy jak najbardziej mają możliwość odmownego rozpatrzenia wniosku, który do nich trafił, bowiem zgodnie z obowiązującymi regulacjami, jeśli jakieś zdarzenie jest możliwe do przewidzenia wcześniej, to nie występuje w tej sytuacji element siły wyższej i nie jest objęte zakresem tej regulacji.