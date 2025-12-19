Planowanie urlopów wypoczynkowych na 2026 rok inne niż zwykle. O co chodzi? Zmieniają się przepisy i trudniej będzie zrobić dobry plan

Planowanie urlopów to w bardziej skomplikowanych organizacjach konieczność. Jednak w 2026 roku będzie ono inne niż zwykle. Dlaczego? Bo zmieniają się przepisy, a zrobić dobry plan będzie trudniej. Trzeba więc z góry wiedzieć, co nas czeka.

Koniec roku to czas, w którym nie tylko zamykamy sprawy z roku bieżącego, ale i zaczynamy planować niezbędne kwestie na nowy rok. Dotyczy to nie tylko pracy i podatków, ale i życia osobistego. Często zresztą trudno te sprawy rozdzielić, bo aby skutecznie i wiążąco zaplanować sprawy służbowe, trzeba również choćby wstępnie przemyśleć to, jak będzie się w tym czasie układało nasze życie osobiste. Tym, co łączy obie te sfery jest m.in. urlop wypoczynkowy.

Planowanie urlopów wypoczynkowych w 2026 roku

Gdy kończy się rok kalendarzowy pracodawcy nie tylko muszą pochylić się nad rozliczeniem urlopów, które pracownicy wykorzystali, ale również rozpocząć planowanie na najbliższe miesiące. Obecnie obowiązujące przepisy nie zobowiązują każdego pracodawcy do tworzenia planu urlopów, ale mimo tego wielu z nich korzysta z tego narzędzia, bo jednak urlopy trzeba zaplanować, a dobrze przemyślany plan może w tym zakresie pełnić rolę skutecznego i pomocnego narzędzia, szczególnie w organizacjach, w których nieobecność pracownika wiąże się z koniecznością zastąpienia go w pełnym zakresie przez inną osobę. Tak jest często w handlu, czy innej pracy związanej z obsługą klienta, a także w firmach produkcyjnych, w których praca nie może poczekać na powrót z urlopu, a każdy członek załogi jest jej istotnym elementem nie tylko w kontekście realizacji długoterminowych planów, ale również w bieżącym działaniu.

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów

Zasadą jest to, że urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (art. 163 Kodeksu pracy). Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego to prawa nie może się zrzec (art. 152 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Zasadą jest, że pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo. Jednak realizacja prawa pracownika do wypoczynku podlega korekcie z uwzględnieniem potrzeb pracodawcy.

Przystępując do planowania urlopów na 2026 rok zarówno pracownicy, jak i pracodawcy powinni pamiętać o tym, że zbliżający się rok będzie w tym zakresie rokiem szczególnym. Wejdą bowiem w życie przepisy dotyczące zaliczania do stażu pracy okresów, które dotychczas nie były do niego zaliczane, a w konsekwencji wielu pracowników po przedłożeniu odpowiednich dokumentów uzyska praw do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze. O co chodzi?

Jak zmieniają się przepisy?

W dniu 1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie art. 3021 i art. 3022 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy regulujące zaliczanie do okresów zatrudnienia pracownika (stażu pracy) nieuwzględnianych dotąd okresów aktywności zawodowej. Są to zmiany, które były zapowiadane w przestrzeni publicznej od wielu miesięcy, a na które pracownicy niecierpliwie czekali. Wśród okresów, o których zaliczeniu mówi się najczęściej są umowy zlecenia i okresy prowadzenia działalności gospodarczej, jednak wchodzące w życie przepisy wymieniają ich znacznie więcej, a należą do nich choćby okresy bycia osobą współpracująca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Choć co do zasady chodzi o okresy, w których były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, to jednak na zasadzie wyjątku zaliczyć można również i takie, w których obowiązek opłacania składek nie istniał. Oznacza to, że z nowych uprawnień będzie mogła skorzystać szeroka grupa pracowników, którzy przed podjęciem zatrudnienia podejmowali inne formy aktywności zawodowej. I choć dziś pracodawcy jeszcze nie wiedzą, komu konkretnie będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy w wyższym wymiarze, to jednak myśląc o planie urlopów powinni oni brać pod uwagę to, w zbliżającym się roku częściej niż zwykle może okazać się konieczne wprowadzanie w nim korekt.