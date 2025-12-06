REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » 10,3 mld złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków w 2026 r. – dłuższe kolejki do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, dostępności do operacji zaćmy i diagnostyki obrazowej. Wyciekł tajny dokument Ministerstwa Zdrowia

10,3 mld złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków w 2026 r. – dłuższe kolejki do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, dostępności do operacji zaćmy i diagnostyki obrazowej. Wyciekł tajny dokument Ministerstwa Zdrowia

06 grudnia 2025, 08:00
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
zdrowie, ochrona zdrowia, leki, refundacja, Ministerstwo Zdrowia, NFZ, rząd
10,3 mld złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków w 2026 r. – dłuższe kolejki do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, dostępności do operacji zaćmy i diagnostyki obrazowej. Wyciekł tajny dokument Ministerstwa Zdrowia
Z pisma minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego z dnia 29 października 2025 r., które „ujrzało światło dzienne” wynika lista propozycji rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia, które mają doprowadzić do obniżenia kosztów NFZ w 2026 r. o ponad 10,36 miliarda złotych. Ograniczenia obejmą pacjentów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pacjentów szpitali, jak i wszystkie grupy wiekowe – od dzieci, po seniorów.

10,3 miliarda złotych mniej na ochronę zdrowia Polaków w 2026 r. – rząd ma plan na obniżenie kosztów NFZ

W piśmie z dnia 29 października 2025 r., znak DLF.736.311.2025.KA, które zostało skierowane przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, które w ostatnich dniach „ujrzało światło dzienne” – została przedstawiona propozycja rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia, które mają służyć obniżeniu kosztów NFZ w 2026 r.

Limity (jeszcze dłuższe kolejki) do lekarzy specjalistów, ograniczenia leków refundowanych, mniej na operacje zaćmy i diagnostykę obrazową, koniec z „dobrym posiłkiem” w szpitalach – to działania mające przynieść oszczędności w budżecie NFZ

Na liście działań mających przynieść oszczędności w zakresie budżetu NFZ na łączną kwotę 10,36 mld zł (a konkretnie 10 359,31 mln zł) w 2026 r., które zostały przedstawione przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę w piśmie skierowanym do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego z dnia 29 października 2025 r., znalazły się:

  1. Wprowadzenie limitów na świadczenia w ramach AOS (tj. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) z wyłączeniem świadczeń pierwszorazowych i zabiegowych, które ma przynieść oszczędność w budżecie NFZ na poziomie 3,36 mld zł.
  2. Ograniczenie na liście D leków refundowanych (leki „65+” i „18-”) do nieprzekraczających limitu finansowania, które ma przynieść oszczędność na poziomie 1,52 mld zł.
  3. Wprowadzenie limitów leczenia zaćmy do wysokości umów z 1 kwartału 2025 r., które ma przynieść oszczędność na poziomie 279,30 mln zł.
  4. Wprowadzenie limitów diagnostyki TK (tomografia komputerowa), MRI (rezonans magnetyczny) do wysokości umów z 1 kwartału 2025 r., które ma przynieść oszczędność na poziomie 1 260 mln zł.
  5. Nieprzedłużanie programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu”, które ma przynieść oszczędność na poziomie 900 mln zł.

Wśród pozostałych, proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia działań, mających obniżyć koszty NFZ w 2026 r., znalazły się ponadto:

  • Likwidacja współczynnika korygującego dla świadczeń kardiologicznych, która ma przynieść oszczędność na poziomie 367,50 mln zł,
  • Zmiana sposobu finansowania koordynatora w POZ, która ma przynieść oszczędność na poziomie 75,60 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru elektrofizjologia, która ma przynieść oszczędność na poziomie 339,15 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru badania obrazowe, która ma przynieść oszczędność na poziomie 191,84 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru chirurgii kręgosłupa, która ma przynieść oszczędność na poziomie 346,50 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru sekcja Q - choroby naczyń, która ma przynieść oszczędność na poziomie 220,50 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru okulistyki, która ma przynieść oszczędność na poziomie 181,13 mln zł,
  • Taryfikacja świadczeń z obszaru teleradioterapii, która ma przynieść oszczędność na poziomie 84 mln zł,
  • Likwidacja współczynników 1,07 i 1,06 dla szpitali I i II poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, która ma przynieść oszczędność na poziomie 682,50 mln zł oraz
  • Zmiana zapisu o przeznaczeniu 0,3% przychodów NFZ na Agencję Badań Medycznych analogicznie jak dla AOTMiT (Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) – „do 0,3%”, która ma przynieść oszczędność na poziomie 553 mln zł.

Pełne wyliczenia w odniesieniu do skutków finansowych powyższych zmian rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia, zostały uwzględnione w załączniku do pisma z dnia 29 października 2025 r., który nie został jednak ujawniony.

O cięciach kosztów w budżecie NFZ donoszą politycy – „Gdy wszyscy zajmują się ustawami o zwierzątkach na jaw wyszedł dokument rządu Tuska, by obciąć środki na ochronę zdrowia LUDZI o ponad 10 miliardów złotych”

O piśmie minister zdrowia z dnia 29 października br., z którego wynika lista rekomendacji, mających doprowadzić do obniżenia kosztów NFZ o ponad 10,36 mld zł, poinformowała w m.in. europosłanka Ewa Zajączkowska, która zamieściła następujący komentarz w swoich mediach społecznościowych:

„Gdy wszyscy zajmują się ustawami o zwierzątkach na jaw wyszedł dokument rządu Tuska, by obciąć środki na ochronę zdrowia LUDZI o ponad 10 miliardów złotych! Apeluję o rozpowszechnianie, bo rządzącym zależy, by usłyszało o tym jak najmniej osób!

(…)

Plan Ministerstwa Zdrowia zakłada m.in. limity do lekarzy specjalistów (co jeszcze wydłuży kolejki) i utrudnienie dostępu do świadczeń takich jak operacje zaćmy (zabiegów może być nawet 94 tysiące mniej) czy diagnostyka obrazowa (tomografia, rezonans), a także ograniczenie leków refundowanych dla dzieci i seniorów. Mało tego - resort chce zaoszczędzić 900 milionów zł na... posiłkach dla pacjentów!

Największe cięcie, warte 3,36 miliarda zł, dotknie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), co oznacza, że osoby leczące się przewlekle mogą mieć problem z umówieniem kolejnej wizyty kontrolnej u swojego lekarza specjalisty...”

Sprawę skomentowała również posłanka PiS Małgorzata Golińska:

„Cięcia kosztów w opiece medycznej to nie tylko cyferki w budżecie. To życie każdego z nas. Seniora, który teraz dłużej będzie czekał do specjalisty. Mamy, która nie uzyska pomocy. I pacjenta, który czeka z lękiem i bólem i nie dostanie się na tomograf.”

Minister zdrowia: „Jesteśmy w stałym kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Dobrze, że dzisiaj rozmawiamy o finansowaniu przyszłego roku [red.: w zakresie ochrony zdrowia], a nie w jego trakcie o kolejnych pożarach do gaszenia”

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda w dniu 4 grudnia 2025 r. była gościem programu Graffiti w Polsat News, w którym poinformowała o trwających pracach nad planowaniem budżetu NFZ na rok 2026:

Jesteśmy w stałym kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem finansów Andrzejem Domańskim. W tym roku do NFZ wpłynęło 33 mld zł dodatkowych środków. (…) Cieszę się z tej ogólnopolskiej dyskusji. Jest dzisiaj pełna emocji, ale potrzebna. Odkąd jestem ministrem wyraźnie mówię o brakach finansowych, ale analizuję też ich przyczyny. W połowie lutego 2026 r. zamkniemy rok rozliczeniowy i będziemy wiedzieli, ile świadczeń zostało wykonanych i za ile trzeba zapłacić. Jeśli ustawa o Funduszu Medycznym uzyska podpis Prezydenta, to w tym roku będziemy w stanie zabezpieczyć środki na funkcjonowanie systemu. Dobrze, że dzisiaj rozmawiamy o finansowaniu przyszłego roku, a nie w jego trakcie o kolejnych pożarach do gaszenia.”

Jednocześnie, odniosła się ona do kwestii nieprzedłużenia programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu”, która została ujęta w piśmie z dnia 29 października br.:

Nie zabieramy programu „Dobry posiłek”. To był pilotaż, który się sprawdził. Nie obniżamy też środków na żywienie w szpitalach. Wprowadzamy program jako jednolity standard, zapewniając jego finansowanie ze strony z NFZ.

fot. @MZ_GOV_PL/X.com, @Domanski_Andrz/X.com

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Prawo
Masz słup na działce? Ten wyrok TK otwiera Ci drogę do pieniędzy za bezumowne korzystanie przez firmę przesyłową. Nie można zasiedzieć służebności gruntowej o treści służebności przesyłu
06 gru 2025

W dniu 2 grudnia 2025 r. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem w sprawie P 10/16 orzekł, że art. 292 w związku z art. 285 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071, ze zm.), rozumiane w ten sposób, że umożliwiają nabycie przez przedsiębiorcę przesyłowego lub Skarb Państwa, przed wejściem w życie art. 305(1)-305(4) ustawy – Kodeks cywilny, w drodze zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu, są niezgodne z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał uznał, że dotychczasowe orzecznictwo dopuszczające możliwość nabycia służebności odpowiadającej treścią służebności przesyłu naruszyło zasadę numerus clausus praw rzeczowych kreując niespójny systemowo rodzaj służebności, przez co doszło do ograniczenia prawa własności. Właściciele nieruchomości nie byli bowiem w stanie przewidzieć skutków braku swojej aktywności czyli utraty swoich praw względem nieruchomości skoro przed rokiem 2008 r. nie istniała służebność przesyłu. Wyrok ten jest bardzo ważny dla przedsiębiorstw przesyłowych, które nie posiadają tytułu prawnego do posadowionych na nieruchomościach innych osób urządzeń, jak również dla tysięcy właścicieli działek, przez które te urządzenia przebiegają. O ile dla tej drugiej grupy osób to bardzo dobra wiadomość bo otwiera przed nimi nowe możliwości, o tyle dla przedsiębiorstw przesyłowych wyrok Trybunału oznacza duże kłopoty i jeszcze większe koszty.
Bon senioralny: dla kogo, ile, od kiedy? Rzadko kto (85+) dostanie 2150 zł miesięcznie. Jakie kryteria dochodowe seniora i uprawnionego do bonu?
06 gru 2025

W 2026 roku ma wejść w życie ustawa o bonie senioralnym. Głównym celem tej ustawy ma być wsparcie finansowe osób aktywnych zawodowo w zapewnieniu opieki nad członkami ich rodzin - seniorami w wieku 75 lat lub więcej. Projekt tej ustawy – przygotowany przez Ministra ds. Polityki Senioralnej - jest obecnie na finiszu rządowych prac legislacyjnych (obecnie na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów) i nie został jeszcze wniesiony do Sejmu. Zatem ustawa ta ma bardzo niewielkie szanse wejść w życie 1 stycznia 2026 r. – jak przewiduje obecny projekt.
3 pytania lekarza w PZON. Jak dziecko odpowie to znika niepełnosprawność. Nie ma pkt 7 w orzeczeniu. Nie ma świadczeń
06 gru 2025
W 2026 r. opiekun + osoba niepełnosprawna nie będą mieli 7421 zł. Opiekun nie pójdzie też do pracy
05 gru 2025

Pierwsza oczekiwana zmiana to łączenie świadczenia wspierającego (otrzymuje osoba niepełnosprawna - przeszło 4000 zł w wariancie 100 punktów) i pielęgnacyjnego (otrzymuje opiekun - w 2026 r. przeszło 3000 zł). Dałoby to poważną kwotę do 7421 zł miesięcznie (nie ma środków w budżecie) w maksymalnym wymiarze. Druga oczekiwana zmiana to zgoda przepisów na możliwość pójścia do pracy przez opiekuna osoby niepełnosprawnej mającej stare świadczenie pielęgnacyjne. Dziś opiekun musi wybrać - praca albo opieka nad np. schorowaną matką. W 2026 r. obie zmiany (łączenie świadczeń i łączenie pracy z opieką) są nierealne (na dziś) do wprowadzenia).

Wyrok: Osoba niepełnosprawna ważyła 30 kg. MOPS: No i co z tego. Nie ma świadczenia pielęgnacyjnego. Co zrobił sąd?
06 gru 2025

Łamanie prawa przez MOPS polega na podważaniu treści orzeczeń o niepełnosprawności (stopień znaczny). Wydane w PZON orzeczenie o niepełnosprawności (stopień znaczny) wobec ciężko chorego człowieka mówi "wymaga stałej opieki" a MOPS podważa dokument orzeczenia. I to poprzez takie dokumenty "niemedyczne" jak wywiad środowiskowy i ankieta. Generalnie od dekady pracownicy MOPS podważają orzeczenia o niepełnosprawności na dwa sposoby. Pierwszy to żądanie dodatkowej (niż orzeczenie o niepełnosprawności) dokumentacji medycznej, która jest zestawiona z wywiadem środowiskowym, ankietą i orzeczeniem o niepełnosprawności. Druga praktyka tego typu to przeprowadzenie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) i wyciągnięcie wniosków: "Osoba niepełnosprawna wcale nie jest tak chora jak wynika z orzeczenia. Całkiem nieźle sobie radzi". I następnie odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego opiekunowi. Wywiad przeprowadzają pracownicy socjalni nie mający uprawnień lekarskich, ale MOPS nie widzą tu problemu prawnego. Dodatkowo MOPS nie stosują zaleceń NSA, że wywiad środowiskowy to absolutny wyjątek, gdy jest orzeczenie o niepełnosprawności, a nie standardowe narzędzie w postępowaniu administracyjnym.
Zleceniobiorca może korzystać z samochodu, ale musi zapłacić podatek. Tylko jak to prawidłowo policzyć?
05 gru 2025

Nie tylko pracownik uzyskuje przychód, gdy korzysta ze służbowego samochodu na potrzeby prywatne. Ale tylko w jego przypadku ten przychód określa się ryczałtowo. Co to oznacza i jak to prawidłowo policzyć?
Nowe świadczenie dla seniorów: bon senioralny 2150 zł miesięcznie. Decyduje średni miesięczny dochód
05 gru 2025

Rząd kończy prace nad trzema rozwiązaniami, które mają odmienić życie osób starszych w Polsce. Bon senioralny, najem senioralny oraz nowy program dziennych miejsc pobytu to kompleksowy pakiet wsparcia, który ma zapewnić seniorom bezpieczeństwo, lepsze warunki mieszkaniowe i codzienną opiekę. Minister Marzena Okła-Drewnowicz zapowiada, że to początek nowej jakości w polityce senioralnej – opartej na godności, aktywności i realnym wsparciu dla osób starszych oraz ich rodzin.
Rewolucyjne przepisy weszły w życie! Aż 5 dni wolnego z rzędu bez konieczności brania urlopu
05 gru 2025

W te Święta Bożego Narodzenia czeka nas wyjątkowo długi, bo aż pięciodniowy odpoczynek z rzędu. Dlaczego? Wynika to z nowych przepisów, dzięki którym Wigilia po raz pierwszy jest dniem wolnym od pracy. Świętowanie rozpocznie się już w środę. Oto szczegóły.

Firmy boją się KSeF! Co trzecie MŚP wciąż niegotowe, choć zmiany są nieuniknione
05 gru 2025

Firmy nie są gotowe, a czasu prawie już nie ma. Okazuje się, że ponad jedna trzecia MŚP nie wdrożyła jeszcze Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), choć większość popiera zmianę. Główną przeszkodą nie jest niechęć, lecz chaos informacyjny i brak narzędzi.
Nie dla żołnierza pozwolenie na broń - tak orzeka Naczelny Sąd Administracyjny
05 gru 2025

Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy wyrok w sprawie pozwolenia na broń. Żołnierz zawodowy, mimo formalnego zatarcia skazania, nie otrzyma pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich. Sąd jednoznacznie orzekł, że przeszłość kryminalna wnioskodawcy może być brana pod uwagę przy ocenie wniosku, nawet gdy dana osoba oficjalnie uchodzi za niekaraną. Orzeczenie ma znaczenie dla wszystkich ubiegających się o pozwolenie.
