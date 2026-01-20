REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » W 2026 r. można mieć aż 42 dni wolnego, wykorzystując tylko 12 dni urlopu. W jakie dni najlepiej wziąć urlop w 2026 r.? [plan urlopów 2026]

W 2026 r. można mieć aż 42 dni wolnego, wykorzystując tylko 12 dni urlopu. W jakie dni najlepiej wziąć urlop w 2026 r.? [plan urlopów 2026]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 stycznia 2026, 07:57
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
urlop, urlop wypoczynkowy, dni wolne od pracy, plan urlopów, długi weekend, praca, pracownik
W 2026 r. można mieć aż 42 dni wolnego, wykorzystując tylko 12 dni urlopu. W jakie dni najlepiej wziąć urlop w 2026 r.? [plan urlopów 2026]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy, które pracują od poniedziałku do piątku – w 2026 r. mogą mieć aż 42 dni wolne od pracy (wliczając do powyższej puli soboty i niedziele, które przypadają w „długie weekendy” oraz dłuższe „zbitki” dni wolnych), wykorzystując zaledwie 12 dni urlopu wypoczynkowego. Wszystko za sprawę korzystnego „układu” dni ustawowo wolnych od pracy w kalendarzu na 2026 r. W jakie dni najlepiej wziąć urlop w 2026 r.?

Jak w 2026 r. wypadają w kalendarzu dni ustawowo wolne od pracy?

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – na chwilę obecną – dniami wolnymi od pracy, są:

REKLAMA

REKLAMA

  1. 1 stycznia – Nowy Rok (który w 2026 r. wypadał w czwartek),
  2. 6 stycznia – Święto Trzech Króli (który w 2026 r. wypadał we wtorek),
  3. pierwszy dzień Wielkiej Nocy – który w 2026 r. wypada 5 kwietnia (w niedzielę),
  4. drugi dzień Wielkiej Nocy – który w 2026 r. wypada 6 kwietnia (w poniedziałek),
  5. 1 maja – Święto Państwowe (który w 2026 r. wypada w piątek),
  6. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (który w 2026 r. wypada w niedzielę),
  7. pierwszy dzień Zielonych Świątek – który w 2026 r. wypada 24 maja (w niedzielę),
  8. dzień Bożego Ciała – który w 2026 r. wypada 4 czerwca (w czwartek),
  9. 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (który w 2026 r. wypada w sobotę),
  10. 1 listopada – Wszystkich Świętych (który w 2026 r. wypada w niedzielę),
  11. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (który w 2026 r. wypada w środę),
  12. 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia (która w 2026 r. wypada w czwartek)
  13. 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (który w 2026 r. wypada w piątek),
  14. 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (który w 2026 r. wypada w sobotę)

oraz

  1.  niedziele.

Ponadto, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – dni wolne od pracy (inne niż wyżej wymienione), w drodze rozporządzenia, może również określić Prezes Rady Ministrów. 

W 2026 r. wigilia Bożego Narodzenia (tj. 24 grudnia) – już po raz drugi będzie wolna od pracy

Warto to podkreślić, ponieważ nie wszyscy jeszcze przyzwyczaili się do tego, że wigilia Bożego Narodzenia (tj. 24 grudnia każdego roku) jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Miało to miejsce po raz pierwszy w 2025 r. i zostało wprowadzone – ustawą z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 lutego 2025 r. 

REKLAMA

Ww. ustawa wprowadziła ponadto nowe zasady dotyczące niedziel handlowych poprzedzających wigilię Bożego Narodzenia, zgodnie z którymi – trzy niedziele poprzedzające 24 grudnia, są niedzielami handlowymi. Przed wejściem w życie ww. przepisów – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni – zakaz handlu nie obowiązywał natomiast w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, z wyłączeniem niedzieli przypadającej na dzień 24 grudnia. W związku z ww. zmianą – w placówkach handlowych, można zatem zrobić zakupy w jeszcze jedną, „dodatkową” niedzielę handlową, poprzedzającą święta Bożego Narodzenia, która przypada na trzy tygodnie przed Wigilią. Dla pracowników handlu, oznacza to jednak dodatkowy dzień pracujący, niejako – w zamian za wolną Wigilię.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2 dni wolne od pracy za święta wypadające w soboty (tj. za 15 sierpnia i za 26 grudnia 2026 r.)

W 2026 r. – dwa dni ustawowo wolne od pracy przypadają w soboty, tj. 15 sierpnia oraz 26 grudnia. Zgodnie z postanowieniem art. 130 par. 2 kodeksu pracy – Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższe oznacza, że pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy (tj. pracującym od poniedziałku do piątku) – w zamian za święto przypadające w sobotę – przysługuje jeden dzień wolny, do końca okresu rozliczeniowego (który zazwyczaj stanowi jeden miesiąc kalendarzowy). Za wypadające w sobotę Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) – takiemu pracownikowi, powinien zatem zostać udzielony inny dzień wolny w sierpniu 2026 r.,  a za wypadający w sobotę drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia) – inny dzień wolny w grudniu 2026 r.

W 2026 r., ww. dni wolne za święta wypadające w sobotę, można wykorzystać w następujący sposób:

  • za sobotę 15 sierpnia – warto wziąć wolne 14 lub 17 sierpnia (wówczas zyska się długi weekend, czyli 3 dni wolnego „pod rząd”, nie wykorzystując żadnego dnia z puli urlopu wypoczynkowego),
  • za sobotę 26 grudnia natomiast – warto wziąć wolne 23 grudnia (wówczas – wykorzystując tylko dwa dni urlopu wypoczynkowego (21 i 22 grudnia) – zyska się aż 9 dni wolnego „pod rząd”).

W jakie dni zatem najlepiej wziąć urlop w 2026 r., aby bilans dni wolnych w stosunku do wykorzystanych dni z puli urlopu wypoczynkowego, był jak najkorzystniejszy? [plan urlopów 2026] 

Celem uzyskania w 2026 r. aż 42 dni wolnych od pracy (wliczając do powyższej puli soboty i niedziele, które przypadają w „długie weekendy” oraz dłuższe „zbitki” dni wolnych), kosztem tylko 12 dni urlopu wypoczynkowego, warto wziąć wolne:

  • 5 czerwca 2026 r.,
  • 14 lub 17 sierpnia 2026 r.,
  • 9-10 listopada i 12-13 listopada 2026 r. oraz
  • 21-23 grudnia.

Wspomniany powyżej bilans dni wolnych od pracy w stosunku do wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego, uzyskają w 2026 r. osoby, które – rzecz jasna – wzięły urlop również:

  • 2 stycznia 2026 r.,
  • 5 stycznia 2026 r. oraz
  • 7-9 stycznia 2026 r.,

ponieważ 1 i 6 stycznia, wypadały w tym roku wyjątkowo „korzystnie”.  

Jest to zatem łącznie 14 dni z puli urlopu wypoczynkowego. Jeżeli jednak odjąć od nich 2 dni do „odzyskania” za święta przypadające w soboty (o czym była mowa powyżej) – z puli urlopu wykorzysta się tylko 12 dni, a będzie można odpoczywać łącznie przez 42 dni (na które składać się będzie kilka „dłuższych weekendów” i aż trzykrotnie – po jednym tygodniu (a nawet więcej) wolnym od pracy. 

Pomocna w rozplanowaniu urlopu, zgodnie z powyższym schematem, może okazać się poniższa infografika, na której – kolorem czerwonym zostały oznaczone dni ustawowo wolne od pracy, a kolorem żółtym – dni, w które warto w 2026 r. wykorzystać urlop wypoczynkowy (lub odpowiednio – dni wolne za święta wypadające w soboty).

W jakie dni najlepiej wziąć urlop w 2026 r.? [plan urlopów 2026]

Shutterstock

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 296)
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 r., poz. 1965)
  • Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 301)
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 277 z późn. zm.)
Powiązane
62 dni dodatkowego wolnego od pracy na zdrowe dziecko – bez utraty wynagrodzenia, którego udzielenia pracodawca nie może odmówić. Te przepisy już obowiązują i rodzice mogą z nich korzystać
62 dni dodatkowego wolnego od pracy na zdrowe dziecko – bez utraty wynagrodzenia, którego udzielenia pracodawca nie może odmówić. Te przepisy już obowiązują i rodzice mogą z nich korzystać
W ten sposób dostaniesz zwrot podatku za 2025 r. szybciej niż inni. Kiedy zwrot podatku z PIT 2025/2026?
W ten sposób dostaniesz zwrot podatku za 2025 r. szybciej niż inni. Kiedy zwrot podatku z PIT 2025/2026?
Największa od lat rewolucja w L4 wchodzi w życie: w czasie zwolnienia, pracownik (od czasu do czasu) będzie musiał odebrać telefon od szefa i odpisać na e-maila, ale będzie też mógł pobierać jednocześnie zasiłek chorobowy i 100 proc. wynagrodzenia
Największa od lat rewolucja w L4 wchodzi w życie: w czasie zwolnienia, pracownik (od czasu do czasu) będzie musiał odebrać telefon od szefa i odpisać na e-maila, ale będzie też mógł pobierać jednocześnie zasiłek chorobowy i 100 proc. wynagrodzenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zmiany w ustawie o pomocy społecznej: usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie, standardy świadczenia usług opiekuńczych
20 sty 2026

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. W wyniku nowelizacji określone zostaną wymagania, jakie musi spełniać osoba realizująca usługi opiekuńcze i sąsiedzkie.
Prezydent RP Nawrocki podpisał „budżet chaosu” ale też chce go skierować do Trybunału Konstytucyjnego – co to oznacza?
19 sty 2026

Mimo licznych uwag, zastrzeżeń i ostrych słów krytyki, Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał ustawę budżetową. Jednocześnie zapowiedział skierowanie podpisanej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej. Co to oznacza dla finansów publicznych?
Czy dłużnik może sprzedać mieszkanie (lub inną nieruchomość) zajęte przez komornika? Kiedy nabywca może utracić taką nieruchomość?
19 sty 2026

Jednym ze sposobów egzekucji jest egzekucja z nieruchomości dłużnika (np. z domu, lokalu mieszkalnego bądź użytkowego). Istotnym momentem w tej procedurze jest tzw. zajęcie nieruchomości. Ten moment jest kluczowy dla określenia skutków działania dłużnika, który chciałby zbyć tę nieruchomość osobie trzeciej, na przykład sprzedać ją bądź darować.
Telemarketerzy mogą dzwonić bezkarnie? NSA wydał zaskakujący wyrok
19 sty 2026

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że sam numer telefonu – bez imienia i nazwiska – nie jest daną osobową w rozumieniu RODO. Co to oznacza? Telemarketerzy dzwoniący z niechcianymi ofertami mogą nie podlegać przepisom o ochronie danych. Kontrowersyjny wyrok wzbudza emocje wśród odbiorców uciążliwych połączeń.

REKLAMA

Wyrok NSA: Emigranci płacą abonament RTV mimo telewizor został w kraju. Formalności górą nad zdrowym rozsądkiem
19 sty 2026

Naczelny Sąd Administracyjny wydał pod koniec zeszłego roku wyrok, który może być zaskoczeniem dla tysięcy Polaków za granicą. Okazuje się, że nawet jeśli od lat mieszkasz poza krajem, a telewizor zostawiłeś w Polsce, nadal musisz płacić abonament RTV. Decyduje fakt rejestracji i stan techniczny odbiornika.
Abonament RTV bez litości dla emigrantów. NSA przesądził: nie używasz telewizora? To nie ma znaczenia. Decyduje rejestracja i sprawność odbiornika
18 sty 2026

W kwestiach prawnych formalności są często decydujące – taki wniosek płynie z prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 listopada 2025 r. Sąd ten uznał, że brak faktycznego korzystania z telewizora lub radia, a nawet wieloletni pobyt za granicą, nie zwalnia z obowiązku płacenia abonamentu RTV, jeżeli odbiornik nie został formalnie wyrejestrowany. To rozstrzygnięcie powinno być ostrzeżeniem dla tysięcy osób, które od lat żyją w przekonaniu, że „skoro nie używam telewizora w Polsce, wyjechałem za granicę – nie płacę”.
Możesz pożegnać się ze swoją nieruchomością, jeśli nie złożysz tego wniosku – Twoje dzieci jej nie odziedziczą, a lata starań pójdą na marne
19 sty 2026

Lata pracy i inwestycji mogą pójść na marne, jeśli nie zadbasz o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, którą faktycznie użytkujesz. Co więcej, jeśli wcześniej zgłoszą się potomkowie pierwotnych właścicieli, możesz stracić do niej jakiekolwiek prawa. Takie sytuacje zdarzają się i mogą mieć poważne konsekwencje – zarówno dla Ciebie, jak i Twoich dzieci.
Nowe zasady w żłobkach już obowiązują. Jest jeden obowiązek z terminem do 28 lutego 2026
16 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje rozporządzenie o standardach opieki nad dziećmi do lat 3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina o kluczowym obowiązku: złożeniu oświadczenia o spełnianiu standardów. Dla wielu działających już placówek termin mija 28 lutego 2026 r. Sprawdź, kogo dotyczą przepisy i gdzie trzeba złożyć dokumenty (Empatia lub Rejestr Żłobków).

REKLAMA

Zmiana w żłobkach od początku tego roku już obowiązuje - sprawdź, co oznaczają nowe przepisy: kluczowy termin to 28 lutego 2026 r.
16 sty 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej właśnie opublikowało ważny komunikat, który opisuje zmiany prawne dotyczące żłobków od 1 stycznia 2026 r. Co dokładnie się zmieniło, czy zmiany dotyczą zapisów dzieci do żłobka? Wyjaśniamy treść informacji MRPiPS - zapoznaj się z tymi zmianami, bo przepisy już obowiązują, a kluczowy termin zbliża się nieubłaganie.
Czy od ogrodzenia trzeba zapłacić podatek? Płacić trzeba, ale nie dotyczy to każdego. Rok temu budziło to dużo emocji
20 sty 2026

Od stycznia 2025 roku nie ma już wątpliwości co do tego, że ogrodzenie jest budowlą na gruncie podatku od nieruchomości. Czy to znaczy, że każdy zapłaci od niego podatek? Rok temu ten temat wzbudził wiele emocji. Głos w tej sprawie zabrał nawet resort finansów. A jak jest w tym roku?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA