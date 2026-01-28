REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Rząd uderza w Google i Facebooka. Big Techy mają zapłacić setki milionów

Rząd uderza w Google i Facebooka. Big Techy mają zapłacić setki milionów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 stycznia 2026, 19:28
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
podatek cyfrowy 2026, Google Facebook podatek, big tech, ustawa nowy podatek, usługi cyfrowe
Tego Google się nie spodziewał. Rząd właśnie wystawia rachunek – kwoty zrobią wrażenie
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Koniec darmowej jazdy dla Big Tech. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło właśnie projekt ustawy, która zmusi Google'a, Facebooka i Amazona do płacenia podatku od każdej złotówki zarobionej w Polsce. Stawka? Nawet 3 proc. od przychodów. To mogą być setki milionów rocznie. Sprawdź, co to oznacza dla ciebie i twoich ulubionych serwisów.

rozwiń >

Polska idzie na wojnę podatkową z Big Tech

To nie są plotki ani przecieki z zacisza rządowych gabinetów. We wtorek 27 stycznia Ministerstwo Cyfryzacji oficjalnie potwierdziło, że Polska przygotowuje się do wprowadzenia podatku rekompensującego od usług cyfrowych. Wniosek o wpisanie projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych został już złożony, a to oznacza, że machina legislacyjna ruszyła pełną parą.

REKLAMA

REKLAMA

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nie owija w bawełnę. Jego zdaniem obecna sytuacja na polskim rynku cyfrowym jest po prostu niesprawiedliwa.

– Dziś konkurencja na rynku cyfrowym w Polsce jest zachwiana. Firmy, które płacą podatek od swojej działalności w Polsce są w sytuacji gorszej niż te, które świadczą na terytorium naszego kraju usługi cyfrowe z zagranicy – mówi wprost Gawkowski.

To słowa, które w Dolinie Krzemowej mogą wywołać niepokój. I słusznie.

REKLAMA

KALENDARZ INFOR NA 2026 ROK

Kogo dotyczy nowy podatek? Kto będzie obciążony płatnością na rzecz fiskusa?

Zanim ktokolwiek zacznie panikować - od razu wyjaśnijmy najważniejszą kwestię. Podatek cyfrowy nie jest wymierzony w przeciętnego polskiego przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy ani w polskie startupy. Płatnikiem podatku będzie wyłącznie podmiot lub skonsolidowana grupa, która spełnia jednocześnie dwa warunki:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • globalne przychody przekraczające miliard euro rocznie oraz
  • przychody z usług cyfrowych w Polsce powyżej 25 milionów złotych.

Kto spełnia te kryteria? Na pewno Google, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Amazon, Microsoft, Apple, TikTok. To właśnie ci wielcy gracze przez lata korzystali z luk w międzynarodowym systemie podatkowym, płacąc efektywnie znacznie mniej niż polskie firmy działające w tej samej branży.

Trzy filary nowego podatku na rzecz państwa

Projekt ustawy precyzyjnie definiuje, jakie usługi cyfrowe będą podlegać nowemu podatkowi. Ministerstwo wskazało trzy główne kategorie.

ZMIANY W VAT, KSEF - OPRACOWANIE KOMPLET

  1. Po pierwsze – reklama cyfrowa. Każde umieszczenie na interfejsie cyfrowym reklamy ukierunkowanej będzie generować obowiązek podatkowy. To uderza przede wszystkim w model biznesowy Google'a i Mety, które właśnie z reklam czerpią lwią część swoich przychodów.
  2. Po drugie – platformy pośredniczące. Chodzi o wielostronne interfejsy cyfrowe umożliwiające użytkownikom handel między sobą. Allegro, Amazon Marketplace, Booking, Airbnb, Uber – wszystkie te platformy działają właśnie w takim modelu.
  3. Po trzecie – handel danymi. To być może najbardziej kontrowersyjna kategoria. Podatkiem objęte zostanie przekazywanie zgromadzonych danych o użytkownikach – indywidualnych lub w pakietach. Każde kliknięcie, polubienie, wyszukiwanie generuje dane sprzedawane reklamodawcom. Ten handel był dotąd praktycznie niewidoczny dla fiskusa. Ma się to zmienić.

Co pozostanie poza nowym podatkiem?

Ministerstwo przewidziało szereg wyłączeń. Z podatku wyłączone zostaną podmioty dostarczające własne treści cyfrowe – Netflix produkujący seriale czy Spotify oferujący muzykę na licencji nie powinny być objęte tym podatkiem w zakresie podstawowej działalności. Wyłączone będą również regulowane usługi finansowe podlegające nadzorowi KNF oraz platformy obrotu instrumentami finansowymi.

Co szczególnie istotne dla polskich mediów – podatek nie obejmie podmiotów, których przeważającą działalność stanowi publikowanie materiałów redakcyjnych. Gazety i portale informacyjne zachowają dotychczasowy status podatkowy.

Stawka do trzech procent – ile to oznaczać będzie w praktyce daniny do budżetu?

Projekt zakłada, że stawka podatku rekompensującego nie przekroczy 3 procent od przychodu. To może wydawać się niewielką kwotą, ale gdy mówimy o gigantach generujących w Polsce miliardy złotych rocznie, sumy robią się imponujące.

Weźmy hipotetyczny przykład. Jeśli Google generuje w Polsce przychody z reklam na poziomie 5 miliardów złotych rocznie, podatek w maksymalnej stawce oznaczałby 150 milionów złotych wpływów do budżetu. Meta z podobnymi przychodami – kolejne 150 milionów. Łączne wpływy mogą sięgać setek milionów, a nawet przekroczyć miliard złotych rocznie.

Co istotne, projekt przewiduje mechanizm unikania podwójnego opodatkowania. Podatek rekompensujący będzie pomniejszany o kwotę CIT zapłaconego w Polsce. Firmy płacące uczciwie podatek dochodowy tutaj nie będą dodatkowo obciążane.

Czy zapłacimy więcej za serwisy i usługi cyfrowe?

Pytanie, które zadaje sobie każdy: czy nowy podatek przełoży się na wyższe ceny usług? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Globalne korporacje słyną z przerzucania kosztów na konsumentów. Z drugiej strony, przy stawce maksymalnie 3 procent i intensywnej konkurencji, giganci mogą zdecydować się na absorpcję kosztu.

Wiele usług Big Tech jest pozornie darmowych – za Facebooka czy wyszukiwarkę Google płacimy danymi, nie pieniędzmi. Trudno podnieść cenę czegoś, co oficjalnie kosztuje zero. Możliwe jednak, że użytkownicy zauważą więcej reklam lub ograniczenie bezpłatnych funkcji.

Dlaczego akurat teraz rząd przyspiesza z nowym podatkiem?

Jak wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji, średnia efektywna stawka podatkowa dla przedsiębiorstw cyfrowych w UE jest obecnie dwukrotnie niższa niż dla firm działających w tradycyjnej gospodarce. Fabryka zatrudniająca setki pracowników płaci proporcjonalnie więcej niż globalna platforma generująca porównywalne przychody.

Polska nie jest pierwszym krajem decydującym się na jednostronne działanie. Inne państwa UE też pracują nad opodatkowaniem big techów.

– Gospodarka w coraz większym stopniu przenosi się do sfery cyfrowej i z czasem te nierówności tylko by się pogłębiały – podkreśla minister Gawkowski.

Konsultacje nowego podatku ruszają już za kilka dni

Projekt ustawy nie jest jeszcze ostateczny. Od 2 lutego 2026 roku Ministerstwo Cyfryzacji organizuje konsultacje z przedstawicielami organizacji zrzeszających podmioty objęte nowym rozwiązaniem.

Można się spodziewać intensywnej batalii o kształt ostatecznych przepisów. Wysokość stawki, definicja usług podlegających opodatkowaniu, mechanizmy rozliczeń – wszystko będzie przedmiotem negocjacji. Walka o kształt polskiego podatku cyfrowego dopiero się zaczyna.

Źródło: gov.pl

Powiązane
Już od 15 lutego sprawdzisz swój e-PIT. Ministerstwo Finansów udostępnia rozliczenia za 2025 rok
Już od 15 lutego sprawdzisz swój e-PIT. Ministerstwo Finansów udostępnia rozliczenia za 2025 rok
Parlament zakończył prace nad ustawą o zawodzie psychologa. Nowe przepisy czekają na podpis prezydenta
Parlament zakończył prace nad ustawą o zawodzie psychologa. Nowe przepisy czekają na podpis prezydenta
Listonosz już nie zapuka - od miesiąca trwa historyczna zmiana w kontakcie z urzędami i doręczeniach listów. PURDE, PUH, BAE - wiele osób wciąż nie zna tych skrótów zamiast
Listonosz już nie zapuka - od miesiąca trwa historyczna zmiana w kontakcie z urzędami i doręczeniach listów. PURDE, PUH, BAE - wiele osób wciąż nie zna tych skrótów zamiast "awizo", a polecony odszedł do lamusa
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Rząd uderza w Google i Facebooka. Big Techy mają zapłacić setki milionów
28 sty 2026

Koniec darmowej jazdy dla Big Tech. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło właśnie projekt ustawy, która zmusi Google'a, Facebooka i Amazona do płacenia podatku od każdej złotówki zarobionej w Polsce. Stawka? Nawet 3 proc. od przychodów. To mogą być setki milionów rocznie. Sprawdź, co to oznacza dla ciebie i twoich ulubionych serwisów.
Będzie ustawowy zakaz podnoszenia ceny mieszkania po zawarciu umowy z deweloperem. Zmieni się także procedura odbioru mieszkania i wzór prospektu informacyjnego
28 sty 2026

W dniu 27 stycznia 2026 r. w rządowym wykazie prac legislacyjnych opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Nowelizacja ma przynieść sporo zmian wzmacniających pozycję prawną klientów deweloperów. Na szczególną uwagę zasługuje pomysł wprowadzenia ustawowego zakazu podnoszenia ceny lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego po podpisaniu umowy deweloperskiej lub umowy zobowiązującej.
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Co należy zrobić, żeby otrzymać świadczenie?
28 sty 2026

Wielu Polaków, spędziło część swojego życia zagranicą w celach zawodowych. Czy takie osoby mogą ubiegać się o świadczenie emerytalne, jednocześnie z dwóch systemów emerytalnych? Jeżeli tak, to czy da się uniknąć podwójnego opodatkowania emerytury?
Od marca ZUS wypłaci ponad 6900 zł miesięcznie - nie liczą się składki ani staż pracy
28 sty 2026

Świadczenie honorowe to comiesięczny, dożywotni dodatek dla osób, które ukończyły 100 lat życia i mają polskie obywatelstwo. Wypłacane jest jako dodatek do emerytury lub renty, a w przypadku ich braku jako samodzielne świadczenie.

REKLAMA

Czy nauczyciele mają prawo do urlopu w ferie?
28 sty 2026

Ferie zimowe trwają 2 tygodnie w okresie od połowy stycznia do 1 marca 2026 r. Część osób zastanawia się jak wygląda status nauczycieli podczas ferii, w szczególności czy nauczyciele mają wolne całe dwa tygodnie podczas ferii zimowych 2026?
Ustawy pisane emocjami, czyli polski model stanowienia prawa
28 sty 2026

Kiedy podczas forum w Davos europejscy politycy przyznają, że Unia Europejska ugrzęzła w nadmiarze regulacji, a Bruksela otwarcie mówi o utracie konkurencyjności wobec Stanów Zjednoczonych i Azji, trudno nie zauważyć paradoksu. Zamiast upraszczać system i wzmacniać przewidywalność prawa, Europa wciąż produkuje kolejne warstwy regulacyjnej biurokracji. W efekcie przedsiębiorcy zamiast inwestować w innowacje, nowe technologie czy ekspansję zagraniczną, coraz więcej czasu i zasobów poświęcają na dostosowywanie się do zmieniających się przepisów, raportowanie, spełnianie formalnych wymogów i zarządzanie ryzykiem regulacyjnym. Polska, zamiast wyciągać z tych ostrzeżeń wnioski, powiela ten schemat na poziomie krajowym. Dokłada własne, niespójne i niestabilne regulacje, które przyjmowane są pośpiesznie w reakcji na problemy społeczne, dodatkowo komplikując prowadzenie działalności gospodarczej.
57 672 zł odszkodowania to minimum, które zapłaci pracodawca, który nie będzie w stanie udowodnić, że w zakładzie nie stosowano mobbingu
28 sty 2026

Pracodawcy obawiają się zmian w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. I słusznie, bo znowelizowane regulacje nie tylko przeniosą na nich ciężar dowodu, ale też istotnie podwyższą wartość minimalnego odszkodowania dla ofiary mobbingu.
MRPiPS o rozliczaniu dofinansowania w programie Aktywny Maluch
28 sty 2026

Program Aktywny Maluch 2022–2029 finansowany jest z KPO, programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego oraz środków z budżetu państwa. Wiceszefowa resortu pracy wyjaśnia, czy dopuszczalne jest wsparcie tworzenia miejsc opieki z pomocą innych środków.

REKLAMA

Alimenty na dziecko 2026 - obowiązek nie wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności
28 sty 2026

Alimenty na dziecko 2026 - najważniejsze informacje w jednym miejscu. Ważne, by wiedzieć, że obowiązek alimentacyjny nie wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Co obejmują alimenty? Jak sąd ustala ich wysokość? Czy na kwotę alimentów wpływa osobista opieka nad dzieckiem? Kiedy można zmienić wysokość alimentów na dziecko?
5 mniej znanych świadczeń z MOPS w 2026 r. Ile wynoszą i kto je dostanie?
28 sty 2026

Wsparcie udzielane przez ośrodki pomocy społecznej obejmuje nie tylko zasiłki stałe, okresowe czy celowe. To również mniej znane świadczenia i usługi, o którym nie każdy wie. Jaką pomoc można uzyskać w MOPS w 2026 r.? Czy trzeba spełnić dodatkowe kryteria? Oto kilka ważnych przykładów!
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA