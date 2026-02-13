Koniec z bieganiem do urzędu z każdym znalezionym pieniądzem i absurdami biurokratycznymi. Sejm właśnie uchwalił totalną przebudowę przepisów o rzeczach znalezionych a Prezydent podpisał ustawę. Od 2026 roku limity rosną, a procedury mają być prostsze – zwłaszcza dla uczciwych znalazców, którzy w końcu będą mogli legalnie wzbogacić się o wyższą gotówkę. Jaką i na jakich zasadach?

Ustawa dotyczy wypełnienia luk prawnych, zracjonalizowania obowiązków i uprawnień znalazców, określenia obowiązków organów publicznych, zasad postępowania z rzeczami znalezionymi i poszukiwania właścicieli oraz zasad przechowywania i likwidacji rzeczy znalezionych. Szczegółowo unormowano zwłaszcza zagadnienia dotyczące znalezionych dóbr kultury, przedmiotów i dokumentów o charakterze wojskowym oraz rzeczy wymagających odrębnych pozwoleń, jak broń, amunicja czy materiały wybuchowe.

Rzeczy znalezione - dlaczego zmiany?

Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy: "Od dnia wejścia w życie ustawy o rzeczach znalezionych minęło 9 lat. Doświadczenia stosowania przepisów tej ustawy dają asumpt do podjęcia prób podsumowania i oceny ich funkcjonowania. Do końca 2023 r. ustawa o rzeczach znalezionych była zmieniana tylko dwa razy, przy czym dokonywane zmiany miały charakter wyłącznie punktowy. W celu realizacji zadania w zakresie analizy funkcjonowania ustawy o rzeczach znalezionych został opracowany przez p. dr. W. Borysiaka na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości raport dot. oceny funkcjonowania ustaw w praktyce.

Prace nad raportem trwały do września 2023 r. Zawiera on analizę 131 pisemnych odpowiedzi starostw powiatowych wykonujących zadania związane z prowadzeniem na podstawie ustawy postępowań w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do odbioru, w tym 101 odpowiedzi ze starostw powiatowych oraz 30 z urzędów miast na prawach powiatu. W raporcie wymienione postulaty de lege ferenda, które stały się przyczynkiem do zmiany przepisów i ich właściwego określenia no nowa.

Od jakiej znalezionej kwoty trzeba zgłaszać?

Trzeba zgłaszać znalezienie od ponad 5% z wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Nie jest więc to już 100 zł, a w 2026 r. ponad 240 zł. Przepis art. 5 ust. 3 w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych otrzymuje brzmienie:

„3. Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, o których mowa w art. 21 ust. 4, lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście, chyba że znalezione zostały jedynie pieniądze, a ich kwota nie przekracza 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773), obowiązującego w dniu znalezienia pieniędzy, lub – w przypadku znalezienia pieniędzy w walucie obcej – równowartości tej kwoty w tej walucie, obliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu ich znalezienia, a w przypadku gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu – według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem.”.

Zmiany jakich nie było w rzeczach znalezionych. Prezydent 12 lutego 2026 r. podpisał ustawę

Znalazłeś portfel na ulicy? A może klucze w autobusie? Czy też 100 a nawet 200 zł na ulicy - co zrobić, oddać czy zatrzymać? Nowe przepisy zmienią zasady oddawania rzeczy znalezionych – i warto je znać, bo dotyczą każdego z nas. Sejm znowelizował ustawę o rzeczach znalezionych oraz Kodeks cywilny, wprowadzając szereg ułatwień i jasnych zasad, które uproszczą procedury zarówno dla znalazców, jak i osób poszukujących swojego mienia.

Informacja o ustawie z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych oraz ustawy – Kodeks cywilny

Na stronie Kancelarii Prezydenta można znaleźć szczegółową informację w zakresie zmian co do rzeczy znalezionych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w maksymalnym uproszczeniu. Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych oraz ustawy – Kodeks cywilny (dalej jako: ustawa) zmienia ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych oraz ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Podstawowe zmiany w ustawie o rzeczach znalezionych polegają na:

podwyższeniu wysokości kwoty znalezionych pieniędzy, której przekroczenie rodzi obowiązek ich oddania właściwemu staroście ze 100 zł do 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę; tym samy został wprowadzony mechanizm waloryzacji. W 2026 r. oznacza to, że dopiero gdy znajdziemy ponad 240 zł (5% z 4806 zł w 2026 r.) zobowiązani jesteśmy oddać tą kwotę, wszystko poniżej należy do nas. Kiedyś było to 100 zł. Przepisy zmieniły się więc na korzyść znalazców.

dookreśleniu starosty właściwego, tj. organu zobowiązanego do prowadzenia postępowania poszukiwawczego w celu odnalezienia osoby uprawnionej do odbioru rzeczy – będzie nim starosta właściwy ze względu na miejsce znalezienia rzeczy;

wprowadzeniu szczególnego trybu postępowania ze znalezionymi dokumentami zawierającymi dane osobowe , chyba że dokument ten zawiera informacje o innym sposobie postępowania w przypadku jego znalezienia; ustawa nakłada obowiązek przekazania dokumentów zawierających takie dane właściwemu staroście (o ile tożsamość albo miejsce pobytu osoby uprawionej do ich odbioru nie jest znalazcy znane) w celu podjęcia czynności poszukiwawczych, a w razie ich bezskuteczności – zniszczenia znalezionego dokumentu;

, chyba że dokument ten zawiera informacje o innym sposobie postępowania w przypadku jego znalezienia; ustawa nakłada obowiązek przekazania dokumentów zawierających takie dane właściwemu staroście (o ile tożsamość albo miejsce pobytu osoby uprawionej do ich odbioru nie jest znalazcy znane) w celu podjęcia czynności poszukiwawczych, a w razie ich bezskuteczności – zniszczenia znalezionego dokumentu; poszerzeniu katalogu podmiotów właściwych do odebrania znalezionej rzeczy , której cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy – oprócz starosty możliwe będzie ich przekazanie najbliższej jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej;

, której cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy – oprócz starosty możliwe będzie ich przekazanie najbliższej jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej; wyłączeniu z obowiązku przekazania staroście rzeczy znalezionych, których posiadanie wymaga pozwolenia (w szczególności broni, amunicji albo materiałów wybuchowych) oraz rzeczy niebezpiecznych (tj. rzeczy, których oddanie wiązałoby się z zagrożeniem życia i zdrowia); w przypadku tych rzeczy znalazca obowiązany będzie zawiadomić Policję o miejscu, w którym rzecz się znajduje;

(tj. rzeczy, których oddanie wiązałoby się z zagrożeniem życia i zdrowia); w przypadku tych rzeczy znalazca obowiązany będzie zawiadomić Policję o miejscu, w którym rzecz się znajduje; zmianie zasad postępowania z rzeczami znalezionymi w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo w środkach transportu publicznego ; nowelizacja zobowiązuje w pierwszej kolejności właściwego zarządcę do zwrotu rzeczy znalezionej osobie uprawnionej, a w przypadkach, w których nie jest to możliwe, w szczególności z uwagi na brak znajomości tożsamości osoby uprawnionej, właściwego zarządcę do zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej, o ile ją prowadzi; przekazanie właściwemu staroście rzeczy, która nie została oddana osoba uprawnionej, następuje niezwłocznie po upływie 30 dni od dnia otrzymania rzeczy (aktualnie przekazanie następuje po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przez zarządcę);

; nowelizacja zobowiązuje w pierwszej kolejności właściwego zarządcę do zwrotu rzeczy znalezionej osobie uprawnionej, a w przypadkach, w których nie jest to możliwe, w szczególności z uwagi na brak znajomości tożsamości osoby uprawnionej, właściwego zarządcę do zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej, o ile ją prowadzi; przekazanie właściwemu staroście rzeczy, która nie została oddana osoba uprawnionej, następuje niezwłocznie po upływie 30 dni od dnia otrzymania rzeczy (aktualnie przekazanie następuje po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przez zarządcę); uproszczeniu sposobu dokumentowania przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz odebrania rzeczy znalezionej od znalazcy poprzez rezygnację z wydawania osobnego poświadczenia na rzecz sporządzenia protokołu oraz wydaniu znalazcy jego odpisu;

modyfikacji procesu poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy przez właściwego starostę;

wprowadzeniu możliwości przechowywania znalezionych środków pieniężnych w walucie obcej w zabezpieczonej kasie pancernej, skrytce sejfowej lub oddanie ich na przechowanie bankowi;

w zabezpieczonej kasie pancernej, skrytce sejfowej lub oddanie ich na przechowanie bankowi; określeniu sposobu postępowania z rzeczami znalezionymi umożliwiającymi dostęp do pomieszczeń, pojazdów i innych zamykanych przedmiotów lub dokumentami zawierającymi dane osobowe; po bezskutecznym upływie terminu do ich odebrania przez osobę uprawnioną staną się one własnością powiatu, a właściwy starosta niezwłocznie dokona ich zniszczenia; z czynności zniszczenia będzie sporządzany protokół.

Skrócenie do 6 miesięcy terminu do odebrania rzeczy przez osobę uprawnioną, którą imiennie wezwano do odbioru rzeczy oraz do 1 roku terminu do odebrania rzeczy w przypadku, gdy dane osoby uprawionej są nieznane

Zmiany w Kodeksie cywilnym polegają na skróceniu do 6 miesięcy terminu do odebrania rzeczy przez osobę uprawnioną, którą imiennie wezwano do odbioru rzeczy oraz do 1 roku terminu do odebrania rzeczy w przypadku, gdy dane osoby uprawionej są nieznane, a wezwania dokonano zgodnie z przepisami ustawy o rzeczach znalezionych (zmiana § 1 w art. 187 k.c.). Po upływie tych terminów rzecz znaleziona stanie się własnością znalazcy albo Skarbu Państwa (zabytek i materiał archiwalny), z wyjątkiem rzeczy umożliwiających dostęp do pomieszczeń, pojazdów i innych zamykanych przedmiotów, w szczególności kluczy, kart dostępów i pilotów, oraz dokumentów zawierających dane osobowe, które będą przechodziły na własność powiatu w celu dokonania ich zniszczenia (zmiana § 2 w art. 187 k.c.).

Rzeczy znalezione: najważniejsze zmiany w pigułce

Wyższy limit dla gotówki: Znalezioną kasę do 5% płacy minimalnej (dziś to ok. 240 zł) zatrzymujesz dla siebie. Dopiero nadwyżkę oddajesz staroście.

Koniec z "wiecznymi" dowodami: Dokumenty z danymi osobowymi trafiają do starosty. Jak właściciel się nie zgłosi – idą na przemiał (ochrona RODO).

Np. Klucze i piloty do niszczarki: Nie dla znalazcy! Trafiają do powiatu i są niszczone (bezpieczeństwo).

Krótszy czas na odbiór: Masz 6 miesięcy (gdy cię wezwą) lub rok (ogólnie), by odebrać zgubę. Potem przepada na rzecz znalazcy lub Skarbu Państwa.

Broń i niebezpieczne rzeczy: Znalazłeś? Dzwonisz na Policję, nie niesiesz do urzędu.

W galerii/autobusie: Zarządca ma 30 dni na szukanie właściciela, dopiero potem rzecz idzie do starosty.

Kiedy ustawa wchodzi w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia i będzie miała zastosowanie do rzeczy znalezionych po dniu wejścia ustawy w życie.

Podsumowując, nowe przepisy to ukłon w stronę znalazców (wyższy limit gotówki), ale też rewolucja w ochronie prywatności (obowiązkowe niszczenie dokumentów). Krótsze terminy i jasne zasady mają odciążyć urzędy i wreszcie uporządkować chaos, w którym giną cudze rzeczy i zalegają w urzędach.