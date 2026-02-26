MOPS: terminy wypłaty zasiłków i świadczeń w 2026 r. [Przykłady]
Zasiłek rodzinny z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „Becikowe”, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Te świadczenia mają terminy wypłaty zależne od lokalnych uregulowań w MOPS/GOPS/CUS.
Np. art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi:
Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.
Wybór dnia wypłaty zależny jest od decyzji MOPS.
Harmonogram wypłat zasiłków i świadczeń w 2026 roku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole informuje, że w roku 2026 zasiłki i świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:
- Zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny wypłacane gotówką w kasie Santander Bank w Kole (dawniej BZ WBK) ul. Zielona 2:
- 22 stycznia
- 19 lutego
- 19 marca
- 23 kwietnia
- 21 maja
- 18 czerwca
- 23 lipca
- 20 sierpnia
- 24 września
- 22 października
- 19 listopada
- 11 grudnia
- Dodatki mieszkaniowe wypłacane gotówką w kasie Santander Bank w Kole (dawniej BZ WBK) ul. Zielona 2:
- 8 stycznia
- 10 lutego
- 10 marca
- 9 kwietnia
- 7 maja
- 9 czerwca
- 9 lipca
- 7 sierpnia
- 9 września
- 8 października
- 10 listopada
- 9 grudnia
Zasiłki pielęgnacyjne przelewane będą na konto bankowe świadczeniobiorcy w dniu 15 każdego miesiąca. Jeżeli 15 dzień miesiąca przypada w dzień wolny od pracy, świadczenie przelewane będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym planowany dzień wypłaty.
Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przelewane będą na konto bankowe świadczeniobiorcy w dniu 23 każdego miesiąca. Jeżeli 23 dzień miesiąca przypada w dzień wolny od pracy, świadczenie przelewane będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym planowany dzień wypłaty.
Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych (podstawa: art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych)
Informacja o terminie wypłaty świadczenia zawsze zawarta jest w przyznanej decyzji:
„Realizacja przyznanych świadczeń na mocy niniejszej decyzji nastąpi w terminie do ostatniego dnia miesiąca, lecz nie wcześniej niż od 25-go dnia danego miesiąca.”
Gdańskie Centrum Świadczeń - przykładowe terminy wypłaty świadczeń
marzec 2026 - od 25 do końca miesiąca
kwiecień 2026 - od 24 do końca miesiąca
maj 2026 - od 25 do końca miesiąca
czerwiec 2026 od 25 do końca miesiąca
lipiec 2026 - od 24 do końca miesiąca
sierpień 2026 - od 25 do końca miesiąca
wrzesień 2026 - od 25 do końca miesiąca
październik 2026 - od 23 do końca miesiąca
listopad 2026 - od 25 do końca miesiąca
grudzień 2026 - od 15 do końca miesiąca
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Orneta
ZASIŁKI STAŁE – 15 każdego miesiąca
ZASIŁKI OKRESOWE – 20 każdego miesiąca
ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – 25 każdego miesiąca.
Jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy- świadczenia wypłacane są dzień wcześniej.
CUS - Kozienice [przykład wypłat gotówkowych w kasie]
Miesiąc
Zasiłki okresowe,
posiłek w szkole i w domu,
zasiłki celowe i w naturze
Zasiłki stałe
Świadczenia rodzinne
I
02.01.2026, 15.01.2026
15.01.2026
12.01.2026
II
05.02.2026, 19.02.2026
19.02.2026
09.02.2026
III
05.03.2026, 19.03.2026
19.03.2026
09.03.2026
IV
02.04.2026, 16.04.2026
16.04.2026
13.04.2026
V
07.05.2026, 21.05.2026
21.05.2026
11.05.2026
VI
05.06.2026, 18.06.2026
18.06.2026
08.06.2026
VII
02.07.2026, 16.07.2026
16.07.2026
13.07.2026
VIII
06.08.2026, 20.08.2026
20.08.2026
10.08.2026
IX
03.09.2026, 17.09.2026
17.09.2026
14.09.2026
X
01.10.2026, 15.10.2026
15.10.2026
12.10.2026
XI
05.11.2026, 19.11.2026
19.11.2026
09.11.2026
XII
03.12.2026, 17.12.2026
17.12.2026
14.12.2026
