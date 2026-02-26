REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » MOPS: terminy wypłaty zasiłków i świadczeń w 2026 r. [Przykłady]

MOPS: terminy wypłaty zasiłków i świadczeń w 2026 r. [Przykłady]

26 lutego 2026, 14:36
[Data aktualizacji 26 lutego 2026, 14:36]
Tomasz Król
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
MOPS: terminy wypłaty zasiłków i świadczeń w 2026 r. [Przykłady]
MOPS: terminy wypłaty zasiłków i świadczeń w 2026 r. [Przykłady]
Zasiłek rodzinny z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „Becikowe”, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Te świadczenia mają terminy wypłaty zależne od lokalnych uregulowań w MOPS/GOPS/CUS.

Np. art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi:

Podstawa prawna

Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

Wybór dnia wypłaty zależny jest od decyzji MOPS.

Harmonogram wypłat zasiłków i świadczeń w 2026 roku 

  •  
  •  
  •  
  •  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole informuje, że w roku 2026 zasiłki i świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

 

  1. Zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny wypłacane gotówką w kasie Santander Bank w Kole (dawniej BZ WBK) ul. Zielona 2:
  • 22 stycznia
  • 19 lutego
  • 19 marca
  • 23 kwietnia
  • 21 maja
  • 18 czerwca
  • 23 lipca
  • 20 sierpnia
  • 24 września
  • 22 października
  • 19 listopada
  • 11 grudnia

 

  1. Dodatki mieszkaniowe wypłacane gotówką w kasie Santander Bank w Kole (dawniej BZ WBK) ul. Zielona 2:
  • 8 stycznia
  • 10 lutego
  • 10 marca
  • 9 kwietnia
  • 7 maja
  • 9 czerwca
  • 9 lipca
  • 7 sierpnia
  • 9 września
  • 8 października
  • 10 listopada
  • 9 grudnia

 Zasiłki pielęgnacyjne przelewane będą na konto bankowe świadczeniobiorcy w dniu 15 każdego miesiąca. Jeżeli 15 dzień miesiąca przypada w dzień wolny od pracy, świadczenie przelewane będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym planowany dzień wypłaty.

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przelewane będą na konto bankowe świadczeniobiorcy w dniu 23 każdego miesiąca. Jeżeli 23 dzień miesiąca przypada w dzień wolny od pracy, świadczenie przelewane będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym planowany dzień wypłaty.

 

Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych (podstawa: art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych)

Informacja o terminie wypłaty świadczenia zawsze zawarta jest w przyznanej decyzji:

Przykład

„Realizacja przyznanych świadczeń na mocy niniejszej decyzji nastąpi w terminie do ostatniego dnia miesiąca, lecz nie wcześniej niż od 25-go dnia danego miesiąca.”

Gdańskie Centrum Świadczeń - przykładowe terminy wypłaty świadczeń

Przykład

marzec 2026 - od 25 do końca miesiąca

kwiecień 2026 - od 24 do końca miesiąca

maj 2026 - od 25 do końca miesiąca

czerwiec 2026 od 25 do końca miesiąca

lipiec 2026 - od 24 do końca miesiąca

sierpień 2026 - od 25 do końca miesiąca

wrzesień 2026 - od 25 do końca miesiąca

październik 2026 - od 23 do końca miesiąca

listopad 2026 - od 25 do końca miesiąca

grudzień 2026 - od 15 do końca miesiąca

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Orneta

ZASIŁKI STAŁE – 15 każdego miesiąca

ZASIŁKI OKRESOWE – 20 każdego miesiąca

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – 25 każdego miesiąca.

Jeżeli dzień ten wypada w dzień wolny od pracy- świadczenia wypłacane są dzień wcześniej.

CUS - Kozienice [przykład wypłat gotówkowych w kasie]

Link

Miesiąc

Zasiłki okresowe,

posiłek w szkole i w domu,

zasiłki celowe i w naturze

Zasiłki stałe

Świadczenia rodzinne

I

02.01.2026, 15.01.2026

15.01.2026

12.01.2026

II

05.02.2026, 19.02.2026

19.02.2026

09.02.2026

III

05.03.2026, 19.03.2026

19.03.2026

09.03.2026

IV

02.04.2026, 16.04.2026

16.04.2026

13.04.2026

V

07.05.2026, 21.05.2026

21.05.2026

11.05.2026

VI

05.06.2026, 18.06.2026

18.06.2026

08.06.2026

VII

02.07.2026, 16.07.2026

16.07.2026

13.07.2026

VIII

06.08.2026, 20.08.2026

20.08.2026

10.08.2026

IX

03.09.2026, 17.09.2026

17.09.2026

14.09.2026

X

01.10.2026, 15.10.2026

15.10.2026

12.10.2026

XI

05.11.2026, 19.11.2026

19.11.2026

09.11.2026

XII

03.12.2026, 17.12.2026

17.12.2026

14.12.2026

Źródło: INFOR
Prawo
