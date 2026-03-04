Polska wprowadza mObywatela do Europy. Minister cyfryzacji zdradza szczegóły

Polska jest liderem europejskich rozwiązań cyfrowych. Z tego jesteśmy dumni i dlatego wprowadzamy mObywatela do Europy - powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Szef MC podkreślił, że rozbudowa mObywatela w 2025 roku to „chwała polskiej cyfryzacji”.

mObywatel podbija kontynent

- Polska jest liderem europejskich rozwiązań cyfrowych. Jesteśmy z tego dumni i dlatego wprowadzamy mObywatela do Europy. mObywatel dzisiaj nadaje rytm rozwojowi Europy i rozbudowa mObywatela o funkcjonalności Europejskiego portfela tożsamości cyfrowej ma ten ekosystem cyfrowych usług w Polsce uzupełnić - podkreślił.

Nowe funkcjonalności "mObywatel Europa"

Dodał, że dzięki mObywatelowi wzbogaconemu o wersję „mObywatel Europa” będzie można za granicą m.in. otworzyć konto w banku czy wynająć samochód.

Zapewnił, że mObywatel będzie funkcjonował i będzie się rozwijał. - Będzie dostępny i będzie dalej europejskim czempionem. Inni mogą nam go zazdrościć - dodał Gawkowski.