REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Polska wprowadza mObywatela do Europy. Minister cyfryzacji zdradza szczegóły

Polska wprowadza mObywatela do Europy. Minister cyfryzacji zdradza szczegóły

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 marca 2026, 13:05
mObywatel
Polska wprowadza mObywatela do Europy. Minister cyfryzacji zdradza szczegóły
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Polska jest liderem europejskich rozwiązań cyfrowych. Z tego jesteśmy dumni i dlatego wprowadzamy mObywatela do Europy - powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Szef MC podkreślił, że rozbudowa mObywatela w 2025 roku to „chwała polskiej cyfryzacji”.

REKLAMA

REKLAMA

mObywatel podbija kontynent

- Polska jest liderem europejskich rozwiązań cyfrowych. Jesteśmy z tego dumni i dlatego wprowadzamy mObywatela do Europy. mObywatel dzisiaj nadaje rytm rozwojowi Europy i rozbudowa mObywatela o funkcjonalności Europejskiego portfela tożsamości cyfrowej ma ten ekosystem cyfrowych usług w Polsce uzupełnić - podkreślił.

Nowe funkcjonalności "mObywatel Europa"

Dodał, że dzięki mObywatelowi wzbogaconemu o wersję „mObywatel Europa” będzie można za granicą m.in. otworzyć konto w banku czy wynająć samochód.

Zapewnił, że mObywatel będzie funkcjonował i będzie się rozwijał. - Będzie dostępny i będzie dalej europejskim czempionem. Inni mogą nam go zazdrościć - dodał Gawkowski.

REKLAMA

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Łatwe płatności w mObywatelu – można korzystać z Google Pay i Apple Pay
Łatwe płatności w mObywatelu – można korzystać z Google Pay i Apple Pay
Czy mObywatel nas śledzi i transmituje potajemnie obraz z kamery telefonu? Eksperci: Ministerstwo Cyfryzacji nie zachowuje się transparentnie
Czy mObywatel nas śledzi i transmituje potajemnie obraz z kamery telefonu? Eksperci: Ministerstwo Cyfryzacji nie zachowuje się transparentnie
Nowość w mObywatelu. Poradnik Bezpieczeństwa już w wersji interaktywnej
Nowość w mObywatelu. Poradnik Bezpieczeństwa już w wersji interaktywnej
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Dłużnik nie żyje, ale dług nie znika, a wierzyciel może wytoczyć postępowanie spadkowe
04 mar 2026

Sąd Najwyższy w uchwale z 11 lutego 2026 r. (III CZP 27/25) rozstrzygnął istotny spór prawny. Wierzyciel, który po śmierci dłużnika złoży wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, może w ten sposób przerwać bieg przedawnienia swojego roszczenia. Jest jednak warunek - taki krok musi być niezbędny do dochodzenia wierzytelności.
Informacja dla zadłużonych płatników na profilu PUE/eZUS
04 mar 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca płatników składek, aby częściej przeglądali swój profil na PUE/eZUS. Będą tam zamieszczane powiadomienia o zaległych składkach, które płatnik deklarował zapłacić.
Za przewlekłość sądu między 2000 zł a 20 000 zł. W praktyce 3000 zł - 4000 zł [Skarga]
03 mar 2026

Od przeszło 20 lat obowiązuje specjalna ustawa, która pozwala otrzymać osobie poszkodowanej przez przewlekłość od 2000 zł do 20 000 zł. Niestety w praktyce jest to raczej 2000 zł - 4000 zł, a nie maksymalne 20 000 zł. Skarga na przewlekłość podlega stałej opłacie w wysokości 200 złotych. Sąd wydaje orzeczenie w przedmiocie skargi w krótkim terminie 2 miesięcy od daty jej złożenia.
PZON: To już seria. Pkt 7 nie dla osoby niepełnosprawnej. Odebranie świadczenia pielęgnacyjnego matce
03 mar 2026

Trwa seria odbierania przez PZON pkt w orzeczeniach o niepełnosprawności dzieciom w spektrum autyzmu. Wraz z ich dorastaniem lekarze orzecznicy wyłapując wszelkie przejawy samodzielności dzieci (np. umiejętność przedstawienia się, chodzenia do szkoły, wiązania butów) i uznają je za niezależne od rodziców. To, że dziecko autystyczne wymaga stałej opieki bo ma problemy z interakcjami w szkole czy sklepie, nie ma znaczenia. Dziś kolejny list naszej czytelniczki w tej sprawie.

REKLAMA

Kto dziedziczy, gdy nie ma dzieci? Nie tylko mąż lub żona
03 mar 2026

Kto obejmie spadek z ustawy, gdy w małżeństwie nie ma dzieci? Czy dobrym rozwiązaniem jest tzw. testament wzajemny? Co z zachowkiem? To ważne pytania, które często zadają sobie małżonkowie. Jakie są odpowiedzi?
Konieczna jest szersza edukacja. Tylko ponad 7,5 mln osób w 2025 r. miało zastrzeżony numer PESEL. Czy zmieni się to w 2026 r.?
03 mar 2026

Eksperci biją na alarm. Zdecydowana większość Polaków nie ma jeszcze zastrzeżonego numeru PESEL. Na koniec ub.r. zastrzeżonych było ponad 7,5 mln numerów PESEL. Oznacza to, że 25,4 mln dorosłych Polaków jeszcze nie zabezpieczyło się w tej kwestii.

Taka opłata za parkowanie jest nielegalna, a miasta pobierają ją nielegalnie
04 mar 2026

Sąd właśnie potwierdził to, co kierowcy podejrzewali od lat - miasta wymyślają sobie opłaty dodatkowe bez podstawy prawnej. WSA w Szczecinie unieważnił przepisy regulaminu strefy parkowania. Wyrok może wywrócić system kar parkingowych w całej Polsce. Sprawdź, czy masz prawo do zwrotu pieniędzy i w Twoim mieście.
Zmiana pracy: 65 proc. Polaków twierdzi, że to był strzał w dziesiątkę. Sprawdź dlaczego?
03 mar 2026

65 proc. Polaków, którzy w ciągu ostatnich trzech lat zmienili pracę, z perspektywy czasu uważa tę decyzję za dobrą - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Pracuj.pl. Większość badanych stwierdziło też, że zmiana wpłynęła na ich finanse pozytywnie lub co najmniej neutralnie.

REKLAMA

Praca hybrydowa w UE: 44 proc. łączy biuro z domem - rosnąca wydajność, ale niepewność pracodawców
03 mar 2026

44 proc. pracowników w UE łączy pracę stacjonarną z pracą zdalną, podczas gdy 41 proc. wykonuje pracę stacjonarną - przekazał Polski Instytut Ekonomiczny. W Polsce około 10 proc. zatrudnionych pracuje zdalnie zwykle lub czasami - wynika z danych GUS.
Koniec ze spowiadaniem dzieci poniżej 18 roku życia, bo „żadna obca osoba dorosła nie ma prawa przesłuchiwać dziecka sam na sam, bez nadzoru opiekunów i psychologów”? Sprawą zajęła się komisja sejmowa
04 mar 2026

Wielkimi krokami zbliża się sezon Pierwszych Komunii Świętych w Kościele katolickim, a wraz z nim – wiele dzieci przystępuje do spowiedzi. W październiku 2024 r., do Sejmu została wniesiona petycja obywatelska, w której jej autorzy wnieśli o podjęcie przez Komisję inicjatywy ustawodawczej, której skutkiem byłoby wprowadzenie zakazu „spowiadania dzieci poniżej 18 roku życia w Kościele katolickim i innych kościołach, jeśli ją stosują”, ponieważ w ich ocenie – „żadna obca osoba dorosła nie ma prawa przesłuchiwać dziecka sam na sam, bez nadzoru opiekunów i psychologów”. Nie chodzi jednak wyłącznie o praktyki kościoła Katolickiego, ale wszystkich związków wyznaniowych, które stosują spowiedź indywidualną. Petycja ta, była przedmiotem obrad Komisji do Spraw Petycji w dniu 3 kwietnia 2025 r. – czy postulat wprowadzenia zakazu spowiadania dzieci spotkał się z uznaniem posłów i czy spowiedź dzieci przynależących do związków wyznaniowych, może zostać zabroniona w drodze ustawy?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA