Awantura o działkę - zapowiedź skargi pauliańskiej wierzyciela i procesów przeciwko potencjalnym nabywcom licytowanej nieruchomości

Prezes Color Park zapowiada złożenie skargi pauliańskiej przeciwko każdemu potencjalnemu nabywcy galerii oraz wytoczenie procesów cywilnych potencjalnym nabywcom nieruchomości. Sprawa upadłości spółki znalazła się w kręgu zainteresowania nowo powołanego Parlamentarnego Zespołu ds. ochrony praw osób poszkodowanych przez syndyków. Na 11 marca 2026 r. wyznaczono kolejną już licytację nieruchomości w Nowym Targu należącej do spółki Nowotarska Sp. z o.o. w upadłości – projektu handlowego funkcjonującego pod marką Color Park. Wartość nieruchomości szacowana jest na ok. 57 mln euro (ok. 250 mln zł).

Prezes Color Park i jednocześnie przedstawiciel wierzyciela - Zbigniew Głowacki - wystosował publiczne ostrzeżenie do wszystkich potencjalnych uczestników licytacji. Zapowiada natychmiastowe działania prawne wobec każdego podmiotu, który zdecyduje się na zakup nieruchomości. Ostrzeżenie zostało także dostarczone do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, który prowadzi postępowanie upadłościowe.

Skarga pauliańska i pozwy wobec nabywców nieruchomości

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem Prezes Color Parku, każdy nabywca nieruchomości ma zostać pozwany w trybie art. 527 k.c., czyli w drodze skargi pauliańskiej zmierzającej do ubezskutecznienia czynności prawnej nabycia .

Prezes Color Parku zapowiada również:

wnioski o wpis ostrzeżeń do ksiąg wieczystych ,

, roszczenia odszkodowawcze obejmujące zarówno poniesioną szkodę, jak i utracone korzyści.

Potencjalni nabywcy zostali formalnie poinformowani o toczących się postępowaniach karnych i sporach dotyczących podstaw ogłoszenia upadłości, co - w ocenie wierzyciela - wyłącza możliwość powoływania się na tzw. dobrą wiarę.

- Przy ogłoszeniu upadłości galerii Color Park w Nowym Targu zostało wielokrotnie złamane prawo. Sąd ogłosił upadłość w momencie, gdy toczyła się już restrukturyzacja. Było to sprzeczne zarówno z prawem polskim, jak i europejskim. Zamiast umożliwić naprawę przedsiębiorstwa, uruchomiono proces likwidacyjny. Dodatkowo tymczasowy nadzorca sądowy przyjął wartość majątku na poziomie ok. 26 mln zł, podczas gdy renomowane wyceny wskazywały ponad 140 mln zł, oraz podwójnie uwzględniono tę samą wierzytelność. Gdyby tak nie postąpił nie byłoby przesłanek do postępowania. Każdy, kto przystąpi do licytacji, musi mieć świadomość, że kupuje nieruchomość obciążoną wieloletnim sporem sądowym. Skarga pauliańska zostanie złożona niezwłocznie, a nabywcy będą stroną postępowań cywilnych i uczestnikami postępowań prokuratorskich. Ostrzegam potencjalnych nabywców, że nie będzie mowy o spokojnym korzystaniu z tego majątku – zapowiada Zbigniew Głowacki, Prezes Nowotarska.

Toczące się śledztwa prokuratorskie w sprawie majątku upadłej galerii Color Park

Warto przypomnieć, że w związku z postępowaniem upadłościowym toczą się postępowania karne dotyczące m.in. podejrzenia poświadczenia nieprawdy w dokumentach (art. 271 k.k.) oraz wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach (art. 296 k.k.). Czynności prokuratorskie są prowadzone w stosunku między innymi do syndyka.

– Mamy wszczęte śledztwa, mamy zabezpieczone dokumenty i zeznania. Każdy nabywca stanie się uczestnikiem tego procesu – czy tego chce, czy nie. Dodatkowo sprawa upadłości galerii w Nowym Targu znalazła się w kręgu zainteresowań niedawno powołanego „Parlamentarnego Zespółu ds. ochrony praw osób poszkodowanych przez syndyków”, w którym biorą aktywny udział posłowie ze wszystkich ugrupowań. Potencjalni nabywcy galerii w Nowym Targu muszą mieć świadomość, że to nie jest zwykła licytacja komornicza, lecz transakcja obarczona poważnym ryzykiem prawnym – mówi Zbigniew Głowacki-Prezes Nowotarska.

Ostrzeżenie dla rynku przed udziałem w licytacji tej nieruchomości w Nowym Targu od syndyka

W przekazanym stanowisku wierzyciel wprost informuje, że nieruchomość jest przedmiotem sporów oraz roszczeń osób trzecich, a jej nabycie może skutkować podważeniem skuteczności transakcji. Prezes Nowotarska podkreśla, że działania prawne będą prowadzone niezależnie od tożsamości nabywcy – zarówno wobec podmiotów prywatnych, jak i instytucjonalnych.

– Każdy potencjalny inwestor musi dziś odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce wejść w projekt, który od pierwszego dnia będzie objęty pozwami, wpisami ostrzeżeń w księgach wieczystych i równoległymi postępowaniami prokuratorskimi. To jest publiczne i formalne ostrzeżenie. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie wiedział o sporach i śledztwach. Każda decyzja inwestycyjna w tej sprawie będzie decyzją podjętą ze świadomością ryzyka – dodaje.

Sprawą zajmują się posłowie i Europejski Trybunał Praw Człowieka

Sprawą upadłości Color Park zajmuje się Parlamentarny Zespół ds. ochrony praw osób poszkodowanych przez syndyków. Zespół ten powstał niedawno i – według zapowiedzi jego członków – ma analizować przypadki budzące wątpliwości co do prawidłowości postępowań upadłościowych.

Zainteresowanie parlamentarzystów oznacza, że sprawa może wyjść poza ramy sporu cywilnego i stać się przedmiotem szerszej debaty publicznej dotyczącej funkcjonowania systemu upadłościowego w Polsce. Wcześniej prezes Nowotarska złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Tytuł wykonawczy na 83 mln zł - syndyk uznał tylko 1,06% przed licytacją nieruchomości

Warto też zauważyć, że 27 lutego 2026 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie wydał tytuł wykonawczy na kwotę 83.383.955,15 zł, potwierdzając wierzytelność Wide Invest S.A. SPF wobec Nowotarska sp. z o.o. Tymczasem syndyk masy upadłości uznał tę wierzytelność na zaledwie 883.619,89 zł - czyli 1,06% należnej kwoty. Rozbieżność wynosi 82,5 mln zł. To nie jest spór o interpretację - to matematyka. Jeden polski sąd potwierdza wierzytelność na 83 mln zł, a syndyk w tym samym kraju uznaje 0,9 mln zł.

11 marca - licytacja nieruchomości pod znakiem zapytania?

Licytacja zaplanowana na 11 marca 2026 r. ma dotyczyć nieruchomości o znacznej wartości rynkowej, obejmującej projekt galerii handlowej w Nowym Targu. W związku z ostrzeżeniami wierzyciela, każdy potencjalny kupujący musi liczyć się z:

pozwem w trybie skargi pauliańskiej,

wpisami ostrzeżeń w księgach wieczystych,

wieloletnimi sporami cywilnymi,

udziałem w postępowaniach prokuratorskich dotyczących podstaw ogłoszenia upadłości.

Prezes Color Park zapowiada, że działania prawne zostaną uruchomione natychmiast po ewentualnym rozstrzygnięciu licytacji. Sprawa licytacji Color Park zapowiada się więc nie tylko jako transakcja na rynku nieruchomości komercyjnych, lecz również jako potencjalny precedens w sporach dotyczących odpowiedzialności za skutki postępowań upadłościowych.

Inwestycja przekształcona w dług - pozorowana pożyczka?

Zbigniew Głowacki zarzuca, że pieniądze przekazane przez osoby powiązane z IPOPEMĄ na konto Nowotarskiej sp. zo. o. były w rzeczywistości wpłatą na zakup 25% udziałów w projekcie Color Park - co potwierdzać ma list intencyjny. Przekształcenie tej wpłaty inwestycyjnej w "wierzytelność" w dokumentacji upadłościowej miałoby zaś stanowić poświadczenie nieprawdy.

Wątek karno-skarbowy: 3,5 mln zł wypłacone spółce kupionej za 5 000 zł

Fundusz IPOPEMA przejął spółkę-pośrednika OTLA 5 sp. z o.o. za kwotę zaledwie 5.000 zł. Zaledwie kilka dni po tej transakcji, przy akceptacji sędziego-komisarza i syndyka, uznano wierzytelność tej spółki na kwotę 3,5 mln zł.

— To jest bezczelny transfer środków z pominięciem innych wierzycieli i należności wobec Skarbu Państwa. Kupujesz spółkę za 5 tysięcy złotych, a za chwilę ta spółka dostaje 3,5 miliona z masy upadłości. Kto na tym korzysta? Na pewno nie wierzyciele, na pewno nie fiskus. Korzystają ci, którzy ten mechanizm stworzyli — mówi Zbigniew Głowacki.

Sprawa jest badana przez Prokuraturę również pod kątem możliwych przestępstw z Kodeksu Karnego Skarbowego.

Kalendarium i tło zdarzeń z Color Park w Nowym Targu

TŁO INWESTYCJI: Spółka Nowotarska sp. z o.o. została powołana w celu realizacji jednej z największych inwestycji komercyjnych w regionie Podhala – galerii handlowej Color Park w Nowym Targu. Projekt miał ambicję stać się regionalnym centrum handlowo‑rozrywkowo‑usługowym, obsługującym nie tylko Nowy Targ, ale również Zakopane oraz okoliczne miejscowości. Galeria Color Park była planowana przy ul. Krakowskiej w Nowym Targu, w bezpośrednim sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych. Według dokumentacji projektowej obiekt miał oferować około 27,6 tys. m² powierzchni najmu oraz blisko 600 miejsc parkingowych. Zakładano obecność dużych sieci handlowych, strefy gastronomicznej i usługowej oraz funkcji rozrywkowych, co w założeniu miało wzmocnić lokalny rynek pracy i handel. FINANSOWANIE I WEJŚCIE IPOPEMY: W latach 2019–2020 do projektu weszły podmioty powiązane z funduszem IPOPEMA 72 FIZAN. Pierwotnie – co wynika z listu intencyjnego – planowano klasyczną inwestycję kapitałową, polegającą na objęciu udziałów w spółce Nowotarska. Ostatecznie jednak wybrano inną strukturę: finansowanie dłużne, realizowane poprzez spółkę pośredniczącą OTLA 5 sp. z o.o. Według przedstawionych dokumentów środki w wysokości 13,5 mln zł przepływały z IPOPEMY do Nowotarskiej za pośrednictwem OTLA 5, tego samego dnia. W praktyce oznaczało to jeden realny dług, jednak formalnie w późniejszych dokumentach zaczął on funkcjonować jako dwie odrębne wierzytelności. Przy czym finansowanie to na tamtym etapie miało być tymczasowe. 4 banki miały być zainteresowane zastąpieniem tego finansowania i jego zwiększeniem. WNIOSEK O UPADŁOŚĆ I JEGO PODSTAWY: W 2022 r. pełnomocnik funduszu IPOPEMA złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Nowotarskiej. We wniosku wskazano dwóch wierzycieli: IPOPEMA 72 FIZAN oraz OTLA 5 sp. z o.o., każdemu przypisując wierzytelność w wysokości 13,5 mln zł. Według właściciela spółki był to ten sam dług wykazany podwójnie, co miało stworzyć formalną przesłankę wielości wierzycieli, wymaganą przez prawo upadłościowe. Równocześnie w dokumentach sporządzonych przez tymczasowego nadzorcę sądowego przyjęto wartość majątku spółki na poziomie około 26 mln zł. Było to wielokrotnie mniej niż wynikało z wcześniejszych wycen sporządzonych przez renomowane podmioty, które określały wartość nieruchomości i projektu na ponad 140 mln zł. OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI I ZATRZYMANIE BUDOWY: 12 września 2023 r. sąd ogłosił upadłość Nowotarskiej sp. z o.o. Decyzja ta miała bezpośredni wpływ na los inwestycji Color Park. Budowa galerii została wstrzymana, a projekt – zamiast trafić do restrukturyzacji i zostać dokończony – został skierowany do postępowania likwidacyjnego. Zatrzymanie budowy oznaczało utratę ciągłości prac, zamrożenie nakładów oraz zerwanie lub zawieszenie rozmów z potencjalnymi najemcami. Wartość operacyjna projektu zaczęła gwałtownie spadać, mimo że – według właściciela – istniała realna możliwość dokończenia inwestycji i jej komercjalizacji. WYDARZENIA PO UPADŁOŚCI: Po ogłoszeniu upadłości syndyk zlecił sporządzenie nowego operatu szacunkowego, który wykazał wartość nieruchomości na poziomie ok. 82 mln zł – znacznie wyższą niż przyjęta wcześniej „symulacja” 26 mln zł. W dokumentach składanych już po upadłości syndyk wskazał również, że spłata wierzytelności IPOPEMY spowoduje wygaśnięcie wierzytelności OTLA 5, co według prawników oznacza, że w rzeczywistości istniał tylko jeden wierzyciel. W 2025 r. do akt sprawy trafiło dziesięć opinii biegłych sądowych, które zgodnie zakwestionowały istnienie przesłanek do ogłoszenia upadłości. Mimo to postępowanie likwidacyjne było kontynuowane, a majątek spółki wystawiany na licytacje.

Kluczowe fakty i liczby

nazwa wartość sądowy tytuł wykonawczy z 27.02.2026: 83.383.955,15 zł wierzytelność uznana przez syndyka z ww. tytułu: 883.619,89 zł rozbieżność: 82.500.335,26 zł (98,94%) wartość nieruchomości (ekspertyzy biegłych): 81–244 mln zł kapitał zakładowy OTLA 5 sp. z o.o.: 5.000 zł kwota wypłacona OTLA 5 z masy upadłości: 3,5 mln zł data licytacji nieruchomości w Nowym Targu: 11 marca 2026 r.

Zastrzeżenie: niniejszy artykuł przedstawia oficjalne stanowisko Wide Invest S.A. SPF i został oparty na treści podanej w informacji prasowej.