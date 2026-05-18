Zmarł Twój ojciec i miał długi? Wierzyciel może sam pozwać Cię do sądu za 100 zł. Uchwała SN z 2026

Zmarł Twój ojciec i miał długi? Wierzyciel może sam pozwać Cię do sądu za 100 zł. Uchwała SN z 2026

18 maja 2026, 18:02
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Zmarł Twój ojciec i miał długi? Wierzyciel może sam pozwać Cię do sądu za 100 zł. Uchwała SN z 2026
Twój ojciec zmarł 3 miesiące temu i miał kredyt w banku? Nawet jeśli nie zrobiłeś nic z papierami spadkowymi, bank może za 100 zł złożyć wniosek do sądu, ustalić, że jesteś spadkobiercą i ściągnąć od Ciebie dług. Sąd Najwyższy w lutym 2026 r. (uchwała III CZP 27/25) potwierdził, że wierzyciel nie musi czekać – może sam uruchomić sprawę spadkową i przerwać przedawnienie. Masz jednak 6 miesięcy na obronę. Sprawdź, co dokładnie możesz zrobić i kiedy kończy się Twój czas na reakcję.

Kluczowe informacje – szybki przegląd

  • Długi dziedziczone: Zgodnie z art. 922 KC długi przechodzą na spadkobierców automatycznie
  • Wniosek wierzyciela: Wierzyciel może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (art. 1025 § 1 KC)
  • Przerwanie przedawnienia: Taki wniosek przerywa przedawnienie (uchwała SN III CZP 27/25 z 11.02.2026)
  • Koszt: 100 zł opłaty + 5 zł wpis = 105 zł łącznie
  • Warunek: Wniosek musi być niezbędny dla dochodzenia roszczenia
  • Ochrona spadkobiercy: Odrzucenie spadku lub przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza

Czy ta uchwała SN dotyczy Ciebie? Sprawdź

Odpowiedz sobie na te pytania:

  1. Czy w Twojej rodzinie ktoś zmarł w ciągu ostatnich 2 lat? (ojciec, matka, brat, siostra)
  2. Czy ta osoba miała kredyt, pożyczkę lub inne długi? (bank, firma pożyczkowa, ZUS, Urząd Skarbowy, sąsiad)
  3. Czy NIE złożyłeś jeszcze wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Jeśli odpowiedziałeś TAK na wszystkie 3 pytania – ten artykuł jest dla Ciebie. Wierzyciel może w każdej chwili złożyć wniosek do sądu i uruchomić windykację długu, nawet jeśli ty nic nie zrobiłeś. Jeśli zmarły miał długi, a minęło już więcej niż 5,5 miesiąca – masz ostatnie dni na uniknięcie przejęcia długów poprzez odrzucenie spadku. Termin to 6 miesięcy od dowiedzenia się o śmierci.

Co to jest przerwanie biegu przedawnienia? [definicja]

Przerwanie biegu przedawnienia to czynność prawna, która powoduje, że liczenie terminu przedawnienia roszczenia zaczyna się od nowa. W praktyce oznacza to, że wierzyciel zyskuje dodatkowy czas na dochodzenie swoich praw. Zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem podjętą bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Czy długi przechodzą na spadkobierców?

Tak. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego spadkobiercy nabywają nie tylko majątek zmarłego, ale także jego długi. Dziedziczenie długów jest automatyczne – nie trzeba zgody spadkobiercy. Spadkobierca może się jednak przed tym chronić poprzez:

  • odrzucenie spadku (w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule powołania do spadku),
  • albo przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza (odpowiedzialność ograniczona do wartości majątku).

Co się dzieje z długiem po śmierci dłużnika? Wierzyciel ma prawo działać

Na gruncie polskiego prawa cywilnego zobowiązania majątkowe zmarłego nie wygasają z chwilą jego śmierci. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego długi wchodzą w skład spadku i co do zasady przechodzą na spadkobierców. Wierzyciel, który chce odzyskać swoje pieniądze, staje jednak przed poważnym problemem praktycznym - musi ustalić, kto odziedziczył majątek i zobowiązania po zmarłym dłużniku. Dopóki tego nie zrobi, nie wie, przeciwko komu skierować pozew. Tymczasem termin przedawnienia biegnie dalej, niezależnie od trudności, z jakimi mierzy się wierzyciel.

Problem robi się szczególnie dotkliwy, gdy dłużnik umiera na krótko przed upływem terminu przedawnienia. Wierzyciel nie może pozwać masy spadkowej - potrzebuje skonkretyzowanych podmiotów. Jedynym sposobem na ich wskazanie jest w wielu przypadkach złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, do czego uprawnia go art. 1025 § 1 k.c. jako osobę posiadającą interes prawny.

Dlaczego wniosek o spadek był sporny? Problem z wykładnią art. 123 KC

Zagadnienie prawne, które trafiło do Sądu Najwyższego, dotyczyło wykładni art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Kluczowe było słowo „bezpośrednio" - i to ono dzieli prawników.

Część doktryny i orzecznictwa stoi na stanowisku, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ma charakter wyłącznie przygotowawczy. Nie służy przecież wprost dochodzeniu zapłaty, lecz jedynie identyfikacji osób, od których wierzyciel mógłby tej zapłaty żądać. Zwolennicy tego poglądu twierdzą, że wniosek spadkowy nie spełnia warunku bezpośredniości, a zatem nie przerywa biegu przedawnienia.

Przeciwny obóz argumentuje, że bez ustalenia kręgu spadkobierców wierzyciel jest faktycznie pozbawiony możliwości dochodzenia swoich praw, co czyni wniosek spadkowy koniecznym ogniwem w łańcuchu czynności zmierzających do zaspokojenia roszczenia.

Nawet, jeżeli rodzina nie zrobi nic przed sądem, to wierzyciel zmarłego może wszcząć sprawę za nich, jeżeli wykaże "niezbędność". Będzie go to kosztowało zaledwie 100 zł.

Uchwała SN z 11 lutego 2026 r. (III CZP 27/25) – co orzekł Sąd Najwyższy?

W uchwale podjętej 11 lutego 2026 r. w składzie trzech sędziów (sygn. akt III CZP 27/25) Sąd Najwyższy stanął po stronie wierzyciela - ale nie bezwarunkowo. SN orzekł, że złożenie przez wierzyciela wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia, jeżeli jest ono niezbędne dla dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia tego roszczenia.

Dotychczas opublikowano jedynie sentencję uchwały oraz komunikat prasowy Sądu Najwyższego. Szczegółowe pisemne uzasadnienie, które pozwoli pełniej zrozumieć tok rozumowania składu orzekającego, nie zostało jeszcze udostępnione.

Ile kosztuje wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? 100 zł + 5 zł

Warto pamiętać, że opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi jedynie 100 zł (oraz 5 zł opłaty za wpis orzeczenia do rejestru spadkowego). Jeżeli więc spadkobiercy dłużnika liczą na to, że wierzyciel nie podejmie się prowadzenia takiej sprawy i nie będzie nic składał do sądu, bo to droga impreza i same koszty, także na prawników - to się przeliczą.

Tym bardziej, że sprawa o stwierdzenie nabycia spadku rządzi się swoimi prawami. Oczywiście nadal wierzyciel-wnioskodawca musi podjąć inicjatywę, przedstawić sądowi informacje oraz dowody na istnienie wierzytelności, aby wykazać interes w prowadzeniu takiego postępowania. Ale wiele dowodów już po wszczęciu sprawy sąd będzie podejmował już z urzędu. Stwierdzenie nabycia spadku jest bowiem rodzajem postępowania, gdzie sąd musi dążyć do ustalenia prawdy obiektywnej i niekiedy jest w stanie wyręczyć wnioskodawcę w inicjatywie dowodowej - może zarządzać z urzędu przeprowadzenie dowodów niezbędnych dla istotnych ustaleń.

To oznacza, że wierzyciel z powodzeniem może taką sprawę wszcząć i doprowadzić do końca nawet bez ponoszenia kosztów na prawnika, szczególnie gdy stan faktycznie sprawy nie jest szczególnie skomplikowany. Może się okazać, że te 100 zł będzie nawet jedynym kosztem, jaki będzie musiał ponieść, aby już formalnie przenieść dług na spadkobierców za pomocą orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku.

Kalendarz działań – ile masz czasu po śmierci ojca lub matki?

Co się stało? Kalendarium zdarzeń

Ile masz jeszcze czasu?

Co musisz/możesz jeszcze zrobić?

Śmierć ojca albo matki

6 miesięcy od dowiedzenia się o śmierci

Zdecydować: odrzucić spadek, przyjąć wprost czy z dobrodziejstwem inwentarza

Minęło 5 miesięcy, dalej nic nie zrobiłeś

został już tylko miesiąc do końca terminu na decyzję o przyjęciu spadku

PILNIE: złóż oświadczenie zgodnie z Twoją wolą, jeżeli chcesz odrzucić spadek, zwłaszcza gdy wiesz, że odziedziczysz głównie długi

Wierzyciel złożył wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

już nie musisz składać wniosku o stwierdzenie nabycia spadku - wierzyciel cię wyręczył; nadal możesz być w terminie 6 miesięcy na oświadczenie o przyjęciu/odrzuceniu spadku

Nadal możesz działać, jeżeli termin 6 miesięcy nie upłynął. Powinieneś też zgłosić się do sprawy sądowej spadkowej i brać w niej czynny udział, aby nic istotnego Cię nie ominęło

Przyjąłeś spadek (albo minęło już 6 miesięcy na odrzucenie)

termin minął

odpowiadasz za długi - przynajmniej do wartości inwentarza, ale to wymaga jego spisu i oszacowania

Ważne

UWAGA: Termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym dowiedziałeś się o śmierci i o tym, że jesteś spadkobiercą.

Przykład

Dług po śmierci ojca, a przedawnienie już za miesiąc - co musi zrobić wierzyciel?

Sytuacja:

Pan Nowak miał dług wobec sąsiada na kwotę 50 000 zł. Zmarł 15 maja 2026 r. Przedawnienie roszczenia sąsiada upływa 28 czerwca 2026 r. Rodzina nie złożyła wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Co może zrobić sąsiad?

  1. Przed 28 czerwca 2026 r. – sąsiad składa wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po Panu Nowaku (opłata: 100 zł)
  2. Skutek: przerwanie biegu przedawnienia – zgodnie z uchwałą SN z 11 lutego 2026 r.
  3. Po stwierdzeniu nabycia spadku – sąsiad może skierować pozew przeciwko spadkobiercom (np. synom zmarłego)
  4. Spadkobiercy odpowiadają do wysokości odziedziczonego majątku (jeśli przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza) lub bez ograniczeń (jeśli przyjęli spadek wprost) - a sąsiad kieruje do nich roszczenie o spłatę długu.
Ważne

Nawet jeśli rodzina nie zrobiła nic, wierzyciel może samodzielnie uruchomić procedurę spadkową.

Tabela: Jak wierzyciel może przerwać bieg przedawnienia po śmierci dłużnika?

Czynność

Czy przerywa przedawnienie?

Podstawa

Koszt

Pozew przeciwko "masie spadkowej"

NIE – masa nie jest podmiotem

-

-

Wezwanie do zapłaty skierowane do rodziny

NIE – dopóki nie ustalono spadkobierców

-

koszty wysyłki pisma

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

TAK - przy zachowaniu warunku niezbędności zgodnie z omawianym wyrokiem SN

1025 § 1 KC + uchwała SN sygn. III CZP 27/25

100 zł (opłata sądowa) + 5 zł (opłata za wpis w rejestrze spadkowym)

Pozew przeciwko spadkobiercom (po stwierdzeniu spadku)

TAK

art. 123 § 1 pkt 1 KC

wg wartości roszczenia o zapłatę

Jak się bronić przed długami po zmarłych? Instrukcja krok po kroku

WARIANT 1: Chcesz odrzucić spadek (nie chcesz długów)

Krok 1: Sprawdź, ile czasu minęło od śmierci

  • Jeśli minęło mniej niż 6 miesięcy – działaj natychmiast
  • Jeśli minęło więcej – możliwość odrzucenia przepadła

Krok 2: Złóż oświadczenie o odrzuceniu spadku

  • Gdzie: w sądzie rejonowym (wydział cywilny) właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego
  • LUB: u notariusza (droższe, ale szybsze)
  • Koszt: 50 zł w sądzie, ok. 200-300 zł u notariusza

Krok 3: Odbierz protokół/wypis aktu notarialnego

To Twój dowód, że odrzuciłeś spadek.

Ważne

EFEKT: Nie dziedziczysz długów (ale też nie dziedziczysz majątku).

WARIANT 2: Chcesz przyjąć spadek, ale ograniczyć odpowiedzialność

Krok 1: Złóż wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza

  • Gdzie: w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego
  • Koszt: 100 zł + 5 zł (wpis do rejestru)

Krok 2: W treści wniosku napisz: "Wnoszę o stwierdzenie nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza"

Krok 3: Sąd ustali, co było w spadku (spis inwentarza)

Ważne

EFEKT: Odpowiadasz za długi tylko do wartości odziedziczonego majątku. Jeśli spadek to mieszkanie warte 300 000 zł, a długi to 500 000 zł – zapłacisz maksymalnie 300 000 zł.

WARIANT 3: Wierzyciel już złożył wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Co zrobić:

  1. Sprawdź w Rejestrze Spadkowym (online: rejestryspadkowe.ms.gov.pl), czy ktoś złożył wniosek
  2. Jeśli tak – masz prawo wziąć udział w sprawie jako uczestnik postępowania
  3. Nadal możesz odrzucić spadek (jeśli nie minęło 6 miesięcy)
  4. Jeśli nie chcesz odrzucać – zgłoś się do sądu i wnioskuj o przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
Ważne

Samo złożenie wniosku przez wierzyciela NIE OZNACZA, że automatycznie przyjąłeś spadek. Masz nadal prawo wyboru, jeżeli zmieścisz się w terminie.

Skutki uchwały SN – co to znaczy dla wierzycieli i rodziny zmarłego?

Uchwała Sądu Najwyższego ma kolosalne znaczenie. Przede wszystkim daje wierzycielom realne narzędzie ochrony przed przedawnieniem w sytuacji, gdy śmierć dłużnika uniemożliwia szybkie wytoczenie powództwa. Dotychczas wielu wierzycieli traciło roszczenia nie dlatego, że byli nieaktywni, ale dlatego, że potrzebowali czasu na ustalenie następców prawnych dłużnika.

Dla spadkobierców uchwała oznacza, że odziedziczone długi mogą być skutecznie dochodzone nawet wtedy, gdy od powstania roszczenia minęło sporo czasu. Warto jednak podkreślić, że spadkobiercy nadal dysponują innymi instrumentami ochrony - mogą odrzucić spadek w ustawowym terminie albo przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza, ograniczając swoją odpowiedzialność do wartości odziedziczonego majątku.

Choć uchwała SN podjęta w składzie trzech sędziów nie ma formalnej mocy zasady prawnej wiążącej inne sądy, w praktyce stanowi bardzo silną wskazówkę interpretacyjną. Sądy powszechne z dużym prawdopodobieństwem będą się nią kierować, rozstrzygając analogiczne sprawy. Na pełną ocenę skutków orzeczenia trzeba będzie poczekać do publikacji uzasadnienia, które z pewnością doprecyzuje kryteria oceny przesłanki niezbędności.

To, co najważniejsze – tylko w 5 zdaniach

  1. Długi po zmarłych dziedziczą spadkobiercy – automatycznie, zgodnie z art. 922 KC.
  2. Wierzyciel może sam złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku za 100 zł (uchwała SN III CZP 27/25 z 11.02.2026).
  3. Taki wniosek przerywa przedawnienie długu – wierzyciel zyskuje więcej czasu na windykację.
  4. Masz 6 miesięcy na odrzucenie spadku – liczonych od dowiedzenia się o śmierci i dziedziczeniu.
  5. Jeśli nie odrzucisz – odpowiadasz za długi do pełnej wysokości (lub do wartości majątku, jeśli przyjmiesz spadek z dobrodziejstwem inwentarza).

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) – dług po zmarłym i wniosek o spadek

Czy długi zmarłego przechodzą na rodzinę?

Tak. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego długi wchodzą w skład spadku i przechodzą na spadkobierców. Dziedziczenie jest automatyczne.

Czy można odmówić dziedziczenia długów?

Tak. Można odrzucić spadek w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule powołania do spadku lub przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co ogranicza odpowiedzialność do wartości odziedziczonego majątku.

Czy wierzyciel może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po moim zmarłym ojcu/matce?

Tak. Zgodnie z art. 1025 § 1 KC wierzyciel ma interes prawny i może złożyć taki wniosek, nawet jeśli rodzina tego nie zrobiła.

Czy wniosek wierzyciela o stwierdzenie nabycia spadku przerywa przedawnienie długu?

Tak – zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 11 lutego 2026 r. (III CZP 27/25), jeżeli wniosek ten jest niezbędny dla dochodzenia roszczenia.

Ile kosztuje złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Opłata sądowa wynosi 100 zł + 5 zł za wpis do Rejestru Spadkowego. Razem: 105 zł.

Co oznacza, że wniosek musi być "niezbędny"?

Oznacza to, że wierzyciel nie ma innej możliwości dochodzenia roszczenia – np. nie zna spadkobierców, a termin przedawnienia się zbliża.

Czy spadkobiercy będą powiadomieni o wniosku wierzyciela?

Tak. Sąd wezwie znanych spadkobierców.

Czy mogę jako spadkobierca jeszcze odrzucić spadek, jeśli wierzyciel już złożył wniosek?

Tak, jeśli nie upłynął jeszcze 6-miesięczny termin liczony od dowiedzenia się o tytule powołania do spadku.

Czy uchwała SN z lutego 2026 r. jest wiążąca dla innych sądów?

Formalnie nie ma mocy wiążącej (to nie uchwała składu 7 sędziów), ale w praktyce stanowi bardzo silną wskazówkę interpretacyjną, którą sądy będą się kierować.

Co się stanie po stwierdzeniu nabycia spadku przez sąd?

Wierzyciel uzyska informację, kto jest spadkobiercą, i będzie mógł skierować przeciwko nim pozew o zapłatę lub rozpocząć egzekucję komorniczą (jeśli ma już tytuł wykonawczy).

Czy wierzyciel musi mieć prawnika, żeby złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Nie. Może to zrobić samodzielnie. Sąd prowadzi sprawę w dużej mierze działając z urzędu i może zarządzać dowody nawet bez inicjatywy wnioskodawcy.

Jak długo trwa sprawa o stwierdzenie nabycia spadku?

Zazwyczaj od kilku miesięcy do roku, w zależności od tego, jak szybko uda się ustalić spadkobierców i zgromadzić dokumenty, jeżeli dana sprawa nie jest szczególnie skomplikowana i dowody zostaną szybko zgromadzone.

Ojciec był rolnikiem i miał długi w KRUS – czy ja jako syn muszę płacić?

Tak, jeśli przyjmiesz spadek. KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) może windykować zaległości składkowe po zmarłym rolniku od spadkobierców. Zgodnie z uchwałą SN z lutego 2026 r., KRUS może również złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku za 100 zł i tym samym przerwać przedawnienie.

Źródło: Sąd Najwyższy, uchwała z 11 lutego 2026 r., sygn. III CZP 27/25

