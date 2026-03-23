Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowy zakaz uderzy w Polaków, a kara za naruszenie sięgnie do 200 000 zł - to już postanowione

Nowy zakaz uderzy w Polaków, a kara za naruszenie sięgnie do 200 000 zł - to już postanowione

23 marca 2026, 15:43
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Jednorazowe e-papierosy znikną ze sklepów. Rząd przyjął projekt ustawy zakazującej ich sprzedaży - zarówno z nikotyną, jak i bez niej. Za złamanie zakazu grozi grzywna do 200 tys. zł lub kara ograniczenia wolności. Przepisy mają chronić przede wszystkim młodzież przed uzależnieniem. Podobną drogą idą już Belgia, Holandia i Francja.

Koniec z tymi papierosami w Polsce. Nawet 200 000 zł kary, rząd zdecydował

Jednorazowe e-papierosy znikną z polskich sklepów i platform internetowych. 10 marca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ministerstwo Zdrowia na posiedzeniu rządu reprezentowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.

Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów to najważniejszy, ale nie jedyny element reformy. Projekt wprowadza też surowsze kary za handel zakazanymi produktami, nowe obowiązki dla producentów i szerszą kontrolę nad składem płynów do papierosów elektronicznych.

Dlaczego rząd zakazuje jednorazowych e-papierosów?

Ministerstwo Zdrowia uzasadnia zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów danymi, które trudno zignorować. W ostatnich latach liczba zgłoszeń e-papierosów i płynów do nich w europejskim systemie rejestracji produktów tytoniowych wzrosła niemal czterokrotnie. Jednorazowe e-papierosy - tanie, kolorowe, dostępne w dziesiątkach smaków - stały się bramą do uzależnienia od nikotyny, szczególnie wśród nastolatków i osób, które wcześniej nie sięgały po wyroby tytoniowe.

Badania wskazują, że używanie papierosów elektronicznych zwiększa ryzyko przejścia na tradycyjne papierosy, a palenie tytoniu pozostaje jedną z głównych możliwych do uniknięcia przyczyn zgonów. Ekonomiczne skutki palenia w Polsce szacuje się na 57 miliardów złotych rocznie - to koszt leczenia chorób odtytoniowych oraz utrata produktywności.

Polska nie jest tu pionierem. Podobne rozwiązania wdrażają już Belgia, Holandia i Francja, co potwierdza kierunek europejskich działań na rzecz ochrony zdrowia publicznego.

Co dokładnie zmienia nowa ustawa w kwestii e-papierosów?

Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów obejmie zarówno urządzenia z nikotyną, jak i bez niej. Projekt zawiera nową definicję jednorazowego e-papierosa - to urządzenie, którego nie można ponownie napełnić płynem ani używać z wymiennymi wkładami. Produkty te nie będą mogły być oferowane konsumentom ani w sklepach stacjonarnych, ani przez Internet.

Dlaczego zakaz obejmuje też e-papierosy bez nikotyny? Ministerstwo Zdrowia argumentuje, że choć formalnie nie zawierają substancji uzależniającej, są podobnie szkodliwe dla zdrowia i mogą zachęcać młodych ludzi do sięgania po wyroby nikotynowe w przyszłości.

Projekt idzie jednak dalej niż sam zakaz jednorazowych e-papierosów. Nowa ustawa zakazuje również sprzedaży produktów zawierających nikotynę, które nie są wyrobami tytoniowymi ani produktami bezpośrednio powiązanymi z tytoniem - chodzi o nowe formy produktów nikotynowych pojawiające się na rynku. Wyjątek stanowią produkty dopuszczone jako leki, wyroby medyczne, żywność lub pasza - te będą musiały spełniać rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa.

Grzywna do 200 tysięcy złotych i nie tylko

Za łamanie zakazu sprzedaży jednorazowych e-papierosów i innych zakazanych produktów grożą dotkliwe sankcje. Wprowadzanie do obrotu zakazanych wyrobów będzie karane grzywną do 200 tys. zł, karą ograniczenia wolności albo obiema tymi karami łącznie.

Większa kontrola składu e-papierosów

Nowa ustawa daje Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej nowe narzędzia kontroli. Obie instytucje będą mogły zlecać badania laboratoryjne płynów do e-papierosów oraz emisji z tych urządzeń. Celem jest weryfikacja, czy produkty spełniają wymagania techniczne i nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia użytkowników.

Na opakowaniach e-papierosów wielorazowych i pojemników z płynem pojawi się obowiązkowy identyfikator produktu, który ułatwi kontrolę i identyfikację wyrobów na rynku. Zmiany dotyczą też woreczków nikotynowych (snus) - będą mogły zawierać wyłącznie składniki nadające zapach lub smak tytoniu. To koniec z owocowymi i cukierkowymi aromatami, które szczególnie przyciągają młodych użytkowników.

Co z produktami już dostępnymi w sprzedaży?

Producenci i sprzedawcy dostaną czas na dostosowanie się do nowych przepisów. Produkty niespełniające wymagań nowej ustawy będą mogły pozostawać w sprzedaży maksymalnie przez 6 miesięcy od jej wejścia w życie. Po upływie tego okresu ich legalna sprzedaż nie będzie już możliwa.

Ważne

Najważniejsze zmiany - zakaz e-papierosów jednorazowych:

  1. Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów - z nikotyną i bez nikotyny.
  2. Zakaz sprzedaży produktów nikotynowych niebędących wyrobami tytoniowymi (z wyjątkiem leków i wyrobów medycznych).
  3. Kara za złamanie zakazu: grzywna do 200 tys. zł lub ograniczenie wolności.
  4. Obowiązkowe badania laboratoryjne płynów i emisji z e-papierosów.
  5. Woreczki nikotynowe: koniec z owocowymi i cukierkowymi smakami.
  6. Okres przejściowy na wyprzedaż niespełniających wymagań produktów: 6 miesięcy.
  7. Vacatio legis: 6 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kiedy zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów wejdzie w życie?

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 6 miesiącach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Projekt trafi teraz pod obrady Sejmu.

Warto jednak pamiętać, że zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów zawierających nikotynę wymaga jeszcze uzyskania zgody Komisji Europejskiej - na podstawie art. 24 ust. 3 dyrektywy tytoniowej 2014/40/EU. Pozostałe regulacje wymagają notyfikacji w ramach europejskiego systemu informowania o przepisach technicznych.

Podsumowanie tekstu - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Co obejmuje zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów w projekcie Rady Ministrów?

Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów obejmie urządzenia z nikotyną i bez niej. Nie będą mogły być oferowane w sklepach stacjonarnych ani przez Internet.

Jakie kary przewiduje projekt za sprzedaż jednorazowych e-papierosów w Polsce?

Wprowadzanie do obrotu zakazanych wyrobów będzie karane grzywną do 200 tys. zł, karą ograniczenia wolności albo obiema tymi karami łącznie.

Kiedy wejdzie w życie zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów według projektu Rady Ministrów?

Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów wejdzie w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Jaki jest okres przejściowy na sprzedaż produktów niespełniających nowych wymagań ustawy?

Produkty niespełniające wymagań nowej ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych będą mogły pozostawać w sprzedaży maksymalnie przez 6 miesięcy od jej wejścia w życie.

Czy zakaz jednorazowych e-papierosów z nikotyną wymaga zgody Komisji Europejskiej?

Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów zawierających nikotynę wymaga jeszcze uzyskania zgody Komisji Europejskiej - na podstawie art. 24 ust. 3 dyrektywy tytoniowej 2014/40/EU.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Powiązane
Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy od 22:00 do 6:00 jest już faktem - prohibicja nocna wejdzie od 1 czerwca 2026
Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy od 22:00 do 6:00 jest już faktem - prohibicja nocna wejdzie od 1 czerwca 2026
5 tys. zł kary za skarpetkę, a do tego podwyższenie opłaty do 400% - tyle teraz kosztuje ten banalny błąd nad koszem
5 tys. zł kary za skarpetkę, a do tego podwyższenie opłaty do 400% - tyle teraz kosztuje ten banalny błąd nad koszem
Matura 2026: Kiedy szkoła nie dopuszcza do matury 2026? Warunki, deklaracja i przepisy
Matura 2026: Kiedy szkoła nie dopuszcza do matury 2026? Warunki, deklaracja i przepisy
Źródło: INFOR
Dla kogo koniec worków na śmieci? Już od 1 kwietnia bioodpady będą tam odbierane na nowych zasadach
23 mar 2026

Pierwszy kwartał roku to często okres zmian w zakresie gospodarowania odpadami. Dotyczą one nie tylko samej wysokości opłat, ale również wyboru metody ich ustalania i zasad odbioru odpadów. Należy jednak pamiętać, że te zmiany tak samo, jak i same opłaty, mają charakter lokalny.
Świadczenie pielęgnacyjne wliczane do stażu pracy? Zmiana poprawiłaby sytuację wielu opiekunów
23 mar 2026

Dzięki takiemu rozwiązaniu powracający na rynek pracy opiekunowie zyskaliby dłuższy wymiar urlopu wypoczynkowego czy wyższy dodatek stażowy. Jakie argumenty przemawiają za wprowadzeniem nowych przepisów? Czy jest szansa na taką zmianę?
WIBOR nie broni się samą legalnością. Dlaczego teza o „micie abuzywności” upraszcza problem za bardzo
23 mar 2026

Spór o WIBOR nie jest sporem o samą nazwę wskaźnika i jego legalność. Jest sporem o coś znacznie poważniejszego: czy konsument, podpisując wieloletnią umowę kredytową, rzeczywiście otrzymał prawdziwy, pełny i zrozumiały obraz mechanizmu, który miał decydować o cenie jego kredytu. I to pytanie wciąż pozostaje otwarte - pisze Krzysztof Szymański.
Wspólnoty mieszkaniowe i właściciele nieruchomości blokują najem krótkoterminowy. Nie chcą sąsiadować z apartamentami na wynajem. Co na to prawo?
23 mar 2026

Dochodzi do następujących sytuacji: ktoś kupuje mieszkanie i ma w planach wynajmowanie go. Po kilku miesiącach okazuje się, że wspólnota, a czasem nawet właściciel całego obiektu wydaje uchwałę, która ogranicza możliwość najmu krótkoterminowego. Właściciel mieszkania ma ograniczone pole działania i często jest wręcz zmuszany do sprzedania lokalu. Ale stali mieszkańcy też mają swoje racje. Najem krótkoterminowy bywa źródłem hałasu, zniszczeń i spadku prestiżu nieruchomości.

REKLAMA

Co zrobić jeśli wykorzystałem całe chorobowe? ZUS pokazuje zasady kolejnego wsparcia: świadczenia rehabilitacyjnego
23 mar 2026

Jeśli wyczerpiesz limit dni na chorobowym, możesz złożyć wniosek do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie to przysługuje, jeśli wykorzystasz cały okres zasiłku chorobowego i nadal jesteś chory, ale dzięki rehabilitacji masz szansę na odzyskanie zdolności do pracy.
Kobiety mogą kończyć pracę godzinę wcześniej lub zaczynać godzinę później, a za odmowę nawet 30 tys. zł grzywny dla pracodawcy. Wystarczy złożenie oświadczenia [WZÓR]
23 mar 2026

Kobiety karmiące swoje dziecko piersią – mają prawo do dwóch dodatkowych 30-minutowych (lub odpowiednio - 45-minutowych) przerw w pracy. Na wniosek pracownicy – przerwy te mogą być wykorzystywane łącznie, co w praktyce oznacza, że kobieta może kończyć pracę godzinę (lub odpowiednio – półtorej godziny) wcześniej lub zaczynać ją godzinę (lub odpowiednio – półtorej godziny) później. Pracodawca nie ma przy tym prawa wymagać od pracownicy przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt karmienia piersią, a za odmowę udzielania jej ww. przerw – grozi mu nawet 30 tys. zł grzywny.
Emerytury zabrali, potem oddali bo TK tak kazał, ale o odsetkach... zapomnieli. A teraz posłowie domagają się dodatkowych pieniędzy z ZUS dla tego rocznika
23 mar 2026

Kobiety urodzone w 1953 roku, które przeszły na emeryturę, przez lata otrzymywały świadczenia w za niskiej wysokości. Przepis, który to sprawił, Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją RP. Potem emerytury wprawdzie przeliczono, ale... zapomniano o jednym - odsetkach. Posłowie z komisji sejmowej już podjęli kroki, które mogą niespodziewanie dopełnić portfele seniorek.
Wiata samochodowa (lub drewutnia) sąsiada w niewielkiej odległości od granicy nieruchomości lub okien Twojego domu niezgodna z przepisami – koniec ze spalinami samochodu sąsiada w Twoim domu i cieniem w Twoim ogrodzie
23 mar 2026

Choć zadaszenie miejsca postojowego wydaje się nieskomplikowane od strony technicznej – zdecydowanie nie jest takie w świetle prawa budowlanego i w praktyce – wiele wiat (zarówno tych samochodowych, jak i przeznaczonych do przechowywania drewna) znajdujących się przy polskich domach, posadowionych jest niezgodnie z przepisami i może zostać zakwalifikowanych jako samowola budowlana, która może znacznie uszczuplić portfel właściciela takiej wiaty. Zabronione jest zwłaszcza „stawianie” wiat w zbyt bliskiej odległości od granicy nieruchomości i okien domu sąsiada (co jest częstą praktyką).

REKLAMA

Minął rok i mamy przegląd funkcjonowania ustawy o świadczeniu wspierającym. Co do zmiany i co trzeba usprawnić?
21 mar 2026

Po roku obowiązywania ustawy o świadczeniu wspierającym przeprowadzono przegląd jej stosowania oraz zasad ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów wskazuje możliwe kierunki zmian, których celem jest m.in. skrócenie czasu oczekiwania na decyzję i usprawnienie działania systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
800+ i 300+ dla babci na wnuka. NSA wydał ważne orzeczenia
20 mar 2026

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż przy stosowaniu przepisów regulujących przyznawanie świadczenia nadrzędne świadczenie powinno mieć dobro dziecka. Sąd nie poparł literalnej wykładni przepisów, która uzależnia otrzymanie świadczenia dobry start i świadczenia wychowawczego od złożenia wniosku o przysposobienie dziecka.
