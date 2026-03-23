Nowy zakaz uderzy w Polaków, a kara za naruszenie sięgnie do 200 000 zł - to już postanowione

Jednorazowe e-papierosy znikną ze sklepów. Rząd przyjął projekt ustawy zakazującej ich sprzedaży - zarówno z nikotyną, jak i bez niej. Za złamanie zakazu grozi grzywna do 200 tys. zł lub kara ograniczenia wolności. Przepisy mają chronić przede wszystkim młodzież przed uzależnieniem. Podobną drogą idą już Belgia, Holandia i Francja.

rozwiń >

Koniec z tymi papierosami w Polsce. Nawet 200 000 zł kary, rząd zdecydował

Jednorazowe e-papierosy znikną z polskich sklepów i platform internetowych. 10 marca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ministerstwo Zdrowia na posiedzeniu rządu reprezentowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.

Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów to najważniejszy, ale nie jedyny element reformy. Projekt wprowadza też surowsze kary za handel zakazanymi produktami, nowe obowiązki dla producentów i szerszą kontrolę nad składem płynów do papierosów elektronicznych.

Dlaczego rząd zakazuje jednorazowych e-papierosów?

Ministerstwo Zdrowia uzasadnia zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów danymi, które trudno zignorować. W ostatnich latach liczba zgłoszeń e-papierosów i płynów do nich w europejskim systemie rejestracji produktów tytoniowych wzrosła niemal czterokrotnie. Jednorazowe e-papierosy - tanie, kolorowe, dostępne w dziesiątkach smaków - stały się bramą do uzależnienia od nikotyny, szczególnie wśród nastolatków i osób, które wcześniej nie sięgały po wyroby tytoniowe.

Badania wskazują, że używanie papierosów elektronicznych zwiększa ryzyko przejścia na tradycyjne papierosy, a palenie tytoniu pozostaje jedną z głównych możliwych do uniknięcia przyczyn zgonów. Ekonomiczne skutki palenia w Polsce szacuje się na 57 miliardów złotych rocznie - to koszt leczenia chorób odtytoniowych oraz utrata produktywności.

Polska nie jest tu pionierem. Podobne rozwiązania wdrażają już Belgia, Holandia i Francja, co potwierdza kierunek europejskich działań na rzecz ochrony zdrowia publicznego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co dokładnie zmienia nowa ustawa w kwestii e-papierosów?

Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów obejmie zarówno urządzenia z nikotyną, jak i bez niej. Projekt zawiera nową definicję jednorazowego e-papierosa - to urządzenie, którego nie można ponownie napełnić płynem ani używać z wymiennymi wkładami. Produkty te nie będą mogły być oferowane konsumentom ani w sklepach stacjonarnych, ani przez Internet.

Dlaczego zakaz obejmuje też e-papierosy bez nikotyny? Ministerstwo Zdrowia argumentuje, że choć formalnie nie zawierają substancji uzależniającej, są podobnie szkodliwe dla zdrowia i mogą zachęcać młodych ludzi do sięgania po wyroby nikotynowe w przyszłości.

Projekt idzie jednak dalej niż sam zakaz jednorazowych e-papierosów. Nowa ustawa zakazuje również sprzedaży produktów zawierających nikotynę, które nie są wyrobami tytoniowymi ani produktami bezpośrednio powiązanymi z tytoniem - chodzi o nowe formy produktów nikotynowych pojawiające się na rynku. Wyjątek stanowią produkty dopuszczone jako leki, wyroby medyczne, żywność lub pasza - te będą musiały spełniać rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa.

Grzywna do 200 tysięcy złotych i nie tylko

Za łamanie zakazu sprzedaży jednorazowych e-papierosów i innych zakazanych produktów grożą dotkliwe sankcje. Wprowadzanie do obrotu zakazanych wyrobów będzie karane grzywną do 200 tys. zł, karą ograniczenia wolności albo obiema tymi karami łącznie.

Większa kontrola składu e-papierosów

Nowa ustawa daje Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej nowe narzędzia kontroli. Obie instytucje będą mogły zlecać badania laboratoryjne płynów do e-papierosów oraz emisji z tych urządzeń. Celem jest weryfikacja, czy produkty spełniają wymagania techniczne i nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia użytkowników.

Na opakowaniach e-papierosów wielorazowych i pojemników z płynem pojawi się obowiązkowy identyfikator produktu, który ułatwi kontrolę i identyfikację wyrobów na rynku. Zmiany dotyczą też woreczków nikotynowych (snus) - będą mogły zawierać wyłącznie składniki nadające zapach lub smak tytoniu. To koniec z owocowymi i cukierkowymi aromatami, które szczególnie przyciągają młodych użytkowników.

Co z produktami już dostępnymi w sprzedaży?

Producenci i sprzedawcy dostaną czas na dostosowanie się do nowych przepisów. Produkty niespełniające wymagań nowej ustawy będą mogły pozostawać w sprzedaży maksymalnie przez 6 miesięcy od jej wejścia w życie. Po upływie tego okresu ich legalna sprzedaż nie będzie już możliwa.

Ważne Najważniejsze zmiany - zakaz e-papierosów jednorazowych: Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów - z nikotyną i bez nikotyny. Zakaz sprzedaży produktów nikotynowych niebędących wyrobami tytoniowymi (z wyjątkiem leków i wyrobów medycznych). Kara za złamanie zakazu: grzywna do 200 tys. zł lub ograniczenie wolności. Obowiązkowe badania laboratoryjne płynów i emisji z e-papierosów. Woreczki nikotynowe: koniec z owocowymi i cukierkowymi smakami. Okres przejściowy na wyprzedaż niespełniających wymagań produktów: 6 miesięcy. Vacatio legis: 6 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kiedy zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów wejdzie w życie?

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 6 miesiącach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Projekt trafi teraz pod obrady Sejmu.

Warto jednak pamiętać, że zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów zawierających nikotynę wymaga jeszcze uzyskania zgody Komisji Europejskiej - na podstawie art. 24 ust. 3 dyrektywy tytoniowej 2014/40/EU. Pozostałe regulacje wymagają notyfikacji w ramach europejskiego systemu informowania o przepisach technicznych.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia