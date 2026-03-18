Polskie szpitale stają przed coraz poważniejszym wyzwaniem związanym z organizacją pracy lekarzy podczas weekendów i świąt. Zmieniające się przepisy dotyczące czasu pracy personelu medycznego oraz rosnąca niechęć lekarzy do podejmowania dodatkowych dyżurów sprawiają, że wiele placówek ma trudności z zapewnieniem odpowiedniej obsady kadrowej poza standardowymi godzinami funkcjonowania. W związku z tym planowane są, nowe - ważne zmiany, już od lipca 2026 r. Czy polski system zdrowia jeszcze bardziej podupadnie, czy może się uleczy?

Bez lekarza, pielęgniarki i położnej w weekend w szpitalu? Nowe zasady prawdopodobnie od 1 lipca 2026 r. [PROJEKT]

Chodzi dokładnie o taką zmianę w § 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 870, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust.1a w brzmieniu: „1a. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji planowej zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską lub położnych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, jeżeli w soboty i dni ustawowo wolne od pracy w komórce organizacyjnej nie przebywają pacjenci. Przepis nie dotyczy komórki organizacyjnej wpisanej do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa, o której mowa w art. 23a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 141), jeżeli w sobotę i dzień wolny od pracy udziela świadczeń w warunkach zwiększonej gotowości.”

Weekendy bez specjalistów?

Konsekwencje nowych realiów kadrowych mają być szczególnie odczuwalne w weekendy i dni świąteczne. W wielu szpitalach – zwłaszcza tych mniejszych, powiatowych – dochodzi do sytuacji, w których na dyżurze obecny jest jedynie lekarz izby przyjęć lub internista, bez wsparcia specjalistów z poszczególnych oddziałów. W praktyce oznacza to, że pacjent trafiający do szpitala w sobotę lub niedzielę może nie mieć dostępu do konsultacji specjalistycznej na miejscu. W takich przypadkach placówki korzystają z telemedycyny lub kierują chorych do większych ośrodków, co wydłuża czas diagnostyki i leczenia.

Osoby zarządzające placówkami medycznymi przyznają, że układanie grafików dyżurowych stało się jednym z najtrudniejszych elementów organizacji pracy szpitala. Z jednej strony muszą przestrzegać przepisów o czasie pracy, z drugiej – zapewnić ciągłość opieki medycznej i bezpieczeństwo pacjentów.

Niektóre szpitale ratują się, zatrudniając lekarzy na kontraktach z zewnętrznych firm lub podwyższając stawki za dyżury weekendowe, aby zachęcić medyków do dodatkowej pracy. To jednak generuje znaczne koszty, które obciążają i tak napięte budżety placówek.

Wpływ na bezpieczeństwo pacjentów?

Eksperci i organizacje chroniącej praw pacjentów alarmują, że obecna sytuacja może realnie zagrażać zdrowiu i życiu chorych. Ograniczona obsada lekarska w weekendy oznacza dłuższy czas oczekiwania na pomoc, mniejszą dostępność zabiegów i operacji oraz większe ryzyko błędów wynikających z przemęczenia tych lekarzy, którzy decydują się na wielogodzinne dyżury.

Oddział bez lekarza - spokojnie dotyczy to hospitalizacji planowej

Według aktualnej propozycji, regulacja dotyczy świadczeń realizowanych w trybie hospitalizacji planowej. Zatem nowe przepisy (planowane) nie dotyczą całej działalności szpitali, a odnoszą się do świadczeń realizowanych w trybie hospitalizacji planowej.

Hospitalizacja planowa to tryb przyjęcia świadczeniobiorcy w optymalnym stanie ogólnym na zabieg lub leczenie, które nie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej. Termin przyjęcia świadczeniobiorcy jest ustalany z wyprzedzeniem w czasie dogodnym dla świadczeniobiorcy i świadczeniodawcy (termin jest z góry ustalony).

Złagodzenie warunku dla personelu medycznego – lekarskiego, pielęgniarskiego lub położnych przy ograniczonej liczbie personelu pozwoli na spełnienie złagodzonych warunków przez większą liczbę świadczeniodawców, czego efektem może być zwiększenie dostępności do świadczeń realizowanych w trybie hospitalizacji planowej przez zawarcie większej liczby umów (jeżeli wystąpi taka potrzeba) ze świadczeniodawcami. Takie działanie umożliwi, w dniach wyłączonych (sobota i dni wolne od pracy), przekierowanie personelu lekarskiego do realizacji świadczeń w przypadkach nieplanowanych, nagłych - czytamy w uzasadnieniu do propozycji wprowadzenia nowych regulacji.

Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy?

Proponuje się, aby regulacja weszła w życie już 1 lipca 2026 r.