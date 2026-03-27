REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Zasiłek celowy z MOPS nawet na rok. Będzie łatwiej składać wnioski

Zasiłek celowy z MOPS nawet na rok. Będzie łatwiej składać wnioski

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 marca 2026, 06:00
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Czy będzie łatwiej o zasiłek celowy z gminy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek celowy to bardzo popularne świadczenie z pomocy społecznej. Gminy przyznają pieniądze na niezbędne potrzeby takie jak przykładowo leki czy żywność. W niektórych przypadkach wniosków nie trzeba będzie powtarzać. Projekt nowych przepisów zakłada jeszcze jedną zmianę dla beneficjentów.

Zasiłek z pomocy społecznej na ważne potrzeby

Taki zasiłek można otrzymać w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Chociaż przepisy wprost nie definiują tego pojęcia, to wymieniają na co w szczególności można przyznać świadczenie. Są to zatem koszty zakupu żywności, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Ważne, by była to rzeczywiście usprawiedliwiona potrzeba (np. dla zachowania zdrowia), której nie można samodzielnie zaspokoić. Osoba, ubiegająca się o zasiłek celowy powinna spełniać też kryterium dochodowe. W przypadku osoby w rodzinie wynosi ono 923 zł, a dla osoby samotnej 1010 zł. Aby ustalić sytuację wnioskodawcy, pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Nie ma ustalonej kwoty zasiłku celowego. Gmina ustala ją w zależności o konkretnej sytuacji wnioskodawcy oraz własnych możliwości.

Zasiłek celowy również na transport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce rozszerzyć katalog celów, na jakie można przyznać zasiłek. W ustawie pojawią się zatem koszty transportu publicznego i wydatki związane z procesem usamodzielniania się. Zdaniem resortu rodziny, gminy różnie podchodziły do tego typu celów. Niektóre przyznawały wsparcie na koszty transportu, inne go odmawiały. Proponowana zmiana powinna zatem poprawić sytuację wnioskodawców.

Jeden wniosek, zasiłek calowy nawet na rok

Istotny problem dotyczył też wielokrotnego składania wniosków o zasiłek celowy także, gdy dany wydatek się powtarzał.

Ważne

Po zmianach zasiłek będzie można wypłacić jednorazowo lub w transzach przez okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy.

"Rozwiązanie to eliminuje konieczność wielokrotnego składania wniosków w przypadku wydatków o charakterze ciągłym lub powtarzalnym, ogranicza nadmierne obciążenia administracyjne po stronie osób korzystających z pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz zwiększa racjonalność i efektywność udzielanego wsparcia" - podkreśla resort rodziny w uzasadnieniu projektu.

REKLAMA

Co jeszcze się zmieni?

Modyfikacji ulegną też przesłanki udzielania pomocy społecznej. Przede wszystkim pojawi się nowa w postaci sprawowania opieki nad osobą wymagającą wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przypomnijmy, iż obecnie taka pomoc społeczna jest przyznawana w szczególności z powodu:

  • ubóstwa;
  • sieroctwa;
  • bezdomności;
  • bezrobocia;
  • niepełnosprawności;
  • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
  • przemocy domowej;
  • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
  • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
  • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
  • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
  • alkoholizmu lub narkomanii;
  • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
  • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Od kiedy nowe przepisy?

Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia. Teoretycznie jest szansa na to, że nowe przepisy pojawiłyby się jeszcze pod koniec 2026 r. Wszystko zależy jednak od szybkości procesu legislacyjnego i decyzji Prezydenta. Trzeba bowiem podkreślić, iż prace nad nowymi przepisami dopiero się rozpoczęły.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (etap legislacyjny: skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji)

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Będzie zmiana zasad umieszczania dzieci w pieczy i usamodzielniania wychowanków
27 mar 2026

Znamy projekt nowelizacji przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Profesjonalizacja i zwiększenie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych, przyspieszenie deinstytucjonalizacji, nowe zasady dotyczące umieszczania dzieci w pieczy i usamodzielniania wychowanków - to tylko niektóre propozycje zawarte projekcie.
REKLAMA

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA