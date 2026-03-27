Zasiłek celowy z MOPS nawet na rok. Będzie łatwiej składać wnioski

Zasiłek celowy to bardzo popularne świadczenie z pomocy społecznej. Gminy przyznają pieniądze na niezbędne potrzeby takie jak przykładowo leki czy żywność. W niektórych przypadkach wniosków nie trzeba będzie powtarzać. Projekt nowych przepisów zakłada jeszcze jedną zmianę dla beneficjentów.

Zasiłek z pomocy społecznej na ważne potrzeby

Taki zasiłek można otrzymać w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Chociaż przepisy wprost nie definiują tego pojęcia, to wymieniają na co w szczególności można przyznać świadczenie. Są to zatem koszty zakupu żywności, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Ważne, by była to rzeczywiście usprawiedliwiona potrzeba (np. dla zachowania zdrowia), której nie można samodzielnie zaspokoić. Osoba, ubiegająca się o zasiłek celowy powinna spełniać też kryterium dochodowe. W przypadku osoby w rodzinie wynosi ono 923 zł, a dla osoby samotnej 1010 zł. Aby ustalić sytuację wnioskodawcy, pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy.

Ważne Nie ma ustalonej kwoty zasiłku celowego. Gmina ustala ją w zależności o konkretnej sytuacji wnioskodawcy oraz własnych możliwości.

Zasiłek celowy również na transport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce rozszerzyć katalog celów, na jakie można przyznać zasiłek. W ustawie pojawią się zatem koszty transportu publicznego i wydatki związane z procesem usamodzielniania się. Zdaniem resortu rodziny, gminy różnie podchodziły do tego typu celów. Niektóre przyznawały wsparcie na koszty transportu, inne go odmawiały. Proponowana zmiana powinna zatem poprawić sytuację wnioskodawców.

Jeden wniosek, zasiłek calowy nawet na rok

Istotny problem dotyczył też wielokrotnego składania wniosków o zasiłek celowy także, gdy dany wydatek się powtarzał.

Ważne Po zmianach zasiłek będzie można wypłacić jednorazowo lub w transzach przez okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy.

"Rozwiązanie to eliminuje konieczność wielokrotnego składania wniosków w przypadku wydatków o charakterze ciągłym lub powtarzalnym, ogranicza nadmierne obciążenia administracyjne po stronie osób korzystających z pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz zwiększa racjonalność i efektywność udzielanego wsparcia" - podkreśla resort rodziny w uzasadnieniu projektu.

Co jeszcze się zmieni?

Modyfikacji ulegną też przesłanki udzielania pomocy społecznej. Przede wszystkim pojawi się nowa w postaci sprawowania opieki nad osobą wymagającą wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu

Przypomnijmy, iż obecnie taka pomoc społeczna jest przyznawana w szczególności z powodu:

ubóstwa;

sieroctwa;

bezdomności;

bezrobocia;

niepełnosprawności;

długotrwałej lub ciężkiej choroby;

przemocy domowej;

potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

alkoholizmu lub narkomanii;

zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Od kiedy nowe przepisy?

Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia. Teoretycznie jest szansa na to, że nowe przepisy pojawiłyby się jeszcze pod koniec 2026 r. Wszystko zależy jednak od szybkości procesu legislacyjnego i decyzji Prezydenta. Trzeba bowiem podkreślić, iż prace nad nowymi przepisami dopiero się rozpoczęły.