Osobom ze znacznymi trudnościami w samodzielnym poruszaniu się będzie łatwiej uzyskać kartę parkingową. Zmiana procedury spowoduje, że niepełnosprawni nie będą już musieli osobiście składać wniosku o wydanie karty.

Karta parkingowa – będzie zmiana przepisów

Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1611). Z projektu znajdującego się na stronach Rządowego Centrum Legislacji wynika, że główna zmiana będzie polegać na odstąpieniu od obowiązku osobistego składania wniosku o wydanie karty parkingowej.

Projektowana zmiana przepisów rozporządzenia przewiduje odstąpienie od obowiązku osobistego składania wniosku przez:

osobę, która nie ukończyła 18. roku życia ,

, osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską,

całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską, osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie niepozostającą pod władzą rodzicielską lub osobę ubezwłasnowolnioną częściowo

i umożliwi podpisanie wniosku odpowiednio przez jednego z rodziców, ustanowionego przez sąd opiekuna lub ustanowionego przez sąd kuratora.

Jak wygląda aktualny stan prawny

Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują konieczność osobistego stawiennictwa w siedzibie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w celu złożenia wniosku. Taki wymóg uniemożliwia wielu osobom, które maja znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu się, uzyskanie karty parkingowej i tym samym korzystanie z nadanego orzeczeniem uprawnienia.

Obowiązujące przepisy wykluczają możliwość składania wniosków przez pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu osoby niepełnosprawnej. Stanowi to istotną barierę dla wielu osób niepełnosprawnych, szczególnie tych o najcięższych ograniczeniach w mobilności. W licznych przypadkach uniemożliwia to skorzystanie z przysługującego im uprawnienia.

Skutki nowelizacji dla osób niepełnosprawnych

Wprowadzenie projektowanej zmiany przepisów:

ułatwi osobom o znacznych ograniczeniach w poruszaniu się uzyskanie karty parkingowej,

osobom o znacznych ograniczeniach w poruszaniu się uzyskanie karty parkingowej, zrealizuje postulaty zgłaszane przez osoby niepełnosprawne i ich przedstawicieli,

postulaty zgłaszane przez osoby niepełnosprawne i ich przedstawicieli, zmniejszy liczbę przypadków, w których osoby uprawnione nie korzystają z przysługujących im praw z powodu barier proceduralnych.

Projektowana zmiana ma zatem na celu zapewnienie realnej dostępności procedury dla osób, które – z uwagi na znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu się – nie są w stanie osobiście stawić się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Przepisy przejściowe i wejście w życie nowelizacji

Projekt nowelizacji rozporządzenia przewiduje, że wnioski o wydanie karty parkingowej złożone przed dniem wejścia w nowych przepisów będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych.

W projekcie zakłada się, że zmiana przepisów wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.