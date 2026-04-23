Strona główna » Prawo » Wiadomości » Będzie łatwiej uzyskać kartę parkingową. Niepełnosprawni skorzystają na zmianie procedury

Będzie łatwiej uzyskać kartę parkingową. Niepełnosprawni skorzystają na zmianie procedury

23 kwietnia 2026, 15:07
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
parking dla osób niepełnosprawnych karta parkingowa osoby z niepełnosprawnościami procedura zmiana przepisów
Będzie łatwiej uzyskać kartę parkingową. Niepełnosprawni skorzystają na zmianie procedury
Shutterstock

Osobom ze znacznymi trudnościami w samodzielnym poruszaniu się będzie łatwiej uzyskać kartę parkingową. Zmiana procedury spowoduje, że niepełnosprawni nie będą już musieli osobiście składać wniosku o wydanie karty.

Karta parkingowa – będzie zmiana przepisów

Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1611). Z projektu znajdującego się na stronach Rządowego Centrum Legislacji wynika, że główna zmiana będzie polegać na odstąpieniu od obowiązku osobistego składania wniosku o wydanie karty parkingowej.

Projektowana zmiana przepisów rozporządzenia przewiduje odstąpienie od obowiązku osobistego składania wniosku przez:

  • osobę, która nie ukończyła 18. roku życia,
  • osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską,
  • osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie niepozostającą pod władzą rodzicielską lub osobę ubezwłasnowolnioną częściowo

i umożliwi podpisanie wniosku odpowiednio przez jednego z rodziców, ustanowionego przez sąd opiekuna lub ustanowionego przez sąd kuratora.

Jak wygląda aktualny stan prawny

Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują konieczność osobistego stawiennictwa w siedzibie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w celu złożenia wniosku. Taki wymóg uniemożliwia wielu osobom, które maja znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu się, uzyskanie karty parkingowej i tym samym korzystanie z nadanego orzeczeniem uprawnienia.

Obowiązujące przepisy wykluczają możliwość składania wniosków przez pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu osoby niepełnosprawnej. Stanowi to istotną barierę dla wielu osób niepełnosprawnych, szczególnie tych o najcięższych ograniczeniach w mobilności. W licznych przypadkach uniemożliwia to skorzystanie z przysługującego im uprawnienia.

Skutki nowelizacji dla osób niepełnosprawnych

Wprowadzenie projektowanej zmiany przepisów:

  • ułatwi osobom o znacznych ograniczeniach w poruszaniu się uzyskanie karty parkingowej,
  • zrealizuje postulaty zgłaszane przez osoby niepełnosprawne i ich przedstawicieli,
  • zmniejszy liczbę przypadków, w których osoby uprawnione nie korzystają z przysługujących im praw z powodu barier proceduralnych.

Projektowana zmiana ma zatem na celu zapewnienie realnej dostępności procedury dla osób, które – z uwagi na znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu się – nie są w stanie osobiście stawić się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Przepisy przejściowe i wejście w życie nowelizacji

Projekt nowelizacji rozporządzenia przewiduje, że wnioski o wydanie karty parkingowej złożone przed dniem wejścia w nowych przepisów będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych.

W projekcie zakłada się, że zmiana przepisów wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: INFOR
Prawo
Zaskakujący wyrok TSUE dot. pobierania odsetek od kosztów kredytu. Bank może zarobić na kredycie tyle samo, ile zarobiłby naliczając odsetki od prowizji czy ubezpieczeń
23 kwi 2026

W dniu 23 kwietnia 2026 roku w sprawie o sygn. akt C-744/24 TSUE wydał wyrok, w którym zakwestionował praktykę naliczania odsetek od kosztów kredytu, jeżeli nie są one faktycznie wypłacone konsumentowi. Wyrok Trybunału może budzić zaskoczenie. Wcześniej, m.in. w sprawie C 472/23, TSUE nie odniósł się krytycznie do utrwalonej praktyki kredytodawców polegającej na naliczaniu odsetek od środków przeznaczonych na pokrycie kosztów kredytu, takich jak prowizje czy składki ubezpieczeniowe, mimo że sąd odsyłający zgłaszał w tym zakresie wątpliwości. Postawienie tezy o braku możliwości pobierania odsetek od prowizji i ubezpieczeń budzi zdziwienie, wobec dalszych twierdzeń Trybunału.
Będzie łatwiej uzyskać kartę parkingową. Niepełnosprawni skorzystają na zmianie procedury
23 kwi 2026

Osobom ze znacznymi trudnościami w samodzielnym poruszaniu się będzie łatwiej uzyskać kartę parkingową. Zmiana procedury spowoduje, że niepełnosprawni nie będą już musieli osobiście składać wniosku o wydanie karty.
Podwyżka cen benzyny i diesla. Ile zapłacimy na stacji benzynowej jutro 24 kwietnia?
23 kwi 2026

Znamy już ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego na piątek 24 kwietnia. Ministerstwo Energii opublikowało obwieszczenie z maksymalnymi cenami paliw ciekłych na stacjach benzynowych. Niestety, ceny poszły w górę.
„Raport Mniejszości" przestaje być fikcją. Polskie służby dostaną narzędzie AI, które zmieni sposób, w jaki państwo was obserwuje
23 kwi 2026

Rozpoznawanie twarzy na granicy, algorytmy analizujące tysiące godzin nagrań w kilka sekund, system 112 oceniający wiarygodność dzwoniącego. To nie scenariusz kolejnego thrillera science-fiction. To plan polskiego rządu ogłoszony właśnie teraz. I choć oficjalnie chodzi o bezpieczeństwo, pojawiają się pytania, na które nikt jeszcze nie odpowiedział.

Nowego systemu jeszcze nie ma, ale obawy tak. OzN chcą zachowania stałych orzeczeń
23 kwi 2026

Ministerstwo rodziny planuje reformę systemu orzecznictwa i świadczeń przysługujących osobom z niepełnosprawnościami. Chociaż w tym momencie dopiero rozpoczęły się prace analityczne, to zapowiadane zmiany już budzą wątpliwości osób z niepełnosprawnościami. Pojawiły się też ważne postulaty.
Bon senioralny już w 2026 roku. Kto będzie mógł skorzystać z tego świadczenia?
23 kwi 2026

Osoby w wieku 65 lat wymagające wsparcia jeszcze w 2026 roku skorzystają z bonu senioralnego. Prawo do świadczenia będą mieli ci seniorzy, którzy spełnią kryterium dochodowe. Będzie ono podlegać corocznej waloryzacji.
Turystyka dentystyczna Polaków. Jeżdżą na Ukrainę po plomby za 50 zł
23 kwi 2026

Coraz częściej Polacy decydują się zakup określonych usług na Ukrainie. Są one bowiem znacznie tańsze, a jednocześnie ich jakoś nie odbiega od tej oferowanej przez polskich specjalistów. Jakiego rzędu korzyści finansowe mogą wynikać z takiego działania?
Koniec z pozbawianiem seniorów całych majątków i umieszczaniem ich w DPS-ach na koszt gmin. Rząd usuwa niemoralną lukę prawną
23 kwi 2026

W dniu 26 marca 2026 r., w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który wprowadza nowe zasady odpłatności za pobyt seniorów w domach pomocy społecznej (DPS-ach) i (w ramach powyższego) – przewiduje dodanie do katalogu osób zobowiązanych do płatności za DPS – osób, które zostały obdarowane przez seniora nieruchomością w zamian za opiekę (m.in. w ramach umowy dożywocia). Nowa regulacja ma wyeliminować dostrzeżoną m.in. przez samorządy, głęboko niemoralną i niesprawiedliwą lukę prawną, która pozwala osobom zawierającym z seniorami umowy dożywocia na pozbawianie ich całego majątku i umieszczanie w DPS-ach, za które finalnie koszt ponosi gmina.

Zmiany w najmie od 20 maja 2026 r. Kary do 50 tys. zł za brak rejestracji i numeru identyfikacyjnego. Adwokat: będzie rewolucja, a większość wynajmujących mieszkania nic o tym nie wie
23 kwi 2026

W dniu 20 maja 2026 roku dla tysięcy Polaków wynajmujących mieszkania przez Airbnb i Booking nadejdzie dzień zero. Bez rejestracji i numeru identyfikacyjnego nie będzie można legalnie oferować lokalu. Kary? Nawet do 50 tysięcy złotych. Problem w tym, że większość właścicieli wciąż o tym nie wie, a polski system wdrażania unijnych przepisów kuleje na wszystkich frontach.
Zwolnienie lekarskie to nie immunitet. Jak legalnie rozstać się z pracownikiem nadużywającym "L4"?
22 kwi 2026

W polskiej kulturze biznesowej utarło się przekonanie, że pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim jest „nietykalny”. Dla przedsiębiorców moment, w którym nielojalny członek zespołu wyczuwając nadchodzące wypowiedzenie lub restrukturyzację nagle przedkłada zaświadczenie o niezdolności do pracy, bywa źródłem frustracji i poczucia bezradności.
