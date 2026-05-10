W 2027 r. będzie dużo takich wyroków. Sądy orzekają na korzyść niepełnosprawnych w sprawie świadczenia wspierającego

Od grudnia 2024 r. komisje lekarskie zaniżają starszym osobom niepełnosprawnym świadczenie na podstawie Wytycznych Pełnomocnika Rządu ds Osób. Obniżka wynosi miesięcznie od 395 zł do 1187 zł. Dużo osób poszkodowane jest nie obniżką świadczenia, a jego pozbawieniem. Osoby niepełnosprawne w wieku 75+ otrzymały od początku przyznawania świadczenia wspierającego 310 000 decyzji o punktach (poziom potrzeby wsparcia. Liczba osób poszkodowanych jest niższa niż 310 00, gdyż Wytyczne są stosowane od grudnia 2024 r. (do teraz) a świadczenie wspierające zostało wprowadzone od 1 stycznia 2024 r. Niemniej można szacować liczbę osób poszkodowanych między 75 000 a 210 000 osób. Osoby te zaczynają wygrywać sprawy w sądach.

Osoby niepełnosprawne wygrywają w sądach z Wytycznymi. Bo "pozaprawne obniżanie świadczeń". Dotyczy setek tysięcy osób

Poniżej fragment wyroku, który uznał Wytyczne rządu za bez znaczenia prawnego dla przyznawania świadczenia wspierającego:

„Odnosząc się do sposobu ustalania poziomu potrzeby wsparcia, wskazać należy, że podstawą rozstrzygnięcia tej kwestii są przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia. W niniejszej sprawie nie zostały uwzględnione tzw. wytyczne Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych dotyczące ustalania poziomu potrzeby wsparcia, w tym w odniesieniu do osób powyżej 75 roku życia kierowane do wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dokumenty te mają charakter instrukcyjny, a ich adresatem są podległe jednostki administracji. Nie stanowią one źródła powszechnie obowiązującego prawa. Wytyczne Pełnomocnika Rządu nie mogą prowadzić do ograniczenia praw osoby z niepełnosprawnością (w tym powyżej 75 roku życia) ani do zaniżania punktacji poprzez wprowadzanie dodatkowych interpretacji, które nie wynikają bezpośrednio z przepisów rozporządzenia. Zgodnie z zasadą hierarchii źródeł prawa, przy wydawaniu rozstrzygnięcia organ zobowiązany jest stosować przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W związku z powyższym ewentualne wytyczne o charakterze wewnętrznym nie mogą stanowić samodzielnej podstawy ustalania punktacji ani wpływać na ocenę poziomu potrzeby wsparcia w sposób odbiegający od kryteriów określonych w rozporządzeniu. W konsekwencji ustalenie poziomu potrzeby wsparcia w niniejszej sprawie zostało dokonane w oparciu o przesłanki wskazane w obowiązujących przepisach ww. ustawy oraz rozporządzenia, z uwzględnieniem faktycznego zakresu ograniczeń w funkcjonowaniu odwołującej oraz zgromadzonej dokumentacji medycznej. Wytyczne o charakterze wewnętrznym nie mogły stanowić podstawy do odmiennej oceny tych okoliczności.”

Ważne WAŻNE! Podobną sytuację mogą mieć osoby niewidome, głuchonieme oraz poruszające się na wózkach aktywnych. Im prawdopodobnie zaniżano świadczenie - tym razem z argumentacją "osoby te mają zdrowe ręce więc są samodzielne" (niezależnie od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności stopień znaczny - zazwyczaj na stałe).

Jakich argumentów użył sąd, aby podważyć Wytyczne Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych?

To może okazać się przełomowy wyrok dla osób z niepełnosprawnościami walczących o wyższy poziom potrzeby wsparcia i wyższe świadczenie wspierające. Sąd wprost zakwestionował praktykę opierania decyzji na tzw. Wytycznych Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i jednoznacznie wskazał, że nie są one źródłem prawa. To jeden z najmocniejszych dotąd sygnałów, że administracja nie może obniżać punktacji na podstawie wewnętrznych instrukcji.

Sąd podkreślił, że jedyną podstawą ustalania poziomu potrzeby wsparcia są przepisy powszechnie obowiązującego prawa — ustawa o rehabilitacji oraz rozporządzenie dotyczące ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Oznacza to, że wojewódzkie zespoły orzekające nie mogą zastępować przepisów dodatkowymi interpretacjami zawartymi w wytycznych rozsyłanych przez administrację rządową.

To szczególnie ważne dla osób starszych, w tym po 75. roku życia. W uzasadnieniu sąd wyraźnie zaznaczył, że wewnętrzne wytyczne nie mogą prowadzić do ograniczania praw osób z niepełnosprawnościami ani do zaniżania punktacji poprzez kryteria niewynikające wprost z rozporządzenia. Tym samym sąd podważył mechanizm, który według wielu odwołujących się osób prowadził do sztucznego obniżania liczby punktów i utraty prawa do wyższego świadczenia wspierającego.

Wyrok ma znaczenie precedensowe, ponieważ sąd odwołał się do konstytucyjnej zasady hierarchii źródeł prawa. W praktyce oznacza to, że organ administracji musi stosować ustawę i rozporządzenie, a nie wewnętrzne instrukcje ministerialne. Sąd jednoznacznie stwierdził, że wytyczne nie mogą samodzielnie wpływać na ocenę poziomu potrzeby wsparcia ani zmieniać zasad określonych w obowiązujących przepisach.

Istotne jest również to, że sąd nakazał oceniać sytuację osoby z niepełnosprawnością przede wszystkim na podstawie rzeczywistych ograniczeń w funkcjonowaniu oraz dokumentacji medycznej. To może mieć ogromne znaczenie dla tysięcy osób, które twierdzą, że ich stan zdrowia został oceniony zbyt nisko właśnie wskutek stosowania nieformalnych wytycznych.

Spodziewam się, że wyrok otworzyć drogę do kolejnych odwołań i podważania decyzji wydanych na podstawie instrukcji niemających mocy prawnej. Dla wielu osób z niepełnosprawnościami to pierwszy tak wyraźny sygnał ze strony sądu, że państwo nie może ograniczać prawa do wsparcia poprzez dokumenty wewnętrzne stojące ponad rozporządzeniem.

Wytyczne z grudnia 2024 r. - obniżono świadczenie wspierające dla tysięcy osób niepełnosprawnych

Wytyczne te nakazują specjalistom WZON obniżyć o około 10–11 punktów poziom potrzeby wsparcia z uwagi na wiek osób niepełnosprawnych. Poszkodowane są osoby niepełnosprawne 75+. Przedstawiciele rządu zalecili, aby wobec osób niepełnosprawnych stosować zasadę, że niepełnosprawność wynikająca ze starości nie może być premiowana świadczeniem wspierającym. Po odebraniu punktów spadają w dół według poniższych wyliczeń:

(Wszystkie poniższe kwoty są miesięczne)

1) Osoba niepełnosprawna ma 95–100 pkt i 4353 zł, a po zastosowaniu Wytycznych spada do 90–94 pkt i 3562 zł strata z uwagi na starość osoby niepełnosprawnej: 791 zł

2) Osoba niepełnosprawna ma 90–94 pkt i 3562 zł, a po zastosowaniu Wytycznych spada do 85–89 pkt i 2375 zł strata z uwagi na starość osoby niepełnosprawnej: 1187 zł

3) Osoba niepełnosprawna ma 85–89 pkt i 2375 zł, a po zastosowaniu Wytycznych spada do 80–84 pkt i 1583 zł strata z uwagi na starość osoby niepełnosprawnej: 792 zł

4) Osoba niepełnosprawna ma 80–84 pkt i 1583 zł, a po zastosowaniu Wytycznych spada do 75–79 pkt i 1188 zł strata z uwagi na starość osoby niepełnosprawnej: 395 zł

Osoba niepełnosprawna ma 75–79 pkt i 1188 zł, a po zastosowaniu Wytycznych spada do 70–74 pkt i 792 zł strata z uwagi na starość osoby niepełnosprawnej: 396 zł

Statystyki dla świadczenia wspierającego na koniec 2025 r.

Na początku 2026 r. Ministerstwo Rodziny upubliczniło statystyki o świadczeniu wspierającym za okres 2024 r. – 2025 r. Są one następujące:

1) wydano w sprawie świadczenia wspierającego 630 000 decyzji a

2) około 450 000 decyzji otrzymały osoby w wieku (60+) - to przeszło 70% osób starających się o świadczenie wspierającego

Statystyki w punkcie 2 nie pokazują udziału w złożonych wnioskach osób w wieku 75+. Ale pokazują to inne dane. Np. 80 000 osób otrzymało prawo do najwyższego kwotowo świadczenia wspierającego (przedział 95 a 100). W tej liczbie 19 400 osób ma wiek 81–90 lat.

Uszczegółówmy te dane w tabeli:

Świadczenie wspierające przy 95-100 punktów na koniec 2025 r. (od 1 marca 2026 r. kwota 4353 zł) Wiek beneficjentów świadczenia Łącznie 80 000 osób wiek 81–90 lat 19 400 osób wiek 71 do 80 lat 15 400 osób Wiek 61-70 lat 11 300 osób

Dla tych osób świadczenie wspierające wynosi 4353 zł miesięcznie (tyle przysługuje za 95-100 punktów).

Świadczenie wspierające - podstawowe informacje:

Wynosi od:

1) 40% renty socjalnej (poziom potrzeby wsparcia między 70 a 74 punktów) do

2) 220% renty socjalnej (od 95 do 100 punktów).