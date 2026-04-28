Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » PZON: Wciąż trwa seria. Kolejny pkt 7 nie dla osoby niepełnosprawnej. Odebranie świadczenia pielęgnacyjnego matce

PZON: Wciąż trwa seria. Kolejny pkt 7 nie dla osoby niepełnosprawnej. Odebranie świadczenia pielęgnacyjnego matce

28 kwietnia 2026, 17:42
[Data aktualizacji 28 kwietnia 2026, 17:42]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
PZON: To już seria. Pkt 7 nie dla osoby niepełnosprawnej. Odebranie świadczenia pielęgnacyjnego matce
PZON: To już seria. Pkt 7 nie dla osoby niepełnosprawnej. Odebranie świadczenia pielęgnacyjnego matce
Trwa seria odbierania przez PZON pkt w orzeczeniach o niepełnosprawności dzieciom w spektrum autyzmu. Wraz z ich dorastaniem lekarze orzecznicy wyłapując wszelkie przejawy samodzielności dzieci (np. umiejętność przedstawienia się, chodzenia do szkoły, wiązania butów) i uznają je za niezależne od rodziców. To, że dziecko autystyczne wymaga stałej opieki bo ma problemy z interakcjami w szkole czy sklepie, nie ma znaczenia. Dziś kolejny list naszej czytelniczki w tej sprawie.

Odbieranie pkt 7 i świadczenia pielęgnacyjnego dzieciom w spektrum autyzmu wynika z przepisów, które są obecnie skrajnie restrykcyjnie stosowane:

Przepisy ustaw i rozporządzeń zdefiniowały, że świadczenie pielęgnacyjne otrzyma np. opiekun dziecka chorego na autyzm, jeżeli mamy: "całkowitą zależność dziecka od otoczenia, polegającą na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz ułatwiania kontaktów ze środowiskiem". Dlatego lekarze PZON i WZON pytają niepełnosprawne dzieci:

1) Czy umiesz się ubrać?

2) Czy umiesz się sam umyć?

3) Czy radzisz sobie w szkole.

Jeżeli dziecko w spektrum autyzmu potrafi wykonać kilka prostych czynności albo sformułować kilka słów, to jest uznawane za samodzielne. A to oznacza, że nie ma podstaw do świadczenia pielęgnacyjnego. Dla matki oznacza to utratę przeszło 3000 zł miesięcznie.

Bo dziecko może się samodzielnie ubierać, umyć, iść do szkoły, a jednocześnie wymagać stałej opieki uzasadniającej przyznanie opiekunom świadczenia pielęgnacyjnego. Autyzm to trudność z interakcjach społecznych (i to powinien badać lekarz w PZON), a nie ograniczenie w poruszaniu się poza mieszkanie, nieumiejętność ubierania się czy umycia się (a to dziś badają lekarze w PZON).

Zobacz również:

Poniżej kolejny list, jaki otrzymała redakcja Infor.pl w sprawie odebrania świadczenia pielęgnacyjnego matce w związku ze spektrum autyzmu:

To prawda. W PZON seryjnie odbierają pkt 7 niepełnosprawnym. Winne są przepisy, a nie lekarze

Szanowna Redakcjo,

piszę jako matka nastolatki z niepełnosprawnością i jednocześnie opiekun, który z dnia na dzień został pozbawiony środków do życia mimo że sytuacja zdrowotna dziecka nie uległa żadnej poprawie.

Moja córka od wczesnego dzieciństwa jest pod opieką lekarzy specjalistów. Zdiagnozowano u niej m.in. zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz inne współistniejące schorzenia wpływające na funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne. Do 16 roku życia w każdym orzeczeniu posiadała punkt 7, czyli konieczność stałej opieki drugiej osoby. Lekarze prowadzący podkreślają brak rokowań na samodzielność oraz niezdolność do pracy w przyszłości.

Po ukończeniu 16 lat komisja odebrała jej punkt 7.

Nie nastąpiła poprawa zdrowia. Nie pojawiła się samodzielność. Zmieniła się wyłącznie decyzja administracyjna.

Córka nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie. Wymaga stałego nadzoru, ponieważ zdarzają się incydenty nagłych, niekontrolowanych zachowań i silnych reakcji emocjonalnych. Nie potrafi przewidzieć skutków swoich działań, bywa impulsywna i w sytuacjach stresu traci kontrolę nad zachowaniem. Nie mogę pozostawić jej samej w domu ani powierzyć opieki przypadkowej osobie.

Pomagam jej w codziennych czynnościach — organizowaniu dnia, przygotowaniu posiłków, pilnowaniu higieny, kontaktach z otoczeniem i załatwianiu spraw poza domem. Każde wyjście wymaga mojego udziału, ponieważ sama nie poradzi sobie w urzędzie, przychodni czy nawet w zwykłym sklepie.

W jednej chwili moje dziecko na papierze przestało wymagać opieki, ale w rzeczywistości ta opieka trwa 24 godziny na dobę.

Odebranie punktu 7 spowodowało utratę świadczenia pielęgnacyjnego — jedynego dochodu, ponieważ z uwagi na opiekę nad córką nie mogę podjąć pracy. Nie mam możliwości zostawić jej samej ani pracować zmianowo czy na pełny etat. Czekam na termin rozprawy sądowej, którego wciąż nie wyznaczono.

Zostaliśmy bez zabezpieczenia finansowego na czas postępowania, które może trwać miesiącami.

Podczas komisji pojawiły się również pytania i sugestie dotyczące możliwej przyczyny zaburzeń zdrowotnych córki, jednak nie miały one przełożenia na realną ocenę jej funkcjonowania w życiu codziennym. Jako rodzic odniosłam wrażenie, że większe znaczenie miała interpretacja formularza niż faktyczne potrzeby dziecka.

Dziś muszę prosić o pomoc społeczną, która jest symboliczna i nie pokrywa nawet podstawowych kosztów utrzymania, podczas gdy opieka nad dzieckiem pozostaje taka sama jak przed decyzją komisji.

Nie proszę o przywileje. Proszę o elementarną ciągłość wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych na czas odwołania. Obecnie rodzic zostaje bez dochodu tylko dlatego, że urzędowa decyzja zmieniła jeden punkt w orzeczeniu.

Z tego co wiem, takich rodzin jest bardzo wiele. Rodzice masowo odwołują się do sądów i miesiącami czekają na wyroki, pozostając bez środków do życia i bez możliwości podjęcia pracy, ponieważ opieka nad dzieckiem trwa nadal.

Piszę ten list z nadzieją, że ktoś w końcu zauważy skutki tych decyzji dla realnych rodzin. Za każdą taką decyzją stoi nie paragraf, lecz konkretne dziecko i jego opiekun, który nie ma możliwości po prostu „wrócić do pracy”.

Proszę o zainteresowanie się problemem odbierania punktu 7 po ukończeniu 16 roku życia i sytuacją opiekunów pozostawionych bez żadnego zabezpieczenia finansowego.

Z poważaniem

Matka dziecka z niepełnosprawnością

Powiązane
Koniec krótkich orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci nieuleczalnie chorych. Nowe wytyczne dla WZON i PZON realizują apel RPD
Koniec krótkich orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci nieuleczalnie chorych. Nowe wytyczne dla WZON i PZON realizują apel RPD
W PZON i WZON: Trzy pytania lekarza i osoba niepełnosprawna zdrowa. W kilka minut [świadczenie pielęgnacyjne]
W PZON i WZON: Trzy pytania lekarza i osoba niepełnosprawna zdrowa. W kilka minut [świadczenie pielęgnacyjne]
PZON, MOPS i WKL. Osoby niepełnosprawne: System nakłada podwójne obowiązki na osoby niepełnosprawne mundurowe. Dla stopnia znacznego, umiarkowanego i lekkiego
PZON, MOPS i WKL. Osoby niepełnosprawne: System nakłada podwójne obowiązki na osoby niepełnosprawne mundurowe. Dla stopnia znacznego, umiarkowanego i lekkiego
Prawo
Frankowy aneks pod lupą TSUE - kredyt złotowy zamieniony na frankowy. Adwokat: ten wyrok może otworzyć nowy rozdział sporów z bankami
28 kwi 2026

30 kwietnia 2026 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok w polskiej sprawie C-246/25 Hańczynek, który może mieć istotne znaczenie dla tysięcy konsumentów posiadających kredyty przewalutowane z PLN na CHF na podstawie aneksów do umów. To segment sporów bankowych, który dotychczas pozostawał w cieniu klasycznych spraw frankowych, choć skala problemu jest realna. Jako pełnomocnik kredytobiorczyni w tej sprawie obserwuję, że rozstrzygnięcie może wykraczać daleko poza indywidualny interes stron. Trybunał odpowie bowiem na pytanie fundamentalne: jakie skutki prawne powinno wywoływać stwierdzenie abuzywności postanowień zawartych nie w samej umowie kredytu, lecz w późniejszym aneksie, który całkowicie zmienił jej charakter.
Aplikacja mObywatel chroni przed kradzieżą tożsamości. Najważniejsze narzędzia do ochrony danych osobowych
28 kwi 2026

Kradzieże danych zdarzają się coraz częściej. Choć firmy i instytucje mają obowiązek je chronić, wycieki nadal się zdarzają. W aplikacji mObywatel znajdują się narzędzia, które pomagają szybko zareagować i zabezpieczyć się przed skutkami wycieku danych osobowych użytkownika.
Planujesz zakup samochodu? Dobrze rozważ swój wybór, jeśli planujesz jeździć po mieście. Kolejne miasto wprowadza SCT
28 kwi 2026

Kolejne miasto wprowadza strefę czystego transportu. Będą okresy przejściowe, ale nie zmienia to faktu, że planując zakup samochodu, trzeba dokładnie rozważyć, dokąd będzie się chciało nim pojechać. Niektórych kierowców może czekać rozczarowanie.
Kto dostanie spadek po ojcu? Zasady i przykłady na 2026 rok
28 kwi 2026

Jak wygląda dziedziczenie ustawowe po ojcu? Co w sytuacji, gdy spadkodawca zostawił ważny testament? Czy spadek po ojcu wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków? Kto mimo powołania do spadku spadkobiercą być nie może? Prezentujemy najważniejsze zasady i praktyczne przykłady.

REKLAMA

Kolejny dzień z wyższymi cenami paliwa. Ile zapłacimy na stacji benzynowej w środę 29 kwietnia?
28 kwi 2026

Po raz kolejny zdrożeje benzyna i diesel na stacjach benzynowych. Jutro, 29 kwietnia, zapłacimy za paliwa od 6,23 zł do 7,22 zł za 1 litr. Minister Energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w środę.
Prace nad równością i przejrzystością wynagrodzeń się przedłużają. Pracownicy czekający na zapowiadaną jawność płac, mogą się rozczarować
28 kwi 2026

Pracownicy niecierpliwie czekają na wprowadzenie regulacji dotyczących równości i przejrzystości wynagrodzeń. Prace nad projektem trwają i nic nie wskazuje na to, żeby mogły zakończyć się w terminie wynikającym z dyrektywy.
Nowelizacja prawa o radcach prawnych: elastyczność, cyfryzacja i wzmocniona ochrona
28 kwi 2026

Sejm zakończył prace nad istotną nowelizacją ustawy o radcach prawnych (druk nr 1963), a projekt trafił do Senatu. Przyjęte zmiany odpowiadają na współczesne wyzwania rynku prawniczego, wprowadzając m.in. rewizję systemu ubezpieczeń OC, uszczelnienie ochrony danych oraz trwałe umocowanie pracy zdalnej w strukturach samorządu. Nowe przepisy doprecyzowują także granice tajemnicy zawodowej i ułatwiają współpracę międzykorporacyjną. Poniżej przedstawiamy kluczowe elementy reformy, która ma zmodernizować funkcjonowanie zawodu, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa klientów.
Rząd obniża stawki VAT i akcyzy na paliwa. Pakiet paliwowy został przedłużony
28 kwi 2026

Do 15 maja 2026 r. rząd przedłużył niższy VAT i akcyzę na określone paliwa silnikowe. Przedłużenie okresu obowiązywania niższych stawek podatków jest realizowane w ramach rządowego programu CPN ("Ceny Paliwa Niżej").

REKLAMA

Majówka 2026 dłuższa o jeden dzień – wolne od pracy również w poniedziałek 4 maja, można już anulować wnioski urlopowe? Sprawa w Senacie
28 kwi 2026

Dodatkowy dzień wolny od pracy nie tylko za święto przypadające w sobotę, ale również w niedzielę, czyli tak jak będzie to miało miejsce w tegoroczną majówkę – to postulat petycji zbiorowej, autorstwa Fundacji „Można Lepiej”, która została złożona do Senatu. Czy w związku z powyższym – poniedziałek 4 maja 2026 r. będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy, za Święto Narodowe Trzeciego Maja wypadające w niedzielę (tym samym wydłużając majówkę 2026 do 4 dni) i można anulować złożone na ten dzień wnioski urlopowe?
Obowiązkowe szkolenia pracowników z pierwszej pomocy. Czy pracodawców obciążą kolejne koszty? MRPiPS odpowiedziało
27 kwi 2026

Czy każdy pracownik powinien przejść obowiązkowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy na koszt pracodawcy? Petycja w tej sprawie wpłynęła w marcu 2026 r. do resortu pracy. Jej autor argumentował, że pierwsza pomoc to kompetencja ponadczasowa, która powinien posiadać każdy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.
