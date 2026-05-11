Strona główna » Prawo » Wiadomości » Od 6,30 zł do 6,93 zł za paliwo - tyle zapłacimy za benzynę i diesla na stacjach benzynowych

Od 6,30 zł do 6,93 zł za paliwo - tyle zapłacimy za benzynę i diesla na stacjach benzynowych

11 maja 2026, 12:15
Tomasz Kowalski
paliwa ceny maksymalne benzyna diesel tankowanie ministerstwo energii
Minister energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na wtorek 12 maja. Sprawdzamy, ile maksymalnie zapłacimy za tankowanie.

Jakie ceny maksymalne paliwa we wtorek 12 maja?

W najnowszym obwieszczeniu w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw minister energii ustalił, że w dniu 12 maja Polacy zapłacą na stacjach benzynowych nie więcej niż:

  • 6,30 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,83 zł za 1 litr;
  • 6,81 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,31 zł za 1 litr;
  • 6,93 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,41 zł za 1 litr.

Zatem jutro ceny paliw nieco spadną. Benzyny stanieją odpowiednio o 5 gr i 4 gr, a olej napędowy będzie tańszy o 10 gr.

Ceny maksymalne za paliwo obowiązujące w poniedziałek 11 maja

Dla porównania przypomnijmy ceny maksymalne za benzynę i olej napędowy obowiązujące w poniedziałek:

  • 6,35 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,88 zł za 1 litr;
  • 6,85 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,35 zł za 1 litr;
  • 7,03 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,51 zł za 1 litr.

Ceny maksymalne paliwa ustala minister energii

Rządowy program CPN (Ceny Paliwa Niżej) przewiduje niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa. Program został przedłużony do 15 maja 2026 r. Minister energii w ramach tego programu ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Stawki są ustalane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Kontrole cen prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

Podstawa prawna:

  • obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 maja 2026 roku w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 450)
Źródło: INFOR
Od 6,30 zł do 6,93 zł za paliwo - tyle zapłacimy za benzynę i diesla na stacjach benzynowych
