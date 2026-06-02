Koniec anonimowych zwierząt? Prezydent podpisał ustawę o obowiązkowym czipowaniu psów i kotów

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów (KROPiK). Nowe przepisy wprowadzają obowiązkowe czipowanie i rejestrację zwierząt w centralnym systemie. Rząd przekonuje, że zmiany mają ograniczyć bezdomność zwierząt i ułatwić ich identyfikację.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał we wtorek 2 czerwca ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów (KROPiK). Nowe przepisy wprowadzają obowiązek czipowania i rejestracji tych zwierząt.

Obowiązkowe czipowanie psów i kotów. Powstanie centralny rejestr KROPiK

Ustawa o KROPiK wprowadza obowiązek czipowania oraz rejestracji psów i kotów w elektronicznym systemie prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem jest ograniczenie bezdomności zwierząt i zmniejszenie „rosnących kosztów ponoszonych przez gminy na utrzymanie schronisk”.

„Dzięki niej możliwa będzie szybka i skuteczna identyfikacja zwierzęcia, a zamiast rozproszonych i niepołączonych ze sobą baz danych, pojawi się jedno narzędzie pozwalające przeciwdziałać zaginięciom i porzuceniom zwierząt” - wskazał Karol Nawrocki cytowany w informacji prasowej Kancelarii Prezydenta RP.

Prezydent zwrócił uwagę, że przepisy w pełni wchodzą w życie za kilka lat, jednak - jak ocenił - „w okresie trwania vacatio legis powinno się urealnić poziom kar za brak oznakowania zwierzęcia, który dziś jest zdecydowanie zbyt wysoki”.

„Lepiej rozwiązane powinny być też kwestie przenoszenia danych z obecnych rejestrów do tego nowego. Oczekuję pilnych prac nad tymi poprawkami, żeby usunąć te niedoskonałości, które w ustawie pozostały” – wskazał.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Sejm skrócił termin

15 maja Sejm przyjął poprawki Senatu - o charakterze porządkującym, doprecyzowującym i korygującym pomyłki w zapisach - do ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów.

W trakcie prac w Sejmie m.in. skrócono termin wejścia w życie ustawy od jej ogłoszenia – z trzech do dwóch lat. Jednocześnie zachowano trzyletni okres na oznakowanie i rejestrację zwierząt urodzonych przed wejściem w życie ustawy.

W ciągu pięciu lat rejestr ma objąć całą populację psów i znaczną część populacji kotów w Polsce.

Które zwierzęta obejmie obowiązek rejestracji?

Ustawa wprowadza obowiązek oznakowania i rejestracji wszystkich psów – niezależnie od daty urodzenia. W przypadku kotów obowiązek obejmuje zwierzęta, które mają właściciela, przebywają w schronisku lub pod opieką organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym.

Rady gmin zdecydują, czy obowiązkiem czipowania objąć koty wolnożyjące, ale obowiązkiem nie będą objęte koty wolnożyjące bytujące w gospodarstwach rolnych.

Był to rządowy projekt przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Resort rolnictwa podkreślił, że ustawa „porządkuje też system opieki nad zwierzętami bezdomnymi” poprzez uwzględnienie wprost organizacji społecznych, które zapewniają opiekę zwierzętom bezdomnym w domach tymczasowych – organizacje te wchodzą do systemu KROPiK na podobnych zasadach jak schroniska.

Ile będzie kosztować czipowanie zwierzęcia?

Prostsza ma być aktualizacja niektórych danych właścicieli, m.in. przez powiązanie z rejestrem PESEL i mObywatelem.

MRiRW wskazało, że „maksymalny koszt oznakowania i rejestracji wynosi 0,56 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS, czyli obecnie ok. 50 zł za każdą z tych czynności”. Koszt pokrywa właściciel.

W przypadku zwierząt już oznakowanych wystarczy rejestracja. Zwierzęta znakują i rejestrują lekarze weterynarii.

Nawet 5 tys. zł kary za brak rejestracji zwierzęcia

Niedopełnienie przez właściciela obowiązku zaczipowania i rejestracji zwierzęcia będzie podlegało karze grzywny od 20 zł do 5 tys. zł.

Przez trzy lata ARiMR zapewni bezpłatną rejestrację zwierząt oznakowanych wcześniej. Właściciele uzyskają dostęp do danych zwierzęcia i będą mogli wprowadzić zmiany niektórych danych, a także otrzymają przypomnienia o szczepieniach przeciwko wściekliźnie.

Z danych MRiRW wynika, że ogólne koszty realizacji przez gminy programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wzrosły niemal trzykrotnie w latach 2012-2023 i wyniosły odpowiednio 125 mln 861 tys. 730 zł oraz 347 mln 347 tys. 662 zł.

KROPiK to większe bezpieczeństwo i możliwość szybszego odnalezienia pupila w przypadku zaginięcia

„Wprowadzenie systemu KROPiK stanowi istotną zmianę regulacyjną w obszarze identyfikacji zwierząt domowych w Polsce. Z perspektywy właścicieli oznacza to przede wszystkim większe bezpieczeństwo i możliwość szybszego odnalezienia pupila w przypadku zaginięcia. Mikroczip umożliwia jednoznaczną identyfikację zwierzęcia i jego szybkie powiązanie z właścicielem. Sam zabieg wszczepienia jest prosty, krótki i wykonywany w gabinecie weterynaryjnym” – mówi Sebastian Przeniosło, prezes Farm Innovations S.A.

„Dla branży weterynaryjnej oraz podmiotów zajmujących się identyfikacją zwierząt wiąże się to z przyspieszeniem procesów cyfryzacji danych, ujednoliceniem standardów rejestracji oraz szerszymi możliwościami rozwoju systemów identyfikacji i integracji informacji o zwierzętach” – dodaje Sebastian Przeniosło.

Z danych branżowych wynika, że w Polsce żyje ok. 15 mln psów i kotów, a rocznie populacja zwierząt domowych rośnie o ponad milion. Według analiz Farm Innovations S.A.: po uwzględnieniu faktu, że około 20 proc. psów może być już zaczipowanych, obowiązek identyfikacji może objąć jeszcze około 6,5 mln zwierząt. W przypadku kotów, jeśli regulacje obejmą mniej więcej połowę ich populacji, liczba zwierząt wymagających oznakowania może wynieść około 3,5 mln.