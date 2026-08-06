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Choroba na urlopie. ZUS przypomina o ważnym obowiązku. Można stracić zasiłek chorobowy

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06 sierpnia 2026, 09:35
urlop, choroba, wakacje
Choroba na urlopie. ZUS przypomina o ważnym obowiązku. Można stracić zasiłek chorobowy
Shutterstock

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Wakacje to czas na odpoczynek - w tym czasie często wykorzystujemy urlop wypoczynkowy, wyjeżdżamy z miejsca naszego stałego zamieszkania. Niestety także w czasie urlopu wypoczynkowego zdarzają się choroby. ZUS przypomina, że jeżeli musimy skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, trzeba zadbać o to, aby lekarz wystawił je z adresem, pod którym będziemy faktycznie przebywać. Trzeba pamiętać, że adres zameldowania to nie to samo co adres zamieszkania.

Trzy dni na przekazaniu informacji o adresie przebywania w czasie choroby

Wciąż zdarza się, że pracownicy ZUS-u podczas kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich nie zastają chorego pod adresem wskazanym w formularzu. Warto pamiętać, że to pracownik podczas wizyty lekarskiej jest zobowiązany przekazać lekarzowi wystawiającemu zaświadczenie o czasowej niezdolności do pacy adres swojego pobytu w okresie choroby, jeżeli różni się on od adresu zamieszkania. Pracownik ma także obowiązek poinformować pracodawcę oraz ZUS o zmianie miejsca pobytu w trakcie niezdolności do pracy w ciągu 3 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Informację można przekazać za pośrednictwem eZUS, telefonicznie, e-mailem lub pocztą. Jeżeli informacja jest przekazywana pocztą, za datę poinformowania pracodawcy o zmianie uznaje się datę nadania przesyłki.

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Można stracić zasiłek chorobowy

- Chory może stracić prawo do zasiłku chorobowego, jeśli zmienił miejsce pobytu w trakcie zwolnienia i odmówił wyjaśnień dotyczących przyczyn swojej nieobecności podczas kontroli. Wówczas ZUS może uznać, że zwolnienie lekarskie było wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem. Sama nieobecność w miejscu pobytu lub zamieszkania w czasie przeprowadzania kontroli nie musi jednak oznaczać niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia od pracy. Warto jednak pamiętać, że dopełnienie wszystkich formalności pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych i stresujących sytuacji – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Podyktuj lekarzowi właściwy adres pobytu

W trakcie wystawiania zwolnienia lekarskiego zwróćmy uwagę, aby lekarz wpisał adres, pod którym faktycznie będziemy przebywać w czasie choroby. Pamiętajmy, że adres pobytu może być inny niż adres zamieszkania, zameldowania czy ten, który figuruje w naszej dokumentacji medycznej.
- Zdarza się również, że w trakcie zwolnienia potrzebujemy opieki bliskich osób i dlatego na czas rekonwalescencji przenosimy się do rodziny. Jeśli zmieniamy miejsce pobytu już po wystawieniu e-ZLA, musimy w ciągu 3 dni zgłosić tę zmianę pracodawcy oraz ZUS-owi – dodaje rzeczniczka.

Pracodawca też może kontrolować chorego

Uprawnienia do sprawdzenia prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich z powodu choroby mają także płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (czyli pracodawcy zatrudniający ponad 20 osób, którzy są uprawnieni do wypłaty zasiłków chorobowych). W niektórych sytuacjach kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich mogą przeprowadzać również pracodawcy, którzy nie wypłacają zasiłków. Dotyczy to okresu, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby wypłacane ze środków pracodawcy.

Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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Prawo
Choroba na urlopie. ZUS przypomina o ważnym obowiązku. Można stracić zasiłek chorobowy
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